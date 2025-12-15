Новини
Под пълна забрана! Московски съд обяви феминистката група Pussy Riot за екстремистка организация

15 Декември, 2025

  • pussy riot-
  • русия-
  • москва-
  • кремъл-
  • алексей навални-
  • надежда толоконникова

Членовете на групата в изгнание се обявиха срещу войната на Москва в Украйна, а през септември те бяха осъдени задочно за разпространяване на дезинформация за руската армия

Под пълна забрана! Московски съд обяви феминистката група Pussy Riot за екстремистка организация - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Московски съд обяви феминистката група Pussy Riot за екстремистка организация, съобщава Ройтерс. Освен това дейността на групата бе забранена в пределите на Русия.

Решението бе взето на закрито съдебно заседание по искане на Главната прокуратура. Членовете на групата в изгнание се обявиха срещу войната на Москва в Украйна, а през септември те бяха осъдени задочно за разпространяване на дезинформация за руската армия. Групата, чиито членове бяха заклеймени от властите като "чуждестранни агенти", отхвърли обвиненията, заявявайки, че те са политически мотивирани.

След съдебното решение Pussy Riot вече се счита за екстремистка организация, подобно на "Свидетели на Йехова" и политическата организация на покойния опозиционер Алексей Навални. Това би улеснило властите да преследват поддръжниците на групата в Русия.

Като мотив за искането групата да бъде определена като екстремистка, прокурорите се позоваха на две от нейните минали нашумели действия, които те определиха като заплаха за държавната сигурност. Един от посочените инциденти е музикален протест, организиран от групата срещу президента Владимир Путин в московска катедрала през 2012 г. Другият е нахлуването на групата на терена по време на Световното първенство по футбол през 2018 г.

"Ако казването на истината е екстремизъм, тогава ние сме щастливи да бъдем екстремисти", написа в Х, основателката на групата Надя Толоконникова.

Отделно, руската главна прокуратура определи Deutsche Welle (DW) за "нежелана организация". Класификацията е поискана от руския парламент, Държавната дума, още през август. Така DW сега се присъединява към няколко други организации като Свободна Европа, Репортери без граници и др.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пуси кет долс

    12 2 Отговор
    кoлeжкитe oтeкoxa

    Коментиран от #5

    18:55 15.12.2025

  • 2 Хаха

    9 14 Отговор
    Екстремистка организация е кликата на Путлер - тези, които водят жестока война, както и троловете на Факти, които са платени от Путлер.

    Коментиран от #24

    18:55 15.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Казали са им истината

    6 13 Отговор
    Че от руската армия 4еп за зеле не става.
    А Шойгу окраде парите.

    18:56 15.12.2025

  • 5 честен ционист

    2 12 Отговор

    До коментар #1 от "пуси кет долс":

    Знаеш ли на руски, какво значи посерать?

    Коментиран от #7, #12

    18:57 15.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Незнам

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    И не ме интересува. А ти знаеш л8 какво означава "йоб твою мать и тебя"?

    Коментиран от #9

    18:58 15.12.2025

  • 8 бнр е като клон

    12 3 Отговор
    на дойчи зели, политическите им предавания са без друга освен "правилната" позиция с интервюта на немско говорящи евреи и 100%англоезична музика

    Коментиран от #11

    18:58 15.12.2025

  • 9 Хаха

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Незнам":

    Тия пусита май малко поодъртяха, въпросните им органи отдавна не са свежи, най добре да ги мажат с кремчета и по-често да отскачат при венеролога.

    19:02 15.12.2025

  • 10 леле мале !

    7 1 Отговор
    язък за "Разбунтувалите се вагини" !!!

    19:04 15.12.2025

  • 11 К. рвата Евгени Чертовенски

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "бнр е като клон":

    Кой плаща поръчва музиката брат трябва нещо да се яде аз най-добре го знам чети ми просташките изцепки в Уикенд.

    19:04 15.12.2025

  • 12 безчестен ортодокс

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    знaм гo caмo нa cтapoбългapcки

    19:04 15.12.2025

  • 13 Вован

    4 2 Отговор
    Немското зеле е всъщност американско на Сереуто. Шорошоиди.

    19:07 15.12.2025

  • 14 Един

    1 2 Отговор
    В Русия може да има само едно Пуси.

    19:11 15.12.2025

  • 15 !!!?

    3 3 Отговор
    Ксенофобията на Кремълската фашистка хунта няма аналог...!!!?

    19:12 15.12.2025

  • 16 стоян

    2 2 Отговор
    Тия млади певици са уплашили страхливия путин че ще вдигнат революция и народа ще свали чекистите от 80 години власт

    19:13 15.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 баба ти Ванга

    0 0 Отговор
    Забрана на пусетата,само дикове трябва да има.

    19:14 15.12.2025

  • 19 Кривоверен алкаш

    4 3 Отговор
    Да живее Свободата и Демокрацията в Русия...Рая за нашите пишман русофилЕ...Да даде Господ да отидат там ,по скоро...Криво дърво можеш да изправиш,крив човек,никога...

    19:16 15.12.2025

  • 20 да запитам генерално

    0 0 Отговор
    кой нападна пръв?

    19:16 15.12.2025

  • 21 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Репортери без граници,или Мисирки без граници

    19:23 15.12.2025

  • 22 Учуден

    1 1 Отговор
    Ха ха ха в "диктаторска Русия" съдът осъжда "за разпространяване на дезинформация за руската армия" само да ги признаят за "чуждестранни агенти" а в "демократична Англия" осъдиха българи на затвор че са си правили снимки с телефоните на грешното място. И то без никакви доказателства.

    19:25 15.12.2025

  • 23 Експерта от хоремага

    2 0 Отговор
    Нациите изчезват при загуба на идентичност, а не вследствие на демографски срив. Атаката на соросоидите е точно там и трябва да се изкоренява решително и с твърда ръка. Иначе ще ни се качват на главата човекоподобни лексита.

    19:27 15.12.2025

  • 24 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    "които са платени от Путлер"

    Аз не знам за никое НПО на Путин ама знам едно което всяка година превежда близо 100 милиона долара "за справяне с руското влияние". Можеш ли ми каза за какво се ползват тези пари и как се усвояват.

    19:27 15.12.2025

