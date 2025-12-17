Новини
Мнения »
Войната на Русия в Украйна: Какво знаем за руските загуби до момента
  Тема: Украйна

Войната на Русия в Украйна: Какво знаем за руските загуби до момента

17 Декември, 2025 18:01 1 529 67

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • владимир путин-
  • донбас

Тези данни очертават тревожна картина не само за мащаба на руските загуби, но и за дълбоко вкорененото социално неравенство, което определя чии животи плащат цената на войната

Войната на Русия в Украйна: Какво знаем за руските загуби до момента - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Нов анализ на Би Би Си, "Медиазона" и независими доброволци, основан на поименен списък на загиналите руски военнослужещи, разкрива дълбоки социални и икономически неравенства в начина, по който руското общество понася човешката цена на войната в Украйна.

Установените 152 120 имена показват ясна и системна закономерност: войната взема жертвите си най-вече от малките градове и бедните региони, а най-малко - от големите и богати урбанистични центрове.

Според данните 67% от загиналите са родом от села и малки градове с население под 100 000 души, въпреки че в тях живее под половината от населението на страната. В същото време в големите градове, включително Москва и Санкт Петербург, нивото на загуби е десетки пъти по-ниско в пропорция за броя на мъжкото население.

Изследването откроява връзка между бедността, липсата на перспективи и участието във войната. Икономистът Алексей Захаров от Университета в Чикаго посочва, че най-силният фактор, който предсказва колко хора от дадено населено място ще отидат на война и ще загинат на фронта, е степента, до която местният бюджет зависи от държавни субсидии.

Колкото по-зависим е даден район от държавата, толкова по-вероятно е неговите жители да подпишат договор за служба.

Така се очертава специфичен руски модел. В малките населени места, районите с висока концентрация на бюджетни работни места или силна зависимост от държавни програми, военната служба се възприема като един от малкото реални начини да се спечелят пари, да се решат лични дългове или да се осигури бъдеще.

За хората в бедните региони армията е път към доход, който многократно превишава местните заплати. Една типична заплата в Бурятия, например, е около 56 000 рубли (1213 лв), докато подписването на договор носи над 210 000 рубли месечно (4548 лв) - разлика, която за мнозина е несравнима с всякаква друга професионална възможност. Отделно се изплаща еднократен бонус от 1,6 млн. рубли (около 34 600 лв).

Социалната безизходица се проявява особено ясно в личните истории, сред които е тази на жителя на Москва Михаил Гринин, загинал само два месеца след заминаването си на фронта. Гринин, който никога не е проявявал интерес към армията, подписва договор в опит да избегне нечовешките условия в следствения арест, където е попаднал заради дело за наркотични вещества.

Неговият случай е рядък за Москва, тъй като столицата има най-ниското ниво на загуби - едва пет загинали на всеки 10 000 мъже. За сравнение, същият показател в Тува достига 33 пъти по-висока стойност.

Подобни примери се повтарят и в други региони. В Кировска област загубите са повече от 15 пъти по-високи от московските. Там живееше и Андриан Семьонов - човек с инвалидност, но въпреки това подписал договор. След поредица от несбъднали се опити да изгради кариера, работата в армията се превръща в единствена възможност за доходи и стабилност. Той загива само две седмици след пристигането си на фронта.

Експертите обясняват, че в регионите с висока смъртност, ниска продължителност на живота и ограничена икономическа перспектива войната се възприема като продължение на риска, който съпътства ежедневието. Там, където животът е труден, а възможностите - ограничени, мотивацията да се търси шанс в армията е по-голяма, дори когато рискът е смъртоносен.

Подобни социални модели са познати и в САЩ или европейските армии, където наборът традиционно е по-висок сред бедните региони. Но в Русия към това се добавя особената роля на държавата като основен работодател и източник на доходи в най-бедните райони, както и политическото влияние върху местните администрации. Това прави набора по-скоро административно управляван процес, отколкото доброволен избор, подхранен от патриотизъм.

Реалните руски загуби обаче вероятно са значително по-високи. По оценка на експертите наличният поименен списък може да обхваща само 45-65% от реалните жертви, тъй като голяма част от телата остават на бойното поле или не са публично оповестени. Така общият брой на загиналите може да достига между 234 000 и 338 000 души, а ако бъдат включени и бойците от бившите ДНР и ЛНР - до над 360 000.

Тези данни очертават тревожна картина не само за мащаба на руските загуби, но и за дълбоко вкорененото социално неравенство, което определя чии животи плащат цената на войната.

Русия не просто води конфликт в чужда страна - тя преживява вътрешна криза, в която бедните умират, а богатите остават далеч от фронтовата линия. Както обобщава един от руските демографи, "войната в Украйна не само изостря старите разломи в руското общество - тя ги превръща в пропасти".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Даньо

    22 11 Отговор
    На чужд гроб ревете. Руските загуби са загуби, всеки загубен човек е загубена вселена. Но в случая на okpайна цялата държава е тотална загуба.

    Коментиран от #6

    18:04 17.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    19 16 Отговор
    В 18 ч протест срещу еврото в цяла България.

    Коментиран от #5, #57, #62

    18:05 17.12.2025

  • 3 Йоско

    15 18 Отговор
    Защо не съжалявам Русия, защото до каквото се докопа я гълта. . Къде е Волжка България,къде са българите? Гледаме картата, няма я

    Коментиран от #10, #38

    18:05 17.12.2025

  • 4 мечо

    4 3 Отговор
    да ги загубат цялата даржава да ги загубат дано тирористи заради воината хората ниямат пари са по казанит

    Коментиран от #63

    18:07 17.12.2025

  • 5 Град Козлодуй

    12 20 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Предпочитам да нося в джоба 5 евро, които имат стойност в целият свят, отколкото 5 лева, които имат стойност само на Одринския пазар

    Коментиран от #21

    18:08 17.12.2025

  • 6 Повтаряй след мен!Силно!

    6 18 Отговор

    До коментар #1 от "бай Даньо":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо както каза другарката Симонян през февруари 22 година
    По 1000 пъти на ден го повтаряй.
    Утре пак -Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо

    Коментиран от #22

    18:08 17.12.2025

  • 7 Бялджип

    17 7 Отговор
    Не знам какво знае BBC за руските загуби, но трябва да знае, че за предадени 1500 мъртви украински бойци, от Украйна получи 30 руски !!

    Освен това се надявам да знае, че не Русия е намалила чувствително територията си, а другата държава.

    18:10 17.12.2025

  • 8 Попов

    12 12 Отговор
    Никога не съм си представял, че Русия има толкова разпиляна и слаба армия. Десетилетия съм се заблуждавал, че са някаква сила, а те са въздух под налягане. За 25 г. Путин е успял да разруши цялото градено величие на СССР.
    Затова не е добре милиционер и фатмак да са начело на държавата.

    Коментиран от #60

    18:10 17.12.2025

  • 9 Оберлейтенант Краус..

    6 12 Отговор
    Колкото повече орки при Кобзон, толкова по добре за Европа и света.

    Коментиран от #37

    18:11 17.12.2025

  • 10 бай Даньо

    11 5 Отговор

    До коментар #3 от "Йоско":

    Волжка България е вградена в темелите на Русия . Българските боляри са генезиса на руската аристокрация , Гогол, Булгаков, Толстой, Ахматова са все от български корен...

    Коментиран от #16

    18:11 17.12.2025

  • 11 Добри новини

    7 16 Отговор
    Четири месеца преди изборите в Унгария, опозиционната "Тиса" води на ватенката Орбан с почти 20 %.
    Европейският парламент одобри забраната за внос на руски газ.
    „За“ са гласували 500 евродепутати, „против“ – 120, а 32-ма са се въздържали.
    Доставките на руски втечнен природен газ трябва да спрат в началото на 2026 г., а вносът на тръбопроводен газ постепенно ще бъде прекратен до 30 септември 2027 г.
    Ликвидация на руски мото щурмови край Покровск. Видео
    ВСУ ликвидират руски мото щурмови край Покровск. Окупаторите се опитват да напреднат на мотори, но са спрени ефективно.

    Коментиран от #18, #52

    18:12 17.12.2025

  • 12 ти да видиш

    11 5 Отговор
    Нищо не знаете, но кажете за над милион убити украинци по ваше желание и заповед на зеления ви пор!

    18:14 17.12.2025

  • 13 Хохо Бохо

    11 3 Отговор
    А пък в бандеристан воюва само каймака на нацистите, богаташ до благородник са в окопите, а социално слабите са евакуирани в Крушавел, Ница, Кан и Монако да си карат бентлитата. Ахам. Тъй е. За бандерската върхушка е чест да пукнат в името на надрусеняка с гадното, презобано гласче

    18:14 17.12.2025

  • 14 Сатана Z

    8 5 Отговор
    Да обобщим Украинските загуби на жива сила;
    Преди два месеца Русия предаде 6000 замразени украински трупа ,а получи 135 тела на загинали руски войници.
    Съдейки по тази статистика загубите на Укро вермахта в жива сила са близо 10:1 че и повече .
    Затова само Киевското гробище се разшири с около 70 000 парко места ,а това във Лвов вече е стигнало до Полската граница.

    Коментиран от #32

    18:14 17.12.2025

  • 15 чекмеджан от зайчарника

    5 1 Отговор
    а Какво не знаете за загубите до момента
    от изпразнената хазна

    18:15 17.12.2025

  • 16 гост

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "бай Даньо":

    Сигурно са били освободени от Русия,те руснаците обичат да освобождават 😂. Виж как освобождавайки държава след държава са стигнали до Япония на Изток

    Коментиран от #20

    18:15 17.12.2025

  • 17 Федя от дъскорезницата

    0 3 Отговор
    Нашият батюшка милиардер стана, работим по четиринадесет часа на ден и не можем да насмогнем на.. ⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️🙊

    18:16 17.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БГ ПУЯК

    5 1 Отговор
    Само родно пернато същество може да повтаря като папагал "какво знаем за...". Или копират от чужди пернати, или направо прекопират цялата статия.

    18:16 17.12.2025

  • 20 Да де....

    8 7 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Ама Япония не успяха да я освободят, американците я освободиха, и виж сега къде е Япония, и виж къде е Русия.

    Коментиран от #39

    18:18 17.12.2025

  • 21 Последния Софиянец

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй":

    С 300 евро пенсия как ще живееш в клуба на богатите?

    Коментиран от #42

    18:19 17.12.2025

  • 22 бай Даньо

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Повтаряй след мен!Силно!":

    Не си разбрал. В света в който живеем Париж и Берлин са за 3 дена . В Киев живеят едни братя на руснаците който след като приключи дундърмата Русия ще трябва да умиротворява и управлява . Още Сун Дзъ е казал не прави мирното население враг. Виж Париж и Берлин ще ги въстановява Тръмпо и руснаците няма да ги милсят много ако опре до там работата. Същото се отнася за Варшава и Букурещ , дано ние да сме от добрата страна на рашките. Все си мисля че руснаците имат по друго отношение към нас, виж горния ми коментар защо.

    Коментиран от #49

    18:19 17.12.2025

  • 23 Аз знамммм

    3 2 Отговор
    Зеленото потник каза: ние 40.000 жертви Раша 5.000.000 :)
    Па аз му вярвам на потнико

    18:19 17.12.2025

  • 24 Още новини от Украйна

    2 3 Отговор
    Украйна уверено води в резултата.

    От началото на СВО украинските въоръжени сили са загубили почти 1,5 милиона войници, според инфографика на руското Министерство на отбраната.

    Според осведомени европейски експерти, украинските въоръжени сили към момента са загубили до 1 милион убити (800 000-900 000) и малко повече ранени (до 1,5 милиона).

    18:22 17.12.2025

  • 25 1215 лева.

    4 1 Отговор
    Та тя колкото тука на 60% от населението. А там наеми газ горива ток вода всичко е във пъти по ниски от тук. Та те там най бедните са по богати от нас. А за Москва Петербург сигурно са яко нагоре. А ги наричат бедни руснаците.

    Коментиран от #29

    18:22 17.12.2025

  • 26 604

    4 2 Отговор
    но аз дочувам следното и то от математици: загубите на ВСУ са между 7 и 10 към 1......аре дращете глупости на воля!!!!ама реалноста няма да е друга!!!

    18:22 17.12.2025

  • 27 За 2 хиляди долара

    3 3 Отговор
    Родния Русораб

    Никога няма да тръгне да мре за Пучя Въшката .

    Това е Реалността.

    18:23 17.12.2025

  • 28 Българин

    2 2 Отговор
    А какво ни интересуват руските загуби?

    18:24 17.12.2025

  • 29 Направо

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "1215 лева.":

    Ти повярвахме
    Червен Бацил.

    Коментиран от #34

    18:25 17.12.2025

  • 30 Една цифра по малко сте написали

    2 2 Отговор
    Тръмп каза 1 550 000 руснаци са загинали и това беше преди 1 месец!

    18:25 17.12.2025

  • 31 За Московия с любов

    2 3 Отговор
    „Има в руския човек безкористна любов към подлостта. Той нищо общо с това няма, но винаги ще направи гадост на ближния“. (Гогол).

    „Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).

    „Аз се убедих че учението на руската православна църква е теоретически коварна и вредна лъжа, на практика събрала най-грубите суеверия и магьосничества, скриващи целия смисъл на християнското учение“. (Лев Толстой).


    “Има две Русии. Първата Киевската е с корени в световната и отчасти в европейската култура. Идеите за доброто, честта, свободата и справедливостта, тази Русия ги разбира така както ги разбира и целия Западен свят.

    А има и една друга Русия – Московската. Това е Русия от гората, монголска, дива и зверска. Тази Русия направи свой национален идеал кървавата деспотия и дивата жестокост. Тази московска Русия от най-стари временна е била, е и ще бъде пълно отрицание на всичко европейско и е ожесточен враг на Европа!”

    Граф Алексей Толстой

    18:25 17.12.2025

  • 32 По зле си

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    И от Витанов със
    Сметките
    Умник .

    Хахахахаха хахахахаха

    18:26 17.12.2025

  • 33 В В.П.

    3 0 Отговор
    И какво знаем за ликвидираните окропи и за офейкалите хахляци

    18:27 17.12.2025

  • 34 604

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Направо":

    брой си денгите за дозата и къш !

    18:27 17.12.2025

  • 35 !!!?

    1 2 Отговор
    Заменям Рубли за Евро 100 Рубли за 1 Евро...без ДДС !
    Чакай пред входа на Мистър Кеш !!!

    18:27 17.12.2025

  • 36 За Московия с любов

    0 4 Отговор
    „Има в руския човек безкористна любов към подлостта. Той нищо общо с това няма, но винаги ще направи гадост на ближния“. (Гогол).

    „Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).

    „Аз се убедих че учението на руската православна църква е теоретически коварна и вредна лъжа, на практика събрала най-грубите суеверия и магьосничества, скриващи целия смисъл на християнското учение“. (Лев Толстой).


    “Има две Русии. Първата Киевската е с корени в световната и отчасти в европейската култура. Идеите за доброто, честта, свободата и справедливостта, тази Русия ги разбира така както ги разбира и целия Западен свят.

    А има и една друга Русия – Московската. Това е Русия от гората, монголска, дива и зверска. Тази Русия направи свой национален идеал кървавата деспотия и дивата жестокост. Тази московска Русия от най-стари временна е била, е и ще бъде пълно отрицание на всичко европейско и е ожесточен враг на Европа!”

    Граф Алексей Толстой

    18:27 17.12.2025

  • 37 Евреина Кобзон

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Оберлейтенант Краус..":

    Чул те Господ.

    Концертът не трябва да спира .

    18:27 17.12.2025

  • 38 Анджо

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Йоско":

    Тя е там, но прекръстена на Татарстан. И ще , че 7 милиона са се определят за българи.

    18:27 17.12.2025

  • 39 бай Даньо

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Да де....":

    Какво имаш предвид къде е Япония? Япония е края на капиталистическия път с най-много самоубийства на глава от населенеито и най ниска раждаемост в СВЕТА... освен ако не са ги задминали едни други освободени от правилния освободител корейците...

    Коментиран от #43, #55

    18:27 17.12.2025

  • 40 В В.П.

    5 3 Отговор
    2 млн ликвидирани окропа,15 млн офейкали..130000 км анексирани + Крим..Това е най правилното число..

    18:29 17.12.2025

  • 41 В В.П.

    3 4 Отговор
    Нито един булгур няма в Япония ,нито в Корея ,,Китай...В РФ живеят 500000 Булгара ..Около Одеса ,също ..

    18:31 17.12.2025

  • 42 Град Козлодуй

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    Е как в Русия живеят с 120 евро минимална работна заплата? Ако трябва ще отида в Русия,с моята българска европейска пенсия от 300 евро ще живея съвсем нормално, с едната половина,а с другата половина мога да наема една рускиня да ми готви,чисти,пере.... Това е силата на Еврото

    Коментиран от #65

    18:32 17.12.2025

  • 43 Аха....

    5 4 Отговор

    До коментар #39 от "бай Даньо":

    В Русия всичко цъфти и връзва нали?, имаш ли си представа за разликата между Русия и Япония във всяко едно отношение?

    Коментиран от #51, #67

    18:32 17.12.2025

  • 44 Изводите

    3 1 Отговор
    от написаното са че лъжите са Ви приоритет! Продължавайте и без това никой не Ви вярва!

    18:33 17.12.2025

  • 45 В В.П.

    2 3 Отговор
    Също 120000 наемници от 18 държави..Не доживели третата заплата ..За тия никой не казва и дума .Те са от сенчестия флот.. Ахахаха..

    18:33 17.12.2025

  • 46 Какво знаем ли?

    3 3 Отговор
    Ами, че джуджето се опитва да подобри рекорда на Сталин. Като качествен грешник явно иска да се състезава за място в най-горещите кръгове на а д а, с други видни предводители, довели до унищожение и разруха.

    18:33 17.12.2025

  • 47 Боко

    1 0 Отговор
    А за загубите на 404 какво знаем?🪦😁

    18:33 17.12.2025

  • 48 Китайските фирми

    0 3 Отговор
    Които нарязват Сибирските гори

    Плащат 15-20 хиляди рубли на месец
    На Руските Роби.

    А Във Бурятия
    Заплати от 56 хиляди Рубли
    Няма ..

    Това средно число
    Идва във момента
    от заплатите на Бурятите
    Които отиват на фронта

    Нормалната заплата е около 25 хиляди Рубли .

    18:37 17.12.2025

  • 49 Анджо

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "бай Даньо":

    Дано вече никога да не стъпват при нас. Това ще най голяма проклетия за Българският народ.

    18:38 17.12.2025

  • 50 Перо

    2 0 Отговор
    Източникът на ВВС е Бесарабски фронт! Тръмп добре ги подреди!

    18:42 17.12.2025

  • 51 бай Даньо

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Аха....":

    Примерно Японски автомобили са предпочитани в цял свят,а руските даже е Русия ги отбягват. А за японската техника има ли нужда да споменавам, даже втора употреба климатиците им са за предпочитане пред нови от всякаква марка....А за руска такава техника никой не е чувал някой някъде по света да е чувал . Русия ако няма газ ще е като Арабските държави. Даже няма да е като Арабските държави, защото виждаме Дубай какви инвестиции прави

    Коментиран от #58

    18:43 17.12.2025

  • 52 Боко

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Добри новини":

    За тебе педерико; добри новини ще са трипъл пенетрейшен с магарета🤮💩👌👏😁 че се изкефиш яко👍 плуващ в собствените си 💩💩💩💩💩💩

    18:44 17.12.2025

  • 53 Ами

    1 1 Отговор
    Когато казваш една лъжа, трябва да внесеш малко истина за достоверност :)
    Ето как разбрахме, че типична заплата в Бурятия, е около 56 000 рубли (1213 лв).
    Между другото, Бурятия е един от най-бедните региони в Русия.
    Относно броя на загиналите ...
    Как да повярваме в нещо, в което дори и написалите статията не вярват.

    18:46 17.12.2025

  • 54 Възможно е

    0 1 Отговор
    С такива информации компроментиралата се пред Тръмп Би Би Си да си докара съдебно дело и от Русия и тогава ептен ще я втаса. Тежко съдебно бъдеще и катастрофално сриващ се имидж на тази поръчкова агенция. Още се помни случая с Иван Славков и др.

    18:47 17.12.2025

  • 55 Продължителност на живата

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "бай Даньо":

    В Япония е над 82 години, а в Русия - 65 години! Провери! Е, какво ще кажеш, а?

    18:53 17.12.2025

  • 56 Ами да

    2 0 Отговор
    Тази статия показва дълбокият умствен дефицит на агресивното джудже!

    18:54 17.12.2025

  • 57 копейката

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Защо Костадинов не състави правителство? Ще проведе референдум, няма да приеме еврото, ще се сближи с Русия,? Или клетвата му не е била да служи за България,а да служи на боко и шиши

    18:55 17.12.2025

  • 58 бай Даньо

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "бай Даньо":

    Фалшив Даньо , чудна работа а !? Уж най добрите коли ( и аз съм на това мнение между другото два Лексуса тук ...) и най добрите климатици втора употреба а най много самоубийства !? Явно живота някъде по напред в еволюцията не е точно както си го представя тескогръдия нашенски еснаф коли , климатици , почивка на Малдивите, а!?

    18:57 17.12.2025

  • 59 Каунь

    0 0 Отговор
    Ония надрусеняк къде ги сънува милион и половина, не мога да си отговоря?

    18:58 17.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Гай Турий

    1 0 Отговор
    На проведеното днес заседание на колегията на МО на РФ Путин ясно анализира международната обстановка, създадена и манипулирана от световните ястреби за развалата на РФ, след като са пирували по развалата на СССР. Но Путин им попречи. И сега бълнуват за победа като използват живота, здравето, имуществото на милиони украруснаци и грпаждани на РФ и лишават европейските граждани от техните пари, да ги даряват на укранаркохунтата. Няма да им се получи. РФ ще постигне целите заложени в СВО. Ако не искат с мира - с оръжие.
    Нашите външно политически налъми да си стягат каишките и да си налеят нов ум в каунките, да осъзнаят накъде върви света. Със сегашната контра политика, водена от подкупени и продажни евракчиновници в Брюксел, санкции, перчене и грабежи на финанси, това няма да стане, а само подриваме собствената си икономика и обедняваме стремително. Оставка на урдзурлите и техните наши пионки, тупани редовно по рамото за усмивки.

    19:02 17.12.2025

  • 62 Ксаниба

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    По колко плаща тьотя.

    Коментиран от #66

    19:04 17.12.2025

  • 63 Здравей мечо

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "мечо":

    Хората са показаните където се вари ракийката за да са по-близо до парцуцата бе звяр. То такова Благо Благо че като го пийнеш и забравиш цялата кочина в която живееш.

    19:05 17.12.2025

  • 64 Дас Хаген

    0 0 Отговор
    Те затова урсулитите искат войната да продължи! Защото анализи Е Би си и Дойче Теле изкривяват фактите!

    19:09 17.12.2025

  • 65 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Град Козлодуй":

    Мечтател! Първо виж, колко струва жилище в Русия. И като са бедни, откъде вземат пари да ги купят. Като отидеш с 300€ в Русия, веднага купи и обратен билет, защото бързо ще ги похарчиш и след това ще умреш от студ на улицата. Щял да си наеме рускиня за 150€ да му готви и да му пере. Смешник.

    19:17 17.12.2025

  • 66 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Ксаниба":

    Преди беше по добре,но сега рублата като се обезцени спрямо еврото,по добре на магистралата да отивам вече,ще се откажа от тьота,и ще се вкопча за мустакатия натовец който преминава с Тира

    19:19 17.12.2025

  • 67 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Аха....":

    Русия само тая година е добила 200 ТОНА ЗЛАТО! Обогатила е 50000 тона уран и от износа на пшеница е спечелила повече отколкото от нефта. Има залежи за 1000 години напред! Русия се къпе в злато и пари. Няма външен дълг.
    Япония е бедна островна страна с нещастно отрудено население. Произвежда хубави неща, но когато им мине модата следва колапс. ВЪНШНИЯТ ДЪЛГ НА ЯПОНИЯ Е НАД 200% ОТ БВП. Защо е толкова голям дългът? От бедност!

    19:24 17.12.2025