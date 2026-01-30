Новини
Мнения »
България на втора

България на втора

30 Януари, 2026 13:01 1 284 35

  • българия-
  • европа-
  • ликвидация

Стягаме коланите, защото, ако не ви е ясно, минаваме от фазата на ограбването във фазата на оглозгването

България на втора - 1
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Клубът на богатите затваря. Ще метат. Тоест, ние ще метем. Пред смаяния ни и объркан европартньорски поглед еврокупонджиите започват да напускат балната зала. Местят се на друго място, на което не сме добре дошли. Това представлява скъпата ми Европа на две скорости. Някои го наричат ценност, аз предпочитам да го наричам измама. Измама, в която ни повтаряха думата „заедно“. Днес „заедното“ се оказа, че е наше и ваше.

Влизали ли сте в магазин през последните тридесет дни? Мислите ли, че това, което се случва на касата, ни прави по-успешни? Или по-богати? Или по-интегрирани? Или сме „заедно“ с някого? Допреди месец това беше също толкова ясно, но някак омаловажавано, потискано и замитано.

Преди няколко месеца също беше ясно, но тогава просто ни лъжеха. Трябва да се признае, че на места успяха да пласират тези лъжи. Също трябва да се признае, че част от лапнишараните дори днес се държат като пръднал в асансьор. Напълно усещат какво им се случи, но си дават вид, че всичко това е част от някакъв изключително сложен план, в който новото „да си богат“ преминава през това да си беден. Нещо като квантова икономика, но вместо на елементарни частици, тази нова наука разчита на елементарни глупаци.

Нищо! Нокаут и продължаваме напред. Ние това си го можем.

Стягаме коланите, защото, ако не ви е ясно, минаваме от фазата на ограбването във фазата на оглозгването.

В България механизмът за ликвидация е отработен – процедурни хватки, правителствени заседания, свързани с доклади, противонародни, но напълно законни решения, опаковани в някакви чужди и доста неразбираеми ценности… да не кажа отвратителности. Ликвидиране на всякакви опити за народни допитвания. Както и позоваване на съмнителни договори, за които никой не си дава сметка от кого, защо и с каква цел са подписвани. В крайна сметка банките отново победиха хората.

Мисля, че от западния морал идваше правилото осъденият на смърт да си плати на палача за собствената му екзекуция. Днес го наричаме екзекуция на две скорости. Едната скорост държи секирата, а на другата ѝ режат главата. Така ясно ли е?


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    29 9 Отговор
    Обраха ни парите и златото и ни изхвърлиха през борда на Титаник без лодки.

    Коментиран от #5

    13:03 30.01.2026

  • 2 Чистачът

    21 5 Отговор
    Грешиш, България е боклука

    13:03 30.01.2026

  • 3 бай Кольо

    33 7 Отговор
    Май доста бързо идва отрезвяването от еврото!
    Къде са сега ония дето денонощно повтаряха,че ни приемат в клуба на богатите.Приеха ни,ама като роби и слуги!

    Коментиран от #11

    13:05 30.01.2026

  • 4 Интервюта ще дава а трябва показания

    28 3 Отговор
    Европа да върви на ... си и то с космическа скорост. Въпросът е защо лицето Борисов не отговаря още за действията си по набутване на страната в този кюп.

    13:05 30.01.2026

  • 5 сдс

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    съюз на демократичните сили е съюз на държавна сигурност,може би затова сме на втора скорост, не мислиш ли?

    13:09 30.01.2026

  • 6 Сила

    13 18 Отговор
    Добре , че майката на Имил Гьотефф взима пенсия в евро !!! Ако чака на рубляците на Мутрафонич ще умре от глад ...и жажда !!!

    13:10 30.01.2026

  • 7 хехе

    16 1 Отговор
    не сме и на втора скорост, а на задна.

    13:10 30.01.2026

  • 8 Гого

    19 12 Отговор
    Браво , кратко , точно , ясно !
    Поздравления !

    13:11 30.01.2026

  • 9 Вододав

    13 19 Отговор
    Леле колко сърдита копейка. Да се махаме от тази неблагодарна Европа и да си ходим да сме си роби в Разия с външни тоалетни!

    Коментиран от #24

    13:11 30.01.2026

  • 10 Гарантирано от ГЕРБ

    19 5 Отговор
    Клубът на богатите затваря.
    Предлагам да вкараме в Затвора, този, който
    ни вкара в клуба на богатите!

    13:12 30.01.2026

  • 11 Бай Кольо

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "бай Кольо":

    Борисов е този, който ни вкара в клуба на богатите
    за да ни доограбят напълно!

    Коментиран от #15

    13:13 30.01.2026

  • 12 Интересно

    8 3 Отговор
    ... кое според г-н Йотовски е добро за България. Впрочем имаше интересни твърдения и от Милен Ралчев. Ралчев е страхотен като писател, за Йотовски не знам. Обаче ... интересното е, че у нас всеки разбира от всичко. Ще ми бъде доста интересно след 2 години какво ще пише г-н Йотовски. Нека да мине време. И честно казано добре би било човек да прави това, което умее. Да се раздават квалификации е доста едно, а да се разбират нещата е второ, трето и четвърто. Защото при наличието на едни пълнички момчета и ситуацията у нас да се говори срещу Европа е меко казано смешно. Както и да е ... по-големия проблем е, че всичко у нас е подчинено на прос.отията /не визирам г-н Йотовски/. Толкова хора има за съд по оня член, по който се съди за т.пота с взлом, че направоси е страшно. Ама нека сме живи и здрави.

    13:14 30.01.2026

  • 13 Психе

    10 16 Отговор
    Объркани мисли на объркан човек. Сигурно само автора си ги разбира.

    Коментиран от #18, #29

    13:15 30.01.2026

  • 14 Тракиец 🇺🇦

    18 10 Отговор
    Много точен и прецизен коментар... Браво на автора ..самата истина и реалност

    13:17 30.01.2026

  • 15 бай Кольо

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Кольо":

    Да,той и приближените му,ама народа само роптае и мърмори,а действия никакви.

    13:17 30.01.2026

  • 16 Край

    11 1 Отговор
    "банките отново победиха хората$" Ммм да. От мен да го знаете хората които ви управляват са хората с банки. И като ви обясняват, че ако всички ви плащания минават през банка - няма да има сива икономика имайте предвид, че вие няма сте част от сивата икономика, а те ще са. Те вас ще ви проверяват - вие тях не. Те ще ви "избират" депутатите с листите и партиините вождове, а вие само ще ходите да гласувате. Те ще ви пишат законите а вие само ще ги спазвате.

    13:20 30.01.2026

  • 17 Спецназ

    6 2 Отговор
    НИЕ в края на СоцализЪма бехме толкова изостанали и пропаднали,
    че все тая с ЕС или Русия да се бехме хванали!

    Всеки имаше много пари за ония години под дюшека, Баце!

    Заводи потребяващи ток и газ колкото един малък град без нови машини,
    тракторите ако щете беха Беларус, автобусите и влаковете на по 30 години и всичко!

    ТОВА, което нямахме късмет е да си намерим ДИКТАТОР тип Лукашенко, Путин и
    ПОНЕ да вкара поне част от бандитите дето започнаха грабежа на тоя Скрап за милиони и

    ни направиха после врътките с банките и инфлацията от 97- ма!

    ЛЕВА ОЩЕ ТОГАВАНИ ГО Е.АХА!
    ФАКТ!

    Коментиран от #23

    13:23 30.01.2026

  • 18 братовчед0T на Кен Тюфлек

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Психе":

    Прочие , ако светлината в теб е тъмнина , то колко голяма ще е тъмнината?

    13:25 30.01.2026

  • 19 Ъхъ!!!

    9 6 Отговор
    България е получила от богатите много повече от това, което заслужава!!! Но това, че тук управляват Кремълски подлоги и полученото отива за крадене и разсипия, а не за икономика и благоденствие НЕ Е ВИНА НА БОГАТИТЕ, а на туземците, които упорито си избират Боко, Шиши, Славуца или пък ходят за гъби!

    13:25 30.01.2026

  • 20 своге

    10 6 Отговор
    До автора: Ти защо не кандидатсваш за руско гражданство? Ще се отървеш от мъките, а и нас бедните ще ни отървеш от тъпотиите които ръсиш.Ид..т.

    Коментиран от #31

    13:28 30.01.2026

  • 21 дядото

    4 2 Отговор
    към ком.13
    автора го казва правилно и точно.не го разбират само хора на които им е казано или това е нивото им

    13:30 30.01.2026

  • 22 Добре дошли в Шиткойнзоната глупаци!

    7 3 Отговор
    Официалните данни на Eurostat са готови( има и графика). Но по „българските“ медии нещо не ги оповестяват. България вече не е „евтината дестинация“. Ние сме страната, в която ценовата конвергенция се осъществи в пълна степен и изпревари доходите значително, оставяйки българина в капана на икономически абсурд.
    Само хлябът (73,1%) и месото (74,8%) все още се опитват да поддържат някакъв „балкански“ стандарт. Мляко, сирене и яйца 125,7% от средноевропейските нива! Това не е просто статистика, това е рекорд. Плащаме с 1/4 повече от средния германец или французин за продукти, които са гръбнакът на нашата трапеза и можем сами да си произвеждаме. Олиото и мазнините същата работа - 118,4% от средноевропейските цени. Плодовете, зеленчуците и рибата също уверено гонят нивата от 82-84%.
    На цени сме вече над европейските. Няма накъде повече. Но на заплати сме доникъде. Доходите ни, измерени чрез БВП на глава от населението по ППС, едва достигат 66% от средноевропейските. Ножицата между това, което получаваме, и това, което плащаме на касата, се е разтворила до критичните 20 процентни пункта. Тази разлика е „черната дупка“, в която изчезва покупателната способност на българина. Това е разликата между оцеляването и достойния живот. Докато ценовата и доходната конвергенция не започнат да се движат в синхрон, всяко говорене за икономически растеж ще звучи като ехо в празен хладилник.

    Коментиран от #25

    13:30 30.01.2026

  • 23 Мецназ

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Спецназ":

    Ако си бяхме намерили диктатор като тия, които си изброил, ти дали още щеше да си жив? Внимавай какво си пожелаваш, да не вземе да се сбъдне.

    13:32 30.01.2026

  • 24 Красимир

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Вододав":

    Къде си видял външни туалетни? И то на вилата около Москва си сложих септик.

    13:33 30.01.2026

  • 27 Гошо

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Заминавай в БРИКС глупако!":

    Давай! Поемай, поемай дълбоко....до корените!

    13:37 30.01.2026

  • 29 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Психе":

    Признал съм ги !!! Гьотефф и енгенерина от ВиК Перник ( Ленивеца ) !!! Само те никога не могат да съберат мисъл и словоред !!! Подозирам , че "творят в състояние на тежък махмурлук и абстиненция !!!?

    13:38 30.01.2026

  • 30 Емилчо

    4 0 Отговор
    Първия постулат на твоя гуру - др. Мао Дзе Дун е - Да вдигаш тежко, не е леко. А втория е - Не се ри с гъ зъ нагоре - ще ти се омаже вратът.

    13:38 30.01.2026

  • 32 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "ДрайвингПлежър":

    Така ли е при вас , на село , на къра ??! Или в обора , под яслите ...описваш го от личен опит ли ?!?

    13:43 30.01.2026

  • 33 Факт

    0 1 Отговор
    Общото задоволство продължи по-малко от месец. Малко конфузно.

    13:46 30.01.2026

  • 34 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    0 0 Отговор
    Оставям това тука за емко

    13:53 30.01.2026

  • 35 Реалност

    0 0 Отговор
    В България не живеят русофили! До един без изключение са путиноиди!
    Какво е путиноид!?
    Това е същество с ограничени ментални способности за оценка на заобикалящата го действителност!
    Обикновено такива индивиди са се барикадирали умствено и се боят от тъмнокожи, от хора с нетрадиционни сексуални контакти,вероятно подсъзнателно или им се иска да опитат,
    или вече са опитвали ласки на собственият си пол, и се боят да си признаят, че им харесва!
    Путиноидът освен това се страхува от ваксини, чипове и ръсене с отрова от небето! Тук фантазиите им нямат граници!
    Путиноидът вярва, че САЩ аха, аха и ще се разпадне, а долара е само едно парче вестник, който скоро ще отпадне като валута!
    Най-странно е, че путиноида искрено вярва, че украинците са нацисти и фашисти, без да имат понятие какви са признаците на фашизма!
    Безумието им стига до там, че те не са написали една критична оценка за Путин! Тоест , те смятат това примитивно жуже за по-високо стоящ от Бог!
    Тоест, може да ги чуете да се оплачат от Господ, че нещо не им е угодно, но никога от Путин!
    Путиноидите с цялата си душа вярват, че Русия, която не произвежда нищо освен корупция ще победи държави и народи, които са измислили всичко и произвеждат всичко!
    Мога да продължа, но е безсмислено!
    Дали тези човекоподобни ще се променят!?
    Не! 99,99% изобщо дори нямат идея, че са npoZти! Ще сме свидетели, колко от тях ще полудеят и ще се мяткат надолу с кухите лейки, когато се спомине жужето!

    13:54 30.01.2026