ISW: Украинската армия продължава масираните удари по руски рафинерии
  Тема: Украйна

15 Декември, 2025 16:15 1 799 75

Руските сили вероятно ще продължат да се борят да поддържат желаните от Кремъл многостранни офанзивни операции в различни оперативни направления поради дългосрочните разходи за материали и човешки ресурси за такива операции

ISW: Украинската армия продължава масираните удари по руски рафинерии - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Кремъл поставя условия за отхвърляне на украинския и европейския мирен план. Преди това отхвърли ключови точки от предложения от САЩ 28-точков мирен план, който изключително много облагодетелстваше Русия.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви в телевизионно интервю с кремълския журналист Павел Зарубин на 14 декември, че Русия е заявила позицията си "много ясно" и че ще има "силни възражения", ако Украйна и Европа направят изменения в мирния план. Ушаков също така заяви, че Русия няма да приеме разпоредби, свързани с различни "териториални въпроси", включително всякакви дискусии за демилитаризирана "буферна" зона в Донбас.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков поиска Русия да получи гаранции и система за прилагане на всякакви мирни споразумения. Кремъл не е заинтересован от преразглеждане на европейската позиция по мирното споразумение.

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с американски преговарящи в Берлин, Германия, на 14 декември, за да продължат преговорите за прекратяване на войната на Русия в Украйна. Украинският президент, специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, бившият старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър и германският канцлер Фридрих Мерц обсъдиха 20-точковия мирен план.

Уиткоф заяви, че преговорите ще продължат на 15 декември. Съветникът по комуникациите на украинския президент Дмитро Литвин заяви пред "Ройтерс", че преговорите са продължили повече от пет часа.

Руските сили вероятно ще продължат да се борят да поддържат желаните от Кремъл многостранни офанзивни операции в различни оперативни направления поради дългосрочните разходи за материали и човешки ресурси за такива операции. Руският президент Владимир Путин и руските военни служители засилиха преувеличените твърдения за напредък по фронтовата линия през последните седмици, фокусирайки се върху направленията Вовчанск, Купянск, Сиверск, Покровск-Мирноград и Гуляйполе.

На 27 ноември Путин намекна, че руските сили бързо ще превърнат руския напредък близо до Гуляйполе в оперативни пробиви в посока Запорожие.

Русия ще трябва да генерира и концентрира значително повече човешка сила и материали във всяко от тези направления, за да постигне осезаеми оперативни ефекти. Или пък ще трябва селективно да приоритизира настъпателните усилия в една фронтова линия, което би станало за сметка на информационните операции на Кремъл, целящи погрешно да представят руските сили като предстоящи срив на цялата фронтова линия.

Украинският военен наблюдател Константин Машовец оцени на 13 декември, че руската Източна групировка на войските (ГС), която действа в посоките Александровка и Гуляйполе, ще трябва да се прегрупира или да получи подкрепления от войски и материали от други оперативни направления, за да продължи настъпателните операции в посока Гуляйполе.

Руските усилия за започване на битката за Крепостния пояс - основната укрепена отбранителна линия на Украйна в Донецка област от 2014 г. - вероятно ще изчерпят допълнително руските ресурси. Машовец оцени, че офанзивите срещу крепостните укрепления на Крепостния пояс, Славянск и Краматорск, ще изискват от руското военно командване да ангажира изцяло войски и материали от Западната, Южната и Централната ВО и че руските сили няма да могат да бъдат "разсеяни" в други посоки, като например посоките Велики Бурлик или Оригов.

Машовец добави, че стратегическите предизвикателства пред Русия, като проблеми с вътрешната ѝ икономика по време на войната и отбранително-индустриалната база, също ще повлияят негативно на способността на Русия да генерира достатъчно сили и материали за многостранни офанзиви. Русия вероятно ще трябва да концентрира още повече сили и да намали приоритета на други фронтови сектори, за да се възползва от тактическия напредък около Гуляйполе или да се опита да завземе останалата част от Донецка област.

Поради това Кремъл отправя териториални искания към неокупираните части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области, тъй като в момента не може да завземе тези региони военно.

Кампанията на Украйна с дълги удари продължава да влошава възможностите на Русия за рафиниране на петрол и военните възможности в Русия и окупирана Украйна. Украинският Генерален щаб съобщи на 14 декември, че украинските сили са ударили нефтопреработвателната рафинерия "Афипски" в Краснодарски край, причинявайки експлозии и мащабен пожар.

Геолокиран видеозапис, публикуван на 14 декември, показва мащабен пожар на територията на рафинерията. Украинското военно издание "Милитарный" съобщи, че рафинерията има капацитет за преработка от 6,25 милиона тона петрол годишно и произвежда бензин, дизелово гориво и други петролни продукти.

Украинският Генерален щаб съобщи, че украинските сили са ударили нефтопреработвателната база "Урюпинск" във Волгоградска област, причинявайки експлозии и пожари в съоръжението. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров твърди, че отломки от дронове са подпалили нефтопреработвателната база "Урюпинск".

На 14 декември руското опозиционно издание "Астра" съобщи, че украинските сили вероятно са атакували нефтената рафинерия "Славнефт-ЯНОС", една от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Русия, в град Ярославъл, Ярославска област.

"Милитарный" съобщи, че местни Telegram канали са съобщили за експлозии в близост до нефтената рафинерия.

Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев е издал предупреждение за удар с дрон за неопределени райони на Ярославска област на 13 декември.

Съобщава се, че украинските сили са ударили и ТЕЦ "Дорогобужская" в Смоленска област, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в региона.

Украинските сили също така са ударили руска военна и енергийна инфраструктура в окупирана Украйна. Украинският генерален щаб съобщи на 14 декември, че украинските сили са ударили две руски фериботни мостови превозни средства ПММ, както и радарни станции Каста-2Е2 и 96Л6Е в окупирания Крим.


  • 1 пешо

    19 9 Отговор
    имат ли още рафинерии при положение че всеки ден гърмят по две , три

    Коментиран от #18, #62

    16:17 15.12.2025

  • 2 Укроармията продължава

    34 10 Отговор
    Да отстъпва и да се предава на руснаците

    Коментиран от #70

    16:17 15.12.2025

  • 3 Ха ха ха ха

    35 5 Отговор
    Пропагандата не спи, драска в несвяст

    16:18 15.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вие оставете рафинериите

    34 4 Отговор
    а за друго се замислете ...... по последна украинска информация щели утре да влизат в Москва.
    За една нощ щели да успеят с контра на ступа който започнаха по миналата година.

    16:19 15.12.2025

  • 6 Алоууу

    29 4 Отговор
    Амеби? Зеля пие ли си кафето в Крим? Курск чий е? Пътят за Москва чист ли е? Алоууу?

    16:19 15.12.2025

  • 7 Пиши на български

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "Анализатор":

    Да не ти оправят "жопа" .

    16:19 15.12.2025

  • 8 Плява, бате

    23 5 Отговор
    Пак преписали три страници с ново заглавие. Смешници

    16:20 15.12.2025

  • 9 И Киев е Руски

    21 5 Отговор
    Удриии зеле.Украинските въоръжени сили (ВВС) са загубили 1480 души личен състав, убити и ранени на 15 декември . Освен това, руските войски са унищожили 545 вражески дрона.

    16:21 15.12.2025

  • 10 Ко речи?

    16 2 Отговор
    Значи скоро Москва ще падне, тъй ли?

    Коментиран от #59, #71

    16:21 15.12.2025

  • 11 Българин

    11 7 Отговор
    Петрола е кръвта на войната. Колкото по-малко петрол, толкова повече мир!

    16:21 15.12.2025

  • 12 Подлога на тинята

    6 19 Отговор
    Прокията утича у септичната яма,милиони блатари вече ядат само мусори,путанин го очаква съдбата на Кадафито,на неумните подложки тоже!

    Коментиран от #28

    16:21 15.12.2025

  • 13 Атина Палада

    9 19 Отговор
    украинците са герои-разказаха играта на агресора

    Коментиран от #26, #30

    16:22 15.12.2025

  • 14 Казах вече

    16 5 Отговор
    Укрия е чао

    16:22 15.12.2025

  • 15 Оня повтарящия да

    11 3 Отговор
    Повтаря и да пише 1000 пъти:
    Буча е квартал на Киев!!!
    Буча е квартал на Киев!!!
    Буча е квартал на Киев!!!

    16:22 15.12.2025

  • 16 Дезинформация

    14 5 Отговор
    Чета редовн факти и съм най-неинформирания в цяла Европа.

    16:23 15.12.2025

  • 17 404

    24 4 Отговор
    Украйна е нелепа и нежизнеспособна единица, остатък от СССР. След като погълна останките от доста проспериращата Украинска ССР, тя насочи вниманието си към Запада, където все още имаше много какво да спечели. Тя няма съдба, нито може да има, освен да изчезне от картата на света

    Коментиран от #43

    16:23 15.12.2025

  • 18 честен ционист

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Това са частни рафинерии, както Лукойл, просто в Русия никой не им държи сметка като ги бомбят.

    16:23 15.12.2025

  • 19 Напредват

    13 3 Отговор
    яко на запад, а и в Киiф се готви "кутмач" ама Зеленски се крие при ортаците от ЕССР. 3722

    16:23 15.12.2025

  • 20 Трол съд сОпОл

    5 2 Отговор
    Днес за кой да викам?

    16:23 15.12.2025

  • 21 Директива

    22 2 Отговор
    Целта на медиите тази седмица е да подготвят избирателите/данъкоплатци в Европа да приемат с разбиране решенията, които ще се вземат за Украйна в края на седмицата. Затова ни заливат с резултати от социологически проучвания и анализи от пропагандни канали като Института за изследване на войната. Украинците се представят като герои, които искат да се бият до последно, за което трябва да им се помогне с пари от замразените руски активи. Троловете са на работа и подават информация в унисон. Това се нарича "Промиване на мозъци".

    16:24 15.12.2025

  • 22 Димящ трол

    11 2 Отговор
    Утре влизам в Москва без глава

    16:24 15.12.2025

  • 23 Само дето при сводката

    13 4 Отговор
    укрите са изстреляли,сума ти ракети и дронове но нищо не е ударено освен техните скрапове свалени от руските пво средства.

    16:24 15.12.2025

  • 24 И Киев е Руски

    14 3 Отговор
    Най-лошото е, че Украйна няма собствена история и е неспособна да съществува като независима държава. Ако бъде оставена на мира, по-голямата част от населението ще умре от глад и само жителите на селата, които „имат дом на ръба“, ще оцелеят. Но демократите няма да я оставят на мира – те ще я разкъсат и дори ще се бият помежду си в процеса

    Коментиран от #37

    16:24 15.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ха-ха

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    А ,,агресора ,, им все държавата !

    16:27 15.12.2025

  • 27 РФ е въздух под налягане !

    3 12 Отговор
    Това не са рафинерии, това е безаналоговото ПВО на Мордор . 🤣🤣🤣

    16:27 15.12.2025

  • 28 Каза

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Подлога на тинята":

    подавайки глава от тинята и се гмурна отново...

    Коментиран от #67

    16:27 15.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ами да големи херои са

    10 8 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    днес избягаха хероически от още 4 населени пункта,а Гуляй поле,военкорите го предвиждаха да падне към януари февруари,ама то май я окряка до края на годината,я не. такива са твоите херои. Като ги гледам какви са,изпадналите германци от ВСВ са далеч по прегледни от тези зомбита не приличащи на живи биологични структури.

    16:28 15.12.2025

  • 31 РФ е един огромен КЕН eф !

    7 17 Отговор
    Внyчкaтa и nрaвнyчкaтa нa шeфa нa КГБ Андроnов живeят и блarодeнcтвaт в САЩ!
    Вcички крeмълcки rноми ca зaминaли в Амeрикa, и caмо nотомцитe нa Сycлов ca в Авcтрия!
    Двe от дъщeритe нa Фидeл Кacтро и eднaтa мy cecтрa живeят в Мaями!
    Синът нa Хрyшчов живee в САЩ!
    Внyчкaтa и nрaвнyкът нa Стaлин живeят къдe? -nознaхтe, в САЩ!
    Дъщeритe нa Горбaчов живeят в Гeрмaния!
    Подcкaжeтe ми кой от лидeритe или дeцaтa нa нaкой aмeрикaнeц или от Зanaднa Евроna живee в Рycия!🙄
    Зa eдни объркaни човeкоnодобни nyтиноиди rо nишa!
    Дъщeритe нa Пycин ca c холaндcко rрaждaнcтво и жeнeни зa зarнивaщи зanaдняци!
    Вcички рycки дenyтaти имaт aмeрикaнcки или дрyrи rрaждaнcтвa!
    И роднитe nyтиноиди cи бият rлaвитe в цимeнтa, и nлeщят колко вeлики ca рycнaцитe и оcобeно тeхнитe ръководитeли!
    Нямa nо-rолeми тъnaци никъдe nо cвeтa, оcвeн в Бълraрия!

    Коментиран от #56

    16:30 15.12.2025

  • 32 Хан Ювиги

    3 14 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    16:30 15.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Попов

    5 17 Отговор
    Никога не съм си представял, че Русия има толкова разпиляна, беззащитна и слаба армия. Десетилетия съм се заблуждавал, че са някаква сила, а те са въздух под налягане. За 25 г. Путин е успял да разруши цялото градено величие на СССР.
    Затова не е добре милиционер и фатмак да са начело на държавата.

    Коментиран от #39

    16:31 15.12.2025

  • 35 прошляк ,

    12 5 Отговор

    До коментар #29 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    Ти освен до хоремага , другаде ходил ли си ? Русия е на светлинни години от там , където си ти !

    Коментиран от #44

    16:32 15.12.2025

  • 36 И НАКРАЯ РЕЗУЛТАТА

    15 2 Отговор
    Е КРЪГЛА НУЛА ЗА УКРАЙНА И ЗАГУБА НА ПОЧТИ 1/3 ОТ ТЕРИТОРИЯТА И ТО ПО ЦЕННАТА ЧАСТ.ХА ЧЕСТИТО

    16:32 15.12.2025

  • 37 Повтаряй след мен

    3 14 Отговор

    До коментар #24 от "И Киев е Руски":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
    До припадък го повтаряй както каза другарката Симонян през февруари 2022
    Утре пак.

    16:32 15.12.2025

  • 38 Атина Палада

    5 14 Отговор
    и децата разбраха,че от руснак войник не става

    Коментиран от #42

    16:32 15.12.2025

  • 39 ха-ха

    12 2 Отговор

    До коментар #34 от "Попов":

    И още по-зле - клоун да е начело на държава ! Зеленият го доказа !

    16:33 15.12.2025

  • 40 Вие май

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Удри!Удри!":

    вече сте ги изпреварили...

    16:33 15.12.2025

  • 41 Всяка сутрин милиарди хора по света

    4 13 Отговор

    До коментар #29 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    16:33 15.12.2025

  • 42 селски ,

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    Те и за теб казват същото , ама - нейсе ....

    16:34 15.12.2025

  • 43 Факти

    3 15 Отговор

    До коментар #17 от "404":

    Украйна (Рус) е майката на Русия (Московия). Да измъчваш майка си е голям грях, който няма как да остане ненаказан. Русия ще плати прескъпо за тази война. То вече се случва пред очите ни. Войната един ден ще свърши и Украйна ще дръпне бързо напред без руско влияние. Русия обаче ще продължи да затъва все повече и повече. Китайците нямат никакво намерение да вдигат жизнения стандарт на руснаците. Те ги искат бедни за да им работят за без пари. Русия вече е китайска плантация, в която руснаците са робите.

    Коментиран от #45

    16:34 15.12.2025

  • 44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 12 Отговор

    До коментар #35 от "прошляк ,":

    Как пък един клепар не замина за руските светлинни години?

    Коментиран от #46, #53

    16:35 15.12.2025

  • 45 купидон

    8 1 Отговор

    До коментар #43 от "Факти":

    Наблягай на храната , писанего остави на нормалните !

    16:36 15.12.2025

  • 46 прошляк ,

    7 3 Отговор

    До коментар #44 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Що,бе , мой , ти да не си в Украйна ?

    16:37 15.12.2025

  • 47 Демократ

    3 9 Отговор
    Основен демократичен принцип е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #66

    16:37 15.12.2025

  • 48 Абе,

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Анализатор":

    укристанец , пиши на укристански поне !

    16:38 15.12.2025

  • 49 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    11 2 Отговор
    Пропагандата става все по-зле...Институт за изследване на войната...е га ти ...по-зле и от Дойче зеле

    16:39 15.12.2025

  • 50 Kaлпазанин

    7 2 Отговор
    Убедени сме ,къде нямаше ток в Москва и Русия ли ?или в укрия .не Донбас а укрия ще отече

    16:39 15.12.2025

  • 51 миролюб

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Анализатор":

    Учи руски , ще ти трябва !

    16:39 15.12.2025

  • 52 С гол г..

    6 2 Отговор
    ъз - таралеж....

    16:40 15.12.2025

  • 53 Ей,Козлодуй...хвани моя ...й

    9 3 Отговор

    До коментар #44 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък един калмуч не замина за Украйна

    16:40 15.12.2025

  • 54 А где ПВО

    3 10 Отговор
    Вовата -ами продадох го на турчина.

    Коментиран от #58

    16:41 15.12.2025

  • 55 Конфети "Земя-въздух-земя "

    12 4 Отговор
    Пак ще има голяма заря над Украйна

    16:41 15.12.2025

  • 56 БОЛШЕВИК

    14 5 Отговор

    До коментар #31 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Като е толкова лошо в Русия, защо западните чакали ламтят за тая територия и какво има под нея и над нея. Ръчкат и разпалват конфликти и само си мислят как да завземат тая руска територия?

    16:41 15.12.2025

  • 57 Ами

    10 3 Отговор
    института ще ни разкаже ли за един натовски генерал , със стадо офицери,пленени в гуляйполе от спецназ " Алфа " ?!

    Коментиран от #60

    16:42 15.12.2025

  • 58 Пригожин

    3 5 Отговор

    До коментар #54 от "А где ПВО":

    Шойгу открадна парите.

    16:43 15.12.2025

  • 59 И Крим, и Екатеринбург

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ко речи?":

    И Владивосток също.
    А Курилските острови ще ги върнем на братята японци.

    16:44 15.12.2025

  • 60 Изпражнението гайтанджиева

    3 6 Отговор

    До коментар #57 от "Ами":

    Руски фейкове колега.Успокой се сега.

    16:44 15.12.2025

  • 61 Емо

    3 1 Отговор
    Приятна гледка.С кеф ще изпия едно 12 годишно.

    16:47 15.12.2025

  • 62 хихи

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Те и ракти нямат и добре, че нямат....

    16:49 15.12.2025

  • 63 Смешник

    6 4 Отговор
    С тия терориснични актове на Киевския режим срещу руски рафинерии украинците дълго ще стоят Без ток на тъмно и студено

    16:52 15.12.2025

  • 64 Мим

    10 3 Отговор
    Абе укрите все ударили туи одарили онуи,а пък все ударени ходят.Тоя списвач така представя нещата,както на него му се иска да стане,ама. надали ли.....

    16:53 15.12.2025

  • 65 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    4 10 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    16:54 15.12.2025

  • 66 Евроасматик с нервен тик

    8 2 Отговор

    До коментар #47 от "Демократ":

    демократичните" урсулки, квичат с клепнали висулки😅😅

    16:57 15.12.2025

  • 67 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    1 8 Отговор

    До коментар #28 от "Каза":

    Колега неумен подметник на калната просия,от 5 км се вижда ,че си пропуснал ветеринаря си днес....😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    17:00 15.12.2025

  • 68 Боже, Боже

    2 9 Отговор
    Доживяхме натовски дронове да громят Русия. Путин безпомощен да ги спре.

    17:05 15.12.2025

  • 69 Хахахаха

    2 2 Отговор
    Статията е грешно написана отгоре! Тук става въпрос, че Мадяр е водил преговори през нощта с руска рафинерия и да стигнали да консенсус!

    17:12 15.12.2025

  • 70 Хахахаха

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Укроармията продължава":

    Така отстъпва ВСУ, че за 4 години война, рашите стигнаха от Киев до Донецк!

    17:13 15.12.2025

  • 71 Хахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ко речи?":

    Е па то и аз не виждам, превземането на някакво село в Донецка област, с падане на Киев, ама вие така ги виждате нещата копейки!

    17:14 15.12.2025

  • 72 Атина Палада оригинал

    3 5 Отговор
    А кво става с Купянск?Превзет ли е или е само на хартия?По жалки от руснаците са самите руснаци

    17:20 15.12.2025

  • 73 Сто пъти:

    1 4 Отговор
    Без Украйна и ЕС мир няма да има!

    Да слушат Тръмп и мажоретките му Орбан, Фицо, Радев , Борисов, Вучич и т.н.

    17:24 15.12.2025

  • 74 Факти

    1 4 Отговор
    Тръмп натиска Зеленски да даде на Путин територия, която той 4 години не може да превземе. Това ако някой ми го беше казал преди войната щях да го помисля за луд. Путин и Тръмп са толкова жалки. Зеленски пред тях изглежда като великан.

    17:27 15.12.2025

  • 75 Руснак

    1 1 Отговор
    На три дня от Киев сме!

    17:32 15.12.2025

