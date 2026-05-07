Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Едерсон на прага на трансфер: Аталанта поставя цена от 50 милиона евро за бразилския си ас

Едерсон на прага на трансфер: Аталанта поставя цена от 50 милиона евро за бразилския си ас

7 Май, 2026 12:34 402 0

  • едерсон-
  • аталанта-
  • трансфер-
  • манчестър юнайтед-
  • атлетико мадрид-
  • бразилски полузащитник-
  • серия а-
  • трансферни новини-
  • футбол-
  • национален отбор на бразилия

От началото на 2024 година той вече е част и от националния отбор на Бразилия

Едерсон на прага на трансфер: Аталанта поставя цена от 50 милиона евро за бразилския си ас - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бергамо се превръща в арена на трансферни страсти, след като Едерсон – ключовият полузащитник на Аталанта – привлече вниманието на европейските грандове Манчестър Юнайтед и Атлетико Мадрид. Според авторитетния трансферен анализатор Матео Морето, двата клуба са готови да влязат в сериозна битка за подписа на 26-годишния бразилец.

Желанието на Едерсон да потърси ново предизвикателство вече е публична тайна, а ръководството на Аталанта не възнамерява да се раздели с него за по-малко от 50 милиона евро. Договорът на южноамериканския халф с бергамаските е валиден до края на юни 2027 година, което дава на клуба силна позиция в преговорите.

Откакто пристигна в Аталанта през лятото на 2022 година, Едерсон се утвърди като незаменим играч в средата на терена. През настоящия сезон той вече има 39 участия във всички турнири, като е реализирал 2 попадения и е записал 1 асистенция – статистика, която само засилва интереса към него.

Преди да облече екипа на "нерадзурите", талантливият полузащитник е защитавал цветовете на Крузейро, Коринтианс, Форталеза и Салернитана. Пазарната му стойност в момента се оценява на около 40 милиона евро, но Аталанта ясно показва, че няма да се раздели с него без сериозна оферта.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове