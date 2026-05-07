Едерсон на прага на трансфер: Аталанта поставя цена от 50 милиона евро за бразилския си ас

Бергамо се превръща в арена на трансферни страсти, след като Едерсон – ключовият полузащитник на Аталанта – привлече вниманието на европейските грандове Манчестър Юнайтед и Атлетико Мадрид. Според авторитетния трансферен анализатор Матео Морето, двата клуба са готови да влязат в сериозна битка за подписа на 26-годишния бразилец.

Желанието на Едерсон да потърси ново предизвикателство вече е публична тайна, а ръководството на Аталанта не възнамерява да се раздели с него за по-малко от 50 милиона евро. Договорът на южноамериканския халф с бергамаските е валиден до края на юни 2027 година, което дава на клуба силна позиция в преговорите.

Откакто пристигна в Аталанта през лятото на 2022 година, Едерсон се утвърди като незаменим играч в средата на терена. През настоящия сезон той вече има 39 участия във всички турнири, като е реализирал 2 попадения и е записал 1 асистенция – статистика, която само засилва интереса към него.

Преди да облече екипа на "нерадзурите", талантливият полузащитник е защитавал цветовете на Крузейро, Коринтианс, Форталеза и Салернитана. Пазарната му стойност в момента се оценява на около 40 милиона евро, но Аталанта ясно показва, че няма да се раздели с него без сериозна оферта.