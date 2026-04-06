След 70 г. в орбитата на Москва: Договорът с Украйна най-после разкачи България от руското влакче

България, последната страна от НАТО, която прекъсна връзките си с Москва, подписа историческо споразумение с Киев. Най-верният руски сателит на Балканите напуска окончателно руската орбита на влияние след 70 г. сътрудничество. Какви ответни мерки ще предприеме Русия по отношение на България и може ли руска кибератака срещу българската инфраструктура да задейства член 5 на НАТО? Това пише в пространен анализ френското издание France-Jeunes.

На 30 март 2026 г. в конферентна зала в Киев президентът на Украйна Володимир Зеленски и българският министър-председател Андрей Гюров се срещнаха лице в лице пред синьо-жълтото и бяло-зелено-червеното знамена. По време на тази съвместна пресконференция украинският президент заяви: "Нашите екипи работят от дълго време. Много съм доволен, че сега имаме такова споразумение между двете държави." Това изявление, публикувано от Укринформ, подчертава значението на момента. Преди това подписване България беше единствената държава-членка на НАТО, която не беше прекъснала официално отбранителните си връзки с Русия от февруари 2022 г. Два дни по-рано Зеленски подписа десетгодишни споразумения със Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, фокусирани върху експертизата в борбата с дронове. България обаче не обменя никакви способности: тя напуска лагера. Това е вътрешна геополитическа промяна в Европа, чиито последици се простират далеч отвъд Балканите.

Защо Зеленски държи на дългите преговори?

На дипломатически език, позоваването на "дълъг период" на работа между екипите никога не е просто формалност. Това означава трудни и сложни преговори, които многократно са спирали, вероятно възпрепятствани зад кулисите от вътрешното нежелание на България. България беше последната източноевропейска страна, която отхвърли официално двустранно споразумение за отбрана с Киев, въпреки че доставките на оръжие бяха започнали в първите месеци на конфликта. Това забавяне не беше техническа аномалия, а сигнал, изпратен към Москва, доказателство, че София не бърза. Като публично подчертава това забавяне, Зеленски потвърждава българското изключение и по този начин ефективно го заличава.

Персийският залив и Балканите: две различни дипломатически логики

Българското споразумение е част от щателно калибрирана дипломатическа последователност. На 28 и 29 март надделя стратегията на Персийския залив: десетгодишни партньорства, при които страните от Персийския залив обменят финансовия си капацитет за украинския опит в унищожаването на дронове. На 30 март беше ред на Балканите със София, но значението на това събитие е коренно различно. Монархиите от Персийския залив се стремят да се защитят от иранските дронове: това е обмен на умения между тактически партньори. България прави екзистенциален избор на страна. Това не е просто сътрудничество с Украйна - това е структурен разрив с руската орбита, която е била нейна сфера на влияние в продължение на повече от седемдесет години.

Просто още едно споразумение в списъка или истински повратен момент?

Сред приблизително двайсетината двустранни споразумения за сигурност, подписани от Украйна от 2022 г. насам, това от 30 март 2026 г. се откроява. Споразуменията с балтийските държави, Полша и Обединеното кралство потвърждават вече съществуващи съюзи. Българското споразумение обаче създава нова реалност: то формализира разрив, който е настъпил на практика, но никога не е бил фиксиран в писмен вид. То превръща неформалното, тайно споразумение в десетгодишен правен ангажимент. Именно това преминаване от сенките към светлината прави това събитие историческо и за двете страни.

София, дъщеря на Москва: съветското наследство от 1991 г.

За да разберем земетресението от 30 март 2026 г., трябва да се задълбочим в неговите основи. България не беше просто още един сателит на СССР: тя беше най-лоялната, най-преданата, тази, която Москва с обич наричаше своята "шестнадесета република". През 1968 г., когато танковете на Варшавския договор смазаха Пражката пролет, България беше единствената страна в блока - освен СССР и Източна Германия - която изпрати войски в Чехословакия. Не от чувство за дълг, а от идеологически плам. След падането на комунизма през 1991 г. страната никога не е прекъсвала истински връзките си с Русия. Газовата зависимост чрез Газпром продължи до 2022 г., мощно проруско лоби продължи да се инфилтрира в управляващите партии, а Българската православна църква остана исторически обвързана с Московската патриаршия. Това наследство не е абстрактно: то оформя ежедневието на гражданите, от отоплението на апартаменти в София до хилядите работни места в отбранителната промишленост.

Отбранителната промишленост: скритото дете на съветския комплекс

България наследи от Студената война огромни военно-промишлени комплекси, разпръснати в Сопот, Казанлък, Шумен и други градове във вътрешността на страната. Тези фабрики произвеждаха боеприпаси, ракети и компоненти за оръжия по съветски стандарти - калибри 122 мм и 152 мм, боеприпаси за танкове Т-72 и БМП /бойни машини на пехотата/. Това наследство направи страната ключова още от първите месеци на войната в Украйна, тъй като украинските войници бяха обучавани да боравят именно с това оборудване. Но това наследство направи и България заложник на самата себе си: нейните фабрики не можаха веднага да преминат към стандартите на НАТО за една нощ, а естествените им клиенти, по инерция, останаха руският пазар или бившите страни от Варшавския договор.

Газпром, Патриаршията и БСП: трите стълба на руското влияние

Москва имаше три силни, тясно преплетени лоста на властта в София. Първият беше свързан с енергетиката: до април 2022 г. руският газ се транзитираше масово за България чрез Газпром, а българското правителство дори трябваше да възобнови преговорите с газовия гигант след временно спиране на доставките, както припомня Le Monde в своя анализ от септември 2022 г.

Вторият лост беше църковен: Българската православна църква, чийто патриарх, исторически близък до Кирил Московски, предаваше пацифистко послание за проруски неутралитет на енориите. Третият лост беше политически, въплътен от БСП (Българска социалистическа партия), наследник на Комунистическата партия, която упражняваше значително влияние в управляващите коалиции и поддържаше мрежа от двустранни отношения с Кремъл.

Наследство, което определя ежедневието на българите

Това съветско влияние не се ограничаваше до дипломатическата или индустриалната сфера. В българските семейства споменът за Втората световна война остава поляризиран: Червената армия все още се възприема до голяма степен като освободителна сила, а не като окупационна армия. Руските телевизионни сериали заемаха голяма част от българските телевизионни програми. Туризмът до Черно море и Крим беше обичайно семейно занимание преди 2014 г. Именно тази тясна връзка, тази смесица от икономическа зависимост, историческа памет и културна близост, прави подписването на споразумението от 30 март толкова значимо. Седемдесет години сътрудничество не могат да бъдат прекъснати от обикновен договор.

Българският парадокс от 2022 г.: 1/3 от оръжията за Украйна, за които никой не говореше

И ето тук започва главозамайващата история. През 2022 и 2023 г., докато българското правителство официално отказва да изпрати тежко оръжие на Украйна, посредниците масово изкупуват български оръжейни запаси, за да ги изпращат до Киев. Страната, която обявява неутралитет, всъщност е един от основните военни доставчици на Украйна. Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, разкри цифрите, която илюстрират целия парадокс: в началото на войната една трета от оръжията, използвани в Украйна, идват от България. Това означава, че на всеки три снаряда, изстреляни от украински войник през пролетта на 2022 г., един вероятно е произведен във фабрика в Тракийската низина. Тази двойна игра е политически неустойчива в дългосрочен план - и именно това напрежение прави споразумението от 30 март 2026 г. неизбежно.

Боеприпасите се доставят чрез фиктивни компании

Механизмът на непреките продажби беше известен на всички заинтересовани страни, но никой нямаше интерес да говори открито за него. Частни компании, често регистрирани в Полша, Румъния или в регулаторни убежища в Източна Европа, купуваха български оръжейни запаси - предимно боеприпаси от съветски калибър - и ги препродаваха на украинското Министерство на отбраната или на американски и британски посредници. Договорите бяха непрозрачни, транзитните маршрути - умишлено скрити. Всички в Киев знаеха. Всички в Брюксел знаеха. В Москва също. Но София поддържаше облика на страна, която не доставя нищо, преструвайки се на невежа, докато фабриките ѝ работеха с пълен капацитет.

Когато 4% от БВП зависи от войната на друга държава

Цифрата, цитирана от Урсула фон дер Лайен, е показателна: близо 4% от БВП на България идва от отбранителния сектор. Колосална тежест за сравнително малка икономика, което означава, че десетки хиляди български семейства зависеха пряко или косвено от производството на оръжие. Българската индустрия вече беше икономически ангажирана във военните усилия много преди дипломацията ѝ да последва примера им. Именно тези работни места, тези фабрики, тези производствени линии правеха поддържането на фикцията за неутралитет все по-трудно пред лицето на неоспоримите цифри.

Инвестицията на Rheinmetall: индустриалният преход към НАТО

През 2025 г. германската компания Rheinmetall инвестира един милиард евро в България, за да произвежда 100 000 снаряда годишно по стандартите на НАТО. Тази инвестиция бележи официалния преход на военно-промишления комплекс, наследен от СССР, към инструмент, интегриран във веригата за доставки на Атлантическия алианс. Фабриките, които произвеждаха 152-милиметрови боеприпаси за държавите-наследници на Варшавския договор, се преобразуват, за да произвеждат западни калибри. Споразумението от 30 март 2026 г. е просто дипломатическият превод на една индустриална реалност, която вече се е случила: България вече е напуснала руската сфера на влияние по отношение на своите фабрики; оставаше да го направи и по отношение на договорите.

Русофили срещу русофоби: Разпокъсана България

Материалната и индустриална промяна разказва само половината от историята. Другата половина са човешките, социалните и междупоколенческите различия. През септември 2022 г. Le Monde описва България като "дълбоко разделена между русофили и русофоби". Това разделение не е журналистическа метафора: то се проявява физически по улиците. Проруските демонстрации в София по това време са най-големите в Европа след тези в Белград. Хиляди българи излязоха по улиците, развявайки руски знамена и скандирайки лозунги срещу НАТО и Европейския съюз. В семействата избухнаха разгорещени дебати: родители, отгледани с наратива за славянското братство, обвиняваха децата си, че са индоктринирани от Запада. След това, бавно и неусетно, разривът се измести.

"Руснаците са наши братя": митът от три десетилетия

Тази българо-руска културна близост беше истинска, а не просто инструмент на Кремъл. И двата езика имат славянска основа, което ги прави частично взаимно разбираеми. Руските телевизионни сериали заемаха голяма част от българските програмни схеми. Туризмът до Черно море и Крим беше обичайна семейна практика преди 2014 г. Преди всичко, споменът за Втората световна война играеше централна роля: Червената армия беше представена в училищните учебници и семейните истории като силата, освободила България от фашизма, като по този начин заличаваше факта, че съветската окупация е продължила почти петдесет години. Този братски мит не беше изкуствен политически спор - това беше популярно чувство, вкоренено в три поколения българи.

Поколението след Еразъм, което разруши мита

Това, което наклони везните в България, не беше реч за външна политика или заповед от Брюксел. Беше цяло поколение. Младите българи, които учеха по програмата Еразъм пътуваха в Западна Европа и бяха свързани с англоезични и френскоговорящи социални медии, започнаха да налагат алтернативен наратив в собствените си семейства. Кадрите от Буча, Мариупол и разрушените градове вече не се филтрираха през руската държавна телевизия, предавана от български канали, близки до правителството. Те пристигаха директно по телефони, без посредници. Именно тези млади хора, които вече не се разпознаваха в проруския патриотичен наратив на своите по-възрастни роднини, тласнаха политическите партии да втвърдят позицията си между 2024 и 2025 г.

От семейните кухни до урните за гласуване: тихата промяна

Влиянието на това поколение първоначално не се отразяваше в социологическите проучвания. То се проявяваше в кухни, семейни събирания и лични разговори - точно там, където митовете наистина умират. Млад българин, завръщащ се от следването си в Берлин или Париж, не обръща баща си към прозападни възгледи чрез геополитически аргументи. Той го прави, като показва, като разказва и сравнява. Тази тиха промяна, невидима в социологическите проучвания, бавно ерозира проруската основа на българското общество, докато политическите партии, усещайки променящата се тенденция, не коригираха позицията си. Между 2024 и 2025 г. дори партии, традиционно предпазливи по руския въпрос, втвърдиха реториката си, не от идеологическо убеждение, а от електорален прагматизъм.

Какви конкретни промени въвежда споразумението за отбрана между България и Украйна?

Освен символиката, споразумението, подписано в Киев на 30 март 2026 г., съдържа конкретни разпоредби, чието въздействие ще се усети директно на бойното поле. Според Укринформ са установени три ключови компонента. Първият се отнася до съвместното производство на оръжия на териториите на двете страни, включително дронове. Вторият се фокусира върху енергийното сътрудничество. Третият се занимава с транзита на международна помощ през България. Зеленски уточни, че София ще използва програмата SAFE на Европейския съюз за финансиране на това съвместно производство. За украинските войници на фронтовата линия това означава дронове, произведени по-близо до театъра на военните действия, боеприпаси с калибри, съвместими със съществуващото им оборудване, и оптимизирана логистика - спестяване на време, което в условията на война на изтощение означава спасени животи.

Програмата SAFE: 150 милиарда евро за съвместно производство с Украйна

Приета през май 2025 г. от Съвета на Европейския съюз, програмата SAFE ("Действия за сигурност за Европа") е механизъм за заем от 150 милиарда евро, предназначен за финансиране на съвместно закупуване на военно оборудване. Принципът е прост, но иновативен: ЕС предоставя средства на своите държави членки, инвестиращи в производство за отбрана, с ангажимент да включат украинската индустрия от самото начало. Осемнадесет държави се възползват от този механизъм - и България е сред тях. Това е мощен символ за държава, която от 2022 г. все още отказваше да признае войната като такава в официалните си комуникации.

Украинско-български дронове и 100 000 снаряда годишно

Компонентът на споразумението за дронове отразява тактическа реалност, която Украйна познава добре. Безпилотните летателни системи се превърнаха в централно оръжие на конфликта, както за разузнаване, така и за удари, а защитата срещу тях е жизненоважна - както се вижда от нарастващия брой украински пътища, защитени от мрежи против дронове. Съвместното украинско-българското производство ще доближи производствените линии до фронтовата линия, намалявайки времето за доставка и транспортните разходи. В същото време инвестицията на Rheinmetall за производство на 100 000 снаряда годишно на българска земя е пряко свързана с обещанието за съвместно производство: българските фабрики вече няма да бъдат тайни доставчици, работещи в сянка, а официални партньори, интегрирани в прозрачна верига за доставки, отговаряща на стандартите на НАТО.

Енергетика и транзит: по-малко видимите, но стратегически аспекти

Споразумението не се ограничава само до оръжия. Енергийният компонент предвижда засилено сътрудничество между София и Киев в контекста на редовните руски удари по украинската енергийна инфраструктура. България, която сама е била обект на енергийна уязвимост от "Газпром", има опит в диверсификацията на доставките си. Третият компонент - транзитът на международна помощ през българска територия - е също толкова стратегически важен. Той формализира ролята на България като логистичен коридор между Западна Европа и Украйна, роля, която страната вече е играла де факто, но никога де юре. Тези два компонента, по-малко публично оповестени от дроновете, засилват интеграцията на България в архитектурата за подкрепа на Украйна.

Черно море: Какви репресии ще предприеме Русия след българското споразумение?

Споразумението за отбрана не изпада в геополитически вакуум. България е черноморска крайбрежна държава и от януари 2024 г. участва в морска коалиция за разминиране с Турция и Румъния. Подписването на споразумението на 30 март 2026 г. засилва това присъствие и същевременно директно излага София на руски репресии. Москва разполага с набор от хибридни мерки: дезинформационни кампании чрез български проруски мрежи, кибератаки срещу критична инфраструктура, остатъчен енергиен натиск и военноморско сплашване в Черно море край бреговете на Варна. Въпросът вече не е дали България ще се намеси - тя вече го е направила - а докъде може да стигне Москва в атака срещу член на НАТО, без да задейства член 5.

Януари 2024 г.: Разминиране - първият праг е прекрачен

На 11 януари 2024 г. в Истанбул министрите на отбраната на Турция, Румъния и България подписаха протокол за създаване на оперативната група "MCM Black Sea" - съвместна военноморска група, натоварена със задачата да елиминира плаващи мини в Черно море. Както съобщи Le Monde, тази инициатива е била пряко насочена към гарантиране на сигурността на украинския износ на зърно, който Русия се опитва да наруши. Турският министър Яшар Гюлер обясни тогава, че целта е по-ефективна борба със заплахата от мини чрез укрепване на съществуващото сътрудничество. По този начин България, чрез своя заместник-министър на отбраната Атанас Запрянов, предприемаше конкретни действия срещу руските интереси в Черно море - много преди двустранното споразумение от март 2026 г.

Арсеналът от руски репресии в София

Москва няма да остане пасивна пред лицето на това, което изглежда като официално дезертьорство. Русия все още разполага с много лостове в България, дори и те да са отслабнали от 2022 г. насам. Масовата дезинформация в българските социалните медии е основният инструмент: акаунти и медии, свързани с Кремъл, заливат българското дигитално пространство с проруско съдържание, омаловажавайки зверствата в Украйна и осъждайки предателството на София. Натискът върху Българската православна църква представлява втори лост: Московската патриаршия може да използва връзките си с местното духовенство, за да разпространява антинатовска реторика в енориите. Провокативните военноморски маневри край бреговете на Варна, главното черноморско пристанище на България, представляват трети инструмент за принуда.

Докъде може да стигне Москва, без да задейства член 5?

Споразумението от 30 март много вероятно ще засили тези репресии, изпробвайки устойчивостта на страна, която току-що е преминала точката на безвъзвратност. Централният въпрос, както за София, така и за Атлантическия алианс, е следният: ще задейства ли руска кибератака срещу българската инфраструктура Член 5? Ако военноморското сплашване в Черно море ескалира във въоръжен инцидент, ще принуди ли това други членове на НАТО да се намесят? Подписвайки това споразумение, България умишлено се поставя на острието на бръснача. Тя залага на това, че колективното възпиране на НАТО ще бъде достатъчно, за да ограничи руското отмъщение на хибридно ниво - кибератаки, дезинформация, икономически натиск - без никога да ескалира в открит конфликт.

Ами ако Франция се огледа в България, за да разбере собствената си мудност?

Българската промяна предлага неочаквано огледало на Франция. Сравнението е показателно, защото преобръща обичайните йерархии. На Франция, която не споделя проруското наследство на София, въпреки това ѝ отне месеци, за да приеме идеята за изпращане на тежки оръжия в Украйна, а след това още повече време, за да обсъди публично евентуално разполагане на войски. България, започвайки от много по-ниско ниво на културна и политическа зависимост от Москва, постигна същото ниво на конкретна подкрепа - но с поразително забавяне във времето между тайните си действия (още през 2022 г.) и официалното признание (март 2026 г.). Този пропуск говори много за инерцията, която държи всички европейски общества далеч от реалността на войната.

Когато София се движи по-бързо от Париж на материалния фронт

Ако сравним времевите рамки, парадоксът е поразителен. На Франция ѝ отне повече от година след началото на инвазията, за да достави първите си крилати ракети SCALP на Украйна. България, от друга страна, вече тайно доставяше една трета от боеприпасите, използвани от украинските войски, още през първата половина на 2022 г. По отношение на материалните потоци София изпревари Париж с няколко месеца. Но по отношение на официалното признаване България чака до март 2026 г. - по-дълго от повечето си европейски съюзници - за да подпише двустранно споразумение за отбрана. Тази разлика между реалните действия и официалните изявления илюстрира една неудобна истина за всички европейски страни: действията винаги предхождат декларациите, а декларациите винаги следват общественото мнение със закъснение от няколко години.

Унгарското вето и българското мълчание: две разпадащи се съпротиви

Динамиката, която тласка България да подпише споразумението, е структурно идентична с тази, която постепенно изолира Унгария на Виктор Орбан в рамките на Европейския съюз. И двете страни следваха стратегия на средния път: отказват да осъждат Москва твърде силно, като същевременно се възползват от членството си в НАТО и ЕС. Този среден път обаче вече няма геополитически смисъл, тъй като войната е стигнала до патова ситуация и западните санкции са се затегнали. България току-що осъзна, че златната среда вече изобщо не е позиция, а празнота, която я поглъща изцяло. Унгария, от своя страна, все още се придържа към тази празнота, но нарастващата ѝ изолация в рамките на Европейския съвет показва, че същата логика на изместване действа и тук.

Българският урок за западноевропейските общества

Франция и други западноевропейски страни са склонни да гледат на българското колебание като на архаично наследство, реликва от Студената война, от която смятат, че са освободени. Но българската промяна служи като напомняне, че отричането не е изключителна запазена марка на бившите съветски сателити. На Франция, лишена от всякакво сравнимо проруско наследство, ѝ отне години, за да приведе действията си в съответствие със своите изявления. България, започвайки от самото дъно, постигна за четири години това, което другите се мъчат да направят за десетилетие. Урокът е прост: никое европейско общество, независимо от историята си, не е имунизирано срещу изкушението на отричането пред лицето на война, която разбива основите му. Разликата се състои в скоростта, с която приема да се изправи пред реалността.

Заключение: Десетгодишното споразумение за отбрана, подписано между Украйна и България на 30 март 2026 г., ще остане в историята не заради техническите си клаузи относно съвместното производство на дронове или транзита на международна помощ. Важното е какво представлява то: краят на един 70-годишен геополитически съюз, породен не от международен договор, а от поколение, което наложи нов национален наратив в собствените си семейства. Поколение млади българи, израснали в западните социални медии и образовани в европейски университети, предефинира идентичността на страната си, като отказа да наследи лоялност, която вече не разбира. Сравнението с мудността на западноевропейските общества да интегрират тази нова реалност е рязко, но необходимо. На Франция, без никакво сравнимо проруско наследство, ѝ трябваха години, за да приведе действията си в съответствие със своите изявления. България, започвайки от самото дъно, постигна за четири години трансформация, която други нации се борят да започнат. Българският Рубикон е преминат. Остава да видим колко други европейски реки ще бъдат преминати, преди континентът най-накрая да приеме войната, която се води на прага му.