Реалистични ли са плановете на Мамдани за Ню Йорк

Безплатни ясли и детски градини, безплатни автобуси, магазини за хората, повече социални жилища и замразяване на наемите: колко реалистични са тези обещания на новия кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани?

Популист, комунист, радикал: етикетите, които лепят на новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани и неговата платформа, са по-цветни и динамични дори от спора за начина, по който се пише и произнася първото му име.

Мамдани успя да убеди не само над 50% от гласоподавателите в Ню Йорк да го подкрепят, но и мобилизира над 100 000 доброволци - рекорден брой дори за най-големия град в САЩ.

Как успя да го направи? С активно, динамично и много добре прецизирано присъствие в социалните мрежи, остри и радикални обещания за политики, които изправиха косите на мнозина, както и безапелационно присъствие на дебатите.

На критиките на конкурента му Андрю Куомо, че няма достатъчно опит, той отговори: "Това, което ми липсва като опит, компенсирам с почтеност, а това, което Ви липсва като почтеност, Вие никога не бихте могли да компенсирате с опит."

Но почтеността далеч не е достатъчна, за да може той да реализира идеите си. Доколко радикални са те? Нека се вгледаме в пет ключови обещания.

Замразяване на наемите

В тази мярка особена радикалност няма. През 2020 година Берлин взе подобно решение, но то бе определено за противоконституционно порез 2021.

При Мамдани рискът от подобен развой на събитията е малък, тъй като тази мярка е била налагана в Ню Йорк и от негови предшественици. Той спокойно може да вземе това решение в първия си ден на кметското място.

На фона на това, че половината от нюйоркчаните плащат над 30% от доходите си за наем, стотици хиляди, ако не и милиони жители на града веднага ще усетят известно облекчение. Най-малкото защото няма да се страхуват, че разходите им ще продължат да растат. А берлинският пример показа, че докато беше в сила такъв таван на наемите, гражданите са били по-отворени към нови жилищни проекти. Това препраща към друго обещание на Мамдани - да се строят повече жилища.

Повече жилища за нуждаещите се

Мамдани иска да построи 200 000 нови жилища, които да са с регулирани наеми и да са достъпни за нуждаещите се. Тази цел леко надхвърля броя на онези 185 000 нови многофамилни жилища, построени в града от 2010 до 2020. Но далеч не е сигурно, че ще задоволи нуждите на нюйоркчани. По различни оценки само бездомните хора в града са между 100 000 и 300 000.

Проблемът с политиките на Мамдани е, че съществува опасност замразяването на наемите, дори да не важи за новопостроените сгради, да подплаши част от строителните инвеститори. Как новият кмет ще балансира между интересите на бизнеса и гражданите е ключово. Но както отбелязва Роже Карма в "Атлантик": "Кризата с жилищата се разраства от години, а политическите лидери не успяват да намерят решения, необходими за нейното преодоляване. Ако контролът върху наемите предлага начин да се излезе от тази безизходица, може би си струва да се рискува."

Обществени магазини

И в България се очаква съвсем скоро да отворят първите "магазини за хората", така че тази концепция ни е добре позната.

Мамдани иска да отвори поне по един "магазин за хората" във всеки един от петте окръга на Ню Йорк - Махнатън, Бруклин, Куинс, Бронкс и Стейтън Айланд. Предвид факта, че 25% от нюйоркчани живеят в бедност, тези магазини могат поне малко да подобрят живота им, макар тази мярка да се смята за непазарна. Подобни магазини вече има и в други американски щати - от Джорджия до Илинойс.

Безплатни автобуси

За европейците Талин е първата асоциация, когато някой каже "безплатен градски транспорт". Естонската столица го въведе през 2013 година, а проучванията сочат, че мярката само за година повиши използването на обществения транспорт с 14%. Френски градове като Монпелие и Дюнкърк последваха примера на Талин.

Никога обаче толкова голям град, колкото Ню Йорк не е въвеждал подобна мярка. Тя е част от дебата още от 2020 година, когато автобусите бяха безплатни за определен период от време заради пандемията. Изследване от 2024 година пък показа, че 50% от пътуващите с автобус в града, който никога не спи, не си плащат билета. Мамдани, който тогава още беше общински съветник, заяви, че причината за това е, че не могат да си го позволят. Затова той обеща да направи автобусите безплатни. За целта обаче трябва да осигури 800 милиона долара на година, което според него е лесно постижимо за град, чийто бюджет е над 100 милиарда.

За да генерира тези пари, той иска да повиши коорпоративния данък до 11,5% и да таксува с 2% допълнително всеки гражданин на Ню Йорк, който печели над 1 милион долара на година. Мамдани е изправен и пред още няколко предизвикателства: за да реализира плана си, му трябва одобрението на местните власти, на губернаторката и на MTA - публичната компания, която отговаря за транспорта в Ню Йорк.

Безплатни грижи за децата

Мамдани обеща да осигури безплатни грижи за децата на възраст между шест седмици и пет години. В повечето скандинавски държави подобно нещо също е факт с малки изключения. В Берлин ежедневните грижи за децата са гарантирани от първия им рожден ден до започването на училище. Програмата на новоизбрания кмет на Ню Йорк всъщност е разширяване на вече съществуващите мерки за подкрепа на семействата в нужда.

Мамдани планира също така да преодставя на младите родители безплатна кошница за бебета, съдържаща артикули като памперси, бебешки кърпички, подложки за кърмене, пелени и книги. Във Финландия бебешката кошница е универсална придобивка от 1949 насам и оттогава е възприета от близо 100 програми в 60 страни по целия свят, отбелязва "Гардиън".

Най-богатият град в света, дом на Уолстрийт и 123 милиардери, си има кмет, който нарича себе си "демократичен социалист". Дали той ще реализира идеите си, или те ще се провалят, а Ню Йорк ще изгуби част от хората, които гарантират богатството му, предстои да се изясни.

Първите сигнали обаче са положителни. Много от милиардерите, които инвестираха големи суми в подкрепа на опонентите на Мандани, сега протегнаха ръка към него и потърсиха диалог. "Той изразява послание, което е истинско - че живеем в два различни града, почти в Дикенсов смисъл", коментира криптоинвеститорът Майк Новограц.

Ако Мамдани наистина успее донякъде да затвори ножицата между тези два свята, това ще е най-голямата победа за движението, започнато от Бърни Сандърс. И директен хоризонт пред прогресивните леви кандидати за президентската номинация на демократите през 2028 година.