Великден под сянката на войната: как християните в Близкия изток и Африка пазят вярата жива

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В свят, разкъсван от конфликти, Великден – празникът на възкресението и надеждата – придобива особено дълбок и драматичен смисъл. За християнските общности в Палестина, Ливан, Сирия и Судан тази година празникът не е просто религиозен ритуал, а акт на вяра, устойчивост и понякога – на оцеляване.

Благодатният огън, очакван от целия православен свят, слезе в храма "Възкресение Христово" на Божи гроб. Чудото се случи в 14.15 ч.

Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Възкресение Христово е най-голямото и най-значимото събитие на видимия и невидимия свят. Благодатният огън слезе в храма, въпреки всички опити това да не се случи. Храмът беше затворен за 40 дни заради войната срещу Иран. На 9 април беше отворен отново за служби, точно преди Великден.

Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Палестина: молитви сред руините и тържествена вяра в Рамалла

В Палестина, особено в Газа и Западния бряг, Великден премина под знака на ограниченията, разрушенията и постоянната заплаха от насилие. В много райони църквите са повредени или недостъпни, а вярващите са принудени да отбележат празника в тесен семеен кръг или в импровизирани молитвени пространства.

На този фон, в град Рамалла празникът беше посрещнат с особена тържественост и достойнство. Тържествата започнаха от Велика Събота с празнични литийни шествия из целия град – десетки гайди и барабани огласиха улиците и площадите на града. Младежи и девойки облечени в красиви червени униформи свириха безупречно интересни мелодии на гайди съпроводени с ритъма на барабаните. Деца с истински палмови клонки в ръка и икони съпровождаха шествието. Въпреки напрегнатата обстановка, стотици християни се събраха в местните храмове за нощното богослужение. Камбанен звън огласи града, а вярващите запалиха свещи и участваха в традиционните литийни шествия около църквите.

Свещеници отправиха послания за мир, съжителство и надежда, подчертавайки, че Възкресението е символ на живот, който не може да бъде победен от насилието. Въпреки ограниченията за придвижване и несигурността, хора от различни квартали успяха да се съберат и да споделят празника заедно – акт, който сам по себе си се превърна в израз на духовна съпротива.

В Йерусалим, където се намират едни от най-светите места за християнството, достъпът до богослужения беше ограничен за мнозина палестинци. Въпреки това, стотици вярващи християни се събраха, за да запалят традиционните тридесет и три свещи обхванати в една голяма свещ и да отправят молитви за мир и благоденствие. „Тази година не просто празнуваме, а се молим за оцеляване!“, споделя местен жител.

Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Ливан: празник в сянката на икономическа и политическа криза

В Ливан, страна с дълбоки християнски традиции, Великден беше отбелязан със смирение и тревога. Макар, че активни бойни действия не обхващат цялата страна, напрежението по южната граница и икономическият колапс тежат върху ежедневието на хората.

Църквите в Бейрут и други градове останаха отворени, но посещаемостта беше по-ниска от обичайното. Много семейства не могат да си позволят традиционната празнична трапеза. Въпреки това, духовниците призоваха към единство и надежда, подчертавайки, че „Възкресението Христово е по-силно от всяка криза и то е истинската победа“.

Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Сирия: вяра сред белезите на дългогодишна война

В Сирия, където конфликтът продължава повече от десетилетие, християнските общности отбелязаха Великден в условия на относително затишие, но с дълбоки рани от миналото. Много църкви са възстановени, но други все още стоят като мълчаливи свидетели на разрушенията.

В градове като Алепо и Хомс богослуженията се проведоха при засилени мерки за сигурност. Вярващите се събраха, носейки не само свещи, но и спомени за загубени близки. „Възкресението Христово ни напомня, че животът побеждава смъртта – дори тук“, казва свещеник от местна енория.

Снимка: doxologiainfonews

Судан: Великден в условия на хуманитарна катастрофа

Най-драматична остава ситуацията в Судан, където продължаващият въоръжен конфликт доведе до масово разселване и хуманитарна криза. Християнската общност, предимно копти, се опита да отбележи празника в условия на крайна несигурност.

Много църкви са затворени или разрушени, а свещениците често не могат да достигнат до вярващите. Великденските служби се провеждат в бежански лагери или частни домове. Въпреки страха и липсата на ресурси, хората споделят малкото, което имат, и отправят молитви за край на насилието.

Снимка: doxologiainfonews

Надеждата като форма на съпротива, Вярата като най-силното оръжие и Любовта – като крайната цел, защото „Бог е Любов“ (1 Йоан 4:8) !

Великден в тези четири страни не е празник на изобилието, а на духа. Там, където войната разрушава домове и съдби, вярата се превръща в последно убежище. Християните в Палестина, Ливан, Сирия и Судан показват, че дори в най-тъмните времена, надеждата може да бъде запазена – не като абстрактна идея, а като ежедневен избор да продължиш напред.

Техният Великден е тих, често болезнен, но дълбоко истински – свидетелство, че светлината има смисъл именно когато е заобиколена от мрак.

Христос Воскресе!

Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

От автора:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Χριστός ανέστη! Jesus is Risen! المسيح قام - حقا قام Възкресение Христово е най-големият празник за православните християни, наричан празник на всички празници. Нека този ден донесе светлина и мир на всички християни по света, и нека не забравяме онези от тях, които в момента оцеляват от несправедливите войни...Честито Възкресение Христово и на онеправданите християни в Палестина, Ливан, Сирия и в Судан! Христос Воскресе, братя и сестри!

Бъдете живи, здрави и благословени!

Оля АЛ-АХМЕД

Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив