Какво се знае за съкратената версия на плана за прекратяване на войната в Украйна?

"Файненшъл таймс", "Вашингтон пост" и "Блумбърг", позовавайки се на източници, съобщават, че броят на точките в разработения от САЩ мирен план е намален от 28 на 19 в резултат на преговорите в Женева.

"Вашингтон пост" отбелязва , че окончателният брой от предложения в плана за прекратяване на войната все още може да се промени.

Според източника на вестника, новият план е бил базиран на американския план, а европейските предложения са били "полезни".

Според Bloomberg, до късната вечер в неделя планът е бил сведен до по-кратък списък с ключови точки, които биха позволили постигането на прекратяване на огъня възможно най-бързо. Източник от агенцията заяви, че въпросите, първоначално изключени от документа, ще бъдат разгледани по-късно.

В частност, в последната версия на документа вече не се споменава използването на замразени руски активи за процеса на възстановяване на Украйна, който според първоначалния план е трябвало да бъде ръководен от Съединените щати.

Териториалните въпроси вероятно ще бъдат обсъдени на срещата между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, заяви пред Bloomberg Игор Брусило, заместник-началник на офиса на президента на Украйна.

"Суспилне", позовавайки се на източници в Белия дом, съобщава , че среща между президентите на САЩ и Украйна не е планирана за тази седмица.