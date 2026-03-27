Крумова, Костадинов и митът за Големия брат на България

Въпросът на Лора Крумова за граф Игнатиев разгневи Костадин Костадинов. С него тя уцели в сърцевината мита, осигуряващ хранителната среда на националистите – за Големия брат в лицето на Русия. От Георги Лозанов.
Националистите са майсторите на скандала в българската политика. Още от времето на Волен Сидеров, щом попаднат в ефир, се нахвърлят на журналистите. Искат да изглеждат сърдити, злобни и опасни, вероятно защото така си представят "истинския българин". Обаче по думите на Шекспир е обратното: "За злобния и злия светът е зъл и злобен/и вижда той във всекиго на себе си подобен".
Българите, подобни на нашите националисти, едва ли надхвърлят процента на собствените им избиратели. А той напоследък започна да пада с появата на по-умерено евроскептичната партия на Румен Радев. И можеше да се предположи, че предизборното участие на Костадин Костадинов в предаването "На фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия няма да мине без як скандал.
Въпросът на Крумова за граф Игнатиев
Ябълка на раздора стана повдигнатият от водещата въпрос за ролята на граф Игнатиев като посланик на Русия в Истанбул, за – по думите му – "щастливия изход от Софийската афера", който включва и обесването на Левски. Но и да не беше това, друго щеше да е, защото предварителното намерение на Костадинов за скандал личи по усилията му да го продължи и след предаването. Не му беше достатъчно, че докато той не спираше да обижда Лора Крумова, искаше тя да се извинява за въпроса си, но и, както сам оповести в социалните мрежи, вече иска същото от ръководството на телевизията. Ако не го направели, "трябва да се подходи по друг начин". Оставя ни да се досещаме какъв ли ще е той, за да се хареса на "истинските българи".
Вярно е обаче, че въпреки готовността на Костадинов да произведе предизборен скандал, въпросът за граф Игнатиев го свари неподготвен и той до края не беше в състояние да изрече нищо друго, освен нападки към водещата. Явно тя беше намерила въпрос, с който да уцели в сърцевината мита, осигуряващ хранителната среда на националистите – за Големия брат в лицето на Русия, който единствен се грижи за нас и нашата национална съдба е да го следваме. Работата на мита е, както казваше Ролан Барт, да качи историята на борда на природата и подчинението ни на Русия да не изглежда политически избор, а да носи неотменимостта на природно явление. Такъв митологичен пренос навремето Георги Димитров осъществява в прав текст с лозунга: "Дружбата със СССР е тъй жизнено необходима като слънцето и въздуха за всяко живо същество".
Лора Крумова прояви завидно спокойствие и се държа на високо професионално ниво, независимо от нетърпимата комуникативна ситуация, в която Костадинов се стремеше да я постави, за да я принуди да изпълнява желанията му. Коментарите, че ѝ е липсвала историческа компетентност да води разговор за възможна връзка на граф Игнатиев с обесването на Левски, са неоснователни, тъй като журналистът не е историк. На него му е необходима обща култура, за да знае, че има такъв публичен дебат, достатъчно горещ, за да стигне до институционални предложения за преименуване на улица "Граф Игнатиев". И не само в София, а и във Варна. Костадинов като "дипломиран историк", както лично се етикетираше, би могъл да изложи своята гледна точка в дебата, но той предпочете да се прави, че не е чувал за такъв.
Въпросът на водещата за граф Игнатиев не беше самоцелен, а част от изпълнението на критическата функция на журналистиката спрямо кандидатите за власт, която изисква да бъдат питани за противоречията в позицията им. В случая с "Възраждане" то е едно неизменно – представянето на руските интереси като български национален идеал, което по красноречив начин се прояви и в самото предаване. Костадинов, увлечен да славослови граф Игнатиев, обяви без каквито и да е уговорки, че той е "авторът на българския национален идеал". За да няма съмнение, че в мисленето на лидера на "Възраждане" българският национален идеал си е руски, създаден от един от най-всеотдайните защитници на руските имперски интереси (на българските, само доколкото отговарят на руските). И дори не му хрумна да включи обесения Левски поне за "съавтор". Сигурно защото Левски си е позволил да предупреждава, че "който ни освободи, той ще направи това, за да ни подчини отново в робство" и се е надявал България да се освободи сама в разрез с руските интереси. Тъкмо тези интереси създават подозрения каква точно е била намесата на граф Игнатиев, за която той докладва на руския канцлер в депеша от 30 януари 1873 година, предизвикала днес дебата за ролята му.
В разговора вероятно нямаше и да се стигне до граф Игнатиев, ако на въпроса на водещата: "Вие смятате, че Русия никога няма да има апетити към България, ако тя не е в НАТО?", Костадинов не беше отговорил: "Не само, че няма, но и никога не е имала! Това ви го казвам като историк".
Подобна плоска злоупотреба с историята може да разчита само на масова амнезия и никой да не си спомни, че през комунизма съветските сателитни държави се командваха от Москва, иначе идваха танковете. А България беше толкова коленопреклонна, че сама тръгна да става съветска република, но оттам ѝ отказаха, за да не стане съвсем очевидно, че и без това властта над нея е пълна.
Когато се разклати митът за Големия брат...
И тук Крумова, водена от журналистическия си рефлекс, вместо да продължи по очакваната линия – доколко червената армия е освободител или окупатор, с въпроса за граф Игнатиев удари фундамента на мита за Големия брат. Митът е "триетажен", колкото освобождения на България трябва да се припишат на Русия. Приносът ѝ само за първото – от Османската империя, трябва да бъде приет с благодарност, независимо какви точно интереси са я водили. Но не и фалшивите идеализации, израснали върху него и станали предмет на интервюто с Костадинов. Второто "освобождение" е съвсем според пророчеството на Левски за новото робство. Докато СССР участва в освобождението на Европа от единия голям тоталитаризъм на ХХ век – фашизма, налага в половин Европа втория голям тоталитаризъм – комунизма. И България живя в него 45 години, когато нашият Голям брат се държа до детайл като в романа на Оруел.
Третото "освобождение" предстои, да не дава Господ. То е ясно от кого – "ЕС е вреден! Като под турско робство сме!", казва Костадинов и работи от изгрев до залез Русия да ни освободи от автентичния национален идеал на нашите предци – приобщаването на България към западноевропейските държави и демократичния свят. А когато се разклаща митът за Големия брат, той изпада в паника и обявява всичко, което не подкрепя мита, за лъжа, а който дръзне да го прави - за еничар. Защото така "третото освобождение" може да не дойде и "Възраждане" да не изиграят след него мечтаната роля, която имаха комунистите след "второто освобождение".
***
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
още един Педофил срещу държавата си и народа си!
Много отпадък има в тая държава и за съжаление има само един работещ начин за изчистване!
25 Факт
Всъщност на Трети март 1878г. съгласно Санстефанския мирен договор България става ВАСАЛ на Османската империя и е окупирана от руската армия!!!!!
Източна Румелия остава в състава на Османската империя чаааак до 06.09.1885г. Съединението, когато Източна Румелия се обединява с Княжество България!
Княжество България е ВАСАЛ на Османската империя чааак до 22.09.1908г. деня на Независимоста на България от Османската империя, когато вече България става свободна и независима държава!!!!
Коментиран от #30, #90
22:06 27.03.2026
44 Факт
ЗАБРАНЕНИ ИСТИНИ, писани от руснаци, разкриващи изцяло руската антибългарска политика, която на 3 март вкупом медии, политици и българи ЗАБРАВЯТ. Липсата на историческа памет е последица от държавната политиката на фалшивия руски освободител. Тя убива бавно и безвъзвратно България и българите. Отделно признанията на Сергей Татишчев от 1890г. потвърждават със задна дата изводите на българския революционери историк Георги Раковски от 1861г. за руската УБИЙСТВЕНА политика спрямо българите.
Планът, формулиран през 1890г. се изпълнява и днес. Фалшификацията на българската история в удобен за Москва дух, особено след преврата на 9.09.1944г, но и досега, е факт и е важен свързващ елемент от този план.
Намирайки се на пътя към мечтания Константинопол и Проливите, Руската империя е трябвало да прегази или най-малкото да подчини България на своята политика, но нашите славни предци до 1917г. очевидно не са желаели да бъдат подчинявани. Напротив, борели са се за истинска свобода, независимост и национално обединение. Така интересите на Руската империя и на България се сблъскват остро и непримиримо. Понеже се съпротивляваме българите сме обявени за изменници, предатели и неблагодарници, виновни, че следваме своите интереси. Затова трябва да бъдем наказани и да после
48 Факт
“...След като се убедим в предателството и измяната на българите, ние трябва да се отнасяме с тях като с ВРАГОВЕ, без да се утешаваме с мнимите различия между настроението на народа и неговите водачи, тъй като в политиката всеки народ отговаря за своето правителство. Всичко, което Русия направи за България, трябва да бъде развалено. Целта на нашите усилия трябва да бъде не целокупна България, а подялбата даже на сегашното княжество между съседите му: румъни, сърби и гърци, с изключение на широката полоса по дължината на Черно море, която Русия може да поиска да остави за себе си.”...
По-нататък той развива тезата, че България, както Полша, трябвало да бъде изтрита от лицето на земята за назидание на всички други племена, населяващи Изтока.
Източник - Татищев, Сергей Спиридонович (1846-1906). Из прошлого русской дипломатии : Ист. исслед. и полемич. ст. / Соч. С.С. Татищева. - Санкт-Петербург: А.С. Суворин, 1890г.
50 Факт
1. Спрямо лица и политици, разбрали тези истини, които се елиминират, отстраняват и дори физически ликвидират - Васил Левски, Захари Стоянов, Стефан Стамболов, Димитър Петков,
2. Спрямо българския народ, който се разединява като му се внушава чрез мощна пропаганда измамата за дядо Иван и Русия като негов приятел, покровител и освободител, с което се създават руските слуги агенти, нарекли се русофили, наречени от старите българи РУБЛАДЖИИ.
Всеки Българин, който не се е поддал на тази пропаганда се заклеймява като русофоб, сиреч потенциален враг на народа, небългарин и разбира се продажник, продал се на злите сили на Запада. Чрез русофилите, голяма част от които минават на хранилка и пряко финансиране на руското правителство се отслабват силите и най-важното разбива се единението на българите, чиито земи периодично или се обезбългаряват чрез провокирани преселения на предприемчиви и трудолюбиви българи извън тях и чрез заселване на небългари в тях, или се разпродават периодично и подаряват на всички съседи - Сърбия, Гърция, Румъния, Османската Турция.
1. Свалянето от власт на Стефан Стамболов през 1894г. чрез тайна сделка с княз Фердинанд
2. Убийството на Стефан Стамболов през 1895г. от платени руски агенти, наемни убийци
3. Признанието на княз Фердинанд през 1896г. и обвързването му с руската политика, което с малки прекъсвания продължава чак до 1913г.
4. Тайните военно-политически споразумения с Русия от 1902г. и 1908г., за които казионната историография общо взето не говори, понеже подчиняват българската държавна власт на имперските интереси на Русия.
5. Междусъюзническата война от лятото на 1913г., когато има най-сериозен опит планът Татишчев да се изпълни буквално точка по точка чрез русофилския заговор на съюзниците разбойници Сърбия и Гърция. Изпълнението на плана е ускорено, понеже с победите на Българската армия над турците в Балканската война има опасност да рухне статуквото на Балканите и особено в близост до Цариград и Проливите в ущърб на Русия, а и България дава много сериозна заявка за национално обединение.
Крумова и Дойче Велле.
Добра историческа сглобка.
Факти имайте поне малко санитарен филтър и не ни ги поднасяйте заедно.
До коментар #48 от "Факт":точно Русия ни е спасила от подялба между Гърция, Сърбия и Турция, каквато е искал Чърчил - народ който се бие на страната на поробителката си срещу освободителката си няма право на държава, нарича ни предателски народ, а не е ли така, сменяме непрекъснато съюзници, не проявяваме към никоголоялност, с Германия срещу Русия, обявяваме война на САЩ и Англия, после с Русия срещу Германия и САЩ, сега със САЩ срещу Русия, а самите САЩ не са срещу Русия
Коментиран от #117
67 а бе..
До коментар #50 от "Факт":Бгбандерски тчвор,ако бг-то беше почакала да дойдат алабино,легето и валдхардо да асвободят бг-тата,днеска щеше да си със шалваре втора употреба от диарбекире и щеше да шпрехаш по станбулски
Коментиран от #98, #103
71 Моряка
22:32 27.03.2026
78 Факт
Някои територии освен Македония също не са в района на т. нар Санстефанска България – говорим за района северозападна България, курско, брезнишко, трънско, които са окупирани от сърбите. Отделно Северна Добрджа е откъсната от България и предадена на Румъния, Беломорието също отсъства, Одрин също не е в България и т.н. Ако се върнем на статута на Княжеството, което тепърва ще се създава, то реално към този момент не съществува. Към 3-ти март 1878-а година нито имаме отделно правителство, нито имаме отделна войска. Формированията, които се създават са т. нар "земска войска", която всъщност по руските документи представлява един руски корпус. Тази традиция се запазва поне до Съединението от 6 септември 1885-а годна, когато руските офицери напускат окончателно.
80 Факт
6 септември е най-подходящата дата, защото в българското общество по тази дата има абсолютен консенсус. Той е надпартиен и никой българин няма какво да изрече против тази наистина велика историческа дата. Освен това тази дата е много съществена, тъй като тогава самите българи са извършили акта на Съединението. В това дело те не са се допитали до нито една велика сила, напротив – поставили са всички Велики сили пред един свършен факт. Всички българи са демонстрирали, че първо са израснали за самостоятелна политика, второ – че са подготвени да я осъществяват не само на Балканите, а и в Европа и в крайна сметка са демонстрирали своята независимост.
83 Факт
Той обясни, че генерал Николай Игнатиев е тържествувал, когато Левски е бил обесен. Това става ясно от телеграмата на Игнатиев до Азиатския департамент - документ, който години наред се е криел.
На 25 януари граф Николай Игнатиев докладва за щастлив изход от софийското съзаклятие. Смъртта на най-великия българин е тържество за руската дипломация. И това се е случило, защото великият везир е послушал руските съвети, разказа за въпросния документ Янко Гочев.
Там Игнатиев твърди, че целта е империята е да държи в "нравствено подчинение съседните области като България и да превърнем българското население... в послушно оръдие на руската политика...".
Според историка Янко Гочев граф Игнатиев е подмолният манипулатор с най-важна роля за обесването на Левски. Той отказва да го спаси и манипулира софийските комисари, за да се стигне до трагичната развръзка. Гочев разкрива, че всички членове на комисията са подставени лица, българите също са посочени от графа. Граф Игнатиев в своите "Записки" си отбелязва как Русия трябва да използва българите за своите цели.
Историкът е категоричен, че комисията има една цел -да ликвидира българското националноосвободително движение и то да стане марионетка на руската дипломация. Аргументът е и едно писмо на графа от 25 януари 1873 г. до канцлера Горчаков, където той тържествува – "Софийската афера", тоест убийството на Левски, е приключила с "щастлив изход".
Именно затова Апостола е бил главната пречка за Игнатиев и руския император - Левски се е борел за независима България, а те да сме придатък на руската империя.
Оттук нататък бъдещите кандидат-поробители смятат, че революцио
До коментар #87 от "ии тpoл":Прав сте че Гърция, Сърбия и Румъния също първо са били васали на Османската империя преди да станат независими държави.
Но Сърбия, Гърция и Румъния НЕ ПРАЗНУВАТ датата на която са станало васали на Османската империя, така както продължаваме да го правим ние българите!!!
101 берлински договор
Руската окупационна войска в България и Източна Румелия ще се състои от шест дивизии пехота и две дивизии конница и няма да надвишава 50 000 души. Тя ще се издържа от окупираната страна.......
Срокът на окупацията на Източна Румелия и България от императорските войски се определя на 9 месеца от деня на размяната на ратификациите по този договор.
Императорското руско правителство се задължава да завърши в срок от три месеца след изтичане на по-горе посочения срок превеждането на войските през Румъния и цялостното опразване на Княжеството.
111 Факт
Писмото на Васил Левски до Филип Тотю, 1 март 1871 година
"Това така доказвам на нашите родолюбци, щото да престанат ония бърборения. С факти имам да докажа, че с руски агенти съм имал да работя, без да знам, в 69-то (1869 г.), единият препоръчан от одеските българи за добър помощник на българите, пък не излезе така. Уловихме няколко шарлатанлъци и хайде – отдето е дошъл. Кога стане нужда, ще го кажем с всичките му работи. Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме."
121 Я па тоя
До коментар #111 от "Факт":Историци, като специалистите за периода на българското възраждане Пламен Митев и Кети Мирчева:
Трудът на Янко Гочев е класически продукт на конспиративната теория, изграден върху предпоставени тези, изложени ясно и последователно в произведението. Авторът не познава добре епохата, която се опитва да интерпретира, трудно поставя в контекст извори, но е създал логичен разказ в рамките на собствените си предубеждения. Като разчита на основателните антируски нагласи в българското общество в контекста на хибридната война, водена от Русия, разпростирайки се на 834 страници, той, без нито едно конкретно доказателство, успява да внуши на читателя, че осъждането и екзекутирането на Апостола са дело на руския посланик в османската столица, който желае да унищожи единствения според Гочев представител на революционното движение, който е за самостоятелни български действия.
126 Факт
Според официалните данни от Комисията по досиетата:
Длъжност: Той е бил щатен разузнавач (кадрови офицер).
Структура: Работил е в Първо главно управление (ПГУ) на ДС, по-конкретно в отдел 14 „Културно-историческо разузнаване“.
Период: Назначен е на 26 май 1983 г., а през 1987 г. е повишен в старши разузнавач.
Прикритие: По време на службата си в ПГУ е ползвал прикритието на млад учен в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Името му е официално оповестено през март 2013 г. при проверка на ръководните кадри в Софийския университет, където той е заемал поста декан на Историческия факултет.
128 Факт
" ...За да бъде властта здрава и да не изисква постоянно извънредно напрежение от наша страна, е необходимо да държим в нравствено подчинение съседните области и да превърнем българското и гръцкото население, от една страна и арменското, от друга, в послушно оръдие на руската политика и в постоянни съюзници, като УНИЩОЖИМ ( !!!!) всякаква възможност за преминаването им във враждебен лагер..."
Толкова за "любовта" на "българския" граф към България.
Прелиминарния договор от Сан Стефано е точно такъв пример за нравствено подчинение- всички знаят, че този пакт няма никаква стойност и затова го изписват като предварителен ( прелиминарен). Единствено за баламите ( които се вържат) в България остава уловката, че рАсия много искала да сме обединени и силни. Ама толкова много, че чак не одобряват Съединението.
148 Факт
До коментар #143 от "Якото турско "съжителство"":Според теб от кого е станала Независима България на 22.09.1908г.?
"Княжество България е васално на Османската империя, което означава, че българският княз се утвърждава от султана.
Ето основните моменти, свързани с този процес:
Утвърждаване: Княз Александър I Батенберг е избран от Велико народно събрание, но след това е официално утвърден (назначен) от султана със съгласието на Великите сили.
Източна Румелия: Князът на България става и генерал-губернатор на Източна Румелия, като тази позиция също се утвърждава от султана.
Контекст: Това е формално васално задължение, произтичащо от международния договор след Освобождението, което обаче е премахнато след обявяването на Независимостта на България през 1908 г.
