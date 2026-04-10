България: чий е олигархичният модел?

10 Април, 2026 06:01

  • георги лозанов-
  • олигархия-
  • делян пеевски-
  • румен радев-
  • избори

Борбата с олигархичния модел е заприличала на народна приказка. Юнаците, които се заканват да го победят, все не успяват, и хората чакат следващия герой. Той вече се е задал - в лицето на Румен Радев.

Снимка: БГНЕС
Коментар на Георги Лозанов:

В България борбата с олигархичния модел е заприличала на народна приказка: юнаците, които се заканват да го победят, все не успяват и хората чакат следващия герой... Той вече се е задал в лицето на Румен Радев, който твърди, че ще унищожи олигарсите, но без да посочва конкретни имена. А те през това време злорадстват: "Всички се борят с нас, но накрая разчитат на нас".

В края на 2025 гражданите напълниха площадите в страната (както впрочем се случва средно на всеки шест-седем години), за да дадат тласък на битката срещу този модел, етикетирайки го директно с имената на Делян Пеевски и Бойко Борисов. За да има обаче резултат, трябва да е ясно какъв точно е въпросният модел и как е възникнал, а не да се задоволяваме с общи приказки, недомлъвки и заклинания.

Откъде тръгва олигархичният модел?

Парадоксално е, че най-ясната му дефиниция засега принадлежи не на негов критик, а на негов крепител, какъвто бе бившият председател на ДПС Ахмед Доган. Той беше заявил, че всяка партия си има "обръч от фирми" и той е "инструментът във властта, който разпределя порциите". Тази негова дефиниция фактически беше форма на самопризнание за организирането на корупционна схема, но "не му пукаше", защото безнаказаността също е задължителна част от модела. Тогава в българската политика Доган беше "лидерът на непукизма", както преди време бях кръстил една статия за него във вестник "24 часа".

Той беше казал истината само донякъде, колкото да демонстрира собствената си сила. В дълбочината на явлението е инсталирането на паралелна власт в държавата, по-влиятелна от официалната – власт над властта, която следва тоталитарния модел от времето на комунизма. Според този модел навсякъде - от най-малкото предприятие до министерския съвет, успоредно с административното ръководство, се действа партийно, начело с партиен секретар, който има последната дума. Повече или по-малко директорът, ректорът, министърът и т.н. са само фасада на партийни решения. Властовата йерархия през комунизма даже не беше двойна, а тройна, защото държавните субекти (частни нямаше) бяха подчинени на местната комунистическа партия, а тя на съветската. При това издевателството беше пълно и тази партийна власт, паралелна на официалната, също беше официална – по Конституция, още според член 1.

Как се формира "дълбоката държава"

Проблемът ѝ възникна след 15 януари 1990 година, когато член 1 отпадна и тя загуби официалния си статут. Бенефициентите ѝ обаче въобще не мислеха да я оставят в миналото и тя трябваше да потъне дълбоко под публичната повърхност. Така се формира "дълбоката държава", чиито "кадри" не минават през избори и закон не ги лови (подобно на партийната номенклатура преди). Когато площадът протестира срещу модела Пеевски-Борисов, явно припознава в Пеевски премиера на дълбоката държава, а в Борисов - реалния премиер на официалната. А когато Борисов протестира срещу пакетирането му с Пеевски, може и да не е толкова заради него самия, колкото заради така разпределените помежду им роли.

Паралелната власт, за да се изпълняват командите ѝ и след навлизането на страната от командна в пазарна икономика, трябваше да се "монетизира". В началото процесът се осъществяваше от създадените за целта силови групировки, които носеха приходи чрез рекет на зараждащия се частен бизнес и с преразпределение на държавни ресурси "под масата". Из социалното пространство плъзнаха "мутри". Те излязоха основно от спортните школи, възникнали през комунизма под покровителството на армията и милицията, поради което впоследствие не можеха да се измъкнат от хватката на бившата ДС. Безмилостният ѝ почерк личеше по това, че повечето босове на групировки, когато станаха излишни, чисто и просто бяха убити. Пък и не можеха да предизвикат кой знае какво съчувствие в обществото, защото имаха заплашителен ъндърграунд профил, дори да закопчеят бели якички върху дебелите си вратове.

Мутрите свършиха работата "на терен" – принудиха "обикновените хора" да се примирят, че ще финансират не само официалната власт (с данъците си), но и паралелната - без да питат как точно. Животът след Десети ноември донякъде приличаше на този след Девети септември, когато "народната власт" отнема личната собственост на народа без право на възражения. Половин век по-късно мащабът на кражбата беше по-скромен, но усещането за крах на справедливостта беше сходно. В такъв смисъл дълбоката държава извърши не само материално престъпление, но и ментално, като помрачи радостта и доверието на милиони българи в демокрацията.

Как оцелява моделът?

Преразпределението на държавните ресурси – най-напред в клиентелистките приватизационни вълни, а после с предизвестените обществени поръчки, изисква мотивиране на държавната администрация (до най-високите ѝ етажи), за което доказалият се способ е корупцията. Тя движи "обмяната на веществата" между легалната и дълбоката държава и между тях и бизнеса, в който най-всеотдайните получават "званието" олигарси. Тяхното присъствие сближава днешна България с автокрациите.

За да може обаче незаконните връзки между "двете" държави и с олигарсите да продължават да съществуват необезпокоявано, са важни две неща: те не трябва да излизат наяве и безнаказаността им трябва да е гарантирана. Това предполага дълбоката държава да държи в зависимост медиите и особено съдебната власт, като тук ключова фигура е главният прокурор, който в България е "монополист" на вините и невинността. Съдебната реформа се превърна в политически шлагер на прехода - тя така и не може да се състои, тъй като ще прекъсне втората зависимост и оттам ще се разплете целият чорап на дълбоката държава.

Може ли Радев да демонтира олигархичния модел?

Шансът Румен Радев да е политикът, който ще успее да демонтира олигархичния модел, е малък. Защо ли? Защото задължително условие за това е да принадлежи като мислене и поведение на западната демокрация, чиято определяща ценност е именно върховенството на правото. И защото самият модел е източно изобретение – осъвременен вариант на съветската власт, упражнявана с насилие и принуда и практикувана в "чист вид" от режима на Путин. А Радев не само не изрича критични думи за този режим, но и оставя впечатленито, че възнамерява да върне енергийната зависимост на България от Русия.

Той дори се съпротивлява на евентуално европейско съдействие срещу дезинформацията и чуждата намеса в предстоящите избори. А това усилва подозрението, че тя най-вероятно е руска.

Умълчаването вместо отговор на въпроса агресор ли е Владимир Путин, е посление 2 в 1. Първо, излиза, че във войната в Украйна си на страната на Русия. И второ, че работиш в неин интерес, скрит зад демонтирането на олигархичния модел, който идва тъкмо от нея.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Време е

    13 22 Отговор
    за "Алтернатива за България" с 8 !

    06:11 10.04.2026

  • 3 ОТК

    51 20 Отговор
    Пак ли тая карикатура с смешната си папийонка?

    Коментиран от #21, #31, #35

    06:15 10.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Евроатлантик

    36 14 Отговор
    Да не забравяме, че дълбоката държава не е нито българско, нито руско явление. Тя е част от западната демокрация и подкрепяше и ръководеше процеса на първоначалното натрупване на капитала в бившите соц.страни за окончателната победа на капитализма над социализма.

    Коментиран от #26

    06:22 10.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гого Лозанов

    19 14 Отговор
    Енай голямата КОМУНИСТИПЕСКА ИЗДЪНКА. И РУМЕН РАДЕВ Е ОТ ТАМ от БКП И БОКО И ЛИШИ ИДВАТ ОТ ПАРТИЯТА МАЙКА ...НЯМА ИЗМЪКВАНЕ...

    06:24 10.04.2026

  • 8 ОСНОВЕН ФАКТ :

    18 29 Отговор
    РАДЕВ Е БЕЗГЛАСНА БУКВА !!!
    ЧУДИ СЕ КАКВО ПРЕД ДРУГИ
    ДА УСУКВА !!!

    06:25 10.04.2026

  • 9 Пингвина с папионката

    39 11 Отговор
    Олигархичният модел също се подкрепяше от ПП-ДБ.
    ПП-ДБ извършиха промени в конституцията заедно с Борисов и Пеевски.
    Има доказателства, че Киро-тъпото е твърдял, че иска "да изпере" Борисов.
    Пеевски пусна в мрежата СМС-и от тогавашния министър-председател от ПП-ДБ
    Денков-шампоана, който му праща многократно съобщения "Ехоо, как си" "Ехоо, защо не ми вдигаш телефона".
    ПП-ДБ не са решение на проблема, а са част от проблема
    при това са най-гнусната и най-алчната част от Олигархичния Модел
    Избирателите и феновете на ПП-ДБ в голямата си част са платени
    и хора с психични отклонения.

    Коментиран от #11

    06:28 10.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Защо ли не прочетох…

    38 6 Отговор
    …още в началото кой е авторът?

    Писал, брисал, доста истини написал до едно време. (Питам се откъде е толкова наясно със същността на дълбоката държава???😉), но колкото и да му е (ако е) верен историческият анализ - си препъва в следвана световна глупост: “ западната демокрация, чиято определяща ценност е именно върховенството на правото.”

    Гогоооо, или някой яко ти плаща, или си яко т ъ п. Избери си сам. Трето възможност НЯМА,

    06:35 10.04.2026

  • 13 Зеле с праз

    32 4 Отговор
    "Олигархичния модел" в бг има всички характеристики на малка локална мафия, подобна на тези в Южна Италия. В общи линии, още през осемдесетте функционери на БКП и ДС са изнесли капитали в чужбина, през външнотърговските дружества, които по-късно бяха реинвестирани в криминалната приватизация осъществена от драгалевскияманго. Ако Гого Лозанов не го знае, става само за автор в зелето.

    06:49 10.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    25 3 Отговор
    На Прокопиев

    07:05 10.04.2026

  • 16 Емил

    25 3 Отговор
    Много нещо е писано и все неща за които всички имаме съмнения, че са се случили по този начин, обаче авторът също не посочва имена от т.н. дълбока държава!!!
    Защо ли?!
    Така тази статия заприличва на махланска клюка.

    07:07 10.04.2026

  • 17 Мозъчен тръст

    32 6 Отговор
    Олигархичният модел в България го създаде Иван Костов с марионетката си Славчо Христов.

    Коментиран от #27

    07:07 10.04.2026

  • 18 Моарейн

    30 6 Отговор
    Олигархията ми е по-добра от олигархията ти. За евроатлантиците всичко се свежда до стани, за да седна.

    07:11 10.04.2026

  • 19 Доктор Гълъбова

    8 10 Отговор
    Лама Калушев разработвал метод за мозъчна трансплантация на урко еуро убавците! Но след поредица от неуспешни опити обзет от пълно отчаяние че същите ще си останат само с по две мозъчни клетки се гръмнал у фонтанелата!

    07:12 10.04.2026

  • 20 Хахаха

    23 6 Отговор
    На Гого жена му е олигарх! Ползва се от блага, до които Гого няма достъп!

    07:12 10.04.2026

  • 21 безпартиен

    21 6 Отговор

    До коментар #3 от "ОТК":

    Не пак,а докога!И това "чедо" на демокрацията е с тъмно червено комунистическо минало!Няма ли кой да провери с какви привилегии се е ползвал преди за обучение, жилище, работа?Прав в "великият кормчия" когато е казал, че ВЛАСТ СЕ ВЗИМА С ОРЪЖИЕ И СЕ ЗАДЪРЖА С ПИСАЛКА!Е,сега писалката е в ръцете на внуците на взели властта с оръжие!

    07:15 10.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Олигархичен модел

    23 3 Отговор
    При социализма олигархията не е базирана на капитал, а на власт, позиция в партията и контрол над държавния ресурс.При капитализма олигархията пряко или косвено влияе върху политическите процеси и държавните институции.Това се случва благодарение на концентрацията на капитал,сливане на власт и бизнес,изкривяване на демократичните механизми с цел обслужване на интересите на ограничен кръг богати хора.

    07:21 10.04.2026

  • 24 маке..

    6 6 Отговор
    Според македневник,будала племето дека е дошло на балканите с конска опашка вързана за тояга..поне в близката петилетка нема да излезе одweцeтo nапеефдьскио,оти там кушают наздоровье,а за бгбандерците на пасахата будеть допалнителную добавку

    07:50 10.04.2026

  • 25 Българин

    6 18 Отговор
    България като Московска Задунайска губерния се управлява и ръководи от Москва, но не от Кремъл, а от някаква панелка в периферията, отделена за такава незначителна губернийка с такова робско население.

    07:53 10.04.2026

  • 26 Дълбок държавник

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "Евроатлантик":

    Значи Дълбоката държава е в основата на Комунизма и СССР? Ти си гений! Значи Путин е агент та ЦРУ, защото според теб и КГБ е проект на ЦРУ.

    07:55 10.04.2026

  • 27 Андрей Луканов

    14 3 Отговор

    До коментар #17 от "Мозъчен тръст":

    Ала-бала

    07:56 10.04.2026

  • 28 Оракула от Делфи

    7 7 Отговор
    Добро описание на лицето РуменРадев, два пъти излъга българския народ за личното си " руско амплоа" ,факт
    , дано никой не се хване на въдицата му за трети път, защото е чисто и просто непростимо за човек носил мантията на държавен глава чрез лъжа , да иска управлението на страната ни за трети път е несериозно!!!!
    Мушенгийте на "Тандема" не са алтернатива за подкрепа , те просто "изораха държавата",
    ожънаха и "продадоха житото" без да плащат данъци , а парите изнесоха в офшорките си ,
    затова сега ще плащаме ние , гласувай но мисли народе , имаш много още да плащаш!!!
    "Чалгата" няма да те отрезви от шамрите на Уравлявщите за последните 15 години
    , и там се оср-аха още много рано "преди финала"!!! Те се управиха ...да му мислим ние с гайдите!!!
    Има ли кой да арестува крадците , то тогава има и кой да управлява!!!!

    08:29 10.04.2026

  • 29 Ку-ку

    2 1 Отговор
    Модел (пак “модел”!) - ноу хау български. Не търсете приликите.

    08:46 10.04.2026

  • 30 Оли но не гарх

    9 5 Отговор
    Тая умряла ппруга, която нито е работила нещо, нито ще работи, от къде на къде ще има мнение, кое, как и защо? То ясно че ДиВаците търсят всяка продажна ътвар, но с тази никого няма да впечатлят!

    08:48 10.04.2026

  • 31 Лозанката ли?

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "ОТК":

    Ами, той е типичен представител на олигархипния модел.
    Сорос или подобни на него, НПО, държавни поръчки, медии, либерали, сглобки, Петрохан.

    09:02 10.04.2026

  • 32 Ох, шматароко,

    0 0 Отговор
    Рошав - къде видя върховенство на оравото в западната “демокрация”, бе, къде??? В пиратските рейдове на Тръмп ли, в геноцида на израел над арабите ли, във взривяването на газопровода, оставил Европа в студ и бедност, в отмяната на изборите в Румъния ли, във фалшивото ни вкарване в евро зоната ли…. Къде, бе, льольо, нещастен, къде??????

    09:34 10.04.2026

  • 33 Сътворението не е създадено като лични с

    1 0 Отговор
    Сътворението не е създадено като лични собствености, а един общ свят. Божията воля е да нямаме собственост. Лицемерите умуват, че първите християни си дарявали всичко, и нямало лична собственост, но това било доброволно. Да, доброволно е да следваш Божията воля. Колко християни си отрязаха ръката? Да, измислете и оправдани за това. чуйте Евангелие от Матей: в ютуб ........ Днес професор по радиото каза, че българите се лъжат, че са нещастни, там по тази класация за държави. Българите нямали глад и класовост, за да разберат - че трябва да имат дребни бедняшки мечти като по-щастливите страни от нас - но по-бедни от нас. Аз си мисля, нека погледнем сигурността - подкрепата от обществото и роднините, ние сме западно общество - на индивидуализмът и егоизмът - разчитащи на себе си и на държавната система, не на семейство и род, и микро общност. А медиите подчинени на олигархията и големият капитал, казват - че бедният не е свестен. Нали богатия, се оправдава като прехвърля вината на бедния, а здравия върху болния, успелия върху не успелия: Който за каквото е учил, казва този с добър доход, значи другите и са тъпи и са мързеливи.

    09:35 10.04.2026

  • 34 Мунчо капут

    0 0 Отговор
    С една дума,оплетени като свински черва.Сега начело на червото е наш убавенкю Мунчо.Ами гласувайте за него,и ще ви поведе към Путлер.

    09:36 10.04.2026

  • 35 Мизерабъл

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ОТК":

    Абе ако имахте и капка акъл от неговия,България щеше да е по-добро място.

    09:37 10.04.2026