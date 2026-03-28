Китай обвини САЩ в планове да превземат Панамския канал

Китай обвини САЩ в намерение да завземат Панамския канал, от който наскоро беше изгонен оператор, базиран в Хонконг, съобщава "Глобъл таймс".

Позицията на Пекин по въпроса за пристанището в Панама "е ясна", заяви говорителят на Министерството на външните работи Лин Джиен.

"Повторното раздухване на въпроса от американската страна само разкрива собственото ѝ намерение да завземе канала", изтъкна той.

Думите му бяха в отговор на въпрос относно твърденията на САЩ, че Китай задържа кораби под панамски флаг, което Вашингтон определи като "наказание" на Пекин за Панама.

Върховният съд на Панама постанови през януари, че лицензионните условия, предоставени на базираната в Хонконг компания CK Hutchison за експлоатация на две стратегически пристанища в двата края на канала, нарушават конституцията на страната.

Решението дойде приблизително година, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп публично изрази загриженост относно свързаната с Китай инфраструктура в близост до водния път, описвайки я като потенциална заплаха за сигурността.

Оттогава компанията Panama Ports Company на CK Hutchison заведе дело срещу Панама в Съда на Международната търговска камара, с искане за обезщетение от над 2 милиарда долара.

Фирмата заяви, че Панама не е подала първоначален отговор на арбитража.

"Като се има предвид, че корабите под панамски флаг носят значителен дял от контейнерната търговия на САЩ, тези действия биха могли да доведат до значителни търговски и стратегически последици за американското корабоплаване", предупреди морската комисия на САЩ.

Комисията има правомощията да разследва "дали разпоредбите или практиките на чуждестранни правителства водят до неблагоприятни условия за корабоплаването във външната търговия на Съединените щати".

Очаква се президентите Тръмп и Си Дзинпин да се срещнат на 14 и 15 май в Пекин за среща на върха, фокусирана предимно върху търговията.

През февруари Panama Ports Company заведе дело в Международната търговска камара в Париж, с искане за обезщетение от поне 2 милиарда долара.