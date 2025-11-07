Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Атаките срещу Покровск имат за цел да демонстрират на Доналд Тръмп руската сила на бойното поле
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Атаките срещу Покровск имат за цел да демонстрират на Доналд Тръмп руската сила на бойното поле

7 Ноември, 2025 18:38 993 114

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • покровск-
  • донбас-
  • донецка област-
  • олександър сирски

Главнокомандващият украинските въоръжени сили Олександър Сирски заяви, че войските на Киев засилват атаките си срещу руските сили край град Добропиля в Източна Украйна, за да облекчат натиска върху обсадения Покровск

Володимир Зеленски: Атаките срещу Покровск имат за цел да демонстрират на Доналд Тръмп руската сила на бойното поле - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия струпва войски край украинския град Вовчанск в Североизточна Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зеленски заяви пред репортери в Киев, че атаката на руските войски срещу град Покровск има за цел да демонстрира на американския президент Доналд Тръмп руската сила на бойното поле.

Главнокомандващият украинските въоръжени сили Олександър Сирски заяви, че войските на Киев засилват атаките си срещу руските сили край град Добропиля в Източна Украйна, за да облекчат натиска върху обсадения Покровск, предаде Ройтерс.

Сирски каза още, че украинските сили са фокусирани основно върху гарантирането на сигурността на логистичните линии и изтласкването на руските войски.

Генералният щаб на украинската армия каза днес, че вчера руските сили са упражнили голям натиск в района на Покровск, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 19 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Расия не й пука за руснака

    8 29 Отговор
    Руската сила е пропаганда, Расия винаги е печелила с милиони пушечно месо.

    Коментиран от #11, #40

    18:41 07.11.2025

  • 2 Съдружника

    6 8 Отговор
    Ако се появи софиянеца, кажете му че на бизнеса му трябват ръце, а не коментатори. Благодаря.

    18:41 07.11.2025

  • 3 си дзън

    6 24 Отговор
    Руската сила винаги е в свирката.

    Коментиран от #9, #25

    18:41 07.11.2025

  • 4 Алекса

    27 5 Отговор
    Тоя наркоман докога ще ходи по свирката на пропаднала Европа а тя ще му налива милиярди ? Да вдига бялото знаме че украински мъже не останаха...

    18:43 07.11.2025

  • 5 Победа за Украйна

    6 27 Отговор
    Украйна ще спечели войната и Русия ще плаща репарации! Украйна ще си върне Крим и всички завладени земи.

    Коментиран от #36, #48

    18:43 07.11.2025

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    24 4 Отговор
    Се пак Зеленски скоро ша превземе Масква, нали?🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #14

    18:43 07.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Курд Околянов

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "Расия не й пука за руснака":

    А сега укро пушечно месо в тонове.

    18:45 07.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 на Тръмп руската сила на бойното поле

    15 2 Отговор
    правилно зелчо
    и следователно че губите и
    че ес взема заеми
    да ви харизва оръжие от сащ
    което плаща на тях

    18:45 07.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 az СВО Победа 80

    20 0 Отговор
    С това Киев дава старт на официалното признаване че е загубил Покровск, пардон Красноармейск!

    Още една "непревземаема" фортеця падна! Още едно поредно голямо поражение за всички евроатлантици от Русия, което ще остане в историята като "Голямата Покровска зрада"!

    Няма да е последното.... 🤣🤣🤣

    18:46 07.11.2025

  • 16 Механик

    16 3 Отговор
    Сирски каза, Зеленски рече, тоя каза, оня рече, а Украта утече.
    ДОБРО-Пиле вече е котела и се вари на бавен огън. Казват така ставал по-вкусен бульона. Мирише на варен укропчик и сало с чесноком. ММММММММ! Сало с чесноком через мясорубку.

    Коментиран от #47

    18:46 07.11.2025

  • 17 АМА ВЕРНО ЛИ Е ТОВА ????

    16 2 Отговор
    Бе сирси ????? Довечера със надрусаняка твърдяхте друго ...., че отблъсквате Руснаците и минавате в контра настъпление ???????

    18:46 07.11.2025

  • 18 Украйна

    5 12 Отговор
    Ударете всяка руска военна цел.

    Коментиран от #24

    18:46 07.11.2025

  • 19 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Профайлър":

    Пенционерка на повикване съм.💋👩🥳🤣🖕

    Коментиран от #33

    18:46 07.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 жик так

    10 2 Отговор
    А не бе , ще ви наливат лимонада в за. д. ни. ка .

    18:47 07.11.2025

  • 22 Българин

    2 14 Отговор
    Ние българите мразим руснаците по принцип.

    Коментиран от #28

    18:47 07.11.2025

  • 23 Победа

    2 13 Отговор
    Всеки който обслужва путинската военна машина, една тояга!

    18:47 07.11.2025

  • 24 Курд Околянов

    10 3 Отговор

    До коментар #18 от "Украйна":

    До последния украинец.

    18:48 07.11.2025

  • 25 Ами

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    На твоята родителка - също !

    18:48 07.11.2025

  • 26 Азов

    3 12 Отговор

    До коментар #9 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ние надухме един руснак с компресор и после свиреше половин час.

    Коментиран от #31

    18:48 07.11.2025

  • 27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 8 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Умствено осъкатеният,днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #51

    18:48 07.11.2025

  • 28 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Важното е,че обичаме Ънглия и США. 😎💋🥳🤣🤣🤣🤣🖕

    18:48 07.11.2025

  • 29 и тук така

    15 2 Отговор
    Уволниха журналист, който попита Брюксел за различното отношение на ЕС към Израел в сравнение с Русия

    18:48 07.11.2025

  • 30 ТИЯ ЛЪЖАТ КАТО СИГАНИ!

    14 2 Отговор
    Никога нито за един провал или загубена битка не си признават ....бии Вова Бии кратуните на бандерите !!!!

    18:49 07.11.2025

  • 31 Жеко

    10 4 Отговор

    До коментар #26 от "Азов":

    Като гледам как ви надуваха в подземията на Мариопул .....

    18:49 07.11.2025

  • 32 Лично мнение

    14 18 Отговор
    Тъжната ,руска действителност.Важно е да се краде чужда земя .Цената е ясна...

    Коментиран от #42, #45, #56

    18:49 07.11.2025

  • 33 Профайлър

    4 7 Отговор

    До коментар #19 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    В истинския живот мишкувате и в сайта си избивате комплексите.

    18:49 07.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ю и после Я

    2 12 Отговор
    Руските тролове, под полата на Митрофанова замъглено ли е?

    18:50 07.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ЗЕЛНИКА се Ежи на РУСИЯ !!!!!

    14 3 Отговор
    Но ще яде Голяма Хурка !!!!!!!

    18:51 07.11.2025

  • 38 а така

    12 1 Отговор
    Мобилизираха шофьора на Анджелина Джоли в Херсон
    Той бил отведен от военни служители, а армията дава противоречиви изявления по случая .

    Коментиран от #72

    18:51 07.11.2025

  • 39 Отново дъжд запръска

    1 6 Отговор
    Ник Механик дедовият ми изтръска.

    18:51 07.11.2025

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Расия не й пука за руснака":

    Това е опорка номер едно " Русия губи милиони войници" Още Хитлер ви я е завещал, хахахх

    18:52 07.11.2025

  • 41 България

    3 13 Отговор
    Силата я виде ЦЕЛ СВЕТ:
    1 БРИГАДА ДЕСАНТЧИЦИ ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ ЗА....5 ДНИ!!!
    3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ У СИРИЯ!!!
    12 ГОД У ДОНБАС И КРИМ И...НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ!!
    АБЕ....3 ДНЯ У КИЕВ И СЕДМИЦА В ЛИСАБОН
    Ахахахаха

    Коментиран от #109, #114

    18:52 07.11.2025

  • 42 Само питам

    13 11 Отговор

    До коментар #32 от "Лично мнение":

    Коя земя е чужда ?
    Руснаците са се били за тая земя с Шведи ,Литовци, Поляци, Монголи ,Турци ...
    С Хитлер и Наполеон ...

    Коментиран от #54, #61, #76

    18:52 07.11.2025

  • 43 Дедо ви...

    10 1 Отговор
    А бе едно и също предъвквате тук а всичко е толкова различно. Какво пише западната преса: Зеления наркос планира спешно да напусне покрайнината поради тежкото положение на украинската армия в Красноармийск и Купянск, според вестник „The Local“ и да избяга в Испания.

    18:53 07.11.2025

  • 44 епилиран нежен ляв демократ атлантик

    11 1 Отговор
    Братя...не сте много тука във форума но на Украйна и трябва помощ. Хайде към фронта. Да помагаме на киевските евроатлантици. Знам че сте смели хора които са готови да умрат за Америка. Нали така пишеме по коментарите? Утре в 10 вечерта ви чакам на Нос Калиакра. От там ще потеглим с гумените лодки подарени на българският военно морски флот от САЩ, и ще ударим омразните руснаци в гръб през Крим! Тази изненадваща атака ще шашне руснаците и те ще дислоцират силите от Авдеевка в нащо направление и така ще дадем глътка въздух на ВСУ! Не забравяйте да минете през сексшопа да си вземете оръжия и други артикули от първа необходимост. Чакам ви!!!

    18:54 07.11.2025

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 5 Отговор

    До коментар #32 от "Лично мнение":

    Вяравай си, хахаха, това илюстрира умствения ти багаж, т е липсата му

    18:54 07.11.2025

  • 46 малиииий...

    3 8 Отговор
    Тия са мнооого зле, щом с атаките срещу Покровск смятат да шашнат света и по точно да демонстрират на американския президент Доналд Тръмп руската сила на бойното поле. Вече 4 години ги оставят да покажат на какво са способни, че да знаят при нужда как да ги елиминират, но толкова си могат завалиите. Не можеш да покажеш нещо на което не си способен.

    18:54 07.11.2025

  • 47 Мартин

    2 8 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Зеленски и Сирски вкараха Путин за 4 години в бункера.Там ще си стои докато не го извлекат с краката напред.

    18:54 07.11.2025

  • 48 Брачед

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Победа за Украйна":

    Дай номера на дилъра...стоката добра ми се чини

    18:54 07.11.2025

  • 49 Българин

    10 1 Отговор
    Абе братушките и един милион жертви да дадат, но Красноармейски ще е техен! А зиления фашис ще бъде обесен в Лвов соиред орисъдата на Трибунала за военните престъпления!

    18:54 07.11.2025

  • 50 бат Венци

    12 1 Отговор
    Ще ви занимая малко с история. Ще се върнем към 1654 г., годината, в която Украйна е отправила прошение към Русия да бъде присъединена към Руската империя, поради невъзможност да опази границите си от външни нападения. Ако погледнем границите на Украйна по онова време, ще видим, че те са някъде на около 40 километра около Киев. Ни-повече, ни по–малко. И ето през 1922 г. на Ленин му дошла идеята отново да създаде украинска държава в рамките на Съветска Русия. И понеже това само около Киев му се сторило много малко, притурил значителна територия от Русия. Впоследствие и Сталин като видял, че Украинската федерация не може да се изхрани сама, добавил допълнително територия от Русия, Полша, Унгария, Румъния и Беларус. Впоследствие Хрушчов във връзка с 300 годишнината от присъединяването на Украйна към Русия добавил Кримския полуостров. Оказва се, че 78 % от територията на днешна Украйна е все подаръци от Русия. Но какво прави в момента Украйна? Върху подарената от Русия земя е изградила 74 бази на НАТО, 27 биолаборатории и 14 завода за кемтрейс. И всичко това в нарушение на споразумението за гарантиране суверинитета на Украйна от 1994 г., в който и Русия е един от гарантите. В това споразумение Украйна е поела ангажимент с нищо да не вреди на съседката си Русия, а Украйна в същото време с американска техническа помощ /американски ядрени центрофуги/ е била на прага на изработването на свое ядрено оръжие.

    Коментиран от #60, #78

    18:55 07.11.2025

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 1 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Деня в кой-то превзеха Успеновка в Запорожска обл

    Коментиран от #67

    18:55 07.11.2025

  • 52 Елмаз и стъкло

    8 1 Отговор
    Русия ако искаше да демонстрира мощ, отдавна щяхте да сте стъкло.

    Коментиран от #58

    18:55 07.11.2025

  • 53 4443 дни.3 дневен блицкриг у ПОКРОВСК

    3 9 Отговор
    А Главкомандващия ФЮРЕР ПЕДОФИЛ цаливаш КУ РАна рамАзан... Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ?!?
    АааааааХахахаха

    18:56 07.11.2025

  • 54 Руснаците нямат земя

    1 9 Отговор

    До коментар #42 от "Само питам":

    Всичко са завладявали с кървища! Време е всеки народ да си вземе земята. Там има и български земи, троле!

    Коментиран от #62

    18:56 07.11.2025

  • 55 Бамзе

    7 1 Отговор
    Укрите не могат да насмогнат на мечока. Събират всичко квото се движи по улиците и при мечо да ги хруска.

    18:56 07.11.2025

  • 56 Типична картина за руската

    1 7 Отговор

    До коментар #32 от "Лично мнение":

    Кочина .А и мъже няма.

    18:56 07.11.2025

  • 57 Механик

    6 1 Отговор
    Аз да питам как върви перемогата? Абрамсите и Ф-16 гътнаха ли моста?
    Крим вече върна ли се към незалужная? Зеленски кога ще разпада москаляките?
    Чей Курск, Бахмут и Мариупол??

    Коментиран от #69, #74

    18:56 07.11.2025

  • 58 Убеден ли си

    0 6 Отговор

    До коментар #52 от "Елмаз и стъкло":

    А Русия щеше да е прах.

    Коментиран от #65, #95

    18:57 07.11.2025

  • 59 Ццц

    4 0 Отговор
    По правило когато говори дрогираният трябва да го разбираме наобратно. Тоест 10000 заловени с мрежи доброволци бяха оставени в Купянск и Покровск да умрат, за да може палячото да тежкарее пред Алф, че е мъж. Колкото президент, толкова и мъж. Плужек!

    18:57 07.11.2025

  • 60 Удри с лопатата

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "бат Венци":

    Затова ги бият с лопати сега

    18:57 07.11.2025

  • 61 Минало, свършено време

    1 4 Отговор

    До коментар #42 от "Само питам":

    В кой век живееш,19 ли?

    18:58 07.11.2025

  • 62 Само питам

    6 1 Отговор

    До коментар #54 от "Руснаците нямат земя":

    А краварите как избиха 106 милиона индианци ? Те земята с блага усмивка ли я завзеха ?
    А англичаните как избиха 100 милиона индийци ? За тях нещо ?
    А в ивицата га за за една педя земя колко изтрепаха ?

    Коментиран от #75

    18:58 07.11.2025

  • 63 Ха ха

    6 0 Отговор
    "Зеленски заяви пред репортери в Киев, че атаката на руските войски срещу град Покровск има за цел да демонстрира на американския президент Доналд Тръмп руската сила на бойното поле."
    Дреме му на Путин за мнението на рижия!
    Зелената амеба постоянно се опитва да анализира действията на Русия или Путин от своята си камбанария ,нека продължава с жалбите си опити ,то и няма друго какео да каже ,тъ..пак!

    18:58 07.11.2025

  • 64 име

    3 1 Отговор
    Въпроса е Тръмп до кога ще държи жив киевския клоун.

    Коментиран от #68, #79

    18:59 07.11.2025

  • 65 Елмаз и стъкло

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "Убеден ли си":

    Да, убеден съм, но ти не си.

    Коментиран от #73

    18:59 07.11.2025

  • 66 факира Мити

    5 2 Отговор
    То цялата т.н. помощ за украйна е такава - западняка пере пари и се снима за инстаграм, а украинците мрат в окопите като кучета.

    18:59 07.11.2025

  • 67 Успеновка. 😂😂😂😂

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това име на колхоз в руският свинарник,ли е🤣🤣🤣🤣
    И половин руснак да си примати си оставате.Руснак=лош генетичен материал.Много лош.

    19:00 07.11.2025

  • 68 Амиии, вероятно...

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "име":

    Вероятно, докато си продаде старите оръжия или Путин не му бие два шамара

    19:00 07.11.2025

  • 69 Ццц

    5 2 Отговор

    До коментар #57 от "Механик":

    Перемогата е почти, като всичко свързано с живота на киевската дрипа. В този ред на мисли наркоманът може да се хване за Курск, без последните 2 букви, за да е почти Курск 🤣

    19:00 07.11.2025

  • 70 Патравата руска армия

    4 4 Отговор
    Патравите са си патрави . 130 000 там загробиха .
    Покровск е обкръжен ,да обаче от руски трупове.

    Във Форбс пише " Торпедото Посейдон има за цел да прикрие колко е изостанала технологично Русия "

    19:01 07.11.2025

  • 71 Без паника

    4 1 Отговор
    Само с медии реалността не може да се манипулира…404 свършва курса .

    19:01 07.11.2025

  • 72 Рублевка

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "а така":

    Ритали са го и има счупени ребра. Не искал да се бие доброволно за Зеленски. Анжелина едвам го спасила. Това е бандеровска тактика. Затварят насила мобилизираните в мазата, докато съберат достатъчно. Наци батальона ги подкарва като стадо към фронта и ги хвърля в окопите. След това нацистите веднага отстъпват в тила за следващото стадо.

    Коментиран от #82

    19:01 07.11.2025

  • 73 На едно копче разстояние

    0 2 Отговор

    До коментар #65 от "Елмаз и стъкло":

    Убеден съм.

    19:01 07.11.2025

  • 74 Възраждане

    3 3 Отговор

    До коментар #57 от "Механик":

    Всички върви по план:
    2 Милиона монголяци Фира!
    12 год и НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ!
    Ху--- ЙЛО педофила Избега по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ!
    64 км Колона,ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ХАРКОВ, СУМИ, ОДЕСА и186 селища ОСВОБОДЕНИ!
    Защото са хомиК могучая

    19:02 07.11.2025

  • 75 аz СВО Победа 80

    1 5 Отговор

    До коментар #62 от "Само питам":

    Това Атина Палада,ли ти го каза?

    Коментиран от #81

    19:02 07.11.2025

  • 76 като питаш да ти кажа

    2 6 Отговор

    До коментар #42 от "Само питам":

    Руснаци са украинците (Киевска рус) и беларусите, то си личи и от имената им. Даже Паисий Хилендарски в История славянобългарска ги дели на руси и московити, но неграмотните не могат да четат. Учат се единствено от себеподобните в социалните мрежи и форуми, но точно това ги прави тотално неуки и само пишат глупости.

    Коментиран от #80, #90, #91

    19:02 07.11.2025

  • 77 видно е че

    4 0 Отговор
    А тоя ре...п ти л колко пара ще гушне от тия фалшиви перформанси? Ще пудрят ли носленцата със зеления папугай? ха ха ах а

    19:02 07.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Майтапчия

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "име":

    Тръмп дори себе си не държи. Но прави впечатление, че говори в свободен текст и мисли самостоятелно. За разлика от други джуджета, които им раздават листовки да четат.

    19:04 07.11.2025

  • 80 ха ха ха ...

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "като питаш да ти кажа":

    Киев е старата столица на Русия !
    Ти колко Украински Царе или Крале знаеш ?

    То и Охрид е била Българска столица , ама ония сега там разправят че не били Българи а македонци ??!
    Също като укрите ....

    Коментиран от #98

    19:04 07.11.2025

  • 81 Каза ми учителката ти,

    5 0 Отговор

    До коментар #75 от "аz СВО Победа 80":

    че не знаеш къде се слага запетая, крадец на никове.

    Коментиран от #86, #94

    19:04 07.11.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Потник бегай от покраина

    1 1 Отговор
    Която зачерни за векове ....че ако не те хванат Руснаците , ще те линчуват бандерите !!!!

    19:05 07.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ту тууу

    1 1 Отговор
    Тая ку ку мя вка защо не иде на Алеята на ангелите в Донецк? Или не е политкоректно...

    Коментиран от #87

    19:06 07.11.2025

  • 86 аz СВО Победа 80

    0 5 Отговор

    До коментар #81 от "Каза ми учителката ти,":

    Имаш право да се оплачеш на арменският поп.

    19:07 07.11.2025

  • 87 Изпражнението гайтанджиева

    0 3 Отговор

    До коментар #85 от "Ту тууу":

    Това е руски фейк.

    19:07 07.11.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 хронология

    3 1 Отговор
    Все пак някой трябва да мре за Зеленски. Накрая в учебниците по история като нищо ще пише: Зеленски - унищожителят на Украйна.

    19:08 07.11.2025

  • 90 Ти пък колко четеш

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "като питаш да ти кажа":

    И да четеш, можеш ли да разсъждаваш. Къде пише руснаци? Кога се появява това понятие? То е нещо като това за тюрките. То поне произлиза от Ататюрк. Понятието руснак, от какво произлиза? Московлиите се смятат за продължение на Киевска рус, само че те са руснаци. Да не се окаже че руснаците съвсем нямат нищо общо с Киевска рус.

    Коментиран от #108

    19:08 07.11.2025

  • 91 Пич, не си прави труда

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "като питаш да ти кажа":

    Това са умствено- недомътени прима-- ти от малцинствата!
    Мургавелки, Лепилари и надничари със Нетрадиционна се ксуална ориентация

    19:09 07.11.2025

  • 92 Чикатило, украински педагог бандеролог

    3 1 Отговор
    Всички мутанти, монстри, канибали и зомби по света подкрепят укрия. Масовият убиец Бандера е наш национален герой. Чикатило е негов ученик и последовател.

    19:09 07.11.2025

  • 93 Само питам

    3 1 Отговор
    Като стана дума за ракетния удар близо до гарата на Краматорск, що не ни информирате и кой го нанесе?!?
    Журналистите, предварително поканени на "шоуто" взеха и снимаха отломките на ракетата и ракурса на попадението и докато СБУ се осети, публикуваха снимките и видеото...
    Изцепка, подобна на тази.
    Просто факти.

    Коментиран от #97

    19:09 07.11.2025

  • 94 ТИХО ПРЪДЛЮ

    2 4 Отговор

    До коментар #81 от "Каза ми учителката ти,":

    Не си компетентен в областа на граматиката.

    19:09 07.11.2025

  • 95 хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Убеден ли си":

    Русия щяла да бъде прах!
    А защо тогава Запада не напада Русия, а само врещи като неплатена "девица", че Русия щяла да ги напада, а те щели да я направят на пух и прах.
    След като могат да направят Русия на пух и прах, защо не вземат да го направят, а само врещят?
    Защото ясно осъзнават, че ще престанат да съществуват не само като държави, но и като народи, а териториите им ще бъдат резервати, както самите евроимбецили начело с урсулата искат.

    Коментиран от #102

    19:10 07.11.2025

  • 96 читател

    2 1 Отговор
    Украинското ТЦК отвлече охраната на Джоли... нормално. Липсата на мисловна дейност при украинците е хронично заболяване. То показва, защо Украйна продължава да воюва за нещо, което е вече изгубено.

    19:10 07.11.2025

  • 97 Д.пръча

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "Само питам":

    Влизай в багажника!Сам!

    Коментиран от #107

    19:10 07.11.2025

  • 98 като питаш да ти кажа

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "ха ха ха ...":

    Не преподавам уроци за началното училище. Име един предмет, история се нарича. Като не знаеш да четеш обаче няма от къде да научиш имената за които питаш, а само ще папагалстваш чутото на такива баламурници като теб и ще се излагаш пред всички знаещи.

    Коментиран от #103

    19:10 07.11.2025

  • 99 Никой

    3 0 Отговор
    Никой не симпатизира на Украйна. Това е една пропаднала и мързелива държава - нещо подобно на България. Някакви 1 процент богати и- мафия.

    Храним мафията в момента. Тези ще окрадат всичко което се движи. Поръчки и всякакви неща. Каквито пари се дадат на Украйна - веднага се гепват.

    Не всеки украинец е крадец.

    Коментиран от #105

    19:11 07.11.2025

  • 100 Пешките умират

    4 1 Отговор
    Западът си играе с украйнците, както си иска и ги храни с посещения и обещания....

    19:11 07.11.2025

  • 101 ?????

    2 0 Отговор
    И общо взето добре го демонстрират.
    Или не?

    19:11 07.11.2025

  • 102 Колко си тъп

    0 2 Отговор

    До коментар #95 от "хаха":

    Защо Европа да напада Русия? Европа няма право да напада никого. Както Русия няма право да напада никого. Но Русия днес води кръвопролитна си война за завладяване и подчинение, поредната си имперска война. Колко трябва да си глупав, за да не го осъзнаеш?

    Коментиран от #110

    19:12 07.11.2025

  • 103 ха ха х....

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "като питаш да ти кажа":

    Като си неграмотен по добре си мълчи . Никой няма да знае освен близките ти .
    Сега се излагаш пред цяла България . ...ама козяшка работа ....

    19:12 07.11.2025

  • 104 Ехооо..

    2 0 Отговор
    А къде бяха УНИЦЕФ и Джоли когато бомбеха децата на Донбас?
    Долни лицемери на корпоративна каишка.

    19:14 07.11.2025

  • 105 Фашист

    0 2 Отговор

    До коментар #99 от "Никой":

    Описа Русия и точно нейния свят на съществуване, олигарси и крепост и селяни. Този свят е привнесени и в България. Как нямате моралните основи да видите кой е бияча и кой го бият. Така и в България ви научиха да се ограбвате взаимно. Да се крадете един други, за апартаменти и имоти.

    19:14 07.11.2025

  • 106 Отвратителни простории пишат журналята

    2 0 Отговор
    А колко от 150000-те българи в Одеса ги бусифицираха сатрапите на Зеленчука?

    19:14 07.11.2025

  • 107 Жеко

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Д.пръча":

    Гол да го ба ра ш .

    19:15 07.11.2025

  • 108 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Ти пък колко четеш":

    Киевска Рус ,..НЯМА НИЩО ОБЩО със Монголо- Татарските роби... москалья!
    Блатна Московия е създадена почти 300 г. По- късно !
    НИКОГА не е имало,няма и няма да има такъв ЕТНОС/НАРОД... Рушняци!! ФАКТ

    19:15 07.11.2025

  • 109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "България":

    Луганска обл

    19:16 07.11.2025

  • 110 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Колко си тъп":

    КОЛКО СИ ТЪП... каза глупакът за да покаже глупостта си публично, инак няма да е глупак нали тъй?

    19:16 07.11.2025

  • 111 ДА ПОПИТАМ

    0 0 Отговор
    Покровск превзет ли е вече?

    19:16 07.11.2025

  • 112 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор
    Когато Великобритания излезе от ЕС, започна да се оформя новата антигерманска коалиция. Украйна е примамката в капана за Германия. Ще я грабят отново както след ВСВ. Ще и вземат заводите, капиталите и златото. Златото на Германия е в САЩ и там ще си остане.

    19:17 07.11.2025

  • 113 матрицата

    1 0 Отговор
    Е, що му трябват на Зе нови рамбовци? Нали всеки от тях убива по 100-200 руснака за норматив? А и ако станат ветерани - е-хееей, по 1000 ще ги тръшкат! Странно защо, обаче, при размяна на тленни останки съотношението не е в полза на юкрейн.

    19:17 07.11.2025

  • 114 Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "България":

    Защо в американска армия вече няма да има гейове и трансджендъри?
    На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
    Стигнахте ли границите от 1991?
    Или поне от 2014?
    Или,или поне от 2022?
    А Крим ?Кафе пи ли зелето?
    А Курск чий е?
    А Москва бомбардирахте ли я?
    А Контрнаступа върви ли?
    А Ф16 ,Леопарди ,Абрами, Жавилини- помогнаха ли?
    А Индия спряли да купува руска нефт?
    А Гренландия превзе ли я Тръмп ?
    А немските заводи що отиват в Сащ?
    Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
    Защо ЕС е най големия купувач на руски СПГ?
    Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
    Кво стана с Томаховките?
    Как стана ,че златния запас на Русия се е увеличил двойно от 2023 до Сега?
    Какво стана с Фламингото?
    Тръмп спечелиха ли търговската война с Китай?
    Защо Сащ се изтеглят от Румъния?
    Защо в украйна има заведени 290 000 дела за дезертьорство,официално?
    Зашо за последните 2 месеца от украйна са емигрирали 100 000 младежи до 23 години?
    Защо украниците бият служителите от ТЦК?
    Помните ли че над 230 села и градове в Донбас и цялата Луганска обл вече са освободен от бандеровци?
    Че Мариупол е въстановен вече?
    Че в Донецк няма вода защото ВСУ са я спряли от СевероДонския канал?
    Помните ли че украинците спряха водата и за Крим?
    И тока спряха украинците на Крим, аРусия направи два нови ТЕЦа ?
    Защо татарския език не е станал официален по времето на Украйна, а Путин го направи так

    19:17 07.11.2025

