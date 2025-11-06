Новини
Украинската армия иска изтребители „Грипен“! Швеция може да помогне за финансирането на сделката
  Тема: Украйна

Украинската армия иска изтребители „Грипен"! Швеция може да помогне за финансирането на сделката

6 Ноември, 2025 21:50 1 003 24

Анализатори смятат изтребителите „Грипен“ за евтина алтернатива на по-скъпите самолети пето поколение като Ф-35

Украинската армия иска изтребители „Грипен“! Швеция може да помогне за финансирането на сделката - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Швеция и Украйна напредват във финансирането на голяма сделка, която би могла да включи продажбата на Киев на до 150 изтребителя „Грипен Е“, заяви шведският министър на отбраната Пол Йонсон и добави, че Стокхолм би могъл да финансира част от сделката чрез военна помощ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Швеция през октомври подписа с Украйна споразумение за дългосрочно сътрудничество за противовъздушна отбрана, което включва възможност за износ на изтребители четвърто поколение.

Това би била най-голямата поръчка на самолети в историята на Швеция, отбелязва Ройтерс.

Стойността на потенциалната сделка не беше разкрита, но компанията производител „Сааб“ продаде четири самолета „Грипен“ на Тайланд през третото тримесечие по договор на стойност 5,3 милиарда шведски крони (563 милиона щатски долара), което породи съмнения дали Украйна би била способна да финансира покупката.

„То (финансирането) напредва и ние работим в тесни връзки с украинската страна“, заяви Йонсон и добави, че способността на Украйна да финансира купуването на самолетите от собствения си бюджет след войната ще бъде централна част от сделката, но посочи, че има и други начини.

„Можем да разгледаме възможността за експортни кредити, замразените руски активи и нашата рамка за помощ за Украйна, която е 40 милиарда крони следващата година и 40 милиарда през 2027 година“, каза той.

Йонсон каза още, че Швеция е представила сделката пред т. нар. Kоалиция на желаещите – група от 16 европейски страни, решени да помогнат за финансирането на Украйна, както и че е възможно някои от страните да изявят желание да помогнат за финансирането на самолетите.

Йонсон посочи, че Швеция оказва силен натиск в преговорите с другите страни от ЕС замразените руски активи на стойност 200 милиарда евро да бъдат използвани за финансиране на въоръжените сили на Украйна.

Шведският премиер Улф Кристершон през октомври заяви, че сделката за самолетите с Украйна е „много реалистична“, но добави, че остава много работа и че първите самолети биха могли да бъдат доставени след три години.

Йонсон днес прие украинския си колега Денис Шмигал в Стокхолм.

„Ще създадем съвместен център в Украйна, където шведски служители ще работят по иновации в отбраната“, заяви Йонсон на съвместна пресконференция с Шмихал. „Това ще заздрави общите ни способности да разработваме и произвеждаме нови технологии за бойното поле“, добави той.

Шмихал каза, че Украйна е поискала от Швеция да започне да обучава пилоти за самолетите „Грипен“ колкото се може по-скоро. По думите му Украйна също така ще поиска Швеция да ѝ предостави вече произведени модели „Грипен“ през следващата година.

Анализатори смятат изтребителите „Грипен“ за евтина алтернатива на по-скъпите самолети пето поколение като Ф-35.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

