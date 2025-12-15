Под пълна забрана! Московски съд обяви феминистката група Pussy Riot за екстремистка организация

Московски съд обяви феминистката група Pussy Riot за екстремистка организация, съобщава Ройтерс. Освен това дейността на групата бе забранена в пределите на Русия.
Решението бе взето на закрито съдебно заседание по искане на Главната прокуратура. Членовете на групата в изгнание се обявиха срещу войната на Москва в Украйна, а през септември те бяха осъдени задочно за разпространяване на дезинформация за руската армия. Групата, чиито членове бяха заклеймени от властите като "чуждестранни агенти", отхвърли обвиненията, заявявайки, че те са политически мотивирани.
След съдебното решение Pussy Riot вече се счита за екстремистка организация, подобно на "Свидетели на Йехова" и политическата организация на покойния опозиционер Алексей Навални. Това би улеснило властите да преследват поддръжниците на групата в Русия.
Като мотив за искането групата да бъде определена като екстремистка, прокурорите се позоваха на две от нейните минали нашумели действия, които те определиха като заплаха за държавната сигурност. Един от посочените инциденти е музикален протест, организиран от групата срещу президента Владимир Путин в московска катедрала през 2012 г. Другият е нахлуването на групата на терена по време на Световното първенство по футбол през 2018 г.
"Ако казването на истината е екстремизъм, тогава ние сме щастливи да бъдем екстремисти", написа в Х, основателката на групата Надя Толоконникова.
Отделно, руската главна прокуратура определи Deutsche Welle (DW) за "нежелана организация". Класификацията е поискана от руския парламент, Държавната дума, още през август. Така DW сега се присъединява към няколко други организации като Свободна Европа, Репортери без граници и др.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пуси кет долс
Коментиран от #5
18:55 15.12.2025
2 Хаха
Коментиран от #24
18:55 15.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Казали са им истината
А Шойгу окраде парите.
18:56 15.12.2025
5 честен ционист
До коментар #1 от "пуси кет долс":Знаеш ли на руски, какво значи посерать?
Коментиран от #7, #12
18:57 15.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Незнам
До коментар #5 от "честен ционист":И не ме интересува. А ти знаеш л8 какво означава "йоб твою мать и тебя"?
Коментиран от #9
18:58 15.12.2025
8 бнр е като клон
Коментиран от #11
18:58 15.12.2025
9 Хаха
До коментар #7 от "Незнам":Тия пусита май малко поодъртяха, въпросните им органи отдавна не са свежи, най добре да ги мажат с кремчета и по-често да отскачат при венеролога.
19:02 15.12.2025
10 леле мале !
19:04 15.12.2025
11 К. рвата Евгени Чертовенски
До коментар #8 от "бнр е като клон":Кой плаща поръчва музиката брат трябва нещо да се яде аз най-добре го знам чети ми просташките изцепки в Уикенд.
19:04 15.12.2025
12 безчестен ортодокс
До коментар #5 от "честен ционист":знaм гo caмo нa cтapoбългapcки
19:04 15.12.2025
13 Вован
19:07 15.12.2025
14 Един
19:11 15.12.2025
15 !!!?
19:12 15.12.2025
16 стоян
19:13 15.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 баба ти Ванга
19:14 15.12.2025
19 Кривоверен алкаш
19:16 15.12.2025
20 да запитам генерално
19:16 15.12.2025
21 Сатана Z
19:23 15.12.2025
22 Учуден
19:25 15.12.2025
23 Експерта от хоремага
19:27 15.12.2025
24 Запознат
До коментар #2 от "Хаха":"които са платени от Путлер"
Аз не знам за никое НПО на Путин ама знам едно което всяка година превежда близо 100 милиона долара "за справяне с руското влияние". Можеш ли ми каза за какво се ползват тези пари и как се усвояват.
19:27 15.12.2025