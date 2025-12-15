ISW: Украинската армия продължава масираните удари по руски рафинерии

Кремъл поставя условия за отхвърляне на украинския и европейския мирен план. Преди това отхвърли ключови точки от предложения от САЩ 28-точков мирен план, който изключително много облагодетелстваше Русия.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви в телевизионно интервю с кремълския журналист Павел Зарубин на 14 декември, че Русия е заявила позицията си "много ясно" и че ще има "силни възражения", ако Украйна и Европа направят изменения в мирния план. Ушаков също така заяви, че Русия няма да приеме разпоредби, свързани с различни "териториални въпроси", включително всякакви дискусии за демилитаризирана "буферна" зона в Донбас.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков поиска Русия да получи гаранции и система за прилагане на всякакви мирни споразумения. Кремъл не е заинтересован от преразглеждане на европейската позиция по мирното споразумение.

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с американски преговарящи в Берлин, Германия, на 14 декември, за да продължат преговорите за прекратяване на войната на Русия в Украйна. Украинският президент, специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, бившият старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър и германският канцлер Фридрих Мерц обсъдиха 20-точковия мирен план.

Уиткоф заяви, че преговорите ще продължат на 15 декември. Съветникът по комуникациите на украинския президент Дмитро Литвин заяви пред "Ройтерс", че преговорите са продължили повече от пет часа.

Руските сили вероятно ще продължат да се борят да поддържат желаните от Кремъл многостранни офанзивни операции в различни оперативни направления поради дългосрочните разходи за материали и човешки ресурси за такива операции. Руският президент Владимир Путин и руските военни служители засилиха преувеличените твърдения за напредък по фронтовата линия през последните седмици, фокусирайки се върху направленията Вовчанск, Купянск, Сиверск, Покровск-Мирноград и Гуляйполе.

На 27 ноември Путин намекна, че руските сили бързо ще превърнат руския напредък близо до Гуляйполе в оперативни пробиви в посока Запорожие.

Русия ще трябва да генерира и концентрира значително повече човешка сила и материали във всяко от тези направления, за да постигне осезаеми оперативни ефекти. Или пък ще трябва селективно да приоритизира настъпателните усилия в една фронтова линия, което би станало за сметка на информационните операции на Кремъл, целящи погрешно да представят руските сили като предстоящи срив на цялата фронтова линия.

Украинският военен наблюдател Константин Машовец оцени на 13 декември, че руската Източна групировка на войските (ГС), която действа в посоките Александровка и Гуляйполе, ще трябва да се прегрупира или да получи подкрепления от войски и материали от други оперативни направления, за да продължи настъпателните операции в посока Гуляйполе.

Руските усилия за започване на битката за Крепостния пояс - основната укрепена отбранителна линия на Украйна в Донецка област от 2014 г. - вероятно ще изчерпят допълнително руските ресурси. Машовец оцени, че офанзивите срещу крепостните укрепления на Крепостния пояс, Славянск и Краматорск, ще изискват от руското военно командване да ангажира изцяло войски и материали от Западната, Южната и Централната ВО и че руските сили няма да могат да бъдат "разсеяни" в други посоки, като например посоките Велики Бурлик или Оригов.

Машовец добави, че стратегическите предизвикателства пред Русия, като проблеми с вътрешната ѝ икономика по време на войната и отбранително-индустриалната база, също ще повлияят негативно на способността на Русия да генерира достатъчно сили и материали за многостранни офанзиви. Русия вероятно ще трябва да концентрира още повече сили и да намали приоритета на други фронтови сектори, за да се възползва от тактическия напредък около Гуляйполе или да се опита да завземе останалата част от Донецка област.

Поради това Кремъл отправя териториални искания към неокупираните части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области, тъй като в момента не може да завземе тези региони военно.

Кампанията на Украйна с дълги удари продължава да влошава възможностите на Русия за рафиниране на петрол и военните възможности в Русия и окупирана Украйна. Украинският Генерален щаб съобщи на 14 декември, че украинските сили са ударили нефтопреработвателната рафинерия "Афипски" в Краснодарски край, причинявайки експлозии и мащабен пожар.

Геолокиран видеозапис, публикуван на 14 декември, показва мащабен пожар на територията на рафинерията. Украинското военно издание "Милитарный" съобщи, че рафинерията има капацитет за преработка от 6,25 милиона тона петрол годишно и произвежда бензин, дизелово гориво и други петролни продукти.

Украинският Генерален щаб съобщи, че украинските сили са ударили нефтопреработвателната база "Урюпинск" във Волгоградска област, причинявайки експлозии и пожари в съоръжението. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров твърди, че отломки от дронове са подпалили нефтопреработвателната база "Урюпинск".

На 14 декември руското опозиционно издание "Астра" съобщи, че украинските сили вероятно са атакували нефтената рафинерия "Славнефт-ЯНОС", една от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Русия, в град Ярославъл, Ярославска област.

"Милитарный" съобщи, че местни Telegram канали са съобщили за експлозии в близост до нефтената рафинерия.

Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев е издал предупреждение за удар с дрон за неопределени райони на Ярославска област на 13 декември.

Съобщава се, че украинските сили са ударили и ТЕЦ "Дорогобужская" в Смоленска област, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в региона.

Украинските сили също така са ударили руска военна и енергийна инфраструктура в окупирана Украйна. Украинският генерален щаб съобщи на 14 декември, че украинските сили са ударили две руски фериботни мостови превозни средства ПММ, както и радарни станции Каста-2Е2 и 96Л6Е в окупирания Крим.