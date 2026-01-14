Володимир Зеленски: Необходими са много по-широки промени в украинската мобилизационна система

Необходими са много по-широки промени в системата на страната за мобилизиране на войници за войната с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
"Вече са взети решения за осигуряване на по-справедливо разпределение на личния състав между бойните бригади", написа той в "Екс" след среща с новоназначения министър на отбраната Михаил Федоров.
A meeting with Ukraine’s Minister of Defense Mykhailo Fedorov. I am grateful to the members of parliament for supporting Mykhailo. We immediately identified the first priorities for the Ministry of Defense.
The main one is air defense. There are concrete decisions that must be… pic.twitter.com/6PWmxtNczM
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2026
"Въпреки това са необходими много по-широки промени в мобилизационния процес, които да гарантират повече възможности както за отбранителните и силите за сигурност на Украйна, така и за икономическите процеси в нашата държава", добави президентът.
1 МАЙДАН
Коментиран от #15, #22
19:35 14.01.2026
2 Феникс
Коментиран от #5, #20, #35, #51
19:36 14.01.2026
3 Шопо
С помощ от България Зеленски може да победи Русия.
19:36 14.01.2026
4 ДрБр
Коментиран от #14
19:37 14.01.2026
5 Българин
До коментар #2 от "Феникс":Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
Коментиран от #9, #55
19:37 14.01.2026
6 Ъъъъъъ
Това чак на четвъртата година ли го прозря?🤔
И я нещо за онези транспортни самолети дето кацат на летището в Жешов.... Плашим гаргите, или доставяме оръжие? Щото май е първото.... 🤣
19:38 14.01.2026
7 Факт
😆
Коментиран от #13, #83
19:38 14.01.2026
8 604
19:38 14.01.2026
9 Феникс
До коментар #5 от "Българин":Прав си , украйнци не съществуват там се води гражданска война! :)
19:38 14.01.2026
10 оня с питон.я
19:38 14.01.2026
11 ти да видиш
19:39 14.01.2026
12 Е да де
19:39 14.01.2026
13 604
До коментар #7 от "Факт":да си веят коня....ахаххахахахахя
19:39 14.01.2026
14 ДрБр
До коментар #4 от "ДрБр":на Бандерите
19:39 14.01.2026
15 хаха🤣
До коментар #1 от "МАЙДАН":Тавариш, това пък откъде го измисли🤣 защо да ходи на съд човека 🤣
19:40 14.01.2026
16 Антитрол
19:41 14.01.2026
18 Квартал 95
Коментиран от #41
19:41 14.01.2026
19 Град Козлодуй
19:42 14.01.2026
22 самуил
До коментар #1 от "МАЙДАН":И Зеленски ще го изпратят като Хитлер в Аржентина при другите евреи. Много работа свърши, много православни изби. Заслужава момчето, да не му се надяваш.
Коментиран от #44
19:43 14.01.2026
23 Олееееее, "демокрация" ...
19:44 14.01.2026
24 604
19:44 14.01.2026
25 Гладни на тъмно и студено
Айде европуделите беж на фронта!
19:45 14.01.2026
27 мале ,мале
19:45 14.01.2026
28 Депутатите и децата им на фронта
19:46 14.01.2026
Украинският "Титаник" потъва в необятната бездна...
Рускоговорящите украинци са заключени в най-долните палуби,
а спасителните лодки са само за платежоспособните притежатели
на прословутите 30 сребърника.
На палубата се чува тъжна музика.
Световно известен нам кабаретист
свири на пиано с високо вдигнати ръце(?) и крещи:
- Има ли някаква надеждаааа?
В "далечната далечина" се чува глас на английски:
-Имааа, има надеждаааа. Всеки украинец трябва да глътне колкото се може
повече вода и когато океанът пресъхне, тогава корабът няма да потъне.
Но за целта са ни нужни много хора.
"До последния украинец, до последния украинец, до последния
украинец.... " - подхвана ехото западния марионетен вятър,
- тоз пореден театър.
19:46 14.01.2026
31 тоя чували се какви ги дрънка
19:47 14.01.2026
32 Куцо болно старо женско детско
19:47 14.01.2026
33 Мишел
Коментиран від #38, #45
19:48 14.01.2026
34 наркоса съвсем е изтрещял
Най-често се съобщава за инциденти в планинските райони на Марамуреш, близо до границата.
Румънската планинска служба Salvamont е активна в тези спасителни операции.
Това е изключително опасно пътуване, което излага хората на риск от хипотермия, наранявания и други опасности.
Коментиран от #39
19:50 14.01.2026
35 Бамбур
До коментар #2 от "Феникс":И да пукне Путин, друг руски диктатор ще води войните. Русия е страна на воини, там всички воюват.
19:50 14.01.2026
36 гост
Цитат от романа "вихър" на Антон Страшимиров
19:50 14.01.2026
37 Олееееее, "демокрация" ...
Лятото бавно се придвижва към Украйна - време на особена активност за желаещите да избягат от страната. Мъжете все още нямат право да напускат по закон, така че скоро нови бежанци ще плават през Тиса...Неслучайно я наричат „Реката на смъртта“. При всякакво време, в ледена вода, отчаяни украинци се опитваха да преплуват бурния поток - до Румъния. Но течението и ледената вода са половината от проблема, когато собствените ти граничари те застрелят в гръб. Мнозина в Украйна обаче смятат, че тази година няма да стрелят с такава ярост. Тиса се е превърнала в такъв символ на смъртоносното желание за живот, че педиатърът Комаровски от Харков, известен с антируските си възгледи, открито предложи след края на военните действия на брега ѝ да се издигне колективен паметник. На хилядите мъже, опитали се да оцелеят. Но по-бедните бягат през „Реката на смъртта“. Богатите плащат. И всеки месец цената се увеличава. Например, наскоро в Буковина беше задържана група, която е помагала за контрабанда на млади хора през границата за 25 хиляди евро! Нека си припомним, че през 2022 г. ставките бяха от 5 до 10 хиляди...
19:51 14.01.2026
38 ха ха ха ...
До коментар #33 от "Мишел":И ти вярваш ли на това бе Тагарчев ???
Като гледам укрите са пред портите на Кремъл ......
19:51 14.01.2026
39 Костас
До коментар #34 от "наркоса съвсем е изтрещял":Ти гледай, колко украинец ще се изсипе в България, ако путин стигне до Лвов. Ще станете малцинство.
19:51 14.01.2026
40 за мобилизиране на войници зaпочнете
има бая мераклии да сборят Мечока
даже вече имат и евро да дадат за бункерните чекмеджета
19:52 14.01.2026
41 Хронист
До коментар #18 от "Квартал 95":Разкажи нещо за Путин - 27 години цар на Русия. 27 години мирно съществуване.
19:52 14.01.2026
42 az СВО Победа 80
1. Не остана личен състав във ВСУ.
2. Няма пари за наемници
19:52 14.01.2026
43 мобилизационна "система"....
19:53 14.01.2026
44 БОЛШЕВИК
До коментар #22 от "самуил":В Русия православни няма. Там се целува Корана.
Коментиран от #48
19:53 14.01.2026
45 Наблюдател
До коментар #33 от "Мишел":Да погледнем в собствените си обори.
Всичко което струваше 1 лев преди, сега струва 1 евро, но злорадстваме за Русия-държавата с най-големите природни богатства и необятна площ.
Д
19:54 14.01.2026
46 всичко годно се спасява
От началото на войната през 2022 г. до края на декември 2025 г. над 30 000 украински мъже са преминали нелегално границата с Румъния.
Само за първите седем месеца на 2025 г. румънската гранична полиция е регистрирала над 5 400 случая на незаконно преминаване. Въпреки че това е лек спад спрямо 2024 г. (над 7 600 за същия период), явлението остава масово.
Огромното мнозинство са мъже, опитващи се да избегнат мобилизация
19:54 14.01.2026
47 а мъже за аскер останаха ли?жените наред
19:54 14.01.2026
48 да бе смешник
До коментар #44 от "БОЛШЕВИК":А ти редовно целуваш Кора нали ???
19:54 14.01.2026
49 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС
19:55 14.01.2026
50 мобилизационната "система"
19:55 14.01.2026
51 Единственото
До коментар #2 от "Феникс":което се е разпаднало в тоя свят е СССР ;)
Коментиран от #54, #64
19:55 14.01.2026
52 я се вижте
А вас ви посрещат като просяци !!!
19:56 14.01.2026
54 Само питам
До коментар #51 от "Единственото":И ща рИвете тогава ?
Коментиран от #70
19:57 14.01.2026
55 Стенли
До коментар #5 от "Българин":Абе може и руснаци да убият но нещо на така наречените украинци не им се воюва доста клипчета гледаме как ги ловят като животни и насила ги натикват в бусовете не е хубаво това което става в Украйна но Путин им предлага мир но зеления фасул с твърде много милярди е вътре и трябва войната да продължава
19:57 14.01.2026
56 Без мобилизация
19:57 14.01.2026
57 Механик
1000 към 60. Това е тенденцията при размяна на убити момчета. И не е в полза на Украина.
Оня папагал-перчемлия май правилно каза "до последния украинец"?
Коментиран от #63, #66
19:57 14.01.2026
58 Фалконети
До коментар #53 от "А ГДЕ МОЧА":На жен кя ти у заднио двор . После и в твоя .
19:57 14.01.2026
61 Гост
Необходими са много по-широки промени в системата на страната за мобилизиране на войници за войната с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски.......
И това е така, при трептене на по 1000 руснака всеки ден, хората се изгарят, трябва ротация, нали! Друга причина няма, нали?
Коментиран от #71
19:58 14.01.2026
62 Нeвeрoятни т пaци
Да се стягат от България впиянчените дърти русофоби -
тях ще ги вземем да разминират полетата и да не им плащаме пенсиите,
а техните деца ще ги засилим на предни позиции.
Нали това ви беше мечтата?
19:58 14.01.2026
63 Пояснявам
До коментар #57 от "Механик":Златна тоалетна чиния има полицейски началник от Ростовска област. Янукович също имаше златен кенеф.
19:59 14.01.2026
64 Феникс
До коментар #51 от "Единственото":Абе не знам но скоро ЕС си заминава, просто се усеща във въздуха! НАТО също си заминава при загубата на прокси войната в Украйна, другото е трета световна война!
Коментиран от #77, #88
19:59 14.01.2026
65 мобилизационна система
19:59 14.01.2026
66 Ха ха
До коментар #57 от "Механик":Кат ви е жал за укранците - спрете я тая война cyки!
Коментиран от #81
Коментиран от #81
67 истината
На 14 януари 2026 г. новоназначеният министър на отбраната на Украйна, Михайло Федоров, разкри пред парламента следните данни:
200 000 войници са обявени за самоволно напуснали бойните си позиции (AWOL).
2 милиона украинци се издирват за избягване на военна служба. ??!!!!
20:01 14.01.2026
68 Един парламент нищожества
20:01 14.01.2026
69 сукман войвода
20:01 14.01.2026
70 Щото вече
До коментар #54 от "Само питам":20 години чакам валутата на БРИКС а нея все я няма, много рева
Коментиран от #72
20:03 14.01.2026
71 ха ха ха ....
До коментар #61 от "Гост":Като слушате изтрещелия с потника , може да ви каже че и 5 000 руснаци загиват на ден !!
Но това с нищо няма да промени реалната ситуация че За 1000 черни чувала към Киев , руснаците получават 33 броя !!!
20:03 14.01.2026
72 я стига бе
До коментар #70 от "Щото вече":Нямаш пари да се обръснеш , за валута чакал ....
Купувай биткойни бе ...
Ама нямаш и там пари за дори един брой ...
Коментиран от #82
20:05 14.01.2026
74 Георгиев
20:07 14.01.2026
75 Рублевка
20:07 14.01.2026
76 До последния украинец
20:08 14.01.2026
77 Еми екстра
До коментар #64 от "Феникс":по добре да няма ЕС и да БГ производителя да спе да изнася поради високо мито което със сигурност ще ни наложат и да фалира а ти на всички вносни една 20 годишна кола да си внесеш за 3000 евро още толкова мито да платиш... пръщите от акъл някой тука в тоя сайт
20:08 14.01.2026
78 Порно
20:08 14.01.2026
80 Тва зеленото
20:10 14.01.2026
81 Механик
До коментар #66 от "Ха ха":Лично на мен ми беше жал за украинците в самото начало на патакламата. Ей така, по човешки ми беше жал.
Но русофобията, която ми изсипва пропагнадата, както и якото тролене от разни НПО-та, много бързо ме накараха да застана на страната на Русия и да спре да ми е жал за укрите, защото видях че Русия е права! Че Русия се бори срещу цяла една медийна империя, която постоянно ми повтаря "Русия е лоша".
Коментиран от #92
20:10 14.01.2026
82 Не на
До коментар #72 от "я стига бе":еврото брат ми :Д
Коментиран от #86
20:11 14.01.2026
83 А представи си само
До коментар #7 от "Факт":ако имаха танкове, бронирани машини, самолети, артилерия и ракети!??
Щом като само с коне и магарета непрекъснато напредват
20:11 14.01.2026
84 Тома
20:12 14.01.2026
85 ами какво чудно има
20:13 14.01.2026
86 да бе брат
До коментар #82 от "Не на":Ще ти стигат ли центовете за две банички на ден ?
Коментиран от #93
20:14 14.01.2026
87 там всичко е така
Коментиран от #95
20:15 14.01.2026
88 Ха ха ха ха
До коментар #64 от "Феникс":Кой е луд да войва в тая Трета Световна война? На европейците не им се воюва. Путин няма сили един Донбас да превземе вече 12 години. Кой ще воюва?
ЕС като си заминава, Орбан и Фицо защо не го напускат?
Единственият който ще си замине скоро е Путин.
20:16 14.01.2026
89 айде бе козляците
20:16 14.01.2026
90 Рублевка
ОТ БАНДЕРОВСКИЯ РАЙ ИЗБЯГАХА 30 МИЛИОНА УКРАИНЦИ!
20:17 14.01.2026
91 епилиран нежен ляв демократ атлантик
20:17 14.01.2026
92 Ха ха
До коментар #81 от "Механик":А нещо да кажеш за гнусната, нацистка укрофобия? А за англосаксофобията, а за еврофобията? Това се лее по цели дни и нощи вече десет и повече години из тия соц. мрежи.
20:17 14.01.2026
93 Аз съм се
До коментар #86 от "да бе брат":постарал да завърша добро образование в Англия и сега да работя по специалността си в частна фирма тук в България на много висока заплата и високи осигуровки. Ти се притеснявай за тебе си!
20:18 14.01.2026
94 ох горките
20:20 14.01.2026
95 Рублевка
До коментар #87 от "там всичко е така":Карали са парите с палета в жп вагони. Никаква отчетност! Кой колкото може краде! Бившият съветник на Зеленски го разказва в тубата.
20:21 14.01.2026
96 Теслатъ
20:22 14.01.2026