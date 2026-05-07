Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Дефицитът за април е с най-висока стойност от 2010 г. насам

Дефицитът за април е с най-висока стойност от 2010 г. насам

7 Май, 2026 12:42 444 6

  • мф-
  • дефицит-
  • бюджет

През повечето години през април бюджетът отчита излишък

Дефицитът за април е с най-висока стойност от 2010 г. насам - 1
Графика: Фискален съвет
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите публикува статистическата информация за изпълнението на бюджета за последния отчетен месец (март 2026 г.) и също и оценки за основните показатели за приключилия месец (април 2026 г.). Фискалният съвет представя сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение.

Дефицитът за месец април с натрупване е в размер на -1,75 млрд. евро и представлява -1,4% от БВП – най-високата стойност за последните 15 години (от 2010 г. насам).

Дефицитът само за месец април е -0,22 млрд. евро и е на стойност -0,2% от БВП - най-високата стойност за последните 3 години (от 2023 г. насам). Следва да се има предвид, че през повечето години през април бюджетът отчита излишък.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запенено тролче на Оземпика

    6 0 Отговор
    Неее, веееееееееее! Не е от евротоооооооо! Путлера е виновеееееен!!!

    12:45 07.05.2026

  • 2 Сталин

    4 0 Отговор
    Няма да се плашите ,ще плащате по големи данъци и дефицита ще се покрие

    12:46 07.05.2026

  • 3 Сталин

    3 0 Отговор
    Така Ротшилд прави стотици милиарди само от лихви на година ,от заемите които насила ги бутат на държавите и която държава не иска такива заеми и да плаща рекет на ционисткия банков кабал си има проблеми ,влиза Сорос и сменят режима,пример Жан Виденов и Орешарски и слагат техните агенти ,Костов и Тиквата

    12:46 07.05.2026

  • 4 ПиПи

    2 0 Отговор
    Ха ви добър ден!

    12:51 07.05.2026

  • 5 Матадора

    0 0 Отговор
    Вчера писаха за 2 километра магистра за 45 милиона на км. Как нама да има дефицит? Тази графика е възходяща за джобовете на началниците които раздават държавните поръчки.

    13:00 07.05.2026

  • 6 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Не страхуйтесь ! За Украйна ще има

    13:01 07.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове