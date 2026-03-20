Как (не) се печелят избори: три стратегии

Автор: Георги Лозанов
Никога предизборната кампания не се ограничава само до официалната от един месец, а има далеч по-дълга "подгряваща" част, която е в състояние да размести електоралните пластове. Нейният старт за предстоящите парламентарни избори беше даден още със свалянето на последното редовно правителство от масовите протести срещу него и срещу управленческия модел, който площадът свърза конкретно с Пеевски и Борисов. Комуникативните стратегии по време на такава „подгряваща“ част могат принципно да се систематизират в три категории: дискредитиране, самоизтъкване и умълчаване.
Дискредитиране на ПП-ДБ по един добре познат от миналото начин
Няма изненада, че ПП-ДБ си остават любимият обект на дискредитирането, превърнало се в основен поминък на другите политически субекти. И те добре си поминуват, защото то ги освобождава от въпроса за собствените им политики и дали въобще имат такива. За тях това е начин да привлекат „обикновените хора“ като ги настроят против „жълтопаветниците“ от ПП-ДБ, подкрепяни от градските елити. Стратегията е в духа на маоистката „културна революция“, когато интелигенцията и образованите слоеве са били противопоставяни на народа (работниците и селяните) и обявявани за „вредни“.
Беше очаквано, че градусът на дискредитирането на ПП-ДБ ще се повиши, след като площадното недоволство, заради идейната му близост с тях, можеше чувствително да им вдигне вота. Но беше шок, че за целта се употреби трагедия като тази в Петрохан, отнела шест живота. На фона на ненадейната активност на главния прокурор и необяснимата пасивност на вътрешния министър трябваше бързо – още преди да има каквито и да е било доказателства, да бъде лансирана версията за „педофилската секта“ и вината за нея да бъде стоварена върху „Продължаваме промяната“ на принципа: обвини ги и ги остави да се обясняват.
А за да нарасне усещането за вината им, жертвите на трагедията трябваше да бъдат допълнително очерняни, което подложи близките им на вторична виктимизация и ги изкара на протест. В него се включиха и множество граждани, убедени, че се търси не истината за случая, а предизборен ефект. Защото, докато разследването на криминалното престъпление стигаше до повече въпроси, отколкото отговори, то вече беше разказано на обществото като политическо престъпление, състоящо се в подпомагане на НПО.
Удари "под пояса" и срещу правителството на Андрей Гюров
Впрочем, превръщането на НПО в „мръсна дума“ е трениран подход в борбата на ДПС-Ново начало със „соросоидите“ и „грантаджиите“, както и тази на „Възраждане“ с „чуждестранните агенти“, което е Путинов патент. Автократите разбират, че ако са овладели първия и втория сектор – тоест държавните институции и бизнеса, последният им враг е третият сектор – гражданското общество с неговите НПО-та и независими медии. Чак щом и тях ги разгромят, са победили напълно.
Когато дискредитиращата енергия на Петрохан поспадна, включително и заради разминавания в изнесените факти, се появи нова тема, удобна за спекулации: служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров. То бе етикетирано като правителство на ПП-ДБ и на това основание бе обвинено, че нелегитимно управлявало държавата. А точно същото обвинение на същото основание тогава би трябвало да падне и върху ГЕРБ заради служебното правителство на Димитър Главчев.
Още повече, че изборите, проведени от служебното правителство на Главчев, бяха частично касирани от КС като дотолкова нечестни, че се стигна до разместване в парламента. Ако обаче правителството на Гюров сведе до минимум купения и контролирания вот, ако се справи в изключително комплицираната международна ситуация и даде европейска физиономия на властта у нас, отъждествяването му с ПП-ДБ може само да повиши електоралната подкрепа за тях.
Борисов се опитва да реставрира старата си харизма
Майсторът на самоизтъкването несъмнено е Бойко Борисов, който не изпуска случай да припише всичко постигнато от България в най-новата ѝ история на управлението на ГЕРБ и на собствената си роля в частност. Настойчивото акцентиране върху нея е равнозначно на отговор „твърдо не“ на периодично поставяния въпрос дали политическото бъдеще на ГЕРБ няма да е по-добро, ако престане да бъде лидерска партия, а преднина получат фигури от „втория ред“.
Новото в тази кампания е, че Борисов реши да напусне зоните на пълен медиен комфорт като кулоарните брифинги, речите пред партийния актив и от „джипката“, за да даде пространни интервюта на журналисти с различен обществено-политически профил: Дачков, Карбовски, Прокопиева, Патрашкова. Общото му послание - аз мога да говоря с всички и всички искат да говорят с мен - е ясно и си поставя за цел да реставрира публичната му харизма от началния период на изявите му. Но неговият най-нерешим проблем си остава само един от тези, които висят на врата му с тежестта на воденичен камък. Борисов прави опити да се освободи от него, но най-смелият засега е гласно да възразява срещу пакетирането му с Пеевски. С което негласно казва: аз ли не знам колко е токсичен.
Делян Пеевски от своя страна се умълча както след протестите от 2013/2014 година и почти спря да говори от името на главното Д на държавата. Не забрави обаче да накара НС да наложи на правителството да внесе за ратификация присъединяването ни към Борда на Тръмп, нищо че конституционният ред е обратният. Важното е американският посланик да каже на Тръмп кой е неговият човек тук и да му свалят най-после „магнитския“ товар. И да му каже още, че България вече е на борда с Орбан и плавно ще променя курса под ръководството на Радев. Заради което явно Пеевски и Борисов се отказват от нападките си към бившия президент, а той в насрещен жест се отказва да съобщи кои са олигарсите, срещу които ще се бори.
Радев явно разчита на наказателния вот срещу останалите
Самият Радев се оказа, подобно на Симеон Сакскобургготски, цар на умълчаването и не даде нито един ясен политически отговор - нито по принцип, нито по актуалните сюжети, нито с подбора в листите си. Очевидно разчита, че всяка нова партия от само себе си става първа (като беше с НДСВ, ГЕРБ, ИТН и ПП), защото акумулира наказателния вот срещу всички останали. И колкото по-предпазливо излиза на терен, толкова по-малко ще го разпилее. Това е вярно, но до един момент, от който започва да изглежда, че криеш нещо. И подкрепата за Радев вече тръгна да пада.
ПП-ДБ биха могли да обърнат и трите стратегии в своя полза. Дискредитирането по формулата „всички срещу един“ предизвиква съпричастност към единия. Самоизтъкването няма доказателствена сила и оставя подозрение, че си присвояваш чужди успехи. А умълчаването се възприема като колебливост и дава предимство на категоричните политически позиции. А ПП-ДБ се единствените, които са заявявали такива и по двата големи въпроса пред България: корупционното и евроскептичното влияние. Около 40% от избирателите също са срещу статуквото и за ЕС.
Това е внушителна електорална база, която ПП-ДБ могат да привлекат, ако не търсят гласове извън нея с компромисни ходове и не подкопават доверието към себе си с междупартийни ежби.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #9
06:04 20.03.2026
2 Фен
06:04 20.03.2026
3 Българин
Коментиран от #8
06:07 20.03.2026
4 колю надървения
06:08 20.03.2026
5 чичко паричко
06:14 20.03.2026
7 Последния Софиянец
06:20 20.03.2026
8 Мънгоджери
До коментар #3 от "Българин":Реално, мнението на циганите с бг паспорт не означава нищо. Ново начало и нов бардак със старите Дъта, не става.
06:24 20.03.2026
9 Този е
До коментар #1 от "хехе":Политагитка на ПП Петрохан
06:30 20.03.2026
10 12...34
06:38 20.03.2026
11 Какъв
06:40 20.03.2026
12 Данчо
06:47 20.03.2026
13 Е тоя вече
06:58 20.03.2026
17 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #18
07:04 20.03.2026
19 Буха ха
07:15 20.03.2026
20 Какво става
Или си популист или НАЙСТИНА вярваш в найвни теории
Че без собствена валута ще правим нещо. Защо не се огледаш виж къде питаме и се молим да ни пуснат пари разрешение. ????
Това е чиста утопия без собствена ВАЛута и зависиш 26 държави конкуренти да правиш икономически разстеж.
И енергийни инвестиции. Унгария наложи вето какво ако всички наложат вето върху АЕЦ ???
4 години ще бориш прокуратурата. ?? ?
07:15 20.03.2026
21 Все си мисля,
07:16 20.03.2026
22 Зрител
Видяхме един нов стил за работа, компенентност с фактология, висока култура.
Дано това което снощи пледстави екипа на Радев го осъществи.
Хората имат нужда от надежда и спокойствие.
07:18 20.03.2026
23 Кой е
(Граждански въпроси към бъдещото управление)
В навечерието на избори гражданите очакват ясни, конкретни и отговорни позиции от политическите партии по ключови въпроси, които ще определят бъдещето на България.
⸻
1. Икономика, валутна политика и доходи
Как ще увеличите доходите, ще ограничите инфлацията и ще подобрите стандарта на живот?
Валутна политика
• Подкрепяте ли запазването на българския лев или приемането на еврото?
• Необходим ли е национален референдум за въвеждане на еврото?
• Как ще гарантирате, че няма да има рязко повишаване на цените при евентуално приемане на еврото?
• Как ще защитите доходите, спестяванията и покупателната способност на гражданите?
Икономическа политика
• Какъв икономически модел ще следвате за овладяване на инфлацията?
• Как ще подобрите кредитния рейтинг на България?
• Ще запазите ли ниските данъци и ще въведете ли стимули за големи инвеститори?
• Как ще се облагат печалбите от криптовалути, акции и инвестиции?
• Какви мерки ще предприемете срещу сивата икономика и контрабандата?
⸻
2. Цени на електроенергията и водата
Как ще осигурите достъпни цени и модерна инфраструктура?
• Ще има ли компенсации при високи цени на енергията?
• Ще се въведе ли възможност за разсрочване на зимните сметки?
⸻
3. Корупция и съдебна система
Какви реални мерки ще предприемете срещу корупцията?
• Как ще бъде реформи
07:18 20.03.2026
24 Кой р
Какви реални мерки ще предприемете срещу корупцията?
• Как ще бъде реформиран Висшият съдебен съвет?
• Ще има ли ефективен вътрешен контрол?
• Какво е бъдещето на антикорупционната комисия?
⸻
4. Демографска криза
Как ще спрете намаляването на населението и емиграцията?
• Ще се въведат ли политики за подкрепа на семействата и младите хора?
• Ще се използват ли успешни европейски модели?
⸻
5. Здравеопазване
Как ще подобрите достъпа и качеството на здравните услуги?
• Как ще осигурите повече лекари и медицински сестри?
• Ще има ли промяна във финансирането на здравната система?
• Как ще се гарантира защита на социално уязвимите групи?
• Ще има ли политики за връщане на български медици от чужбина?
• Как ще се развие спешната помощ и системата HEMS?
Структура на болничната система
• Ще се въведе ли ясно ниво на категоризация на болниците (от базови до национални центрове)?
• Как ще се съчетаят държавните, частните и застрахователните модели?
⸻
6. Образование
Как ще модернизирате образованието и връзката му с икономиката?
• Кой модел ще следва България?
• Ще се въведе ли дуално образование?
• Как ще се развиват технологичните и инженерните специалности?
⸻
7. Енергетика
Как ще гарантирате енергийна сигурност и устойчиви цени?
• Какво е бъдещето на ядрената енергетика?
• Ще се изграждат ли нови мощности?
• Как ще се развиват газовите и водните ресурси?
•
07:20 20.03.2026
25 Кой е
Как ще развиете транспортната и регионалната инфраструктура?
• Пътища, железници, логистика и регионално развитие
⸻
9. Околна среда и водни ресурси
Как ще гарантирате чиста околна среда и водна сигурност?
• Ще има ли национална стратегия за управление на водите?
• Как ще се предотвратяват наводнения и суши?
• Ще се използват ли нови технологии за водоснабдяване?
⸻
10. Миграция и сигурност
Как ще защитите границите и ще управлявате миграционния натиск?
⸻
11. Отбрана и модернизация на армията
Как ще се развива отбранителният капацитет на България?
• Ще се модернизира ли армията с нови технологии и системи?
• Ще се подобрят ли условията и възнагражденията за военнослужещите?
• Как ще се развият специалните сили?
⸻
12. Държавно управление и конституционна реформа
Необходими ли са структурни промени в управлението?
• Предвиждате ли двукамарен парламент?
• Как ще се подобри балансът между институциите?
• Ще има ли промени в Конституцията?
Основни проблеми
• политическа нестабилност
• слаб институционален баланс
• затруднени реформи
• недостатъчен контрол върху властта
• липса на ефективно регионално представителство
07:22 20.03.2026
26 зачуден
- Защото - когато фактите говорят и Боговете мълчат , ама вие от ПП/ДБ винаги сте се имали за повече от Богове ! Затова плямпаш глупости ,затова.
07:23 20.03.2026