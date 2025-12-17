Войната на Русия в Украйна: Какво знаем за руските загуби до момента

Нов анализ на Би Би Си, "Медиазона" и независими доброволци, основан на поименен списък на загиналите руски военнослужещи, разкрива дълбоки социални и икономически неравенства в начина, по който руското общество понася човешката цена на войната в Украйна.
Установените 152 120 имена показват ясна и системна закономерност: войната взема жертвите си най-вече от малките градове и бедните региони, а най-малко - от големите и богати урбанистични центрове.
Според данните 67% от загиналите са родом от села и малки градове с население под 100 000 души, въпреки че в тях живее под половината от населението на страната. В същото време в големите градове, включително Москва и Санкт Петербург, нивото на загуби е десетки пъти по-ниско в пропорция за броя на мъжкото население.
Изследването откроява връзка между бедността, липсата на перспективи и участието във войната. Икономистът Алексей Захаров от Университета в Чикаго посочва, че най-силният фактор, който предсказва колко хора от дадено населено място ще отидат на война и ще загинат на фронта, е степента, до която местният бюджет зависи от държавни субсидии.
Колкото по-зависим е даден район от държавата, толкова по-вероятно е неговите жители да подпишат договор за служба.
Така се очертава специфичен руски модел. В малките населени места, районите с висока концентрация на бюджетни работни места или силна зависимост от държавни програми, военната служба се възприема като един от малкото реални начини да се спечелят пари, да се решат лични дългове или да се осигури бъдеще.
За хората в бедните региони армията е път към доход, който многократно превишава местните заплати. Една типична заплата в Бурятия, например, е около 56 000 рубли (1213 лв), докато подписването на договор носи над 210 000 рубли месечно (4548 лв) - разлика, която за мнозина е несравнима с всякаква друга професионална възможност. Отделно се изплаща еднократен бонус от 1,6 млн. рубли (около 34 600 лв).
Социалната безизходица се проявява особено ясно в личните истории, сред които е тази на жителя на Москва Михаил Гринин, загинал само два месеца след заминаването си на фронта. Гринин, който никога не е проявявал интерес към армията, подписва договор в опит да избегне нечовешките условия в следствения арест, където е попаднал заради дело за наркотични вещества.
Неговият случай е рядък за Москва, тъй като столицата има най-ниското ниво на загуби - едва пет загинали на всеки 10 000 мъже. За сравнение, същият показател в Тува достига 33 пъти по-висока стойност.
Подобни примери се повтарят и в други региони. В Кировска област загубите са повече от 15 пъти по-високи от московските. Там живееше и Андриан Семьонов - човек с инвалидност, но въпреки това подписал договор. След поредица от несбъднали се опити да изгради кариера, работата в армията се превръща в единствена възможност за доходи и стабилност. Той загива само две седмици след пристигането си на фронта.
Експертите обясняват, че в регионите с висока смъртност, ниска продължителност на живота и ограничена икономическа перспектива войната се възприема като продължение на риска, който съпътства ежедневието. Там, където животът е труден, а възможностите - ограничени, мотивацията да се търси шанс в армията е по-голяма, дори когато рискът е смъртоносен.
Подобни социални модели са познати и в САЩ или европейските армии, където наборът традиционно е по-висок сред бедните региони. Но в Русия към това се добавя особената роля на държавата като основен работодател и източник на доходи в най-бедните райони, както и политическото влияние върху местните администрации. Това прави набора по-скоро административно управляван процес, отколкото доброволен избор, подхранен от патриотизъм.
Реалните руски загуби обаче вероятно са значително по-високи. По оценка на експертите наличният поименен списък може да обхваща само 45-65% от реалните жертви, тъй като голяма част от телата остават на бойното поле или не са публично оповестени. Така общият брой на загиналите може да достига между 234 000 и 338 000 души, а ако бъдат включени и бойците от бившите ДНР и ЛНР - до над 360 000.
Тези данни очертават тревожна картина не само за мащаба на руските загуби, но и за дълбоко вкорененото социално неравенство, което определя чии животи плащат цената на войната.
Русия не просто води конфликт в чужда страна - тя преживява вътрешна криза, в която бедните умират, а богатите остават далеч от фронтовата линия. Както обобщава един от руските демографи, "войната в Украйна не само изостря старите разломи в руското общество - тя ги превръща в пропасти".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Даньо
Коментиран от #6
18:04 17.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #57, #62
18:05 17.12.2025
3 Йоско
Коментиран от #10, #38
18:05 17.12.2025
4 мечо
Коментиран от #63
18:07 17.12.2025
5 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Предпочитам да нося в джоба 5 евро, които имат стойност в целият свят, отколкото 5 лева, които имат стойност само на Одринския пазар
Коментиран от #21
18:08 17.12.2025
6 Повтаряй след мен!Силно!
До коментар #1 от "бай Даньо":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо както каза другарката Симонян през февруари 22 година
По 1000 пъти на ден го повтаряй.
Утре пак -Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
Коментиран от #22
18:08 17.12.2025
7 Бялджип
Освен това се надявам да знае, че не Русия е намалила чувствително територията си, а другата държава.
18:10 17.12.2025
8 Попов
Затова не е добре милиционер и фатмак да са начело на държавата.
Коментиран от #60
18:10 17.12.2025
9 Оберлейтенант Краус..
Коментиран от #37
18:11 17.12.2025
10 бай Даньо
До коментар #3 от "Йоско":Волжка България е вградена в темелите на Русия . Българските боляри са генезиса на руската аристокрация , Гогол, Булгаков, Толстой, Ахматова са все от български корен...
Коментиран от #16
18:11 17.12.2025
11 Добри новини
Европейският парламент одобри забраната за внос на руски газ.
„За“ са гласували 500 евродепутати, „против“ – 120, а 32-ма са се въздържали.
Доставките на руски втечнен природен газ трябва да спрат в началото на 2026 г., а вносът на тръбопроводен газ постепенно ще бъде прекратен до 30 септември 2027 г.
Ликвидация на руски мото щурмови край Покровск. Видео
ВСУ ликвидират руски мото щурмови край Покровск. Окупаторите се опитват да напреднат на мотори, но са спрени ефективно.
Коментиран от #18, #52
18:12 17.12.2025
12 ти да видиш
18:14 17.12.2025
13 Хохо Бохо
18:14 17.12.2025
14 Сатана Z
Преди два месеца Русия предаде 6000 замразени украински трупа ,а получи 135 тела на загинали руски войници.
Съдейки по тази статистика загубите на Укро вермахта в жива сила са близо 10:1 че и повече .
Затова само Киевското гробище се разшири с около 70 000 парко места ,а това във Лвов вече е стигнало до Полската граница.
Коментиран от #32
18:14 17.12.2025
15 чекмеджан от зайчарника
от изпразнената хазна
18:15 17.12.2025
16 гост
До коментар #10 от "бай Даньо":Сигурно са били освободени от Русия,те руснаците обичат да освобождават 😂. Виж как освобождавайки държава след държава са стигнали до Япония на Изток
Коментиран от #20
18:15 17.12.2025
17 Федя от дъскорезницата
18:16 17.12.2025
19 БГ ПУЯК
18:16 17.12.2025
20 Да де....
До коментар #16 от "гост":Ама Япония не успяха да я освободят, американците я освободиха, и виж сега къде е Япония, и виж къде е Русия.
Коментиран от #39
18:18 17.12.2025
21 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Град Козлодуй":С 300 евро пенсия как ще живееш в клуба на богатите?
Коментиран от #42
18:19 17.12.2025
22 бай Даньо
До коментар #6 от "Повтаряй след мен!Силно!":Не си разбрал. В света в който живеем Париж и Берлин са за 3 дена . В Киев живеят едни братя на руснаците който след като приключи дундърмата Русия ще трябва да умиротворява и управлява . Още Сун Дзъ е казал не прави мирното население враг. Виж Париж и Берлин ще ги въстановява Тръмпо и руснаците няма да ги милсят много ако опре до там работата. Същото се отнася за Варшава и Букурещ , дано ние да сме от добрата страна на рашките. Все си мисля че руснаците имат по друго отношение към нас, виж горния ми коментар защо.
Коментиран от #49
18:19 17.12.2025
23 Аз знамммм
Па аз му вярвам на потнико
18:19 17.12.2025
24 Още новини от Украйна
От началото на СВО украинските въоръжени сили са загубили почти 1,5 милиона войници, според инфографика на руското Министерство на отбраната.
Според осведомени европейски експерти, украинските въоръжени сили към момента са загубили до 1 милион убити (800 000-900 000) и малко повече ранени (до 1,5 милиона).
18:22 17.12.2025
25 1215 лева.
Коментиран от #29
18:22 17.12.2025
26 604
18:22 17.12.2025
27 За 2 хиляди долара
Никога няма да тръгне да мре за Пучя Въшката .
Това е Реалността.
18:23 17.12.2025
28 Българин
18:24 17.12.2025
29 Направо
До коментар #25 от "1215 лева.":Ти повярвахме
Червен Бацил.
Коментиран от #34
18:25 17.12.2025
30 Една цифра по малко сте написали
18:25 17.12.2025
31 За Московия с любов
„Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).
„Аз се убедих че учението на руската православна църква е теоретически коварна и вредна лъжа, на практика събрала най-грубите суеверия и магьосничества, скриващи целия смисъл на християнското учение“. (Лев Толстой).
“Има две Русии. Първата Киевската е с корени в световната и отчасти в европейската култура. Идеите за доброто, честта, свободата и справедливостта, тази Русия ги разбира така както ги разбира и целия Западен свят.
А има и една друга Русия – Московската. Това е Русия от гората, монголска, дива и зверска. Тази Русия направи свой национален идеал кървавата деспотия и дивата жестокост. Тази московска Русия от най-стари временна е била, е и ще бъде пълно отрицание на всичко европейско и е ожесточен враг на Европа!”
Граф Алексей Толстой
18:25 17.12.2025
32 По зле си
До коментар #14 от "Сатана Z":И от Витанов със
Сметките
Умник .
Хахахахаха хахахахаха
18:26 17.12.2025
33 В В.П.
18:27 17.12.2025
34 604
До коментар #29 от "Направо":брой си денгите за дозата и къш !
18:27 17.12.2025
35 !!!?
Чакай пред входа на Мистър Кеш !!!
18:27 17.12.2025
36 За Московия с любов
„Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).
„Аз се убедих че учението на руската православна църква е теоретически коварна и вредна лъжа, на практика събрала най-грубите суеверия и магьосничества, скриващи целия смисъл на християнското учение“. (Лев Толстой).
“Има две Русии. Първата Киевската е с корени в световната и отчасти в европейската култура. Идеите за доброто, честта, свободата и справедливостта, тази Русия ги разбира така както ги разбира и целия Западен свят.
А има и една друга Русия – Московската. Това е Русия от гората, монголска, дива и зверска. Тази Русия направи свой национален идеал кървавата деспотия и дивата жестокост. Тази московска Русия от най-стари временна е била, е и ще бъде пълно отрицание на всичко европейско и е ожесточен враг на Европа!”
Граф Алексей Толстой
18:27 17.12.2025
37 Евреина Кобзон
До коментар #9 от "Оберлейтенант Краус..":Чул те Господ.
Концертът не трябва да спира .
18:27 17.12.2025
38 Анджо
До коментар #3 от "Йоско":Тя е там, но прекръстена на Татарстан. И ще , че 7 милиона са се определят за българи.
18:27 17.12.2025
39 бай Даньо
До коментар #20 от "Да де....":Какво имаш предвид къде е Япония? Япония е края на капиталистическия път с най-много самоубийства на глава от населенеито и най ниска раждаемост в СВЕТА... освен ако не са ги задминали едни други освободени от правилния освободител корейците...
Коментиран от #43, #55
18:27 17.12.2025
40 В В.П.
18:29 17.12.2025
41 В В.П.
18:31 17.12.2025
42 Град Козлодуй
До коментар #21 от "Последния Софиянец":Е как в Русия живеят с 120 евро минимална работна заплата? Ако трябва ще отида в Русия,с моята българска европейска пенсия от 300 евро ще живея съвсем нормално, с едната половина,а с другата половина мога да наема една рускиня да ми готви,чисти,пере.... Това е силата на Еврото
Коментиран от #65
18:32 17.12.2025
43 Аха....
До коментар #39 от "бай Даньо":В Русия всичко цъфти и връзва нали?, имаш ли си представа за разликата между Русия и Япония във всяко едно отношение?
Коментиран от #51, #67
18:32 17.12.2025
44 Изводите
18:33 17.12.2025
45 В В.П.
18:33 17.12.2025
46 Какво знаем ли?
18:33 17.12.2025
47 Боко
18:33 17.12.2025
48 Китайските фирми
Плащат 15-20 хиляди рубли на месец
На Руските Роби.
А Във Бурятия
Заплати от 56 хиляди Рубли
Няма ..
Това средно число
Идва във момента
от заплатите на Бурятите
Които отиват на фронта
Нормалната заплата е около 25 хиляди Рубли .
18:37 17.12.2025
49 Анджо
До коментар #22 от "бай Даньо":Дано вече никога да не стъпват при нас. Това ще най голяма проклетия за Българският народ.
18:38 17.12.2025
50 Перо
18:42 17.12.2025
51 бай Даньо
До коментар #43 от "Аха....":Примерно Японски автомобили са предпочитани в цял свят,а руските даже е Русия ги отбягват. А за японската техника има ли нужда да споменавам, даже втора употреба климатиците им са за предпочитане пред нови от всякаква марка....А за руска такава техника никой не е чувал някой някъде по света да е чувал . Русия ако няма газ ще е като Арабските държави. Даже няма да е като Арабските държави, защото виждаме Дубай какви инвестиции прави
Коментиран от #58
18:43 17.12.2025
52 Боко
До коментар #11 от "Добри новини":За тебе педерико; добри новини ще са трипъл пенетрейшен с магарета🤮💩👌👏😁 че се изкефиш яко👍 плуващ в собствените си 💩💩💩💩💩💩
18:44 17.12.2025
53 Ами
Ето как разбрахме, че типична заплата в Бурятия, е около 56 000 рубли (1213 лв).
Между другото, Бурятия е един от най-бедните региони в Русия.
Относно броя на загиналите ...
Как да повярваме в нещо, в което дори и написалите статията не вярват.
18:46 17.12.2025
54 Възможно е
18:47 17.12.2025
55 Продължителност на живата
До коментар #39 от "бай Даньо":В Япония е над 82 години, а в Русия - 65 години! Провери! Е, какво ще кажеш, а?
18:53 17.12.2025
56 Ами да
18:54 17.12.2025
57 копейката
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Защо Костадинов не състави правителство? Ще проведе референдум, няма да приеме еврото, ще се сближи с Русия,? Или клетвата му не е била да служи за България,а да служи на боко и шиши
18:55 17.12.2025
58 бай Даньо
До коментар #51 от "бай Даньо":Фалшив Даньо , чудна работа а !? Уж най добрите коли ( и аз съм на това мнение между другото два Лексуса тук ...) и най добрите климатици втора употреба а най много самоубийства !? Явно живота някъде по напред в еволюцията не е точно както си го представя тескогръдия нашенски еснаф коли , климатици , почивка на Малдивите, а!?
18:57 17.12.2025
59 Каунь
18:58 17.12.2025
61 Гай Турий
Нашите външно политически налъми да си стягат каишките и да си налеят нов ум в каунките, да осъзнаят накъде върви света. Със сегашната контра политика, водена от подкупени и продажни евракчиновници в Брюксел, санкции, перчене и грабежи на финанси, това няма да стане, а само подриваме собствената си икономика и обедняваме стремително. Оставка на урдзурлите и техните наши пионки, тупани редовно по рамото за усмивки.
19:02 17.12.2025
62 Ксаниба
До коментар #2 от "Последния Софиянец":По колко плаща тьотя.
Коментиран от #66
19:04 17.12.2025
63 Здравей мечо
До коментар #4 от "мечо":Хората са показаните където се вари ракийката за да са по-близо до парцуцата бе звяр. То такова Благо Благо че като го пийнеш и забравиш цялата кочина в която живееш.
19:05 17.12.2025
64 Дас Хаген
19:09 17.12.2025
65 Пенсионер 69 годишен
До коментар #42 от "Град Козлодуй":Мечтател! Първо виж, колко струва жилище в Русия. И като са бедни, откъде вземат пари да ги купят. Като отидеш с 300€ в Русия, веднага купи и обратен билет, защото бързо ще ги похарчиш и след това ще умреш от студ на улицата. Щял да си наеме рускиня за 150€ да му готви и да му пере. Смешник.
19:17 17.12.2025
66 Последния Софиянец
До коментар #62 от "Ксаниба":Преди беше по добре,но сега рублата като се обезцени спрямо еврото,по добре на магистралата да отивам вече,ще се откажа от тьота,и ще се вкопча за мустакатия натовец който преминава с Тира
19:19 17.12.2025
67 Пенсионер 69 годишен
До коментар #43 от "Аха....":Русия само тая година е добила 200 ТОНА ЗЛАТО! Обогатила е 50000 тона уран и от износа на пшеница е спечелила повече отколкото от нефта. Има залежи за 1000 години напред! Русия се къпе в злато и пари. Няма външен дълг.
Япония е бедна островна страна с нещастно отрудено население. Произвежда хубави неща, но когато им мине модата следва колапс. ВЪНШНИЯТ ДЪЛГ НА ЯПОНИЯ Е НАД 200% ОТ БВП. Защо е толкова голям дългът? От бедност!
19:24 17.12.2025