Мексиканската президентка: Няма да видим американска военна операция на наша територия

Мексиканската президентка: Няма да видим американска военна операция на наша територия

4 Ноември, 2025 23:11 581 2

От началото на септември американските удари срещу кораби, заподозрени в наркотрафик в източната част на Тихия океан и Карибско море, са убили десетки хора

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум заяви днес, че едностранни военни действия на САЩ в Мексико „няма да има“, въпреки че през последните месеци САЩ засилиха военните си действия в Южна Америка, включително и нанасяйки удари, които взеха жертви, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Коментарите на Шейнбаум бяха в отговор на въпроси относно репортаж на "Ен Би Си Нюз", публикуван вчера, в който се казва, че САЩ са започнали подробно планиране на нова мисия срещу наркокартелите в Мексико, включително изпращане на войски и разузнавачи в страната. „Това няма да се случи. Нямаме информация, че ще се случи... И освен това, ние не сме съгласни с това“, заяви Шейнбаум.

Шейнбаум многократно е отхвърляла едностранни военни действия на САЩ в Мексико, включително предложенията на американския президент Доналд Тръмп да изпрати американски войски, за да помогнат в борбата с картелите.

От началото на септември американските удари срещу кораби, заподозрени в наркотрафик в източната част на Тихия океан и Карибско море, са убили десетки хора.

Администрацията на Тръмп обвини жертвите, че са наркотрафиканти, без да представи доказателства.


  • 1 да не

    1 0 Отговор
    стане Американска или Руска Операция. Явно и вие ще избирате към кой лагер да се присъедините.

    23:14 04.11.2025

  • 2 Опазил Господ

    1 0 Отговор
    Дори Тръмп не е толкова луд, да остави Америка без наркотици! Малко бомбардировки срещу Каракас, малко сваляне на Мадуро, дали ще стане никой не знае, но да бъде оставен американският народ без кокаин на никой не му минава през ума!

    23:32 04.11.2025

