Володимир Зеленски: Необходими са много по-широки промени в украинската мобилизационна система
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Необходими са много по-широки промени в украинската мобилизационна система

14 Януари, 2026 19:32 1 231 96

  • украйна-
  • русия-
  • войници-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски-
  • донбас-
  • крим

Вече са взети решения за осигуряване на по-справедливо разпределение на личния състав между бойните бригади, написа президентът в "Екс"

Володимир Зеленски: Необходими са много по-широки промени в украинската мобилизационна система - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Необходими са много по-широки промени в системата на страната за мобилизиране на войници за войната с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Вече са взети решения за осигуряване на по-справедливо разпределение на личния състав между бойните бригади", написа той в "Екс" след среща с новоназначения министър на отбраната Михаил Федоров.

"Въпреки това са необходими много по-широки промени в мобилизационния процес, които да гарантират повече възможности както за отбранителните и силите за сигурност на Украйна, така и за икономическите процеси в нашата държава", добави президентът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 МАЙДАН

    45 2 Отговор
    Съд за Зеления престъпник !

    Коментиран от #15, #22

    19:35 14.01.2026

  • 2 Феникс

    40 2 Отговор
    Докато не го пречукат този, ще измират още много млади хора! Или другият вариант е да се разпадне НАТО и ЕС, но ще видим дали оранжевият клоун е толкова тъп и първосигнален че да нападне Гренландия!

    Коментиран от #5, #20, #35, #51

    19:36 14.01.2026

  • 3 Шопо

    44 1 Отговор
    Да направят един мобилизационен център в България, тук има много желаещи да помогнат.
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    19:36 14.01.2026

  • 4 ДрБр

    35 0 Отговор
    Последни издихания на банкерите!

    Коментиран от #14

    19:37 14.01.2026

  • 5 Българин

    5 30 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #9, #55

    19:37 14.01.2026

  • 6 Ъъъъъъ

    26 0 Отговор
    "Необходими са много по-широки промени в системата на страната за мобилизиране на войници за войната с Русия...."

    Това чак на четвъртата година ли го прозря?🤔
    И я нещо за онези транспортни самолети дето кацат на летището в Жешов.... Плашим гаргите, или доставяме оръжие? Щото май е първото.... 🤣

    19:38 14.01.2026

  • 7 Факт

    3 36 Отговор
    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяват да стигнат до Киев вече повече от 4 години, каквато е целта на "специалната военна операция".

    😆

    Коментиран от #13, #83

    19:38 14.01.2026

  • 8 604

    22 0 Отговор
    тия със знаменцата да ги ловят от цела европа при зеля и да раща ке падне, ари ве орляци соколови...де сте....с тролене немъ къ дъ пердашите раша!

    19:38 14.01.2026

  • 9 Феникс

    26 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Прав си , украйнци не съществуват там се води гражданска война! :)

    19:38 14.01.2026

  • 10 оня с питон.я

    30 0 Отговор
    Проблемът на зеленото еврейче е, че православните украинци умират твърде бавно и шефовете му от сащ и Израел са недоволни.

    19:38 14.01.2026

  • 11 ти да видиш

    31 0 Отговор
    зеленияпор да вземе да се самомобилизира и да спаси Украйна от присъствието си!

    19:39 14.01.2026

  • 12 Е да де

    26 0 Отговор
    Ама то вече има ли нещо за мобилизирани.... много фира, много дезертьорство не остана пушечно месо!!!

    19:39 14.01.2026

  • 13 604

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    да си веят коня....ахаххахахахахя

    19:39 14.01.2026

  • 14 ДрБр

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДрБр":

    на Бандерите

    19:39 14.01.2026

  • 15 хаха🤣

    1 18 Отговор

    До коментар #1 от "МАЙДАН":

    Тавариш, това пък откъде го измисли🤣 защо да ходи на съд човека 🤣

    19:40 14.01.2026

  • 16 Антитрол

    1 21 Отговор
    Амам от смахнати тролове, които целуват на Путин ......

    19:41 14.01.2026

  • 18 Квартал 95

    28 1 Отговор
    Кошмарът в Украйна е ужасен. Украинците си избраха Зеленото палячо да ги забавлява, а той ги вкара във филм на ужасите, узурпира властта и направи живота им ад.

    Коментиран от #41

    19:41 14.01.2026

  • 19 Град Козлодуй

    5 22 Отговор
    Няма такава държава Русия, това е територия. Китайска територия.

    19:42 14.01.2026

  • 22 самуил

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "МАЙДАН":

    И Зеленски ще го изпратят като Хитлер в Аржентина при другите евреи. Много работа свърши, много православни изби. Заслужава момчето, да не му се надяваш.

    Коментиран от #44

    19:43 14.01.2026

  • 23 Олееееее, "демокрация" ...

    18 1 Отговор
    украинската мобилизационна система....с много по-широки промени....

    19:44 14.01.2026

  • 24 604

    15 3 Отговор
    ако запада искаше украйна да победи, нямаше да си здават оръжието за скраб модели 70-та годинъ!!!!!! жалко за наивните жълтопав нитци!

    19:44 14.01.2026

  • 25 Гладни на тъмно и студено

    25 0 Отговор
    На диктатора Зельонски се изпразниха и хранителните магазини, той още мобилизация бълнува.
    Айде европуделите беж на фронта!

    19:45 14.01.2026

  • 27 мале ,мале

    23 1 Отговор
    Да му мислят 16 годишните и пенсионерите над 68 години !

    19:45 14.01.2026

  • 28 Депутатите и децата им на фронта

    20 1 Отговор
    Това е по справедливо разпределение на личния състав ! И Зелю в окопа с каска

    19:46 14.01.2026

  • 30 Наблюдател

    20 1 Отговор
    Звездна и студена, мрачна и зловеща нощ!
    Украинският "Титаник" потъва в необятната бездна...

    Рускоговорящите украинци са заключени в най-долните палуби,
    а спасителните лодки са само за платежоспособните притежатели
    на прословутите 30 сребърника.

    На палубата се чува тъжна музика.
    Световно известен нам кабаретист
    свири на пиано с високо вдигнати ръце(?) и крещи:
    - Има ли някаква надеждаааа?

    В "далечната далечина" се чува глас на английски:
    -Имааа, има надеждаааа. Всеки украинец трябва да глътне колкото се може
    повече вода и когато океанът пресъхне, тогава корабът няма да потъне.
    Но за целта са ни нужни много хора.
    "До последния украинец, до последния украинец, до последния
    украинец.... " - подхвана ехото западния марионетен вятър,
    - тоз пореден театър.

    19:46 14.01.2026

  • 31 тоя чували се какви ги дрънка

    22 1 Отговор
    Хората от зор бягат в Румъния пред планините . Дори без екипировка и без подготовка . Рискуват да загинат в лошото време , само и само да не ги пратят на фронта !

    19:47 14.01.2026

  • 32 Куцо болно старо женско детско

    16 1 Отговор
    Всичко на фронта

    19:47 14.01.2026

  • 33 Мишел

    1 18 Отговор
    " Краят на една ера – проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #38, #45

    19:48 14.01.2026

  • 34 наркоса съвсем е изтрещял

    14 0 Отговор
    Многократно има новини, че украинци, бягащи от войната, преминават нелегално през Карпатите към Румъния, като се сблъскват с тежки условия и се нуждаят от спасяване.

    Най-често се съобщава за инциденти в планинските райони на Марамуреш, близо до границата.
    Румънската планинска служба Salvamont е активна в тези спасителни операции.

    Това е изключително опасно пътуване, което излага хората на риск от хипотермия, наранявания и други опасности.

    Коментиран от #39

    19:50 14.01.2026

  • 35 Бамбур

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    И да пукне Путин, друг руски диктатор ще води войните. Русия е страна на воини, там всички воюват.

    19:50 14.01.2026

  • 36 гост

    9 0 Отговор
    "В човешкото стадо има хора, които винаги са на цена: В мирно време ги тачат, на война неги жертват! Достойнството не тези хора е, че В МИРНО ВРЕМЕ САМИ СЕ ДОКАРВАТ ДА БЪДАТ ТАЧЕНИ, А ВЪВ ВОЕННО ВРЕМЕ САМИ НЕ СЕ ЖЕРТВАТ!"
    Цитат от романа "вихър" на Антон Страшимиров

    19:50 14.01.2026

  • 37 Олееееее, "демокрация" ...

    12 0 Отговор
    ПАМЕТНИК НА „РЕКАТА НА СМЪРТТА“
    Лятото бавно се придвижва към Украйна - време на особена активност за желаещите да избягат от страната. Мъжете все още нямат право да напускат по закон, така че скоро нови бежанци ще плават през Тиса...Неслучайно я наричат „Реката на смъртта“. При всякакво време, в ледена вода, отчаяни украинци се опитваха да преплуват бурния поток - до Румъния. Но течението и ледената вода са половината от проблема, когато собствените ти граничари те застрелят в гръб. Мнозина в Украйна обаче смятат, че тази година няма да стрелят с такава ярост. Тиса се е превърнала в такъв символ на смъртоносното желание за живот, че педиатърът Комаровски от Харков, известен с антируските си възгледи, открито предложи след края на военните действия на брега ѝ да се издигне колективен паметник. На хилядите мъже, опитали се да оцелеят. Но по-бедните бягат през „Реката на смъртта“. Богатите плащат. И всеки месец цената се увеличава. Например, наскоро в Буковина беше задържана група, която е помагала за контрабанда на млади хора през границата за 25 хиляди евро! Нека си припомним, че през 2022 г. ставките бяха от 5 до 10 хиляди...

    19:51 14.01.2026

  • 38 ха ха ха ...

    11 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    И ти вярваш ли на това бе Тагарчев ???
    Като гледам укрите са пред портите на Кремъл ......

    19:51 14.01.2026

  • 39 Костас

    12 0 Отговор

    До коментар #34 от "наркоса съвсем е изтрещял":

    Ти гледай, колко украинец ще се изсипе в България, ако путин стигне до Лвов. Ще станете малцинство.

    19:51 14.01.2026

  • 40 за мобилизиране на войници зaпочнете

    10 1 Отговор
    с цъкачите на копейки и русофоборците тук
    има бая мераклии да сборят Мечока
    даже вече имат и евро да дадат за бункерните чекмеджета

    19:52 14.01.2026

  • 41 Хронист

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Квартал 95":

    Разкажи нещо за Путин - 27 години цар на Русия. 27 години мирно съществуване.

    19:52 14.01.2026

  • 42 az СВО Победа 80

    12 0 Отговор
    Накратко:

    1. Не остана личен състав във ВСУ.
    2. Няма пари за наемници

    19:52 14.01.2026

  • 43 мобилизационна "система"....

    11 0 Отговор
    разбира, че краят на конфликта е неизбежен. А Украйна не е спечелила нищо в него, а е загубила - повече, отколкото е могла да си представи...Наистина ли си струваше да се умре за НАТО? Наистина ли беше невъзможно да се постигне споразумение с Русия? В края на краищата, от 1991 до 2014 г. Русия непрекъснато се опитваше да помогне на Украйна, давайки безкрайни отстъпки за газ, опитвайки се да бъде приятел, но това едностранчиво приятелство непрекъснато беше отхвърляно, а ръката, която подаваше, жестоко захапвана...

    19:53 14.01.2026

  • 44 БОЛШЕВИК

    1 9 Отговор

    До коментар #22 от "самуил":

    В Русия православни няма. Там се целува Корана.

    Коментиран от #48

    19:53 14.01.2026

  • 45 Наблюдател

    8 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Да погледнем в собствените си обори.
    Всичко което струваше 1 лев преди, сега струва 1 евро, но злорадстваме за Русия-държавата с най-големите природни богатства и необятна площ.



    Д

    19:54 14.01.2026

  • 46 всичко годно се спасява

    8 0 Отговор
    Преминаването на украински граждани (основно мъже в мобилизационна възраст) през планините в Северна Румъния остава активен и опасен маршрут и през 2025 и началото на 2026 г.

    От началото на войната през 2022 г. до края на декември 2025 г. над 30 000 украински мъже са преминали нелегално границата с Румъния.

    Само за първите седем месеца на 2025 г. румънската гранична полиция е регистрирала над 5 400 случая на незаконно преминаване. Въпреки че това е лек спад спрямо 2024 г. (над 7 600 за същия период), явлението остава масово.

    Огромното мнозинство са мъже, опитващи се да избегнат мобилизация

    19:54 14.01.2026

  • 47 а мъже за аскер останаха ли?жените наред

    8 0 Отговор
    по-широки промени в мобилизационния процес

    19:54 14.01.2026

  • 48 да бе смешник

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "БОЛШЕВИК":

    А ти редовно целуваш Кора нали ???

    19:54 14.01.2026

  • 49 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    5 0 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА ,ПО КРАСИВА ОТ АФРОДИТА ,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    19:55 14.01.2026

  • 50 мобилизационната "система"

    9 0 Отговор
    Част от "демокрацията" ли е? Къде го пише ?

    19:55 14.01.2026

  • 51 Единственото

    0 8 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    което се е разпаднало в тоя свят е СССР ;)

    Коментиран от #54, #64

    19:55 14.01.2026

  • 52 я се вижте

    10 0 Отговор
    Путин го посрещнаха в Абе Даби и СА като ЦАР !!!!
    А вас ви посрещат като просяци !!!

    19:56 14.01.2026

  • 54 Само питам

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Единственото":

    И ща рИвете тогава ?

    Коментиран от #70

    19:57 14.01.2026

  • 55 Стенли

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Абе може и руснаци да убият но нещо на така наречените украинци не им се воюва доста клипчета гледаме как ги ловят като животни и насила ги натикват в бусовете не е хубаво това което става в Украйна но Путин им предлага мир но зеления фасул с твърде много милярди е вътре и трябва войната да продължава

    19:57 14.01.2026

  • 56 Без мобилизация

    8 0 Отговор
    Няма пари за зеленият сатрап. На труп се плаща

    19:57 14.01.2026

  • 57 Механик

    10 0 Отговор
    Какво ще рече "по-широки промени"?? Вече направо и 14-годишните ли ще пратите да умират за златните тоалетни чинии? Осемнадесет годишните, тях свършихте ли ги?
    1000 към 60. Това е тенденцията при размяна на убити момчета. И не е в полза на Украина.
    Оня папагал-перчемлия май правилно каза "до последния украинец"?

    Коментиран от #63, #66

    19:57 14.01.2026

  • 58 Фалконети

    7 1 Отговор

    До коментар #53 от "А ГДЕ МОЧА":

    На жен кя ти у заднио двор . После и в твоя .

    19:57 14.01.2026

  • 61 Гост

    1 6 Отговор
    Цитат:
    Необходими са много по-широки промени в системата на страната за мобилизиране на войници за войната с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски.......

    И това е така, при трептене на по 1000 руснака всеки ден, хората се изгарят, трябва ротация, нали! Друга причина няма, нали?

    Коментиран от #71

    19:58 14.01.2026

  • 62 Нeвeрoятни т пaци

    9 1 Отговор
    Боли ме шалтера какво бил казал зеления наркоман.
    Да се стягат от България впиянчените дърти русофоби -
    тях ще ги вземем да разминират полетата и да не им плащаме пенсиите,
    а техните деца ще ги засилим на предни позиции.
    Нали това ви беше мечтата?

    19:58 14.01.2026

  • 63 Пояснявам

    3 6 Отговор

    До коментар #57 от "Механик":

    Златна тоалетна чиния има полицейски началник от Ростовска област. Янукович също имаше златен кенеф.

    19:59 14.01.2026

  • 64 Феникс

    10 1 Отговор

    До коментар #51 от "Единственото":

    Абе не знам но скоро ЕС си заминава, просто се усеща във въздуха! НАТО също си заминава при загубата на прокси войната в Украйна, другото е трета световна война!

    Коментиран от #77, #88

    19:59 14.01.2026

  • 65 мобилизационна система

    8 1 Отговор
    Зад граница е нужна. Ловене на украинци с мрежи и на влака

    19:59 14.01.2026

  • 66 Ха ха

    4 6 Отговор

    До коментар #57 от "Механик":

    Кат ви е жал за укранците - спрете я тая война cyки!

    Коментиран от #81

    19:59 14.01.2026

  • 67 истината

    8 1 Отговор
    Към януари 2026 г. дезертирането и самоволното напускане на части (СЗЧ) в украинската армия са достигнали критични нива, като мащабът на проблема се признава официално от украинското ръководство.

    На 14 януари 2026 г. новоназначеният министър на отбраната на Украйна, Михайло Федоров, разкри пред парламента следните данни:
    200 000 войници са обявени за самоволно напуснали бойните си позиции (AWOL).

    2 милиона украинци се издирват за избягване на военна служба. ??!!!!

    20:01 14.01.2026

  • 68 Един парламент нищожества

    6 1 Отговор
    Решават за "мобилизационна система" ..... и ги пазят чужди наемници

    20:01 14.01.2026

  • 69 сукман войвода

    7 0 Отговор
    БЪКАН СЪМ С ЕВРАЦИ, БЪКАН СЪМ С ЕВРАЦИ-НЕМА ЦЪРВОЛЯЦИ.

    20:01 14.01.2026

  • 70 Щото вече

    2 6 Отговор

    До коментар #54 от "Само питам":

    20 години чакам валутата на БРИКС а нея все я няма, много рева

    Коментиран от #72

    20:03 14.01.2026

  • 71 ха ха ха ....

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "Гост":

    Като слушате изтрещелия с потника , може да ви каже че и 5 000 руснаци загиват на ден !!
    Но това с нищо няма да промени реалната ситуация че За 1000 черни чувала към Киев , руснаците получават 33 броя !!!

    20:03 14.01.2026

  • 72 я стига бе

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "Щото вече":

    Нямаш пари да се обръснеш , за валута чакал ....
    Купувай биткойни бе ...
    Ама нямаш и там пари за дори един брой ...

    Коментиран от #82

    20:05 14.01.2026

  • 74 Георгиев

    5 0 Отговор
    Някой разбра ли от написаното какво иска да каже? Кой му пречи мобилизираните да отиват където трябва? Що не го каже в открит текст? И що ни занинавате с този наркоман? Пишете как стоят нещата с реакциите на предложението на Путин. Още не съм го видял в сайта.

    20:07 14.01.2026

  • 75 Рублевка

    4 0 Отговор
    Европа да праща още хиляди бусове и биячи за мобилизатори. Жените и децата също на фронта.

    20:07 14.01.2026

  • 76 До последния украинец

    5 0 Отговор
    Необходимо е да мобилизират украинците след 8 клас.

    20:08 14.01.2026

  • 77 Еми екстра

    4 2 Отговор

    До коментар #64 от "Феникс":

    по добре да няма ЕС и да БГ производителя да спе да изнася поради високо мито което със сигурност ще ни наложат и да фалира а ти на всички вносни една 20 годишна кола да си внесеш за 3000 евро още толкова мито да платиш... пръщите от акъл някой тука в тоя сайт

    20:08 14.01.2026

  • 78 Порно

    3 0 Отговор
    Всички от ТЦК да заминават на фронта. На тяхно място фронтоваци с ранявания

    20:08 14.01.2026

  • 80 Тва зеленото

    4 0 Отговор
    Изби украинците!

    20:10 14.01.2026

  • 81 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ха ха":

    Лично на мен ми беше жал за украинците в самото начало на патакламата. Ей така, по човешки ми беше жал.
    Но русофобията, която ми изсипва пропагнадата, както и якото тролене от разни НПО-та, много бързо ме накараха да застана на страната на Русия и да спре да ми е жал за укрите, защото видях че Русия е права! Че Русия се бори срещу цяла една медийна империя, която постоянно ми повтаря "Русия е лоша".

    Коментиран от #92

    20:10 14.01.2026

  • 82 Не на

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "я стига бе":

    еврото брат ми :Д

    Коментиран от #86

    20:11 14.01.2026

  • 83 А представи си само

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    ако имаха танкове, бронирани машини, самолети, артилерия и ракети!??
    Щом като само с коне и магарета непрекъснато напредват

    20:11 14.01.2026

  • 84 Тома

    3 0 Отговор
    Нови бусове са му майката!

    20:12 14.01.2026

  • 85 ами какво чудно има

    3 0 Отговор
    Който краде по време на война или природни катаклизми от страната и народа си следва да се наказва тежко. Някак в Украйна не личи да имат страх, че могат да ги разкрият - същото виждаме и в България. Поне тук не сме във война, мо знаем, че и корупцията убива - през внос на отровни и лоши храни, опасен боклук, препарати, през лекарства, лоши пътища, безнаказвани арогантни, пияници, наркоразпространители ... но поне не ни бомбардират. На властта в Украйна корупцията явно не е значима пречка и като нищо може и да се уговорят за продължения, за да усвояват все повече пари от имагинерното "колективен Запад".

    20:13 14.01.2026

  • 86 да бе брат

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Не на":

    Ще ти стигат ли центовете за две банички на ден ?

    Коментиран от #93

    20:14 14.01.2026

  • 87 там всичко е така

    3 0 Отговор
    В "демократична" Украйна е така. Краде се. Скоро ще се окаже, че там само бебетата не са корумпирани. Ама няма и как да е иначе, когато се изсипват стотици милиарди пари на европейските данъкоплатци, без никакъв контрол и отчет...

    Коментиран от #95

    20:15 14.01.2026

  • 88 Ха ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "Феникс":

    Кой е луд да войва в тая Трета Световна война? На европейците не им се воюва. Путин няма сили един Донбас да превземе вече 12 години. Кой ще воюва?

    ЕС като си заминава, Орбан и Фицо защо не го напускат?

    Единственият който ще си замине скоро е Путин.

    20:16 14.01.2026

  • 89 айде бе козляците

    3 0 Отговор
    Няма ли най после да ходите на фронта в Украйна ?

    20:16 14.01.2026

  • 90 Рублевка

    2 0 Отговор
    Русия изплати външния дълг на бившата УССР. Украйна започна на чисто. Без дълг, с развита промишленост и селско стопанство. Имаше най-големия флот в Европа, корабостроене, самолетостроене, военна промишленост, произвеждаше КОСМИЧЕСКИ КОРАБИ! За нула време всичко беше нарязано на скрап, а парите окрадени. Сега ривът за помощи и оръжие! Това са увредени мутанти, които без руско управление рушат всичко до което се доберат!
    ОТ БАНДЕРОВСКИЯ РАЙ ИЗБЯГАХА 30 МИЛИОНА УКРАИНЦИ!

    20:17 14.01.2026

  • 91 епилиран нежен ляв демократ атлантик

    3 0 Отговор
    Братя...не сте много тука във форума но на Украйна и трябва помощ. Хайде към фронта. Да помагаме на киевските евроатлантици. Знам че сте смели хора които са готови да умрат за Америка. Нали така пишеме по коментарите? Утре в 10 вечерта ви чакам на Нос Калиакра. От там ще потеглим с гумените лодки подарени на българският военно морски флот от САЩ, и ще ударим омразните руснаци в гръб през Крим! Тази изненадваща атака ще шашне руснаците и те ще дислоцират силите от Авдеевка в нащо направление и така ще дадем глътка въздух на ВСУ! Не забравяйте да минете през сексшопа да си вземете оръжия и други артикули от първа необходимост. Чакам ви!!!

    20:17 14.01.2026

  • 92 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Механик":

    А нещо да кажеш за гнусната, нацистка укрофобия? А за англосаксофобията, а за еврофобията? Това се лее по цели дни и нощи вече десет и повече години из тия соц. мрежи.

    20:17 14.01.2026

  • 93 Аз съм се

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "да бе брат":

    постарал да завърша добро образование в Англия и сега да работя по специалността си в частна фирма тук в България на много висока заплата и високи осигуровки. Ти се притеснявай за тебе си!

    20:18 14.01.2026

  • 94 ох горките

    2 0 Отговор
    ами трябва да мобилизирате от 12 до 72 годишни за да има кого да пращате да мре за урсулианците

    20:20 14.01.2026

  • 95 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "там всичко е така":

    Карали са парите с палета в жп вагони. Никаква отчетност! Кой колкото може краде! Бившият съветник на Зеленски го разказва в тубата.

    20:21 14.01.2026

  • 96 Теслатъ

    1 0 Отговор
    Прав е, Клоуна! Мобилизация от 16 до 61 годишна възраст за мъжете и от 18 до 48 годишна възраст за жените! Всички затворици без възрастови ограничения подлежат на задължителна мобилизация, инвалидите без един крайник също! Лицата с психо здравословни проблеми в Спец частите! А, парите от ЕС в офшорките на Клоуна и на обкръжението му!

    20:22 14.01.2026

