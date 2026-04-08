Илиян Василев: Демагогията на МАГА администрацията в САЩ действително чупи всички рекорди

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Демагогията на МАГА администрацията в САЩ действително чупи всички рекорди. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс отива на посещение в Будапеща, което на практика се превръща в брутално лобиране в полза на Виктор Орбан – лидер на участваща партия в изборите, от когото САЩ не извличат почти никаква икономическа полза: нито значими енергийни сделки, нито съществени инвестиции, нито някакви значими инвестиции, изобщо нещо което да се нарече „кожа в играта“ - личен залог.

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

И на този фон, същият този вицепрезидент, с пълна сериозност отправя обвинения към отсъстващия от предизборния тепих Европейски съюз в намеса в избори?!. Същият този ЕС, който предоставя милиарди евро на Унгария и е основният пазар за унгарски стоки и услуги и който има проблем с агент на Москва, който дестабилизира целия съюз.

Парадоксът е очевиден: онзи, който реално поддържа икономически страната, е обвиняван, а онзи, който не инвестира нищо, претендира за политическо влияние.

В крайна сметка единствената устойчива платформа на това „партньорство“ остава автокрацията, подплатена с корупция и концентрация на власт.

Добрата новина е, че днес подкрепа от Вашингтон е по-скоро пасив, отколкото актив. Изглежда родните политически олигарси са го разбрали, защото не виждам Пеевски или Борисов да се бият в гърдите, че са идейни проксита на Тръмп.