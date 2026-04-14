Новини
Мнения »
В Унгария имаше кой да смени режима. А в България?
  Тема: Избори

14 Април, 2026 19:01 467 11

  • иван ланджев-
  • унгария-
  • избори-
  • виктор орбан

Нека справедливата ни радост от смяната на режима в Унгария не ни отвлича от факта, че там все пак имаше кой да го смени

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Иван Ланджев:

Нека справедливата ни радост от смяната на режима в Унгария не ни отвлича от факта, че там все пак имаше кой да го смени. Хората излязоха да гласуват, защото усетиха, че има за кого. Дежурните приказки за апатията в България, макар и верни, всеки път звучат като обвинения от страна на политиците към избирателите: "Абе, ние сме си супер, ама с това разполагаме като електорат, те не искат промяна". Тук се пропуска двупосочността на целия аргумент - електоратът също с това разполага. С вас. Тоест, не разполага с нещо впечатляващо.

И доброто най-сетне зазлява

Тази двупосочност е толкова закономерна, че няма накъде. Народните представители представляват народа - включително най-лошите му черти. Особено най-лошите му черти.

Заради това вкопчването в доброто и развяването му като моден аксесоар изглежда толкова нелепо, а като почне да се приказва, дрънчи на кухо. "Ние сме добрите" не е платформа. Това трябва да го кажат хората за теб, не ти да го казваш на тях.

Не си правя никакви илюзии относно моралната чистота на Петер Мадяр. Но той е достатъчно умен да знае, че хората не искат светци, защото светците не са като хората.

Хората са читатели. Дори когато са неграмотни, те пак са читатели - просто тогава нямат свободата да си избират четивото и се оставят другите да им четат.

Като читатели ние обичаме да се припознаваме в герои грешници, които се опитват да постъпят правилно. Тяхната борба е и нашата борба, за тях викаме, искаме те да спечелят. Така усещаме, че и някаква част от нас печели.

Мадяр имаше история, която да разкаже на унгарците, имаше вълнуващ разказ, който да им продаде. А нашите дори нямат разказ. Те просто се сърдят.

Узурпация на доброто

Покрай всички други аналогии с унгарския развой не е излишно да припомним, че Петер Мадяр се отказа от партията на Орбан тъкмо след голям, общонационален скандал, свързан със сексуално насилие над деца. Защото в нормалния свят сексуалните посегателства срещу деца се приемат изключително сериозно (всъщност, колко неща могат да са по-сериозни от това?). Думите на оцелелите жертви също се приемат изключително сериозно. Не ги обвиняват автоматично, че лъжат - и то с едничката цел да злепоставят добрите.

Лошото е, че добрите продължават да не си дават сметка колко много ще им коства всичко това - и тази конкретна история, и самата узурпация на доброто, превръщането му в синоним на… тях самите, на едни точно определени хора там. Те твърде много са задобряли в изкуството да се наричат добри. И не разбират, че това не е добре.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    3 3 Отговор
    това въпрос към Радев ли е?!

    19:02 14.04.2026

  • 2 честен ционист

    5 3 Отговор
    Ген Зи-то ще затрие света.

    19:02 14.04.2026

  • 3 Анонимен

    5 3 Отговор
    Каквото сам си направиш, никой не може да ти направи.

    19:03 14.04.2026

  • 4 ИваноФ

    8 2 Отговор
    Ще стане като в Чехия когато махнаха Бабиш заради хора на Урсулите- на последните избори си върнаха Бабиш веднага .Искат промяна някои защото гледат "правилната" телевизия и сега ще получат обратното на това което им е обещавано..

    19:03 14.04.2026

  • 5 Дона

    8 1 Отговор
    Много лошо за унгарците....

    19:04 14.04.2026

  • 6 Вай Аман

    4 1 Отговор
    България превари Унгария: ДПС -> ДПС Ново Начало

    19:04 14.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор
    При 500 гприсъствие- едно въстание
    . А тука в ЕС не колят, а хранят( само малко е...т).
    Никой нищо няма да направи.

    19:10 14.04.2026

  • 9 Европа

    1 1 Отговор
    България е следващата Унгария. Ще свиквате да живеете без еврофондове и под санкции.

    19:10 14.04.2026

  • 10 ППераcтите и прoДайБългaрия

    1 0 Отговор
    няма да сменят режим, а ще правят Украйна 2.

    19:11 14.04.2026

  • 11 Киркилез

    0 0 Отговор
    СИГAНСКА ЕСЕН
    (днешна мотoрна избoрна песен)

    Ний бивши ПAРТИЗАНИ,
    превърнали се в кoлхозни КАЛПAЗАНИ
    не забравили за наша СЛАВА.
    Покoрявайки един народ.
    пoтушихме в него неговата СЛAВА.

    Носим ний сeмето на радостта,
    който не ни вярва, че рeволюция е тя.
    Рeволюция в сърцето,
    само като смигнеме на Aйшeто.

    Че тя носи потенциала на РAЗПЛОДА.
    Aйшeто наше е в основата на НАРОДА.
    Деца ний правиме на пoразия.
    В това е нашта CИЛА и CТИХИЯ.

    С Кoнна Aрмия ний дойдохме
    Кpишна наший Бог ни РEЧЕ.
    Де Видиш ЦИВИЛИЗoВАНО ЧOВЕЧЕ
    Сеpни му в УCТАТА БЕ ЧOВЕЧЕ

    Сеpни напред, Сеpни назад.
    Сеpни Налево и на Десно,
    Навсякъде да има CМРАД.
    Светът да ПOДИВЕЕ, че сме малко БРАТ

    Дивaта природа е в кpъвта ни.
    на кyчетo хрaнопровода е ЗОВА НИ.
    Всички кaмъни и пеcъчинки
    са наши цигaнски картинки.

    Ний крилати сме в душата
    светът ни пее в мъpдoлята.
    Защо светът не иска да ни слуша?
    Може би ни имат всите рoби до ГУШA?

    Ний сме рицaрите на Кaтуна
    покoрители на ЕврoРОМА.
    Рим е наш престолен град.
    Париж е в наш, превзет.
    За Срeдец да не говорим
    Името му ний CМЕНИХМЕ
    и сега СOФИЯ се той зове.

    Да Сoфия става Сoфия по външна ЗАПОВЕД не по наше БЪЛГАРИАНСКО УСМОТРЕНИЕ

    Факт!
    Евpеите и Цигaните тогава като са и сменяли името са биле понад 30% от населението на С0фия придошла смрад по времето на Oсманлиите!

    Айде наще. Чиста Жива КAНАЛИЗАЦИЯ!

    19:12 14.04.2026