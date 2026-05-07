Спартак (Варна) осъжда поведението на президента на Добруджа

7 Май, 2026 12:56 765 2

Подобни обвинения към Сергей Серафимов отправиха и от Локомотив (София)

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболният клуб Спартак (Варна) официално изрази недоволството си от действията на президента на Добруджа, Сергей Серафимов, след вчерашния двубой между двата отбора.

В специално разпространена декларация „соколите“ остро осъдиха поведението на Серафимов, определяйки го като високомерно и обидно спрямо представителите на варненския тим.

Любопитен детайл е, че само преди пет дни подобни обвинения към ръководителя на добричкия клуб отправиха и от Локомотив (София), което подсказва за нарастващо напрежение между Серафимов и останалите участници в първенството.

Ето какво гласи позицията на Спартак:

ФК „Спартак“ Варна изразява своето възмущение от поведението на президента на ФК „Добруджа“ Сергей Серафимов. Още преди двубоя президентът на ФК „Добруджа“ Сергей Серафимов си позволи чрез медийни изяви да прави внушения и категоризации по адрес на нашия клуб – един от най-старите и уважавани футболни клубове в България. Недопустимо е по подобен начин да се говори за името и марката „Спартак“ Варна и да се създават интриги и напрежение чрез внушения без покритие.

Още по време на срещата и след края ѝ станахме свидетели на лични нападки, изключително арогантно поведение, обиди към възрастни фенове, привърженици и представители на клуба, както и действия, довели до повреда на имущество – поведение, което е абсолютно недопустимо и не отговаря на принципите на спортсменството и уважението, които трябва да съпътстват футбола. Още по-недопустимо е подобно поведение да бъде демонстрирано от човек, придружаван от тежка охрана и представляващ професионален футболен клуб.

През годините ФК „Спартак“ винаги е подхождал с уважение към своите съперници, официални лица и привърженици, независимо от напрежението и емоциите около футболните двубои. Очакваме същото отношение и към нашия клуб, неговите представители и имущество.Разбираме, че след важни мачове емоциите често са силни, но съществуват граници, които не бива да бъдат преминавани. Категорично заставаме зад всички хора в клуба и няма да приемем действия, насочени срещу тяхното достойнство, сигурност и нормална работна среда. Призоваваме за повече уважение, професионализъм и отговорност между клубовете, защото българският футбол има нужда от честна конкуренция и нормални отношения както на терена, така и извън него.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 иво

    0 0 Отговор
    плебеите пак плачат, боли , много боли, но трябва да се свиква.....

    Коментиран от #2

    14:01 07.05.2026

  • 2 Еклер

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "иво":

    Като те боли, не се дупи.

    14:47 07.05.2026

