Андрей Гюров: Хората разпознаха в нас един по-различен стил на управление

Хората са разпознали в служебното правителство един по-различен стил на управление, в който решенията не се налагат, а се изграждат съвместно. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров на среща с представителите на спортните федерации. Той посочи, че преди близо осем седмици се е наел с една непосилна на пръв поглед задача – осигуряването на честни избори, така че хората да имат усещането, че техният глас има значение.

"Ние, като един типичен отбор, повярвахме, че можем да направим нещо. Събрахме се, запретнахме ръкави, малко като опълченци, малко наивно и може би малко романтично. Сега, осем седмици по-късно, сме пред прага на следващите избори. Много хора биха казали, че всъщност нищо не се е променило. Може и да е така, може и да не е. Ние смятаме, че хората разпознаха един по-различен стил на управление – открит, диалогичен, в който решенията се изграждат заедно, а не се налагат. В който говорим с хората. Изборите ще дойдат в неделя и хората ще решат как да продължим оттук нататък", каза Гюров.