Илиян Василев: Демагогията на МАГА администрацията в САЩ действително чупи всички рекорди

8 Април, 2026 13:01 2 256 36

  • илиян василев-
  • мага-
  • унгария-
  • сащ-
  • орбан

В крайна сметка единствената устойчива платформа на това „партньорство“ остава автокрацията, подплатена с корупция и концентрация на власт

Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Демагогията на МАГА администрацията в САЩ действително чупи всички рекорди. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс отива на посещение в Будапеща, което на практика се превръща в брутално лобиране в полза на Виктор Орбан – лидер на участваща партия в изборите, от когото САЩ не извличат почти никаква икономическа полза: нито значими енергийни сделки, нито съществени инвестиции, нито някакви значими инвестиции, изобщо нещо което да се нарече „кожа в играта“ - личен залог.

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

И на този фон, същият този вицепрезидент, с пълна сериозност отправя обвинения към отсъстващия от предизборния тепих Европейски съюз в намеса в избори?!. Същият този ЕС, който предоставя милиарди евро на Унгария и е основният пазар за унгарски стоки и услуги и който има проблем с агент на Москва, който дестабилизира целия съюз.

Парадоксът е очевиден: онзи, който реално поддържа икономически страната, е обвиняван, а онзи, който не инвестира нищо, претендира за политическо влияние.

В крайна сметка единствената устойчива платформа на това „партньорство“ остава автокрацията, подплатена с корупция и концентрация на власт.

Добрата новина е, че днес подкрепа от Вашингтон е по-скоро пасив, отколкото актив. Изглежда родните политически олигарси са го разбрали, защото не виждам Пеевски или Борисов да се бият в гърдите, че са идейни проксита на Тръмп.


Унгария
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 9 Отговор
    Тръмп няма полезен ход

    Коментиран от #14, #23

    13:02 08.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сорос

    10 22 Отговор

    До коментар #2 от "АйДи Еф":

    Това е егати унижението за детето Путин.

    Коментиран от #11

    13:05 08.04.2026

  • 4 гнус ме е

    20 7 Отговор
    Ако искате мнението на дърт Пе Д Ал с тежки зависимости , може да прочете слово Др. Исните му , аз ще се въздържа.

    13:06 08.04.2026

  • 5 Дупка

    30 9 Отговор
    от коя дупка изпълзя пак тая долна гнида

    13:07 08.04.2026

  • 6 оня с коня

    27 12 Отговор
    слава на русия нашата освободителка от турско робство

    Коментиран от #15, #31

    13:07 08.04.2026

  • 7 Това си е факт

    8 22 Отговор

    До коментар #2 от "АйДи Еф":

    Израел е в състояние лесно да го намери и разчлени в мизерния бункер. Он затова се скатава

    Коментиран от #20

    13:07 08.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Жбръц

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "АйДи Еф":

    Ти гледал ли си как се играе " Тука има,тука нема? Е, да пробват,но ще последва ..Тука ви имаше, днес ви нема! .Тресе ги Нилска треска отсега, защото ако останат сами срещу персиеца, ще ги смеля,бързо и безмилостно.Доналд затов заложи двуседмичен срок примирие: да не продължат евентуални атаки и от двете страни.Пази ви,защото от Пентагона са му докладвали ( там не работят глупави хора) ,че още няколко седмици,и ще завиждате на Газа.

    13:12 08.04.2026

  • 10 ЕССР

    25 5 Отговор
    Господине, удобно пропускате че президента на САЩ е избран от 60% от американския народ.

    А като си говорим за "намеса в изборите" няма как да не споменем Румъния и Молдова

    13:14 08.04.2026

  • 11 Цветанов

    6 15 Отговор

    До коментар #3 от "Сорос":

    Това е ленинградски клоун, който разиграва 150 милиона алкохолизирани крепостници.

    13:15 08.04.2026

  • 12 Хахахаха

    7 10 Отговор
    Копейки - Тръмп наш! Хахахаха.

    Коментиран от #16

    13:18 08.04.2026

  • 13 a бре философе

    20 5 Отговор
    а що не кажеш за Демагогията на тиквите как успиват стадото и как така винаги са първи на избори
    та живееш в най бедната страна в ес

    не гледай в друго канче
    а в тукашната кочина

    13:18 08.04.2026

  • 14 Хахахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нищо, важното че направи банкет за него, като го избраха! Тръмп наш.

    13:18 08.04.2026

  • 15 Ъъъъ

    11 13 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Слава на Европа, нашата освободителка от руско робство!

    Коментиран от #32

    13:20 08.04.2026

  • 16 Бойлер

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    Цвнтаджии - Тръмп американски.

    13:21 08.04.2026

  • 17 Истината

    4 2 Отговор
    Ама как само 2сички "политици" в Европа и Булгари стан целуват ръката на Тръмп.
    Кеф е да ги гледаш в стойка Г

    Коментиран от #18

    13:24 08.04.2026

  • 18 Хахахаха

    8 10 Отговор

    До коментар #17 от "Истината":

    На мен ми хареса, как путлера целуваше ръката на тръмп в Аляска. Също как целува корана, там е много яко.

    Коментиран от #26

    13:27 08.04.2026

  • 19 Макробиолог

    9 1 Отговор
    Тоя е голем разбирач.И с Байдън и с Тръмп, Америка е на корпорациите и интернац финансисти.Аз ако имам 30%от укр земята,естествено ще си инсталирам некоя урсула,да може гмо зърното ми да мине на европазара като подкрепа за демокрацията.

    13:48 08.04.2026

  • 20 Макробиолог

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Това си е факт":

    Това са факти от Касиопея. Виж му олигарсите и голяма част от обкръжението на Путин,виж му икономич модел и т.н. ко има да го плаши исраел ,кат полувината са руски евреи?

    13:53 08.04.2026

  • 21 Ели

    6 3 Отговор
    Хайдер, Василев май сменя посоката. Добре помня как си късаше ризата за Америка. Личи си кой му плаща.

    14:02 08.04.2026

  • 22 заповръща ми се от този

    10 2 Отговор
    Защо ни натрисате мнението на този клоун. Точно такива като него са причината за падението на България. Цял живот ленинградски кадър на партията и ползваш се от нейните облаги, сега веднага се пребоядисал и станал пръв евроатлантик. За тези не е важно какви ще са, и с кой ще са, а винаги да намерят правилния господар, на който да се кланят и да се продадат. До следващия господар. Без грам морал, чест, съвест и национално съзнание. Неговите анализи са едни от най-глупавите и вредните за България.

    14:18 08.04.2026

  • 23 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    До тук, Русия постигна половината от вековната си цел да приобщи Европа, като успя, с помощта на агента Краснов да я отдалечи от връзката и със САЩ...Сега се очаква да започне с нейното "ухажване".

    14:20 08.04.2026

  • 24 Аоо

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "АйДи Еф":

    Ами щом Путин жали онова влечуго зелено

    Коментиран от #29

    14:27 08.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бат Сали-Енергото

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    Небинарен козяк ,кат не щеш Светия Коран да целуваш ,целувай тогава бат Салиевия дъс страст ,пуска късметчета ако си усърден !

    14:51 08.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Димо

    4 2 Отговор
    Браво за анализа! Ясно точно! Трябва и в България да противодействаме със всички средства против руската намеса и пропаганда!

    15:01 08.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 не може да бъде

    3 0 Отговор
    Е да разбира се -в Румъния беше друго...чиста победа на демокрацията!?....И само там ли ...въпросът е че сега Тръмп действа брутално ...но поне честно ... за мен това е по-приемливо от отвратителното лицемерие гарнирано с безпределна подлост ....!?какво повече да кажа дали изпитвам известно злорадство като гледам как сега европейският управляващ елит прилича на кокошарник в който е влязла лисица!? Неистово кудкудякане и хвърчи перушина навсякъде ...!?

    15:41 08.04.2026

  • 31 Грантое.бец Рубльов

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Слава !!

    15:46 08.04.2026

  • 32 Грантое.ец Рубльов

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ъъъъ":

    К.Р и само К.Р за вас !

    15:47 08.04.2026

  • 33 Кой е Илиян Василев?

    2 0 Отговор
    Потърсете в интернета - от сътрудник на ДС през 80те, до бизнесмен след 2000, участва в международни формати, кариера ... завършил м/ународни отнишения в Москва... Обикновена фурно-лопата... Какво нахалство!

    16:16 08.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.