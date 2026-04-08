Илиян Василев: Демагогията на МАГА администрацията в САЩ действително чупи всички рекорди

Демагогията на МАГА администрацията в САЩ действително чупи всички рекорди. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс отива на посещение в Будапеща, което на практика се превръща в брутално лобиране в полза на Виктор Орбан – лидер на участваща партия в изборите, от когото САЩ не извличат почти никаква икономическа полза: нито значими енергийни сделки, нито съществени инвестиции, нито някакви значими инвестиции, изобщо нещо което да се нарече „кожа в играта“ - личен залог.
Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.
И на този фон, същият този вицепрезидент, с пълна сериозност отправя обвинения към отсъстващия от предизборния тепих Европейски съюз в намеса в избори?!. Същият този ЕС, който предоставя милиарди евро на Унгария и е основният пазар за унгарски стоки и услуги и който има проблем с агент на Москва, който дестабилизира целия съюз.
Парадоксът е очевиден: онзи, който реално поддържа икономически страната, е обвиняван, а онзи, който не инвестира нищо, претендира за политическо влияние.
В крайна сметка единствената устойчива платформа на това „партньорство“ остава автокрацията, подплатена с корупция и концентрация на власт.
Добрата новина е, че днес подкрепа от Вашингтон е по-скоро пасив, отколкото актив. Изглежда родните политически олигарси са го разбрали, защото не виждам Пеевски или Борисов да се бият в гърдите, че са идейни проксита на Тръмп.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:02 08.04.2026
3 Сорос
До коментар #2 от "АйДи Еф":Това е егати унижението за детето Путин.
13:05 08.04.2026
4 гнус ме е
13:06 08.04.2026
5 Дупка
13:07 08.04.2026
6 оня с коня
13:07 08.04.2026
7 Това си е факт
До коментар #2 от "АйДи Еф":Израел е в състояние лесно да го намери и разчлени в мизерния бункер. Он затова се скатава
13:07 08.04.2026
9 Жбръц
До коментар #2 от "АйДи Еф":Ти гледал ли си как се играе " Тука има,тука нема? Е, да пробват,но ще последва ..Тука ви имаше, днес ви нема! .Тресе ги Нилска треска отсега, защото ако останат сами срещу персиеца, ще ги смеля,бързо и безмилостно.Доналд затов заложи двуседмичен срок примирие: да не продължат евентуални атаки и от двете страни.Пази ви,защото от Пентагона са му докладвали ( там не работят глупави хора) ,че още няколко седмици,и ще завиждате на Газа.
13:12 08.04.2026
10 ЕССР
А като си говорим за "намеса в изборите" няма как да не споменем Румъния и Молдова
13:14 08.04.2026
11 Цветанов
До коментар #3 от "Сорос":Това е ленинградски клоун, който разиграва 150 милиона алкохолизирани крепостници.
13:15 08.04.2026
12 Хахахаха
13:18 08.04.2026
13 a бре философе
та живееш в най бедната страна в ес
не гледай в друго канче
а в тукашната кочина
13:18 08.04.2026
14 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нищо, важното че направи банкет за него, като го избраха! Тръмп наш.
13:18 08.04.2026
15 Ъъъъ
До коментар #6 от "оня с коня":Слава на Европа, нашата освободителка от руско робство!
13:20 08.04.2026
16 Бойлер
До коментар #12 от "Хахахаха":Цвнтаджии - Тръмп американски.
13:21 08.04.2026
17 Истината
Кеф е да ги гледаш в стойка Г
13:24 08.04.2026
18 Хахахаха
До коментар #17 от "Истината":На мен ми хареса, как путлера целуваше ръката на тръмп в Аляска. Също как целува корана, там е много яко.
13:27 08.04.2026
19 Макробиолог
13:48 08.04.2026
20 Макробиолог
До коментар #7 от "Това си е факт":Това са факти от Касиопея. Виж му олигарсите и голяма част от обкръжението на Путин,виж му икономич модел и т.н. ко има да го плаши исраел ,кат полувината са руски евреи?
13:53 08.04.2026
21 Ели
14:02 08.04.2026
22 заповръща ми се от този
14:18 08.04.2026
23 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":До тук, Русия постигна половината от вековната си цел да приобщи Европа, като успя, с помощта на агента Краснов да я отдалечи от връзката и със САЩ...Сега се очаква да започне с нейното "ухажване".
14:20 08.04.2026
24 Аоо
До коментар #2 от "АйДи Еф":Ами щом Путин жали онова влечуго зелено
14:27 08.04.2026
26 Бат Сали-Енергото
До коментар #18 от "Хахахаха":Небинарен козяк ,кат не щеш Светия Коран да целуваш ,целувай тогава бат Салиевия дъс страст ,пуска късметчета ако си усърден !
14:51 08.04.2026
28 Димо
15:01 08.04.2026
30 не може да бъде
15:41 08.04.2026
31 Грантое.бец Рубльов
До коментар #6 от "оня с коня":Слава !!
15:46 08.04.2026
32 Грантое.ец Рубльов
До коментар #15 от "Ъъъъ":К.Р и само К.Р за вас !
15:47 08.04.2026
33 Кой е Илиян Василев?
16:16 08.04.2026
