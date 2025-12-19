Обобщение на годината с Владимир Путин: Русия е готова за мирно уреждане на войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова за мирно уреждане на войната в Украйна, насочено към "първопричините за конфликта", предаде ТАСС, като цитира изказване, направено от руския държавен глава по време на ежегодната пряка линия, по време на която той отговаря на въпроси на граждани, съчетана с пресконференция с журналисти, съобщава БТА.

Събитието, озаглавено "Обобщение на годината с Владимир Путин", започна в 12:09 ч. московско време.

"До момента не виждаме истинска готовност от страна на Украйна. Но все пак получаваме някои сигнали, включително от режима в Киев, че са готови да участват в някакъв вид диалог. Искам само да заявя, че винаги сме казвали, че сме готови и искаме да прекратим конфликта мирно, на базата на принципите, които изложих още през юни 2024 г. в руското Външно министерство, като се насочим към първопричините за конфликта", каза Путин.

Путин настоява всички територии в четири ключови области, превзети от неговите сили, както и Кримският полуостров, незаконно анексиран през 2014 г., да бъдат признати за руска територия. Той също така изисква Украйна да се изтегли от някои източни области, които руските войски все още не са превзели. Киев публично е отхвърлял всички тези изисквания, отбеляза Ройтерс.

Кремъл също така настоява Украйна да се откаже от стремежа си да се присъедини към НАТО и предупреди, че няма да приеме разполагането на войски от държави членки на блока, като ще ги смята за "легитимна цел". Путин многократно е заявявал, че Украйна трябва да ограничи армията си и да признае руския език за официален – изисквания, които поставя от самото начало на конфликта.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви готовност да се откаже от кандидатурата на страната за НАТО, ако САЩ и другите западни държави предоставят гаранции за сигурност, подобни на тези за страните членки на алианса. В същото време той подчертава, че предпочитаната от Украйна опция остава членството в НАТО, като най-добрата гаранция за сигурността на страната.

Путин увери днес, че на срещата си с американския си колега Доналд Тръмп през август в Аляска е бил помолен да направи компромиси и се е съгласил, отбелязва Ройтерс. Така че сега "топката е в полето на Запада и Украйна", заяви руският президент на фона на дипломатическите усилия за слагане на край на войната, в които са въвлечени САЩ и Европа.

Руският президент подчерта, че войските на Москва напредват на бойното поле в Украйна и изрази увереност, че Кремъл ще постигне целите си с военни средства, ако условията на Москва не бъдат приети на мирните преговори, отбелязва Асошиейтед прес.

По време на годишната си пресконференция Путин заяви, че руските сили са "поели изцяло стратегическата инициатива" и ще постигнат още успехи до края на годината.

"Войските ни напредват по цялата линия на контакт – по-бързо в някои райони, по-бавно в други, но врагът се оттегля във всички сектори", каза Путин по време на излъчваната на живо пресконференция. "След като войските ни изтласкаха врага от Курска област, стратегическата инициатива премина изцяло в ръцете на руските въоръжени сили. Това означава, че нашите войски напредват по цялата линия на контакт – на някои места по-бързо, на други по-бавно, но във всички посоки врагът се оттегля", добави той.

Все още има недостиг на тежки безпилотни летателни апарати на фронта, но се работи по въпроса и проблемът ще бъде решен, увери Путин. Той подчерта, че министърът на отбраната на Русия Андрей Белоусов лично се занимава с въпросите, свързани с безпилотните летателни апарати и благодарение на него ситуацията с дроновете на фронта се е променила значително.

"Искам да отбележа ролята на министъра на отбраната, който лично се занимава с безпилотните летателни апарати и е направил много за това. Именно благодарение на неговите усилия ситуацията с безпилотните летателни апарати при нас се промени коренно. Това отбелязват и момчетата на фронтовата линия. Мисля, че и вие също го знаете много добре“, каза Путин в отговор на въпрос на военен кореспондент.

"Трябва да се каже, и тук няма защо да се стесняваме, мисля, че в това отношение станахме безусловни лидери – по брой дронове. Да, не достигат тежки, като "Баба Яга" на противника, но като цяло по брой дронове ние превъзхождаме противника сега практически на всички участъци от фронта. Може би някъде конкретно нещо липсва, но като цяло това е очевиден факт", заяви Путин.

Той също така заяви, че потокът от доброволци в армията остава силен, надхвърляйки 400 000 души тази година. Агенция АП отбелязва, че не може да потвърди твърдението по независим път.

Правителството предлага относително високо заплащане и големи социални пакети за доброволците, които увеличават числеността на войските.

Кремъл твърди, че разчита единствено на доброволци за борба в Украйна, но медии и правозащитни организации съобщават, че военни понякога принуждават наборници да подпишат договори за армията.

Освен това руският президент коментира, че използването на руските активи за подпомагане на Киев би било ограбване и че подобна стъпка би подплашила инвеститорите, "не само нанасяйки удар върху имиджа, но и подкопавайки доверието в еврозоната".

"Не може да се говори за кражба. Кражбата е тайно присвояване на имущество, а тук се опитват да го направят открито – пладнешки обир. Защо това не може да се осъществи? Защото последствията могат да бъдат сериозни за крадците", заяви той.

"Това не е само удар върху имиджа им; това подкопава доверието в еврозоната. Много държави, не само Русия, но и преди всичко страни производители на петрол, държат своите златни и валутни резерви в еврозоната", подчерта Путин.

"Освен имиджовите щети може да има и преки щети, свързани с фундаменталните основи на съвременния финансов ред. И най-важното: каквото и да откраднат и както и да го направят, някога ще трябва да го връщат", посочи руският президент.

Той говори и по въпроса за руската икономика и бюджета.

"Растежът на БВП е 1% – това е съзнателно решение от страна на правителството, централната банка и цялото ръководство на страната, свързано с целите за инфлацията. Общата цел се постига, като инфлацията ще бъде вероятно под 6% до края на годината – около 5,7 – 5,8%. Забавянето на растежа е съзнателна стъпка, платена за поддържане на качеството на икономиката и макроикономическите показатели", заяви той.

Русия очаква Сърбия да изпълни задълженията си по междуправителственото споразумение за (сръбската петролна компания) НИС, заяви още Путин. Той подчерта, че Москва приема, че "приятелското ръководство на Сърбия" ще се съобрази с договореностите и ще гарантира изпълнението им, като отбеляза, че в противен случай се поставя под въпрос сигурността на инвестициите.

"Как можем да инвестираме пари в икономиката на дадена страна, ако дори междуправителствените споразумения не работят? Къде са гаранциите за сигурност?", запита руският президент, цитиран от агенцията.

Той посочи, че въпреки външните опити за подобряване на отношенията, санкционният натиск срещу Русия продължава и засяга и "Газпром нефт" – собственик на НИС. По думите му руската компания е инвестирала над 3 млрд. долара в сръбската петролно-газова компания, която е превърната в модерно и високоефективно предприятие и е сред основните данъкоплатци в сръбския бюджет.

По информация на сръбската агенция ТАНЮГ, Путин е допълнил, че Москва е запозната със ситуацията около НИС и се надява да бъде намерено съвместно решение.

"Имаме междуправителствено споразумение и предполагаме, че сръбското ръководство ще го има предвид. Имаме идея в каква посока искаме да се движим заедно и работим по нея, като се надявам да намерим необходимото решение", каза руският президент, цитиран от сръбски медии.

Путин добави, че санкционният натиск продължава да се използва като средство за демонстриране на сила, но Москва очаква Белград да изпълни поетите ангажименти и изрази увереност, че Русия и Сърбия ще реализират и други съвместни проекти в бъдеще.

Голямата годишна пресконференция на президента Владимир Путин днес беше белязана от странни моменти и забележки от обикновени руснаци, които изразяваха недоволството си чрез нефилтрирани съобщения, отбелязва Ройтерс.

Както се очакваше, доминиращата тема беше войната на Русия в Украйна, но Путин отговори и на редица необичайни въпроси от обикновени хора, които се възползваха от единствената си възможност за годината да го разпитват по всякакви теми по време на събитието.

Жена на име Кристина попита Путин за извънземните в Космоса, а едно момче искаше да знае дали президентът се вози инкогнито из Москва, за да събира информация. Той отговори, че понякога го прави.

Един мъж каза, че Русия трябва да издигне паметник на персийския поет Омар Хаям. Лидерът на Кремъл отговори с "Това е добра идея. Определено ще я обмислим".

Кирил Бажанов, 23-годишен студент, носещ червена папийонка и цвете на ревера си, направи предложение за брак на живо по телевизията на своята приятелка Олга, която според него гледала предаването. Той покани Путин на сватбата, преди да зададе въпрос за финансовата подкрепа за младите семейства.

Кремъл представя ежегодното събитие, което обикновено продължава поне четири часа, като доказателство, че Путин се грижи за проблемите на обикновените хора и е готов да отговаря на въпроси по всякакви теми.

Избрани въпроси бяха зададени на Путин от модератори или хора от публиката, които се състезаваха да привлекат вниманието му, размахвайки плакати.

На големия екран в залата се появиха и саркастични съобщения, отправени към държавния глава. "Не е пряка линия, а цирк", гласеше един от коментарите.

Друго съобщение, използващо собственото и бащиното име на Путин, гласеше: „Владимир Владимирович, вече е петък, може ли да вадим пиенето?”

Появилите се неочаквано коментари се появиха на екрани, показващи входящи текстови съобщения, предназначени за Путин, по време на годишното събитие, по време на което обикновените руснаци биват насърчавани да изпращат въпроси.

В съобщение относно състоянието на руската икономика, се питаше защо обикновените руснаци са по-зле от хората в Папуа-Нова Гвинея.

В друг коментар, отнасящ се до управляващата партия на Путин "Единна Русия", се казваше: "Гледайки живота в страната, е странно, че (тя) печели мнозинство на изборите! Може би изборите са фикция?"

Засега Кремъл не е коментирал появата на подобни коментари на тази внимателно планирана и режисирана пресконференция, гледана от милиони руснаци. Путин също не е направил коментар.