Какво се знае за съкратената версия на плана за прекратяване на войната в Украйна?
  Тема: Украйна

Какво се знае за съкратената версия на плана за прекратяване на войната в Украйна?

25 Ноември, 2025 07:20 2 931 68

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

В частност, в последната версия на документа вече не се споменава използването на замразени руски активи за процеса на възстановяване на Украйна, който според първоначалния план е трябвало да бъде ръководен от САЩ

Какво се знае за съкратената версия на плана за прекратяване на войната в Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

"Файненшъл таймс", "Вашингтон пост" и "Блумбърг", позовавайки се на източници, съобщават, че броят на точките в разработения от САЩ мирен план е намален от 28 на 19 в резултат на преговорите в Женева.

"Вашингтон пост" отбелязва , че окончателният брой от предложения в плана за прекратяване на войната все още може да се промени.

Според източника на вестника, новият план е бил базиран на американския план, а европейските предложения са били "полезни".

Според Bloomberg, до късната вечер в неделя планът е бил сведен до по-кратък списък с ключови точки, които биха позволили постигането на прекратяване на огъня възможно най-бързо. Източник от агенцията заяви, че въпросите, първоначално изключени от документа, ще бъдат разгледани по-късно.

В частност, в последната версия на документа вече не се споменава използването на замразени руски активи за процеса на възстановяване на Украйна, който според първоначалния план е трябвало да бъде ръководен от Съединените щати.

Териториалните въпроси вероятно ще бъдат обсъдени на срещата между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, заяви пред Bloomberg Игор Брусило, заместник-началник на офиса на президента на Украйна.

"Суспилне", позовавайки се на източници в Белия дом, съобщава , че среща между президентите на САЩ и Украйна не е планирана за тази седмица.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Копейки,

    21 34 Отговор
    Вижте Алцхаймер.

    07:22 25.11.2025

  • 5 за мара

    26 9 Отговор
    нЕма тайни знае всичко след малко ще изтропа един пасквил

    07:24 25.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хе хе...

    17 17 Отговор
    Хартията е твърде гланцирана и трябва много да се мачка преди да бъде годна за задна употреба. За друго хептен не върши работа.

    07:26 25.11.2025

  • 8 си дзън

    18 41 Отговор
    При съкратената версия русията ще се разпадне на по-малко държави в сравнение
    с пълната

    07:26 25.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кочо простия чизмар

    51 5 Отговор
    Смешна шумотевица на празен план, на придумка на сбърканяците в еврейсикя съюз, укра, албиона и файкянстан. Планът на Русия никой в дивия запад не знае и не може да коментира, а той е единственият възможен. Айде чао!

    07:27 25.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Добро утро!

    15 35 Отговор
    Снимката показва кой реално ще занули блатната империя.

    07:29 25.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Знае се само че...

    35 13 Отговор
    РФ ще каже НЕ....
    Нямат никаква тежест подобни пранове докато основния играч не си каже тежката дума...

    07:31 25.11.2025

  • 19 Лозанов

    34 7 Отговор
    Напъните на еврогейчетата са големи май нещо се случва на фронта та тека ревът.

    Коментиран от #68

    07:31 25.11.2025

  • 20 Ихааа...

    20 2 Отговор

    До коментар #17 от "УКРАИНЕ ПОБЕДА":

    На колко пистички си...

    07:32 25.11.2025

  • 21 Баце ЕООД

    29 6 Отговор
    До последния украинец казах. Направо връщайте ги барабар с децата от хотелите, взимате и феновете им от форума за фронта

    Коментиран от #23

    07:33 25.11.2025

  • 22 Без да

    32 3 Отговор
    Съм го чел знам че Русия няма да го приеме и войната си продължава. Ще си остане един план като другите предишни такива написани от запада в ущърб на Русия

    07:34 25.11.2025

  • 23 Сега

    11 8 Отговор

    До коментар #21 от "Баце ЕООД":

    Е моментът да пратим подкрепления, защо правителството спи?

    07:34 25.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ахаха

    35 3 Отговор
    И Русия такава ще се съгласи нали.. На исканията на някви държави с които няма бизнес.. И то от позиция на по-слабия. Мнооооого тежко събуждане ги чака ЕС

    07:36 25.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    31 3 Отговор
    Желанието на провалени политици да воюват до последния украинец, това се крие.

    07:39 25.11.2025

  • 29 Ццц

    45 5 Отговор
    Ето ви едно разумно предложение от само 2 точки, което ще сложи край на войната за 1 час, не за 24, както обещаваше Алф: чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия 🤣

    Коментиран от #35, #45

    07:40 25.11.2025

  • 30 Шопо

    34 3 Отговор
    Мир ще има когато целите на СВО бъдат постигнати, другото са празни приказки.

    07:40 25.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 А ГДЕ КАЯ КАЛАС

    35 8 Отговор
    Че я търсят за кражба на 40 МИЛИАРДА от военните помощи.

    Коментиран от #51

    07:41 25.11.2025

  • 33 Сметки, сметки, сметки...

    19 17 Отговор
    А победителя кръчмар Русия къде е да опише сметката??!!

    Коментиран от #39

    07:44 25.11.2025

  • 34 УНИЗЕНИ НАТЮФЦИ

    23 15 Отговор
    Идва деня да отговаряте за разпалването на тази война.

    07:45 25.11.2025

  • 35 мдаааа дааа

    14 13 Отговор

    До коментар #29 от "Ццц":

    Е те това е решението... сметката на победителя кръчмар Русия!!!

    07:46 25.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 уфф пак лоша новина

    32 15 Отговор
    По западните сайтове изтече информация, че САЩ и Русия подготвили за Зеленски още по-кратка версия на плана за Украйна в 2 точки:
    1. Млъквай!
    2. Подписвай тука!

    07:48 25.11.2025

  • 38 Диагноза

    15 21 Отговор
    На снимката е автора на дългата версия на плана по зануляването на блатната империя.

    Коментиран от #55

    07:49 25.11.2025

  • 39 Русия отдавназзагуби войната

    14 19 Отговор

    До коментар #33 от "Сметки, сметки, сметки...":

    Това в момента е агонията и.

    Коментиран от #42

    07:50 25.11.2025

  • 40 Миролюб Войнов, политически експерт

    6 6 Отговор
    Най-краткия, реален план :

    157 млрд долара сега ще осигурят на Света и Европа още Четири Года мир !!! Хвърли на мечката кокал, ако искаш да не те изяде 😁👍

    Коментиран от #46, #67

    07:56 25.11.2025

  • 41 мдаааа дааа

    9 3 Отговор
    Съединените щати помогнаха на Русия да унизи НАТО, пише финландския вестник Helsingin Sanomat.

    „Разпоредбите на мирния план на САЩ демонстрират пълното унижение за НАТО от Русия. Съединените щати биха могли да блокират присъединяването на Украйна към НАТО, като вземат решение на национално ниво“, се казва в статията.
    Според Туомас Форсберг, професор по международни отношения в университета в Тампере, действията на САЩ биха могли да доведат до разпадане на НАТО.

    „Ако НАТО се разпадне, това ще е заради подобни действия“, заяви експертът.

    07:57 25.11.2025

  • 42 ВАНС ВИ КАЗА

    16 3 Отговор

    До коментар #39 от "Русия отдавназзагуби войната":

    Живеете в илюзорен свят. Трудно ви е да приемете реалността, но лека полека ще ви се проясни.

    07:57 25.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Подкрепям

    15 2 Отговор
    напълно Ццц в коментар 29! С едно допълнение обаче, Зеленски после да го разкарват като атракция в някой пътуващ цирк....

    Коментиран от #47

    07:58 25.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хихи

    11 2 Отговор
    Знае се че нема да мине и ша има капитулация посже. И пари нема да има щот чехия слвакия и унгария ще ударят вето

    08:08 25.11.2025

  • 49 Българин 681

    2 2 Отговор
    Четете Петър Воденски в Glasove.........

    Коментиран от #52

    08:08 25.11.2025

  • 50 защо

    5 2 Отговор
    Не разбрахте ли, че прекратяване на огъня няма да има? Ще има прекратяване на войната.
    ПП. Няма да пиша повече, за да не обидя някого.

    08:09 25.11.2025

  • 51 А ГДЕ

    2 8 Отговор

    До коментар #32 от "А ГДЕ КАЯ КАЛАС":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #62

    08:09 25.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Демократ

    2 12 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    08:14 25.11.2025

  • 54 Кажи честно

    10 2 Отговор
    43, кажи сега как тия от ТЦК обикалят с бусовете, а храбрите украинци ги чакат с нетърпение и тичат след тях. Даже се бият за места и искат да се качат като индийци в градски транспорт, за да идат на фронта и да трепят по милион руснаци на седмица, кажи честно!

    Коментиран от #57

    08:16 25.11.2025

  • 55 Това е безспорен

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Диагноза":

    Факт.

    08:17 25.11.2025

  • 56 Факти

    8 2 Отговор
    Какво се знае за съкратената версия на плана за прекратяване на войната в Украйна? Как какво ? Сметка без кръчмар !

    08:18 25.11.2025

  • 57 Изпражнението гайтанджиева

    2 8 Отговор

    До коментар #54 от "Кажи честно":

    Това са руски фейкове.

    08:18 25.11.2025

  • 58 Баце ЕООД

    7 2 Отговор
    Че Русия няма да подпише и ще ги подпука до изпълнение на всички цели..

    08:18 25.11.2025

  • 59 Някой

    11 2 Отговор
    Основното, което се знае за този план е, че няма да бъде приет от Русия. Т.е., той е мъртвороден.

    08:19 25.11.2025

  • 60 Здрастиии, козяци

    5 0 Отговор
    Най-съкратената версия съдържа само една точка: безусловна капитулация. Щом бандерите искат да се докарат до там, няма проблем!

    08:32 25.11.2025

  • 61 Рус

    5 0 Отговор
    Знае се, че Русия няма да приеме този план и боя продължава с пълна сила. Когато руснаците освободят и Одеса и отрежат достъпа на УКрайнабдо море, ще има нов план за капитулация.

    08:37 25.11.2025

  • 62 БАНко

    6 2 Отговор

    До коментар #51 от "А ГДЕ":

    НАТООВЦЕ , НЕ ПАМЕТНИЦИ , А БУТНЕТЕ ДУНАВ МОСТ , АЕЦ КОЗЛОДУЙ , ТЕЦОВЕТЕ , ВЕЦОВЕТЕ , ДАЛЕКОПРОВОДИТЕ ...... БУТНЕТЕ ГРАДОВЕТЕ И СЕЛАТА ПОСТРОЕНИ ПРЕЗ ЖИВКОВО ВРЕМЕ !!! ЖАЛКИ П.... !!!

    08:39 25.11.2025

  • 63 бъдеще е ясно

    5 2 Отговор
    Планът за прекратяване на войната срещу бандеровците и техните натовски съюзници в Украина , ще се напише в Москва. Никога не е съществувала държава Украина. Това е Русия. При тези условия ,които Русия постави.Тези условия за мир са написани с кръвта на руските войници и няма как гинеколожката Урсула или Макрон,Мерц или който и да било на планетата да ги промени. Всчко останало са празни приказки и лъжа. Така наречената Европа, отново се готви за война с Русия .И ако това се случи, малоумните европодпалвачи на война ще бъдат изтрити и заличени за седващите 1000 години.

    Коментиран от #64, #66

    08:40 25.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    0 5 Отговор

    До коментар #63 от "бъдеще е ясно":

    Точка първа и последна. Бой до последната жива орка в Украйна докато диша.

    08:49 25.11.2025

  • 67 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Миролюб Войнов, политически експерт":

    Не е точно така. Ето как е-не мърдай много много, когато мечката е изодзадзе ти...

    09:09 25.11.2025

  • 68 Какво се случва?

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Лозанов":

    Изпотрепаха си хората с тези националистични и имперски напъни, а в крайна сметка на човекът му трябва едно парче хляб и чаша вода и земя точно два на един метър.

    09:51 25.11.2025

