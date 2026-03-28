Китай обвини САЩ в планове да превземат Панамския канал

Китай обвини САЩ в намерение да завземат Панамския канал, от който наскоро беше изгонен оператор, базиран в Хонконг, съобщава "Глобъл таймс".
Позицията на Пекин по въпроса за пристанището в Панама "е ясна", заяви говорителят на Министерството на външните работи Лин Джиен.
"Повторното раздухване на въпроса от американската страна само разкрива собственото ѝ намерение да завземе канала", изтъкна той.
Думите му бяха в отговор на въпрос относно твърденията на САЩ, че Китай задържа кораби под панамски флаг, което Вашингтон определи като "наказание" на Пекин за Панама.
Върховният съд на Панама постанови през януари, че лицензионните условия, предоставени на базираната в Хонконг компания CK Hutchison за експлоатация на две стратегически пристанища в двата края на канала, нарушават конституцията на страната.
Решението дойде приблизително година, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп публично изрази загриженост относно свързаната с Китай инфраструктура в близост до водния път, описвайки я като потенциална заплаха за сигурността.
Оттогава компанията Panama Ports Company на CK Hutchison заведе дело срещу Панама в Съда на Международната търговска камара, с искане за обезщетение от над 2 милиарда долара.
Фирмата заяви, че Панама не е подала първоначален отговор на арбитража.
"Като се има предвид, че корабите под панамски флаг носят значителен дял от контейнерната търговия на САЩ, тези действия биха могли да доведат до значителни търговски и стратегически последици за американското корабоплаване", предупреди морската комисия на САЩ.
Комисията има правомощията да разследва "дали разпоредбите или практиките на чуждестранни правителства водят до неблагоприятни условия за корабоплаването във външната търговия на Съединените щати".
Очаква се президентите Тръмп и Си Дзинпин да се срещнат на 14 и 15 май в Пекин за среща на върха, фокусирана предимно върху търговията.
През февруари Panama Ports Company заведе дело в Международната търговска камара в Париж, с искане за обезщетение от поне 2 милиарда долара.
4 Клъц!
Десантните кораби (Amphibious Assault Ships) са проектирани да пренасят стотици морски пехотинци, техника и хеликоптери. Ако тези съдове са били в бойна мисия или са пренасяли подкрепления (като наскоро изпратените 2500 морски пехотинци в региона), те със сигурност не са били празни.

Иранските твърдения: IRGC съобщава за „голям брой жертви" сред американските морски пехотинци при тези удари.
Иранските твърдения: IRGC съобщава за „голям брой жертви“ сред американските морски пехотинци при тези удари.
8 Хаха
До коментар #4 от "Клъц!":И ти ли вярваш на брадите, невчесани от памтивека.
17 Няма начин да не ходи в Китай.
До коментар #12 от "А бе":Там ще си поделят Русия.Малко ще се подкарат,но ще се разберат.
23 в Панама имало върховен съд
-;-
А ние къде сме с тази съдии, прокурори и айдукати!
Дали ще доживея да видя пожизнен прокурор.
24 Европеец
До коментар #1 от "Капитан Тръмп Спароу":Прав си, така е.... Ама Дончо от толкова алчност може да му приседне или пък да му се случи нещо друго..... Автора е забравил ,че панамският канал Дончо го кръстя американски канал, та да си спомни, че може да му спрат субсидията....
25 Европеец
До коментар #12 от "А бе":А бе надява се да ходи-виж как почна да се подмазва на китайците и каза ,че се е повлякъл и е прекарал с митата още от 145 %.... Въпросът е китайците имат ли желание тая среща да се състои е дали са готови да приемат за гост един агресор и ядрен терорист и убиец на 165 ирански момиченце от началото училище....
