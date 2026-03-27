Крумова, Костадинов и митът за Големия брат на България

27 Март, 2026 21:45 4 670 197

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • хибридна война-
  • румен радев-
  • бойко борисов

Подобна плоска злоупотреба с историята може да разчита само на масова амнезия и никой да не си спомни, че през комунизма съветските сателитни държави се командваха от Москва, иначе идваха танковете

Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Въпросът на Лора Крумова за граф Игнатиев разгневи Костадин Костадинов. С него тя уцели в сърцевината мита, осигуряващ хранителната среда на националистите – за Големия брат в лицето на Русия. От Георги Лозанов.

Националистите са майсторите на скандала в българската политика. Още от времето на Волен Сидеров, щом попаднат в ефир, се нахвърлят на журналистите. Искат да изглеждат сърдити, злобни и опасни, вероятно защото така си представят "истинския българин". Обаче по думите на Шекспир е обратното: "За злобния и злия светът е зъл и злобен/и вижда той във всекиго на себе си подобен".

Българите, подобни на нашите националисти, едва ли надхвърлят процента на собствените им избиратели. А той напоследък започна да пада с появата на по-умерено евроскептичната партия на Румен Радев. И можеше да се предположи, че предизборното участие на Костадин Костадинов в предаването "На фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия няма да мине без як скандал.

Въпросът на Крумова за граф Игнатиев

Ябълка на раздора стана повдигнатият от водещата въпрос за ролята на граф Игнатиев като посланик на Русия в Истанбул, за – по думите му – "щастливия изход от Софийската афера", който включва и обесването на Левски. Но и да не беше това, друго щеше да е, защото предварителното намерение на Костадинов за скандал личи по усилията му да го продължи и след предаването. Не му беше достатъчно, че докато той не спираше да обижда Лора Крумова, искаше тя да се извинява за въпроса си, но и, както сам оповести в социалните мрежи, вече иска същото от ръководството на телевизията. Ако не го направели, "трябва да се подходи по друг начин". Оставя ни да се досещаме какъв ли ще е той, за да се хареса на "истинските българи".

Вярно е обаче, че въпреки готовността на Костадинов да произведе предизборен скандал, въпросът за граф Игнатиев го свари неподготвен и той до края не беше в състояние да изрече нищо друго, освен нападки към водещата. Явно тя беше намерила въпрос, с който да уцели в сърцевината мита, осигуряващ хранителната среда на националистите – за Големия брат в лицето на Русия, който единствен се грижи за нас и нашата национална съдба е да го следваме. Работата на мита е, както казваше Ролан Барт, да качи историята на борда на природата и подчинението ни на Русия да не изглежда политически избор, а да носи неотменимостта на природно явление. Такъв митологичен пренос навремето Георги Димитров осъществява в прав текст с лозунга: "Дружбата със СССР е тъй жизнено необходима като слънцето и въздуха за всяко живо същество".

Лора Крумова прояви завидно спокойствие и се държа на високо професионално ниво, независимо от нетърпимата комуникативна ситуация, в която Костадинов се стремеше да я постави, за да я принуди да изпълнява желанията му. Коментарите, че ѝ е липсвала историческа компетентност да води разговор за възможна връзка на граф Игнатиев с обесването на Левски, са неоснователни, тъй като журналистът не е историк. На него му е необходима обща култура, за да знае, че има такъв публичен дебат, достатъчно горещ, за да стигне до институционални предложения за преименуване на улица "Граф Игнатиев". И не само в София, а и във Варна. Костадинов като "дипломиран историк", както лично се етикетираше, би могъл да изложи своята гледна точка в дебата, но той предпочете да се прави, че не е чувал за такъв.

Въпросът на водещата за граф Игнатиев не беше самоцелен, а част от изпълнението на критическата функция на журналистиката спрямо кандидатите за власт, която изисква да бъдат питани за противоречията в позицията им. В случая с "Възраждане" то е едно неизменно – представянето на руските интереси като български национален идеал, което по красноречив начин се прояви и в самото предаване. Костадинов, увлечен да славослови граф Игнатиев, обяви без каквито и да е уговорки, че той е "авторът на българския национален идеал". За да няма съмнение, че в мисленето на лидера на "Възраждане" българският национален идеал си е руски, създаден от един от най-всеотдайните защитници на руските имперски интереси (на българските, само доколкото отговарят на руските). И дори не му хрумна да включи обесения Левски поне за "съавтор". Сигурно защото Левски си е позволил да предупреждава, че "който ни освободи, той ще направи това, за да ни подчини отново в робство" и се е надявал България да се освободи сама в разрез с руските интереси. Тъкмо тези интереси създават подозрения каква точно е била намесата на граф Игнатиев, за която той докладва на руския канцлер в депеша от 30 януари 1873 година, предизвикала днес дебата за ролята му.

В разговора вероятно нямаше и да се стигне до граф Игнатиев, ако на въпроса на водещата: "Вие смятате, че Русия никога няма да има апетити към България, ако тя не е в НАТО?", Костадинов не беше отговорил: "Не само, че няма, но и никога не е имала! Това ви го казвам като историк".

Подобна плоска злоупотреба с историята може да разчита само на масова амнезия и никой да не си спомни, че през комунизма съветските сателитни държави се командваха от Москва, иначе идваха танковете. А България беше толкова коленопреклонна, че сама тръгна да става съветска република, но оттам ѝ отказаха, за да не стане съвсем очевидно, че и без това властта над нея е пълна.

Когато се разклати митът за Големия брат...

И тук Крумова, водена от журналистическия си рефлекс, вместо да продължи по очакваната линия – доколко червената армия е освободител или окупатор, с въпроса за граф Игнатиев удари фундамента на мита за Големия брат. Митът е "триетажен", колкото освобождения на България трябва да се припишат на Русия. Приносът ѝ само за първото – от Османската империя, трябва да бъде приет с благодарност, независимо какви точно интереси са я водили. Но не и фалшивите идеализации, израснали върху него и станали предмет на интервюто с Костадинов. Второто "освобождение" е съвсем според пророчеството на Левски за новото робство. Докато СССР участва в освобождението на Европа от единия голям тоталитаризъм на ХХ век – фашизма, налага в половин Европа втория голям тоталитаризъм – комунизма. И България живя в него 45 години, когато нашият Голям брат се държа до детайл като в романа на Оруел.

Третото "освобождение" предстои, да не дава Господ. То е ясно от кого – "ЕС е вреден! Като под турско робство сме!", казва Костадинов и работи от изгрев до залез Русия да ни освободи от автентичния национален идеал на нашите предци – приобщаването на България към западноевропейските държави и демократичния свят. А когато се разклаща митът за Големия брат, той изпада в паника и обявява всичко, което не подкрепя мита, за лъжа, а който дръзне да го прави - за еничар. Защото така "третото освобождение" може да не дойде и "Възраждане" да не изиграят след него мечтаната роля, която имаха комунистите след "второто освобождение".

***
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ДрайвингПлежър

    193 41 Отговор
    От Георги Лозанов... до там!!!
    още един Педофил срещу държавата си и народа си!
    Много отпадък има в тая държава и за съжаление има само един работещ начин за изчистване!

    Коментиран от #17, #137, #141

    21:48 27.03.2026

  • 2 С ВАС ДОЙЧЛАНД

    149 32 Отговор
    Винаги на губещата страна

    Коментиран от #139, #151, #153

    21:48 27.03.2026

  • 3 Сандо

    134 32 Отговор
    Жалко е,че Гого носи папийонка,а не вратовръзка.По практични съображение относно наказването на предателите.

    Коментиран от #92

    21:51 27.03.2026

  • 4 защо

    165 27 Отговор
    За позицията на DW знаем. За позицията на папионката също. Интернет е пълен с отзиви за "интервюто". 90% знаят какви са.

    21:52 27.03.2026

  • 6 Перо

    113 27 Отговор
    Това радио и БГ екипа от унтерменши, на ционистки зоб, превърна идеологическата диверсия от студената война в соросистко неолиберално разложение на обществото! Даже историческите факти ги подлагат на манипулации и политическа извратеност!

    Коментиран от #13

    21:52 27.03.2026

  • 8 Костадинов

    141 46 Отговор
    беше прав да постави пълната лелка на мястото и. Николай Игнатиев, както и цялото руско правителство е имало само най-добрите намерения към братския християнски български народ. Създадоха държавата ни от руините вековно забвение. Днес глупаците отново продават за жълти стотинки и постове на друга империя. Падението на един народ. Това е тези журналистка.

    Коментиран от #10

    21:54 27.03.2026

  • 11 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    118 36 Отговор
    Тлъстата кривоуста Крумова не е нищо повече от грантояд, хлебарка.....

    Коментиран от #14, #193

    21:57 27.03.2026

  • 12 Някой

    105 25 Отговор
    Киселото зеле в действие. Работещите там не могат друго, освен да плюят по посочените им от Посолството.

    21:57 27.03.2026

  • 15 ймоило

    21 55 Отговор
    Сценка. Това направиха на проостите българи Лори проостата маймуна от НОВА и Коци с новата къща на брега на морето. Режисьорите измислят направо нови сюжети. Искат Коци и катуна му да влезе и да са сигурната патерица на циганина от ГЕРБ банкя. Лори нарочно и зрелишно се нааасира в ефир, а това е момента в които Коци започва да се дави в слюнката си. Постановка, която е за Оскар. Така се прави манипулация. Трябва 1 купена мисирка в 1 купена телевизия и много проости българи които да излъжеш. Кого лъжете бре??? Себе си ли??? И точно тази нааасрана Лори, дето Шорос и пълни гагата, та точно тя за Русия ни говори и за граф Игнатиев??? Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците нямат светло бъдеще.

    Коментиран от #21

    21:59 27.03.2026

  • 16 Стоенчо

    32 20 Отговор
    Ако не е тоя клоун, ще е пиянката... Тъжна история...

    21:59 27.03.2026

  • 18 Лъжлива пача

    Коментиран от #29

    22:02 27.03.2026

    74 19 Отговор
    ОтВРАТЕТЕЛНА ОТЯВЛЕНА ПОДЛОГА НА СОРОСИТЕ. ИНИЧИРКА ОТ КОЧИНАТА. НОВА ТВ ЛЮПИЛНЯ НА АНТИБЪЛГАРЩИНАТА.

    Коментиран от #26

    22:02 27.03.2026

  • 23 Хмм

    73 21 Отговор
    злпбната беше журналистката, та какъв мит е развенчала, да не би родината на ДВ да не е разпарчетосала България, освободена от Русия, ама Русия имала имперски претенции, щото Бисмарк е нямал - на въпроа защо на Берлинския конгрес не е поканена България, той отговорил - нив сме се събрали да решим не какво е за България добре, а какво е за нас добре, поканена е била Сърбия и са ѝ дадени Пирот и Ниш

  • 24 Българин

    Хората, които се чувстват непълноценни, винаги си търсят някой, който да ги защитава и да се грижи за тях. Да им дава, да им помага, да ги подкрепя. За това са готови да му служат и да му дават, каквото им поискат.

    22:06 27.03.2026

    25 64 Отговор
    Путинофилите искат Трети март 1878г. да продължи да се чества като национален празник - Освобождението на България, за да могат на тази дата да развяват руските знамена.
    Всъщност на Трети март 1878г. съгласно Санстефанския мирен договор България става ВАСАЛ на Османската империя и е окупирана от руската армия!!!!!
    Източна Румелия остава в състава на Османската империя чаааак до 06.09.1885г. Съединението, когато Източна Румелия се обединява с Княжество България!
    Княжество България е ВАСАЛ на Османската империя чааак до 22.09.1908г. деня на Независимоста на България от Османската империя, когато вече България става свободна и независима държава!!!!

    Коментиран от #30, #90

    22:06 27.03.2026

  • 27 Лозана Гогова

    Този какъв точно специалист е , че ни занимавате с мнението му по всякакви обществено значими теми?

    22:07 27.03.2026

  • 28 Ззз

  • 31 ООрана държава

    61 16 Отговор
    Лора е тъпа сланина

    Коментиран от #36

    22:09 27.03.2026

  • 33 Простотията евроатлантическа е брутална

    63 13 Отговор
    22:10 27.03.2026

    ДВ си имат сайт, за когото представляват интерес техните писаници, ще си ги прочете там

    22:11 27.03.2026

  • 37 604

    35 11 Отговор
  • 38 Факт

  • 40 Хмм

    42 10 Отговор
    никакво самообладание не е проявила, когато я обвини в национално предателство, започна да се надвиква и говори заедно с него

    22:14 27.03.2026

  • 41 Такае

    Лора е ПП но не кърджалийска.

    22:14 27.03.2026

  • 42 Този симпатяга

    33 10 Отговор
    отдавна е изплискал легена. Защо го публикувате???????

    22:14 27.03.2026

    "Руският план за унищожение на България, записан от руския историк и дипломат Сергей Татишчев в неговата книга Из прошлого русской дипломатии от 1890г., страница 503.
    ЗАБРАНЕНИ ИСТИНИ, писани от руснаци, разкриващи изцяло руската антибългарска политика, която на 3 март вкупом медии, политици и българи ЗАБРАВЯТ. Липсата на историческа памет е последица от държавната политиката на фалшивия руски освободител. Тя убива бавно и безвъзвратно България и българите. Отделно признанията на Сергей Татишчев от 1890г. потвърждават със задна дата изводите на българския революционери историк Георги Раковски от 1861г. за руската УБИЙСТВЕНА политика спрямо българите.
    Намирайки се на пътя към мечтания Константинопол и Проливите, Руската империя е трябвало да прегази или най-малкото да подчини България на своята политика, но нашите славни предци до 1917г. очевидно не са желаели да бъдат подчинявани. Напротив, борели са се за истинска свобода, независимост и национално обединение. Така интересите на Руската империя и на България се сблъскват остро и непримиримо. Понеже се съпротивляваме българите сме обявени за изменници, предатели и неблагодарници, виновни, че следваме своите интереси. Затова трябва да бъдем наказани и да после

  • 45 Тоя неграмотен простак

    29 12 Отговор
    Да гледа в Ютюб :
    Костадин Костадинов: Лъжа е, че граф Игнатиев има роля за обесването на Васил Левски

    за да разбере, колко жалък невежа е

    22:16 27.03.2026

  • 47 604

    27 8 Отговор

    До коментар #27 от "Лозана Гогова":

    тоя разбира от всичко, само не разбира че е тъап кът цъарвул и явно не чете коментарите под изявите си...

    22:17 27.03.2026

  • 48 Факт

    9 26 Отговор
    Руският дипломат С.Татишчев по този повод пише:
    “...След като се убедим в предателството и измяната на българите, ние трябва да се отнасяме с тях като с ВРАГОВЕ, без да се утешаваме с мнимите различия между настроението на народа и неговите водачи, тъй като в политиката всеки народ отговаря за своето правителство. Всичко, което Русия направи за България, трябва да бъде развалено. Целта на нашите усилия трябва да бъде не целокупна България, а подялбата даже на сегашното княжество между съседите му: румъни, сърби и гърци, с изключение на широката полоса по дължината на Черно море, която Русия може да поиска да остави за себе си.”...
    По-нататък той развива тезата, че България, както Полша, трябвало да бъде изтрита от лицето на земята за назидание на всички други племена, населяващи Изтока.
    Източник - Татищев, Сергей Спиридонович (1846-1906). Из прошлого русской дипломатии : Ист. исслед. и полемич. ст. / Соч. С.С. Татищева. - Санкт-Петербург: А.С. Суворин, 1890г.

    Коментиран от #58, #62

    22:17 27.03.2026

  • 50 Факт

    10 31 Отговор
    Планът е вкаран в употреба, чрез действия традиционно в две направления:
    1. Спрямо лица и политици, разбрали тези истини, които се елиминират, отстраняват и дори физически ликвидират - Васил Левски, Захари Стоянов, Стефан Стамболов, Димитър Петков,
    2. Спрямо българския народ, който се разединява като му се внушава чрез мощна пропаганда измамата за дядо Иван и Русия като негов приятел, покровител и освободител, с което се създават руските слуги агенти, нарекли се русофили, наречени от старите българи РУБЛАДЖИИ.
    Всеки Българин, който не се е поддал на тази пропаганда се заклеймява като русофоб, сиреч потенциален враг на народа, небългарин и разбира се продажник, продал се на злите сили на Запада. Чрез русофилите, голяма част от които минават на хранилка и пряко финансиране на руското правителство се отслабват силите и най-важното разбива се единението на българите, чиито земи периодично или се обезбългаряват чрез провокирани преселения на предприемчиви и трудолюбиви българи извън тях и чрез заселване на небългари в тях, или се разпродават периодично и подаряват на всички съседи - Сърбия, Гърция, Румъния, Османската Турция.

    Коментиран от #67

    22:18 27.03.2026

  • 52 Хмм

    22 5 Отговор

    До коментар #43 от "Кирило Методиев":

    щяха да пишат на латиница и да бъдат католици като поляците и чехите, така че това че пишат на кирилица би трябвало да е гордост за нас, както и че са православни, дали сме писменост и вяра на такава голяма страна

    22:19 27.03.2026

  • 54 Факт

    9 25 Отговор
    Русия пази за себе си широката полоса по дължината на Черно море, обявена видно от текста още през 1890г. за нейна зона на интереси. Епизоди от изпълнението на този план след неговото осветляване през 1890г. виждаме в следните събития:
    1. Свалянето от власт на Стефан Стамболов през 1894г. чрез тайна сделка с княз Фердинанд
    2. Убийството на Стефан Стамболов през 1895г. от платени руски агенти, наемни убийци
    3. Признанието на княз Фердинанд през 1896г. и обвързването му с руската политика, което с малки прекъсвания продължава чак до 1913г.
    4. Тайните военно-политически споразумения с Русия от 1902г. и 1908г., за които казионната историография общо взето не говори, понеже подчиняват българската държавна власт на имперските интереси на Русия.
    5. Междусъюзническата война от лятото на 1913г., когато има най-сериозен опит планът Татишчев да се изпълни буквално точка по точка чрез русофилския заговор на съюзниците разбойници Сърбия и Гърция. Изпълнението на плана е ускорено, понеже с победите на Българската армия над турците в Балканската война има опасност да рухне статуквото на Балканите и особено в близост до Цариград и Проливите в ущърб на Русия, а и България дава много сериозна заявка за национално обединение.

    22:19 27.03.2026

  • 55 Мнение

    26 7 Отговор

    До коментар #17 от "Патрик Виейра":

    Има време да те залеят, не с бетон, а с напалм!
    Само трябва да се присъединиш към редиците на зеления наркоман на шорош!

    Коментиран от #59

    22:20 27.03.2026

  • 56 папионка

    26 6 Отговор
    Не е достатъчно да си къдрав. Трябва да четеш и дядо Вазов!

    22:20 27.03.2026

  • 57 Факт

    11 26 Отговор
    "И пак да припомня нещо, което премълчават казионните историци и фалшивите патриоти: Гърция, Сърбия, Румъния и Черна гора получават независимост след руско-турски войни, по силата на Одринския мирен договор от 1829г. и на Санстефанския предварителен договор от 1878г., но нито една от тези държави не е превърнала националния си празник в ден за преклонение пред Русия. Гърция и Сърбия честват първите си въстания, които приключват трагично, също като нашите Тракийско въстание от 1829 и Априлско въстание от 1876г. Румъния чества обединението през 1918г. на Трансилвания и наколко други области с Румъния. Важно е да се знае, че въстанията на Гърция и Сърбия са били подкрепени от Русия, а нашите не само, че не са били подкрепени, а напротив - Тракийското въстание е потушено със съвместните действия на Руската и Османската империи, които иначе са бил във война помежду си. Най-срамният факт е, че организаторът на българските доброволци в руската армия, който е и един от лидерите на Тракийското въстание, кап. Георги Мамарчев е арестуван от казашки отряд. Трябва да се помни и факта, че Русия застава и срещу обявяването на Българската екзархия и срещу Съединението на България."" "

    Коментиран от #99

    22:21 27.03.2026

  • 60 Стар Мър

    28 8 Отговор
    Браво Гогич! Силно както винаги! Излагация до последен дъх и последен мръд!!!

    22:23 27.03.2026

  • 61 ?????

    33 8 Отговор
    Ха ха.
    Крумова и Дойче Велле.
    Добра историческа сглобка.
    Факти имайте поне малко санитарен филтър и не ни ги поднасяйте заедно.

    22:24 27.03.2026

  • 62 Хмм

    34 7 Отговор

    До коментар #48 от "Факт":

    точно Русия ни е спасила от подялба между Гърция, Сърбия и Турция, каквато е искал Чърчил - народ който се бие на страната на поробителката си срещу освободителката си няма право на държава, нарича ни предателски народ, а не е ли така, сменяме непрекъснато съюзници, не проявяваме към никоголоялност, с Германия срещу Русия, обявяваме война на САЩ и Англия, после с Русия срещу Германия и САЩ, сега със САЩ срещу Русия, а самите САЩ не са срещу Русия

    22:24 27.03.2026

  • 64 604

    13 4 Отговор

    До коментар #53 от "ВЪН €вро-дж€н дърит€!":

    доставят им и безплатни вибраутори с главата на 3еля като бонус към заплатката от 2 дози фейнтанилче

    22:24 27.03.2026

  • 65 !!!?

    13 29 Отговор
    Русофилството - тежка форма на Стокхолмски синдром !!!?

    Коментиран от #117

    22:26 27.03.2026

  • 67 а бе..

    21 12 Отговор

    До коментар #50 от "Факт":

    Бгбандерски тчвор,ако бг-то беше почакала да дойдат алабино,легето и валдхардо да асвободят бг-тата,днеска щеше да си със шалваре втора употреба от диарбекире и щеше да шпрехаш по станбулски

    Коментиран от #69

    22:28 27.03.2026

  • 68 Щом Гошо Панделката

    28 7 Отговор
    Коментира в поза на Лора трътката, нещата са яснм!
    Не го прочетох песквила. Само заглавието и автора са достстъчни да върна обратно вечерята си!

    22:30 27.03.2026

  • 70 Факт

    7 22 Отговор
    Войната от 1877-87 г. не е обявена за освобождение на България. Тези, които оспорват тази моя теза, ги съветвам да прочетат записките на граф Николай Игнатиев – първият руски делегат при подписването на церемонията в Сан Стефано, където няма нито един български представител. Става дума за това, което той е записал в записките си, излезли на български език още през 1986 г. Там той казва, че ако Русия не постигне тези свои цели, просто една такава война е излишна. В крайна сметка обявяването на войната не става веднага след Априлското въстание, а след неуспеха на войната на Сърбия срещу Турция. Можем да твърдим, че обявяването на тази война е в защита на сърбите. Неслучайно през октомври 1876-а година руската армия обявява частична мобилизация, която тече паралелно с ултиматума, отправен лично от руския император за спасяването на сърбите. Много интересен е моделът, който се следва в тези руско-турски войни по отношение на окупираните от Османската империя балкански земи. Този модел условно съм го нарекъл "Кримски модел", тъй като е демонстриран според мен за първи път от императрица Екатерина II по време на окупацията на Крим, наречена по-късно "освобождение".

    Коментиран от #98, #103

    22:31 27.03.2026

  • 71 Моряка

    30 7 Отговор

    До коментар #27 от "Лозана Гогова":

    Лозанка е специалист по плюене срещу заплащане.Използват го за всякакви теми,не се гнуси и от най гнусливите..Те това е да се родиш гьонсурат без съвест- хляба ти е сигурен.

    Коментиран от #74

    22:32 27.03.2026

  • 73 Факт

    8 17 Отговор
    Моделът включва няколко паралелно протичащи етапа през определен период, обикновено кратък. Първо се завземат, обикновено след война, земи от Османската империя. В тях не се създават независими държави. Създават се автономни територии, в които руската администрация или войски имат много силно влияние. Тази автономия се ограничава с течение на времето, т.е. тя не се развива в посока към независимост, и в един определен момент тези автономни, но поставени под силен руски контрол, земи влизат в пределите на Руската империя. В Крим тези събития са се случили в рамките на около 20 години и завършват с окупацията на полуострова през 1783 г. и неговата анексия тогава. С други думи, не става въпрос за никаква освободителна война, а за реализация на руските цели по Източния въпрос. Разбира се те в конюнктурата, която съществува в рамките на Източната криза, те са точно определени. Русия няма такова силно влияние по това време за разлика от преди Кримската война. Тя конкретно следва териториални цели като освобождението, както те го разбират, т.е. възвръщането на влиянието на южна Бесарабия, с което отново да бъдат дунавска държава, както и някои териториални придобивки в Кавказ и създаване на някаква автономна, окупирана от руската армия българска държава, която обаче в никакъв случай не трябва да бъде обединена. В крайна сметка, това дебело трябва да се подчертае, идеалът на българите през епохата на Възраждането за създаване на свободна, суверенна или с други дум

    22:32 27.03.2026

  • 76 Факт

    7 18 Отговор
    Иначе самият Сантефански договор е предварителен и е подписан на 19 февруари, а не на 3 март. Тук има една голяма заблуда, която се следва. Процедурата по ратификация е започнала след 19 февруари и при всички случаи не е приключила на 3 март по нов стил. Т.е. ние говорим на 3 март за някакъв договор при това и предварителен, от който между другото Русия много бързо се отказва. Иначе самият договор урежда от руска гледна точка преразпределение на статуквото на Балканите в интерес на Русия, като на първо място урежда въпроса с балканските съюзници на Русия. Тези, които твърдят, че България се е ползвала с някаква огромна симпатия от руснаците, ги съветвам да прочетат самия текст на договора, или поне началото, за да видят, че всички съседни на България държави получават независимост. Говорим за Сърбия, за Румъния, за Черна гора. Тук се крие, че Сърбия е канена от Русия да влезе във войната, но се пазари и влиза в самия край след падането на Плевен, като руската дипломация изплаща огромни финансови разходи, за да може Сърбия да воюва без никаква реална военна полза и да воюва за окупацията на българските земи. Дори граф Игнатиев в своя дневник от войната кани сърбите да окупират София. За малко това събитие не се осъществява, тъй като войските на ген. Гурко влизат ден по-рано. Това между другото се крие, тъй като не е удобно за пропагандата. Що се отнася до българския въпрос, той е уреден от чл. 6 до чл. 11.

    22:34 27.03.2026

  • 77 ?????

    22 4 Отговор

    До коментар #66 от "Фактологов":

    На теб ясно ли ти е че ние тогава сме победена държава.
    И единствено благодарение на Сталин и Молотов границата с Гърция не е на 19 км. от Асеновград.
    Както са искали гърците и Чърчил на Парижските мирни договори през 1947 г.
    Сега Пампорово щеше да е гръцки курорт, а не български.
    За да ти е по-ясно за кво става въпрос.

    22:36 27.03.2026

  • 78 Факт

    7 15 Отговор
    Проблемът е, че ние към 3-ти март 1878 г. нямаме правителство. Уреден е въпросът за бъдещия държавен глава, но България е управлява от руска окупационна администрация. На няколко места в самия текст се говори за окупация, затова е хубаво той да се прочете, да се разбере и да не се укрива. Ние говорим за част от българските земи, които са окупирани от руски войски след края на войната с численост 50 хил. души.
    Някои територии освен Македония също не са в района на т. нар Санстефанска България – говорим за района северозападна България, курско, брезнишко, трънско, които са окупирани от сърбите. Отделно Северна Добрджа е откъсната от България и предадена на Румъния, Беломорието също отсъства, Одрин също не е в България и т.н. Ако се върнем на статута на Княжеството, което тепърва ще се създава, то реално към този момент не съществува. Към 3-ти март 1878-а година нито имаме отделно правителство, нито имаме отделна войска. Формированията, които се създават са т. нар "земска войска", която всъщност по руските документи представлява един руски корпус. Тази традиция се запазва поне до Съединението от 6 септември 1885-а годна, когато руските офицери напускат окончателно.

    22:36 27.03.2026

  • 80 Факт

    7 16 Отговор
    Реално погледнато след 1878-а година България е руски протекторат. Това също не се казва. Ние нямаме собствена политика, ние не сме независими. Свидетели сме как излизат политици и дори историци, които казват "ние сме получили свобода и независимост". Ако беше така, нямаше на 22 септември 1908 г. в Търново в църквата "Св. 40 мъченици" да бъде обявена официално независимостта на България. Ние можем и по друг начин да зададем въпроса: Ако Русия беше толкова доброжелателна към България, както някои твърдят (особено русофилите), защо не е обявила независима България на 3 март 1878 г. и то във всички земи, които са населени с българи?
    6 септември е най-подходящата дата, защото в българското общество по тази дата има абсолютен консенсус. Той е надпартиен и никой българин няма какво да изрече против тази наистина велика историческа дата. Освен това тази дата е много съществена, тъй като тогава самите българи са извършили акта на Съединението. В това дело те не са се допитали до нито една велика сила, напротив – поставили са всички Велики сили пред един свършен факт. Всички българи са демонстрирали, че първо са израснали за самостоятелна политика, второ – че са подготвени да я осъществяват не само на Балканите, а и в Европа и в крайна сметка са демонстрирали своята независимост.

    22:38 27.03.2026

  • 82 Гошо

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Температурен Темерут":

    Ника ти е много точно подбран и описателен за теб. Седни си, слаб 2.

    Коментиран от #96

    22:39 27.03.2026

  • 83 Факт

    6 20 Отговор
    Руската връзка е много дълбока. 1869, ако прочетем архива на Найден Геров, има много ценни документи там. Там много добре личи, че Найден Геров като руски консул, той организира система от мерки за наблюдение на дейността на Васил Левски. Същата годината Филип Тотю предлага на Левски да се търси съдействието на Русия, но Васил Левски отказва, защото вече си е имал работа с тях. Той не иска да има нищо общо с Азиатския департамент. Той вярва в естествените сили на българския народ, той не счита Русия за приятел и съюзник, заяви още Янко Гочев.

    Той обясни, че генерал Николай Игнатиев е тържествувал, когато Левски е бил обесен. Това става ясно от телеграмата на Игнатиев до Азиатския департамент - документ, който години наред се е криел.

    На 25 януари граф Николай Игнатиев докладва за щастлив изход от софийското съзаклятие. Смъртта на най-великия българин е тържество за руската дипломация. И това се е случило, защото великият везир е послушал руските съвети, разказа за въпросния документ Янко Гочев.

    22:40 27.03.2026

  • 84 россиян..

    11 4 Отговор

    До коментар #69 от "Голикосев":

    Поне още една петилетка бгбандерците ще кушат с големио черпак оджлътото въвweцeтo нaпеефдьскио

    22:41 27.03.2026

  • 85 Факт

    5 22 Отговор
    Граф Николай Павлович Игнатиев разпорежда Любен Каравелов да бъде спасен, прехвърлят го в Сърбия. Той спасява такива българи, които са свързани с руските интереси. А Левски не е такъв. Той става противник на Азиатския департамент, добави историкът.

    22:41 27.03.2026

  • 86 604

    19 3 Отговор

    До коментар #38 от "Факт":

    очевадно е че русия е била най-благоразположена към балканите спрямо другите велики сили ФАКТ!!!!

    22:45 27.03.2026

  • 88 Факт

    7 19 Отговор
    В книгата си "Убийството на Васил Левски. Виновниците" историкът Янко Гочев разкрива каква пречка за Русия е бил Апостола. В нея той разбива и мита за руския посланик "българофил" граф Игнатиев. В своите "Записки" руснакът говори за българите като за "племе", за което Русия очевидно трябва да се грижи.
    Там Игнатиев твърди, че целта е империята е да държи в "нравствено подчинение съседните области като България и да превърнем българското население... в послушно оръдие на руската политика...".
    Според историка Янко Гочев граф Игнатиев е подмолният манипулатор с най-важна роля за обесването на Левски. Той отказва да го спаси и манипулира софийските комисари, за да се стигне до трагичната развръзка. Гочев разкрива, че всички членове на комисията са подставени лица, българите също са посочени от графа. Граф Игнатиев в своите "Записки" си отбелязва как Русия трябва да използва българите за своите цели.
    Историкът е категоричен, че комисията има една цел -да ликвидира българското националноосвободително движение и то да стане марионетка на руската дипломация. Аргументът е и едно писмо на графа от 25 януари 1873 г. до канцлера Горчаков, където той тържествува – "Софийската афера", тоест убийството на Левски, е приключила с "щастлив изход".
    Именно затова Апостола е бил главната пречка за Игнатиев и руския император - Левски се е борел за независима България, а те да сме придатък на руската империя.
    Оттук нататък бъдещите кандидат-поробители смятат, че революцио

    22:47 27.03.2026

  • 89 Феникс

    20 2 Отговор
    На това му се вика да си покажеш грантовете на показ! :) А за лорчето , какво казваше Милен Цветков, КурвЪт@ на нова! :)

    22:48 27.03.2026

  • 90 оагажг

    10 4 Отговор

    До коментар #25 от "Факт":

    от каквое я укупира бе кауш

    22:49 27.03.2026

  • 91 Зеле Зелелеееее

    16 3 Отговор
    Никой не ти чете простотиите.

    22:50 27.03.2026

  • 92 Евгени от Алфапласт

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сандо":

    За него ще има "колумбийска" вратовръзка.😎

    22:50 27.03.2026

  • 93 Факт

    5 17 Отговор

    До коментар #87 от "ии тpoл":

    Прав сте че Гърция, Сърбия и Румъния също първо са били васали на Османската империя преди да станат независими държави.
    Но Сърбия, Гърция и Румъния НЕ ПРАЗНУВАТ датата на която са станало васали на Османската империя, така както продължаваме да го правим ние българите!!!

    Коментиран от #106, #119

    22:50 27.03.2026

  • 94 ятоят

    10 3 Отговор

    До коментар #32 от "Факт":

    пак не си чел

    22:51 27.03.2026

  • 95 Ройтерс

    24 3 Отговор
    Гого по образование е философ
    Нито е "медиен експерт",нито историк!
    Мнението му не струва и една лула тютюн!

    22:51 27.03.2026

  • 96 пръдня такава

    5 5 Отговор

    До коментар #82 от "Гошо":

    мното си тъп гошка слаб 2

    22:53 27.03.2026

  • 97 Въпрос

    6 16 Отговор
    Защо в Русия няма нито един паметник на Левски, Ботев или Раковски?

    22:54 27.03.2026

  • 98 ии тpoл

    15 4 Отговор

    До коментар #70 от "Факт":

    Давай, тpoле!
    колкото повече "факти" си изсмукваш от пръстите си, толкова повече смърдиш и толкова по-силен обратен ефект даваш.

    22:56 27.03.2026

  • 101 берлински договор

    3 7 Отговор
    Член 22.
    Руската окупационна войска в България и Източна Румелия ще се състои от шест дивизии пехота и две дивизии конница и няма да надвишава 50 000 души. Тя ще се издържа от окупираната страна.......
    Срокът на окупацията на Източна Румелия и България от императорските войски се определя на 9 месеца от деня на размяната на ратификациите по този договор.
    Императорското руско правителство се задължава да завърши в срок от три месеца след изтичане на по-горе посочения срок превеждането на войските през Румъния и цялостното опразване на Княжеството.

    Коментиран от #102

    23:01 27.03.2026

  • 102 ето защо

    4 3 Отговор

    До коментар #101 от "берлински договор":

    има окупационен дълг и защо руският император изтегля офицерите си - заради натискът от западните "велики" сили!!!

    23:04 27.03.2026

  • 103 какъв български представител

    13 4 Отговор

    До коментар #70 от "Факт":

    като още няма българска държава?!?!?!

    23:06 27.03.2026

  • 105 нннл

    25 6 Отговор
    Най-гнусната статия. Дойче веле мрази България!

    23:09 27.03.2026

  • 107 Госあ

    13 3 Отговор
    оръжието на демокрацията е полуграмотни хора да бълват фейкове до откат. С надеждата да станат истина. Трябва да се носи отговорност за лъжа !

    23:10 27.03.2026

  • 111 Факт

    6 13 Отговор
    ЛЕВСКИ ЗА РУСКИТЕ АГЕНТИ (ШПИОНИ)

    Писмото на Васил Левски до Филип Тотю, 1 март 1871 година

    "Това така доказвам на нашите родолюбци, щото да престанат ония бърборения. С факти имам да докажа, че с руски агенти съм имал да работя, без да знам, в 69-то (1869 г.), единият препоръчан от одеските българи за добър помощник на българите, пък не излезе така. Уловихме няколко шарлатанлъци и хайде – отдето е дошъл. Кога стане нужда, ще го кажем с всичките му работи. Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме."

    Коментиран от #120, #121

    23:16 27.03.2026

  • 112 Ами прочетох всичко....

    1 1 Отговор
    Тролови и други мнения....да дочакаме истината....Беше грозно някое отношение..,.

    23:16 27.03.2026

  • 113 уахахаха

    19 4 Отговор
    кво, кво?!? Гого Папионката станал и историк?!? Абе тоя има ли нещо от което да не разбира?!?

    23:17 27.03.2026

  • 115 Факт

    5 13 Отговор
    Освен да се пише е добре и да се чете!!!

    23:18 27.03.2026

  • 118 Милена

    32 6 Отговор
    Еничарката трябва да бъде уволнена, заради грубо погазване на най-минималните журналистически стандари. Не може да пропагандираш антинаучни лъжи в националния ефир, относно ролята на Игнатиев в обесването на Левски и да се аргументираш, че видите ли, това било обяснено в книгата на професор Соколова,как звучи, а..професор? Сякаш Крумова цитира някакъв авторитет по история. Е да, ама не - въпросната е инженер химик и няма никаква връзка с историческата наука. Обаче зловонието на химичката очевидно още дълго ще трови България.

    23:20 27.03.2026

  • 120 Я па тоя

    24 4 Отговор

    До коментар #111 от "Факт":

    Цитира "историка" на грантове янко гочев, изобличен в лъжи

    23:23 27.03.2026

  • 121 Я па тоя

    17 5 Отговор

    До коментар #111 от "Факт":

    Историци, като специалистите за периода на българското възраждане Пламен Митев и Кети Мирчева:

    Трудът на Янко Гочев е класически продукт на конспиративната теория, изграден върху предпоставени тези, изложени ясно и последователно в произведението. Авторът не познава добре епохата, която се опитва да интерпретира, трудно поставя в контекст извори, но е създал логичен разказ в рамките на собствените си предубеждения. Като разчита на основателните антируски нагласи в българското общество в контекста на хибридната война, водена от Русия, разпростирайки се на 834 страници, той, без нито едно конкретно доказателство, успява да внуши на читателя, че осъждането и екзекутирането на Апостола са дело на руския посланик в османската столица, който желае да унищожи единствения според Гочев представител на революционното движение, който е за самостоятелни български действия.

    Коментиран от #125

    23:28 27.03.2026

  • 122 604

    10 4 Отговор
    БГ павето , живее в спряло време, за него цели векове са константа, техническия прогрес е даденост, всеки период е един и същ , това около тях е паднало от космоса, няма начло, няма край, няма развитие, намя промени, всички последствия са даденост те са безпричинни и непринудени....тва е новото , модерното, да си кух нарцис, да си чешаш егото
    само аз...другите са копейки...абе я да си .... в гъазетца, накрая ще свършите по пандели и ТВУ та, стган нещастна, че и неуграмоутна!!!!

    23:31 27.03.2026

  • 123 Дебела пропаганда - като дебела Лора

    19 4 Отговор
    Стигнах до подзаглавието и лъжата, "че през комунизма"...

    Дотук!

    Под достойнството мие да чета тлъста пропаганда.

    23:33 27.03.2026

  • 124 Лора Еничарска

    21 4 Отговор
    извини се на хората, ма!

    23:35 27.03.2026

  • 126 Факт

    7 9 Отговор
    проф. Пламен Димитров Митев е бил щатен служител на бившата Държавна сигурност (ДС).
    Според официалните данни от Комисията по досиетата:
    Длъжност: Той е бил щатен разузнавач (кадрови офицер).
    Структура: Работил е в Първо главно управление (ПГУ) на ДС, по-конкретно в отдел 14 „Културно-историческо разузнаване“.
    Период: Назначен е на 26 май 1983 г., а през 1987 г. е повишен в старши разузнавач.
    Прикритие: По време на службата си в ПГУ е ползвал прикритието на млад учен в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
    Името му е официално оповестено през март 2013 г. при проверка на ръководните кадри в Софийския университет, където той е заемал поста декан на Историческия факултет.

    Коментиран от #195

    23:52 27.03.2026

  • 127 Змей

    14 4 Отговор
    Ло Занов хайде облечи си розовите дрешки, дилдото в ду пето и на фронта в Украйна, да браниш евро гей ските ценности.

    23:52 27.03.2026

  • 128 Факт

    7 12 Отговор
    В книгата "Н.П. Игнатиев, Записки 1875-1878" самият граф Игнатиев пише:
    " ...За да бъде властта здрава и да не изисква постоянно извънредно напрежение от наша страна, е необходимо да държим в нравствено подчинение съседните области и да превърнем българското и гръцкото население, от една страна и арменското, от друга, в послушно оръдие на руската политика и в постоянни съюзници, като УНИЩОЖИМ ( !!!!) всякаква възможност за преминаването им във враждебен лагер..."
    Толкова за "любовта" на "българския" граф към България.
    Прелиминарния договор от Сан Стефано е точно такъв пример за нравствено подчинение- всички знаят, че този пакт няма никаква стойност и затова го изписват като предварителен ( прелиминарен). Единствено за баламите ( които се вържат) в България остава уловката, че рАсия много искала да сме обединени и силни. Ама толкова много, че чак не одобряват Съединението.

    Коментиран от #145

    23:53 27.03.2026

  • 130 НЕ. ХРАЧЕТЕ. ПО РУСИЯ

    10 6 Отговор
    ДРУГОТО Е. ЛАЪКУЧКИ

    23:55 27.03.2026

  • 132 Недойче Невеле

    10 4 Отговор
    пак дишахме лепило.....

    00:13 28.03.2026

  • 133 Цитат:

    13 4 Отговор
    Чел съм шумно дискутираното писмо на Игнатиев (понеже завърших френска гимназия, смисълът на текста ми е напълно ясен) - НИКАКВИ ИМЕНА НЕ ПОСОЧВА, нито на Левски, нито на Димитър Общи, нито на който и да е революционен деец! Да, употребява думата "злосторници" (malfaiteurs - стр. 2, начало на 1-ви ред), защото обирът, извършен от Общи, от гледна точка не само на Османската, но и на Руската империя е бил КРИМИНАЛНО деяние - към 1873 г. и двете са "АБСОЛЮТНИ МОНАРХИИ"! Абе хора, ако днес в САЩ Димитър Общи извърши подобен КРУПЕН обир - Тръмп как би го квалифицирал???! Вие да не би да очаквате, че ДИПЛОМАТЪТ Игнатиев ще нарече българските революционери "les meilleurs garçons" ("най-добрите момчета") в писмо, което е щяло да стигне до руския император???! Що се отнася до "щастливия" изход на "Софийската афера", френската дума heureux тук се превежда като "БЛАГОПОЛУЧЕН" - благополучно, че е ИЗБЯГНАТО ОСЪЖДАНЕ НА СМЪРТ НА ОЩЕ МНОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРИ! Освен това,?!град Игнатиев ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕ, че ИМЕННО ЛЕВСКИ Е ГЛАВЕН РЪКОВОДИТЕЛ на "Вътрешната революционна организация" - та той е знаел, че КАРАВЕЛОВ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ на Българския революционен централен комитет в Букурещ!!Левски е използвал МНОГОБРОЙНИ ПСЕВДОНИМИ - Игнатиев ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕ, че на процеса в София е ИМЕННО "ГЛАВНИЯТ КОМИТА" ЛЕВСКИ

    00:21 28.03.2026

  • 137 Кео пък

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Папионката не е виновен. Виновен е този, който му плаща да се изножда върху белия лист.

    00:45 28.03.2026

  • 139 Имала ли била апестити Русия?

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "С ВАС ДОЙЧЛАНД":

    Лорчето става само за кулинарно предаване.
    Хората ти идват на крака, дават жертви и ти дават Свобода. Лорпето говори са апетити. Не народ, а мъ....

    00:50 28.03.2026

  • 140 Сатана Z

    15 4 Отговор
    За да бъдем точни,не се нарича Лора Крумова ,а Курмова.

    Коментиран от #158

    01:00 28.03.2026

  • 141 Плужек ,

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Пробвахте с Белене ... Не се получи ..

    01:02 28.03.2026

  • 142 Иво

    8 14 Отговор
    Коцето и останалите копейки са такива продажни боклуци че дори ме е гнус да ги коментирам. Господ ще ги накаже тия руски подлоги и фашисти.

    Коментиран от #146

    01:10 28.03.2026

  • 143 Якото турско "съжителство"

    12 5 Отговор

    До коментар #138 от "Факт":

    Като те хванат в лъжа, пееш друга песен.
    Разликата от само васал и Автономно трибутарно княжество с християнско правителство и народна милиция, е с разлика от земята до небето.
    Автономно (самоуправляващо се): България има собствено правителство, конституция (Търновската), администрация, войска и законодателство. Тя не се управлява пряко от османски чиновници.
    Трибутарно (васално): България е задължена да плаща ежегоден васален данък (трибут) на султана.

    Коментиран от #148

    01:10 28.03.2026

  • 144 Извинисебе!

    3 12 Отговор
    Волен Сидеров поне беше боксьорче. Коцето К. и за боксова круша не става.

    Коментиран от #157

    01:10 28.03.2026

  • 145 ОЩЕ ЕДИН БОКЛУК

    16 5 Отговор

    До коментар #128 от "Факт":

    КОЙТО ВМЕСТО ДА Е БЛАГОДАРЕН ЧЕ НЕ СА ЗАКЛАЛИ МАЙКА МУ ПО АРМЕНСКИ СЦЕНАРЙИ СЕ СЪРДИ ЧЕ НЕ СА ГО НАПРАЙЛИ ДАРОМ ВЕЛИК
    АМИ НЯМА КАК ОТ БОКЛУК ДА НАПРАЙШ НЯКОЙ ВЕЛИК
    ТИПИЧЕН УКРАИНСКИ СИНДРОМ

    Коментиран от #170

    01:10 28.03.2026

  • 146 ТРОГАТЕЛНО

    9 1 Отговор

    До коментар #142 от "Иво":

    АБЕ ДЕБ....ИЛ ГОСПОД ВЕЧЕ ТЕ Е НАКАЗАЛ
    НАПРАЙЛ ТЕ Е ИЗТРИВАЛКА

    01:13 28.03.2026

  • 148 Факт

    5 15 Отговор

    До коментар #143 от "Якото турско "съжителство"":

    Според теб от кого е станала Независима България на 22.09.1908г.?

    "Княжество България е васално на Османската империя, което означава, че българският княз се утвърждава от султана.

    Ето основните моменти, свързани с този процес:
    Утвърждаване: Княз Александър I Батенберг е избран от Велико народно събрание, но след това е официално утвърден (назначен) от султана със съгласието на Великите сили.
    Източна Румелия: Князът на България става и генерал-губернатор на Източна Румелия, като тази позиция също се утвърждава от султана.
    Контекст: Това е формално васално задължение, произтичащо от международния договор след Освобождението, което обаче е премахнато след обявяването на Независимостта на България през 1908 г.

    Коментиран от #184

    01:25 28.03.2026

  • 151 Наблюдател

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "С ВАС ДОЙЧЛАНД":

    DW и митът за обективна журналистика.

    01:58 28.03.2026

  • 152 Възможно ли е…

    10 3 Отговор
    …да публикувате и някое мнение на проф . Иво Христов по този и други въпроси!

    02:00 28.03.2026

  • 153 Клоун от бандеристан

    13 6 Отговор

    До коментар #2 от "С ВАС ДОЙЧЛАНД":

    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    На други балами (като руските македонци) ги разправяйте тези басни и манипулации.

    02:02 28.03.2026

  • 154 ТОЯ Е ТИПИЧЕН МАН....ГАЛ

    12 4 Отговор
    НЯКОЙ С ЦЕНАТА НА ЖИВОТА СИ МУ Е ПОДАРИЛ ДЪРЖАВА А ТОЙ ЦИВРИ ЩО НЕ БИЛА ВЕЛИКА
    АМИ ЩОТО СИ НЕБЛАГОДАРЕН БОК...ЛУК БЕ
    Е ТЕ ТАКИВА 20% ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ДОКАРАХА УКРАЙНА НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ
    АЛЧНИ НЕБЛАГОДАРНИ И ПРОДАЖНИ
    СЪЩИТЕ ПРУКАЗКИ СЪЩИТЕ МУТРИ И АКО НЕ БЪДАТ НАРИТ...АНИ ЩЕ ИМАМЕ СЪЩИЯ РЕЗУЛТАТ

    02:04 28.03.2026

  • 155 ЕДИН СЪВЕТ

    15 6 Отговор
    АКО Е ВЪЗМОЖНО НСМЕРЕТЕ НЯКОЙ НАСЛЕДНИК НА ГРАФ ИГНАТИЕВ КОЙТО ИМА ПРАВОТО КАТО ЗАСЕГНАТА СТРАНА ДА ЗАВЕДЕ ДЕЛО ЗА НАНАСЯНЕ НА МОРАЛНИ ЩЕТИ НА ГРАФА ПОИМЕННО КЪМ ВСЕКИ ЕДИН МЕСТЕН ИЗМЕК....ЯР
    ФОНДАЦИЯ ГРАФ ИГНАТИЕВ ЩЕ СЪБЕРЕ БЪРЗО ПАРИТЕ ЗА АДВОКАТСКИ ХОНОРАР И ШЕ ГЛЕДАМЕ КВИЧАЩИ ЛОРЧЕТА ПО СИЧКОТО ТЕЛЕВИЗИЯ

    Коментиран от #187

    02:10 28.03.2026

  • 156 МДАМ

    4 12 Отговор
    Копейчо смешен...

    02:30 28.03.2026

  • 159 Дзак

    0 0 Отговор
    Малък голям човек!

    02:46 28.03.2026

  • 165 100%

    4 10 Отговор
    Костадинов е 100% румънски циганин.

    Коментиран от #192

    03:54 28.03.2026

  • 166 Няма Такъв Народ

    7 12 Отговор
    След прочетените коментари "Евала" на всеки който е емигрирал и си е скъсал паспорта.

    Това са истински хора, отказали да бъдат облъчвани с пропаганда и да им се внушава, че са вечно длъжни роби на Голямата Братушка.

    Коментиран от #190

    03:58 28.03.2026

  • 167 вимание

    8 3 Отговор
    Наръгани с нож са 4 германеца. Щеима още наръгани, след като се развява така яростно германизма в управниците. Лора Крумова е подстрекател на яроста народна.
    Българщината е прелетена Руският народ ое отпреди стотици години и некой като Папионката и Крумова неможе да опетни. Нейното място и неговото място са извън журналистиката.

    04:15 28.03.2026

  • 168 Костя дъ Простя

    2 11 Отговор
    Е Проззт Кремълски Чехъл

    Коментиран от #173

    04:29 28.03.2026

  • 169 Червената Биомаса

    2 7 Отговор
    Изтрещя.

    Значи всичко е Ок .

    04:32 28.03.2026

  • 170 Лапай

    4 5 Отговор

    До коментар #145 от "ОЩЕ ЕДИН БОКЛУК":

    Тогава Руското Бахурче

    Русораб смачкан .

    Коментиран от #176

    04:33 28.03.2026

  • 172 Хи хи

    8 5 Отговор
    Лора Крумова показа изключителен професионализъм, което прикри същността и на тъna kpавa

    05:29 28.03.2026

  • 173 Хи хи

    8 3 Отговор

    До коментар #168 от "Костя дъ Простя":

    А не, по голЕм чехъл от плевнялиев няма и не може да има !

    05:31 28.03.2026

  • 174 Хохохо

    6 0 Отговор
    Платенооооо

    07:11 28.03.2026

  • 175 Д,мин

    11 0 Отговор
    Само дето ме карате напук на Дойче Веле, Крумова и на новоизлюпените професорчета от НПО-та да науча моите деца и внуци на кой да кажат едно благодаря на трети март!

    07:37 28.03.2026

  • 176 МУЦКА

    4 1 Отговор

    До коментар #170 от "Лапай":

    ПЪРВО ТИ ША ЛАПАШ МОЕТО
    А АКО СТАВАШ ША ПОКАНЯ И РУСКИТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ
    ЩОТО ДА НЕ СЕ ИЗЛАГАМЕ ПРЕД БРАТЧЕДИТЕ ДЕ

    08:10 28.03.2026

  • 177 Търновец

    1 3 Отговор
    Ако търсите - според историци неплатени съществува архивен Руски документ - военното командуване в Източен Сибир информира Руския император за възможна Британска атака на незамръзвашата морска столица на Манчжурия - Порт Артур - и през 1867 Граф Игнатиев подписва за продажбата на Аляска с цел покупката на тежки оръжия - и как така Русите нямаха пари за защита на Порт Артур а имаха много повече пари за кръвопролитна война с Турция? Според неплатени историци една много богата банка е платила за войната с цел да прекъсне търговската експанзия на Австрия към Каспийския нефт.

    08:13 28.03.2026

  • 178 гадател

    2 0 Отговор
    Само с цигани ни занимавате.

    08:15 28.03.2026

  • 181 Пийпинг ТОМ

    8 0 Отговор
    Какво толкова има ? Професор Иван МИТЕВ го каза ясно - няма връзка на смъртта на Левски и ГРАФА !
    Каза ви го историк , професор , специалист !

    Коментиран от #182

    08:35 28.03.2026

  • 182 Търновец

    1 4 Отговор

    До коментар #181 от "Пийпинг ТОМ":

    Вижте преди няколко години Ердоган превърна католическия православен храм Света София в джамия - Путин направи ли нещо? Путин държи 2 военни бази в стратегически важната Сирия и исторически Русите още от Петър Велики започнаха настъпление на юг към проливите и към топлите морета. А без военната победа на Християните през 1683 освобождение на България нямаше да има.

    09:15 28.03.2026

  • 184 Якото турско "съжителство"

    5 0 Отговор

    До коментар #148 от "Факт":

    Лъжите на Янко Гочев са за неграмотните шарани без знания. Преди 1878 не сме имали българският княз, а след руско-турската война имаме. Независимост веднага след 1878 г. е невъзможно да имаме, защото нямаме изградена държава с държавни институции, закони, войска, милиция. Това става с време.

    10:55 28.03.2026

  • 187 Мани мани !

    1 1 Отговор

    До коментар #155 от "ЕДИН СЪВЕТ":

    Ми чи то болшевиките изтрепаха всички графове и графченца, барабар с потомците им. Само Путин може да се “изкара” потомък на графа и да прати Ванка с танка да заведе “дело” ; сиреч - всех расстрэлят, ама завалията сега кушает украински @, и хич не му е тукашните “тъмни балкански субекти”, загробили руското асвабаждение .

    11:39 28.03.2026

  • 188 Мирослав

    3 1 Отговор
    Лелката Крумова на умна ли се правеше!?
    Не ѝ се отдава изобщо! На Дойче веле също!

    Ние масово ще гласуваме точно за Костадинов и точно заради всички мисирки като Цънцарова и Крумова и всички медии като Дойче веле!
    Благодарим за рекламата която му правят!

    11:39 28.03.2026

  • 189 Не се гаси туй що не гасне!

    3 2 Отговор
    Каквото и плюете, както и да грачите не можете да избиете любовта на българския народ към братския руски народ и нашата благодарност към него за всичко което е направил , за да я има днес на картата нашата държава под името България. 40 години се опитвате да рушите и заличите всичко , но все не успявате и даже ефектът е обратен.

    Коментиран от #194

    11:39 28.03.2026

  • 190 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #166 от "Няма Такъв Народ":

    Което означава, че и ти трябва да си го направил отдавна и да се си пъхаш суратя в Българските работи. Като не искаш да си българин, никой не те спира, само не замърсявай ефира с антибългарските си дивотии.

    12:09 28.03.2026

  • 191 дядо дръмпир

    1 1 Отговор
    ушанки на нов рубеж преминахте ,от 3 март на 20март...Важно е да пишете ,че заради българите сте воювали ,а не заради търговските пътища...ще ви повярват...някой!

    12:11 28.03.2026

  • 192 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #165 от "100%":

    Не съди за другите по мкя си!

    12:26 28.03.2026

  • 193 Дж. Борн

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Л. Крумова “такова” коцето копейков в националния ефир. На коцето не му хареса, чувства се като обезчестен. Браво Лора!

    14:51 28.03.2026

  • 194 България и българите мразят русия

    0 4 Отговор

    До коментар #189 от "Не се гаси туй що не гасне!":

    Не можеш да промениш фактите колкото и да скалъпваш лъжи ,русофило-предателска noдлоro! Малобройна шайка предателите сте и вече сте на изчезване.

    15:28 28.03.2026

  • 195 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #126 от "Факт":

    Кадърен човек е Митев.
    Затова е бил в ДС.

    16:14 28.03.2026

  • 196 Бетер

    2 0 Отговор
    ВРО е предадена през 1872г. от масона Иванчо Хаджипенчович с мемоар до султана написан от неговата ръка. Граф Игнатиев минимизира щетите като представя случая като незначителен. Аман от историЧари бетер македонските.

    16:59 28.03.2026

  • 197 Дедовия

    1 0 Отговор
    Въпросът с граф Игнатиев не трябваше да бъде поставен от Лора Крумова. С него тя търсеше конфликтна ситуация. И между впрочем е доста далече от историята. Но тъй като бившите другари комсомолци, сега евро атлантици трябва да плюят по тези които ги храниха и да се покажат пред ционисткото лоби все някой трябваше да бъде жертва, но улучиха неподходящия човек. Е, тази госпожа вероятно ще последва Цънцарова в скоро време.

    17:26 28.03.2026