България на втора

Клубът на богатите затваря. Ще метат. Тоест, ние ще метем. Пред смаяния ни и объркан европартньорски поглед еврокупонджиите започват да напускат балната зала. Местят се на друго място, на което не сме добре дошли. Това представлява скъпата ми Европа на две скорости. Някои го наричат ценност, аз предпочитам да го наричам измама. Измама, в която ни повтаряха думата „заедно“. Днес „заедното“ се оказа, че е наше и ваше.
Влизали ли сте в магазин през последните тридесет дни? Мислите ли, че това, което се случва на касата, ни прави по-успешни? Или по-богати? Или по-интегрирани? Или сме „заедно“ с някого? Допреди месец това беше също толкова ясно, но някак омаловажавано, потискано и замитано.
Преди няколко месеца също беше ясно, но тогава просто ни лъжеха. Трябва да се признае, че на места успяха да пласират тези лъжи. Също трябва да се признае, че част от лапнишараните дори днес се държат като пръднал в асансьор. Напълно усещат какво им се случи, но си дават вид, че всичко това е част от някакъв изключително сложен план, в който новото „да си богат“ преминава през това да си беден. Нещо като квантова икономика, но вместо на елементарни частици, тази нова наука разчита на елементарни глупаци.
Нищо! Нокаут и продължаваме напред. Ние това си го можем.
Стягаме коланите, защото, ако не ви е ясно, минаваме от фазата на ограбването във фазата на оглозгването.
В България механизмът за ликвидация е отработен – процедурни хватки, правителствени заседания, свързани с доклади, противонародни, но напълно законни решения, опаковани в някакви чужди и доста неразбираеми ценности… да не кажа отвратителности. Ликвидиране на всякакви опити за народни допитвания. Както и позоваване на съмнителни договори, за които никой не си дава сметка от кого, защо и с каква цел са подписвани. В крайна сметка банките отново победиха хората.
Мисля, че от западния морал идваше правилото осъденият на смърт да си плати на палача за собствената му екзекуция. Днес го наричаме екзекуция на две скорости. Едната скорост държи секирата, а на другата ѝ режат главата. Така ясно ли е?
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
13:03 30.01.2026
2 Чистачът
13:03 30.01.2026
3 бай Кольо
Къде са сега ония дето денонощно повтаряха,че ни приемат в клуба на богатите.Приеха ни,ама като роби и слуги!
Коментиран от #11
13:05 30.01.2026
4 Интервюта ще дава а трябва показания
13:05 30.01.2026
5 сдс
До коментар #1 от "Последния Софиянец":съюз на демократичните сили е съюз на държавна сигурност,може би затова сме на втора скорост, не мислиш ли?
13:09 30.01.2026
6 Сила
13:10 30.01.2026
7 хехе
13:10 30.01.2026
8 Гого
Поздравления !
13:11 30.01.2026
9 Вододав
Коментиран от #24
13:11 30.01.2026
10 Гарантирано от ГЕРБ
Предлагам да вкараме в Затвора, този, който
ни вкара в клуба на богатите!
13:12 30.01.2026
11 Бай Кольо
До коментар #3 от "бай Кольо":Борисов е този, който ни вкара в клуба на богатите
за да ни доограбят напълно!
Коментиран от #15
13:13 30.01.2026
12 Интересно
13:14 30.01.2026
13 Психе
Коментиран от #18, #29
13:15 30.01.2026
14 Тракиец 🇺🇦
13:17 30.01.2026
15 бай Кольо
До коментар #11 от "Бай Кольо":Да,той и приближените му,ама народа само роптае и мърмори,а действия никакви.
13:17 30.01.2026
16 Край
13:20 30.01.2026
17 Спецназ
че все тая с ЕС или Русия да се бехме хванали!
Всеки имаше много пари за ония години под дюшека, Баце!
Заводи потребяващи ток и газ колкото един малък град без нови машини,
тракторите ако щете беха Беларус, автобусите и влаковете на по 30 години и всичко!
ТОВА, което нямахме късмет е да си намерим ДИКТАТОР тип Лукашенко, Путин и
ПОНЕ да вкара поне част от бандитите дето започнаха грабежа на тоя Скрап за милиони и
ни направиха после врътките с банките и инфлацията от 97- ма!
ЛЕВА ОЩЕ ТОГАВАНИ ГО Е.АХА!
ФАКТ!
Коментиран от #23
13:23 30.01.2026
18 братовчед0T на Кен Тюфлек
До коментар #13 от "Психе":Прочие , ако светлината в теб е тъмнина , то колко голяма ще е тъмнината?
13:25 30.01.2026
19 Ъхъ!!!
13:25 30.01.2026
20 своге
Коментиран от #31
13:28 30.01.2026
21 дядото
автора го казва правилно и точно.не го разбират само хора на които им е казано или това е нивото им
13:30 30.01.2026
22 Добре дошли в Шиткойнзоната глупаци!
Само хлябът (73,1%) и месото (74,8%) все още се опитват да поддържат някакъв „балкански“ стандарт. Мляко, сирене и яйца 125,7% от средноевропейските нива! Това не е просто статистика, това е рекорд. Плащаме с 1/4 повече от средния германец или французин за продукти, които са гръбнакът на нашата трапеза и можем сами да си произвеждаме. Олиото и мазнините същата работа - 118,4% от средноевропейските цени. Плодовете, зеленчуците и рибата също уверено гонят нивата от 82-84%.
На цени сме вече над европейските. Няма накъде повече. Но на заплати сме доникъде. Доходите ни, измерени чрез БВП на глава от населението по ППС, едва достигат 66% от средноевропейските. Ножицата между това, което получаваме, и това, което плащаме на касата, се е разтворила до критичните 20 процентни пункта. Тази разлика е „черната дупка“, в която изчезва покупателната способност на българина. Това е разликата между оцеляването и достойния живот. Докато ценовата и доходната конвергенция не започнат да се движат в синхрон, всяко говорене за икономически растеж ще звучи като ехо в празен хладилник.
Коментиран от #25
13:30 30.01.2026
23 Мецназ
До коментар #17 от "Спецназ":Ако си бяхме намерили диктатор като тия, които си изброил, ти дали още щеше да си жив? Внимавай какво си пожелаваш, да не вземе да се сбъдне.
13:32 30.01.2026
24 Красимир
До коментар #9 от "Вододав":Къде си видял външни туалетни? И то на вилата около Москва си сложих септик.
13:33 30.01.2026
27 Гошо
До коментар #25 от "Заминавай в БРИКС глупако!":Давай! Поемай, поемай дълбоко....до корените!
13:37 30.01.2026
29 Сила
До коментар #13 от "Психе":Признал съм ги !!! Гьотефф и енгенерина от ВиК Перник ( Ленивеца ) !!! Само те никога не могат да съберат мисъл и словоред !!! Подозирам , че "творят в състояние на тежък махмурлук и абстиненция !!!?
13:38 30.01.2026
30 Емилчо
13:38 30.01.2026
32 Сила
До коментар #28 от "ДрайвингПлежър":Така ли е при вас , на село , на къра ??! Или в обора , под яслите ...описваш го от личен опит ли ?!?
13:43 30.01.2026
33 Факт
13:46 30.01.2026
34 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
13:53 30.01.2026
35 Реалност
Какво е путиноид!?
Това е същество с ограничени ментални способности за оценка на заобикалящата го действителност!
Обикновено такива индивиди са се барикадирали умствено и се боят от тъмнокожи, от хора с нетрадиционни сексуални контакти,вероятно подсъзнателно или им се иска да опитат,
или вече са опитвали ласки на собственият си пол, и се боят да си признаят, че им харесва!
Путиноидът освен това се страхува от ваксини, чипове и ръсене с отрова от небето! Тук фантазиите им нямат граници!
Путиноидът вярва, че САЩ аха, аха и ще се разпадне, а долара е само едно парче вестник, който скоро ще отпадне като валута!
Най-странно е, че путиноида искрено вярва, че украинците са нацисти и фашисти, без да имат понятие какви са признаците на фашизма!
Безумието им стига до там, че те не са написали една критична оценка за Путин! Тоест , те смятат това примитивно жуже за по-високо стоящ от Бог!
Тоест, може да ги чуете да се оплачат от Господ, че нещо не им е угодно, но никога от Путин!
Путиноидите с цялата си душа вярват, че Русия, която не произвежда нищо освен корупция ще победи държави и народи, които са измислили всичко и произвеждат всичко!
Мога да продължа, но е безсмислено!
Дали тези човекоподобни ще се променят!?
Не! 99,99% изобщо дори нямат идея, че са npoZти! Ще сме свидетели, колко от тях ще полудеят и ще се мяткат надолу с кухите лейки, когато се спомине жужето!
13:54 30.01.2026