Володимир Зеленски: Необходими са много по-широки промени в украинската мобилизационна система

Необходими са много по-широки промени в системата на страната за мобилизиране на войници за войната с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Вече са взети решения за осигуряване на по-справедливо разпределение на личния състав между бойните бригади", написа той в "Екс" след среща с новоназначения министър на отбраната Михаил Федоров.

A meeting with Ukraine’s Minister of Defense Mykhailo Fedorov. I am grateful to the members of parliament for supporting Mykhailo. We immediately identified the first priorities for the Ministry of Defense.



The main one is air defense. There are concrete decisions that must be… pic.twitter.com/6PWmxtNczM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2026

"Въпреки това са необходими много по-широки промени в мобилизационния процес, които да гарантират повече възможности както за отбранителните и силите за сигурност на Украйна, така и за икономическите процеси в нашата държава", добави президентът.