Украинската армия иска изтребители „Грипен“! Швеция може да помогне за финансирането на сделката

Швеция и Украйна напредват във финансирането на голяма сделка, която би могла да включи продажбата на Киев на до 150 изтребителя „Грипен Е“, заяви шведският министър на отбраната Пол Йонсон и добави, че Стокхолм би могъл да финансира част от сделката чрез военна помощ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Швеция през октомври подписа с Украйна споразумение за дългосрочно сътрудничество за противовъздушна отбрана, което включва възможност за износ на изтребители четвърто поколение.
Това би била най-голямата поръчка на самолети в историята на Швеция, отбелязва Ройтерс.
Стойността на потенциалната сделка не беше разкрита, но компанията производител „Сааб“ продаде четири самолета „Грипен“ на Тайланд през третото тримесечие по договор на стойност 5,3 милиарда шведски крони (563 милиона щатски долара), което породи съмнения дали Украйна би била способна да финансира покупката.
„То (финансирането) напредва и ние работим в тесни връзки с украинската страна“, заяви Йонсон и добави, че способността на Украйна да финансира купуването на самолетите от собствения си бюджет след войната ще бъде централна част от сделката, но посочи, че има и други начини.
„Можем да разгледаме възможността за експортни кредити, замразените руски активи и нашата рамка за помощ за Украйна, която е 40 милиарда крони следващата година и 40 милиарда през 2027 година“, каза той.
Йонсон каза още, че Швеция е представила сделката пред т. нар. Kоалиция на желаещите – група от 16 европейски страни, решени да помогнат за финансирането на Украйна, както и че е възможно някои от страните да изявят желание да помогнат за финансирането на самолетите.
Йонсон посочи, че Швеция оказва силен натиск в преговорите с другите страни от ЕС замразените руски активи на стойност 200 милиарда евро да бъдат използвани за финансиране на въоръжените сили на Украйна.
Шведският премиер Улф Кристершон през октомври заяви, че сделката за самолетите с Украйна е „много реалистична“, но добави, че остава много работа и че първите самолети биха могли да бъдат доставени след три години.
Йонсон днес прие украинския си колега Денис Шмигал в Стокхолм.
„Ще създадем съвместен център в Украйна, където шведски служители ще работят по иновации в отбраната“, заяви Йонсон на съвместна пресконференция с Шмихал. „Това ще заздрави общите ни способности да разработваме и произвеждаме нови технологии за бойното поле“, добави той.
Шмихал каза, че Украйна е поискала от Швеция да започне да обучава пилоти за самолетите „Грипен“ колкото се може по-скоро. По думите му Украйна също така ще поиска Швеция да ѝ предостави вече произведени модели „Грипен“ през следващата година.
Анализатори смятат изтребителите „Грипен“ за евтина алтернатива на по-скъпите самолети пето поколение като Ф-35.
1 Сатана Z
21:53 06.11.2025
2 Пич
Коментиран от #7, #10, #17
21:53 06.11.2025
3 Кой си ти
И аз искам Анджелина Джоли да ми прави палачинки ,ама тя не знае ,че съществувам .
Мача е свирен.
Коментиран от #20
21:54 06.11.2025
4 Миро
Коментиран от #9
21:54 06.11.2025
5 Идат, за завоя са
21:55 06.11.2025
6 Шпек
21:55 06.11.2025
7 Димитър Георгиев
До коментар #2 от "Пич":Просяк си ти,при това от най-долната порода "комунистическата"!
Коментиран от #11
21:56 06.11.2025
8 УдоМача
21:56 06.11.2025
9 Бий руснака с голо дупе
До коментар #4 от "Миро":Мирчо
21:56 06.11.2025
10 Шопо
До коментар #2 от "Пич":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #12
21:57 06.11.2025
11 Езвенете
До коментар #7 от "Димитър Георгиев":Знам че сте свикнал да са ви отгоре, като се наведете!
Коментиран от #13
21:58 06.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тодор Правешки
До коментар #11 от "Езвенете":Евалла, колега!
Отгоре е запазена позиция за пяртийните секретари!
22:01 06.11.2025
14 Путин гол от кръста на соло без кон.
22:07 06.11.2025
15 Ами
Което, по мои сметки прави по около 141 милиона долара за брой.
В същото време ... Анализатори смятат Грипен за евтина алтернатива на Ф-35.
В такъв случай за чий "член" ни бяха на нас, много по-скъпите и нелятящи антики Ф-16?
22:10 06.11.2025
16 ?????
И да се повторя.
Шведите за 25 години са произвели малко повече от 200 Грипена.
Кой както иска да смята как ще е.
А за производството им в Украйна да си мислят шведите.
22:15 06.11.2025
17 Абе
До коментар #2 от "Пич":Тъй ще е, като Путин нещо не може да се справи. Та кой ли не му помага. Аз направо съм разочарован!!!
22:16 06.11.2025
18 Очаквам
Коментиран от #22
22:18 06.11.2025
19 отец Щирлиц
22:18 06.11.2025
20 Бай Амет чобанина
До коментар #3 от "Кой си ти":Не бой се, аз знам че съществуваш.
22:23 06.11.2025
21 Най накрая Цончо Ганев да е прав
🇺🇦 Украйна - 9 500 лв. на човек;
🇧🇬 България - 16 300 лв. на човек;
...
📊 Сравнение на брутния външен дълг на България и Украйна
📌 По данни на Националната банка на Украйна, към 2025 г. брутният външен дълг на Украйна възлиза на около 190,5 млрд. долара, или приблизително 352 млрд. лв.
🔥 При население от около 37 милиона души, това означава около 9 500 лв. външен дълг на глава от населението.
📌 За сравнение, според Министерството на финансите, брутният външен дълг на България е 53,6 млрд. евро, което се равнява на около 107 млрд. лв.
🔥 При население от 6,44 милиона души, на всеки българин се падат приблизително 16 300 лв външен дълг.
❗️Извод:
Въпреки че Украйна е във война вече трета година, брутният ѝ външен дълг на човек е почти два пъти по-нисък (!) от този на България.
...
22:26 06.11.2025
22 И защо сега се сетили да искат
До коментар #18 от "Очаквам":Грипени, а не Еф16ки вече? Да припомня, че един наш (според злословещите) ”пишман пилот” и неразбиращ от самолети се отдавна спря на тях (Грипените), ма едни други трябваше да се откупуват, та се нахендрихме със скъпи боклуци, па и стари и дефектни... Тъй ли беше? Щото трябваше да сме по-американци от другите ”натовци” ли?
22:58 06.11.2025
23 Механик
Сцепи ви Путин. Направи ви на луди бръНбари!7289
22:59 06.11.2025
24 нннн
23:10 06.11.2025