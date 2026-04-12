Предизборна Унгария: тревоги, страхове и надежди

Разкрития, фалшиви новини, атмосфера като при гражданска война: от края на диктатурата през 1989 година Унгария не е преживявала толкова ожесточена предизборна борба. Но надеждата за край на режима на Орбан е голяма.

Той все още е лидер на унгарската опозиция - но вече говори така, сякаш е новият министър-председател. Той нарича кабинета на Орбан "отиващото си правителството" и казва, че системната промяна вече е започнала. Подробно изброява кои ще бъдат първите и най-важни политически стъпки на новите унгарски управляващи и как възнамерява да се обърне дори към онези хора, които няма да гласуват за него.

Петер Мадяр - 45-годишният юрист, бивш дипломат и от две години лидер на унгарската опозиция, никога не е страдал от липса на самочувствие. Но в хода на предизборната кампания - особено през последните седмици на предизборната кампания, председателят на партия "Тиса" много се промени: вече се държи като победител и мениджър на новата власт.

Мадяр отразява настроенията на голяма част от унгарците. Недоволството от премиера Виктор Орбан и неговата система нараства отдавна, но сега в страната се усеща желанието за промяна. Не липсва обаче и напрежение заради агресивната кампания на Орбан. Социологическите проучвания са констатирали значителни тревоги, че "Фидес" може в последния момент да отмени изборите или да фалшифицира резултатите им.

Сериозна промяна в обществените настроения

Политологът Ласло Кери, бивш преподавател по право на Виктор Орбан, вижда прилики със системната промяна в Унгария през 1989-1990 година. Той прогнозира най-високата избирателна активност от първите свободни парламентарни избори през март 1990-а. Според него това ще бъде "избор, който може да повлияе върху бъдещето на Европа - в момент, в който самата Европа търси своя път".

Всъщност през последните седмици, за разлика от очакванията, не Орбан и неговата партия доминират в кампанията, а серия от зрелищни разкрития за мръсните и непрозрачни практики в системата "Орбан". Това очевидно предизвика сериозен обрат в нагласите на много колебаещи се избиратели.

Мнозинството иска промяна

Непосредствено преди изборите повечето независими социологически проучвания предвиждат ясен триумф на "Тиса" и Петер Мадяр. Едно допитване дори показва огромно превъзходство - с две трети от гласовете. Тези проучвания трябва да се приемат с известна предпазливост, но е факт, че сериозно мнозинство от унгарците желае край на режима на Орбан и промяна - политическа, социална и икономическа.

Най-силен тласък за промяната в обществените нагласи даде интервюто на бившия полицейски следовател Бенце Сабо. Неговият отдел за борба с детската порнография в интернет бил използван от правителствените служби за тайна операция срещу партия "Тиса" с цел тя да бъде саботирана и лишена от шанс на изборите - безпрецедентен случай в най-новата история на Унгария. Хиляди унгарци се припознаха в лицето на добросъвестния, честен и аполитичен следовател Сабо, който изрази възмущението си от незаконните политически операции и след като не бе чут от ръководството, се обърна към обществеността.

Купуване на гласове, измами, корупция

Подобен отзвук предизвикаха наскоро и разкритията за тревожното състояние на унгарската армия, докато правителството в същото време планирало скъпоструваща военна мисия в централноафриканската държава Чад. Според разследванията това било вдъхновено единствено от религиозната идея на сина на Орбан - Гашпар, който смятал, че трябва да се проведе "спасителна мисия за Африка". Животът на Гашпар Орбан, преминал от унгарския професионален футбол през християнска проповедническа дейност в Уганда до обучение в британската военна академия "Сандхърст", от години е сред често обсъжданите теми в унгарските медии.

През последните седмици унгарската общественост бе разтърсена и от редица други скандали. Документалният филм "Цената на гласа", публикуван в края на март в YouTube, показва как партията "Фидес" от години купува гласовете на бедни унгарци, роми и наркозависими. Още през февруари бе разкрито, че фабриката на Samsung за батерии в град Гьод, северно от Будапеща, излага работниците на сериозни здравни рискове и замърсява околната среда - нещо, което правителството на Орбан е знаело отдавна и го е прикривало умишлено.

Паралелно унгарците научиха и за луксозната реконструкция на сградата на Националната банка в Будапеща. Бившият ѝ директор Дьорди Матолчи, бивш главен финансов съветник на Орбан, си поръчал дори лична тоалетна с позлатени четки. Междувременно семейството на Матолчи, натрупало богатството си чрез измами, очевидно вече се е изселило в Дубай.

Унизително угаждане на Кремъл

Постепенно в обществото се затвърди образът на елит, който се облагодетелства безсрамно, без да се интересува от благосъстоянието на хората и природата в страната, а в същото време обвинява критиците си, че вредят на националния интерес. За много унгарци това звучи изключително цинично - особено след последните публикации на унгарски и международни медии, които разкриха, че външният министър на Унгария Петер Сиярто е предавал конфиденциална информация на руския си колега Сергей Лавров. От тях става ясно, че и Сиярто, и Орбан всячески се стремят да угодят на Кремъл, при това по най-унизителен начин - Орбан например се сравнява пред Путин с мишка, която помага на лъва.

Учудващо е, че премиерът и неговата партия реагират не с опровержения, а с изявления, че "защитават Унгария от шпионаж, опити за преврат или военни атаки от Украйна". Лозунгът за "намеса на Украйна и ЕС" във вътрешните работи на Унгария стои в основата на цялата кампания на Орбан. Кампанията завърши с гротескното изказване на Орбан, че на изборите ще се реши "дали Зеленски или аз ще формирам бъдещото унгарско правителство".

За първи път по време на европейски избори бяха използвани масово видеа с изкуствен интелект, съдържащи фалшиви кадри и послания. Това бе първата модерна изборна кампания в Европа, в която беше изкуствено създадена мащабна "паралелна действителност".