Дефицитът за април е с най-висока стойност от 2010 г. насам

Министерството на финансите публикува статистическата информация за изпълнението на бюджета за последния отчетен месец (март 2026 г.) и също и оценки за основните показатели за приключилия месец (април 2026 г.). Фискалният съвет представя сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение.
Дефицитът за месец април с натрупване е в размер на -1,75 млрд. евро и представлява -1,4% от БВП – най-високата стойност за последните 15 години (от 2010 г. насам).
Дефицитът само за месец април е -0,22 млрд. евро и е на стойност -0,2% от БВП - най-високата стойност за последните 3 години (от 2023 г. насам). Следва да се има предвид, че през повечето години през април бюджетът отчита излишък.
