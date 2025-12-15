Под пълна забрана! Московски съд обяви феминистката група Pussy Riot за екстремистка организация

Московски съд обяви феминистката група Pussy Riot за екстремистка организация, съобщава Ройтерс. Освен това дейността на групата бе забранена в пределите на Русия.

Решението бе взето на закрито съдебно заседание по искане на Главната прокуратура. Членовете на групата в изгнание се обявиха срещу войната на Москва в Украйна, а през септември те бяха осъдени задочно за разпространяване на дезинформация за руската армия. Групата, чиито членове бяха заклеймени от властите като "чуждестранни агенти", отхвърли обвиненията, заявявайки, че те са политически мотивирани.

След съдебното решение Pussy Riot вече се счита за екстремистка организация, подобно на "Свидетели на Йехова" и политическата организация на покойния опозиционер Алексей Навални. Това би улеснило властите да преследват поддръжниците на групата в Русия.

Като мотив за искането групата да бъде определена като екстремистка, прокурорите се позоваха на две от нейните минали нашумели действия, които те определиха като заплаха за държавната сигурност. Един от посочените инциденти е музикален протест, организиран от групата срещу президента Владимир Путин в московска катедрала през 2012 г. Другият е нахлуването на групата на терена по време на Световното първенство по футбол през 2018 г.

"Ако казването на истината е екстремизъм, тогава ние сме щастливи да бъдем екстремисти", написа в Х, основателката на групата Надя Толоконникова.

Отделно, руската главна прокуратура определи Deutsche Welle (DW) за "нежелана организация". Класификацията е поискана от руския парламент, Държавната дума, още през август. Така DW сега се присъединява към няколко други организации като Свободна Европа, Репортери без граници и др.