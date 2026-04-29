Илиян Василев: Крал Чарлз III показа пред Тръмп и Конгреса нещо важно: Има ценности, памет, традиции и дълг

Речта на краля - този път не на филм, а на живо.
Крал Чарлз III изнесе истински мастърклас по висша политика в речта си пред Конгреса. Не случайно визитата му бе очаквана с такъв интерес.
Монархът има една рядка привилегия - да стои над суетата на деня. И когато говори, да поставя важни акценти, без да се съобразява с дребнавите условности на моментната политическа коректност към домакините. Съдържанието на речта бе силно, дори остро, но формата - безупречно вежлива.
Пълна противоположност на всичко, което олицетворява Доналд Тръмп - суета, моментност, импулсивност. На този фон кралят изглежда като представител на друга политическа цивилизация.
Още преди самата реч в Конгреса, в типичен британски стил, Чарлз му „върна“ с финес за арогантното изказване на Тръмп, че ако не били американците, французите и британците днес щели да говорят на немски. С усмивка кралят напомни, че със същото основание може да се каже, че ако не били британците, американците щели да говорят на френски. Брутална истина, но всички се смеят, защото не е само важно какво казваш, а как го казваш.
Историята бе поднесена с чувство за такт - не като упрек, а като елегантно напомняне.
Имаше множество силни моменти. Сред тях - препратката към Магна Харта и напомнянето за разделението и взаимния контрол на властите. Посланието бе ясно: Конгресът не е декор; той има право и дълг да контролира президента. И топката бе изпратена в полето на Тръмп.
В присъствието на вицепрезидента Джей Ди Ванс, който само преди дни се бе похвалил, че едно от най-големите постижения на САЩ е спирането на помощта за Украйна, крал Чарлз III с няколко точни аргумента напомни, че свободата и демокрацията днес се защитават в Украйна - и че това е общ дълг. И това бе казано в Конгреса, който одобрява помощта, която Тръмп спря.
И буквално принуди самия Ванс да стане и да ръкопляска заедно с целия Конгрес.
С този жест кралят показа нещо важно: има ценности, които не са от вчера и не са за днес. Има историческа памет. Има дълг. Има памет, традиции, ценности.
Припомни на Конгреса, че именно неблагодарните европейци активираха за пръв и последен, до този момент, път член 5 от Устава на НАТО. За жертвите в Афганистан, Ирак.
Няма да преразказвам речта. Всеки, който иска да се занимава с политика - да я практикува или да я анализира - трябва да я чуе.
Съдържание, поднесено по безупречен начин.
Мастърклас.
На фона на това Тръмп просто изглежда като човек от друга категория.
И още нещо - британският посланик в САЩ в отговор на въпрос за специалните отношения на САЩ и Великобритания отговори - ние вече нямаме такива, единствените специални отношения на САЩ са с Израел.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зИленски
И ТОЙ ПОЛУЧИ ОБРАЗОВАНИЕ В СССР
И ТОЙ СЕГА ПРИ ДРУГИТЕ Е НА ХРАНИЛКА
Коментиран от #23
17:06 29.04.2026
2 Абсурдистан
17:06 29.04.2026
3 Дядо ви
Коментиран от #6
17:07 29.04.2026
4 бай Иван
Коментиран от #24, #31
17:07 29.04.2026
5 Да,бе
17:07 29.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
Читател
Коментиран от #13
17:13 29.04.2026
Дзак
17:21 29.04.2026
9 Точно така
Да гепат откъдето каквото мога, ако трябва и със сила. И понеже Великобритания никаква я няма сега, разчитат да се присламчат към Америка.
17:22 29.04.2026
10 Хаха, мастър клас
Айде немам нужда тоя рептил да провежда мастър клас.
17:24 29.04.2026
11 Хмм
17:29 29.04.2026
12 горски
17:33 29.04.2026
13 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #7 от "Читател":И това казано от руски ибpици, които не си отделят езика от подметките на господарите си от московското блато.
Българите не се унижават като тях , да лазят пред такива изостанали в еволюцията си племена.
17:36 29.04.2026
14 КРаЛЯ Е КРАААЛ ,КРААЛ ЗА ТВАЕ
17:37 29.04.2026
15 Точен
17:51 29.04.2026
16 Къв мастърклас бе хахаха
Но хижарския автор живее в собствен балон
17:52 29.04.2026
17 Сатана Z
17:52 29.04.2026
18 Последния Софиянец
17:56 29.04.2026
19 Сатана Z
Коментиран от #33
17:58 29.04.2026
20 Най важното е че камила
И светът видя зверове
Коментиран от #21
18:01 29.04.2026
21 бай Иван
До коментар #20 от "Най важното е че камила":Така е, а блатните примитиви и копейките им си останаха зверове, неспособни на нищо друго освен грабене и убийства, в 21 век, тиган не могат да произведат, а имат претенции за всичко!
18:06 29.04.2026
22 az СВО Победа80
1. Дядо Чарли и Англия са бита карта и шутът им го би точно грубиянът Тръмп!
2. Дядо Чарли отиде да опита да се договори с американския елит, управляващ САЩ в момента, но получи категоричен отказ и на Англия й беше показано мястото в новия световен ред - САЩ няма да се съобразява с английския интерес!
Коментиран от #25
18:08 29.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хахахаха
До коментар #4 от "бай Иван":Рашата има право да се изтегли! Няма ли такъв вариант? Е, тогава раша е виновна, след като не иска да ползва този вариант!
18:15 29.04.2026
25 Хахахаха
До коментар #22 от "az СВО Победа80":Ама ти нещо не разбираш, че САЩ не е раша и управлението на тръмпоча приключва! Републиканците няма да бъдат избрани отново да управляват за дълъг период.
Коментиран от #32
18:18 29.04.2026
26 1234
Остроумията кой щял да говори на немски, френски или английски са удобен салонен хумор, но историята е малко по-сложна. Без френските пари, оръжие, войски и флот Съединените щати трудно щяха да извоюват независимостта си. Русия също не е била статист , отказът на Екатерина II да даде войски на Британия и руската въоръжена неутралност ограничават британските възможности. Така че, когато британската корона започне да раздава исторически уроци, нека поне да не го прави като собственик на миналото.
А тезата, че „демокрацията днес се защитавала в Украйна“, вече е чиста пропагандна формула. Демокрация без избори от години, при военно положение, със забранени политически сили, централизирана власт и президент, който стои на власт по извънредна логика — това не е модел, от който един монарх да ни чете морал. Може да има обяснения защо избори не се провеждат, но тогава нека не ни продават това като висша форма на демокрация.
И най-накрая „ценности, памет, традиции и дълг“. Кои точно ценности? Британската имперска памет? Колониалната традиция? Двойният стандарт, при който Украйна е „свобода“, а Ирак, Иран, Ливан, Палестина и половината Близък изток са просто геополитически фон? Или семейния
Коментиран от #28, #29
18:31 29.04.2026
27 Грандиозно!!!
18:35 29.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дрън дрън
.
Абсолютна лолобриджида. Какъв дълг? Чий дълг? Каква свобода? Каква демокрация? Заедно с кого? С люде, които векове са заливали Европа с кръв? С люде, които са класифицирани обезоръжени французи като агнета? С боклуци, които са разстрелвали сипаите с топове - по двама за евтиния. С "джентълмени", които са разоравали София в подготовка за сеитба на картофи? С люде, които от векове са в уханието на всяка фекална купчинка по света? Е, не! Нямаме обща работа с тези, чиято върхушка трудно се асоциира с люде.
18:40 29.04.2026
31 Аве гражданино
До коментар #4 от "бай Иван":Прозорлив си досетлив а ганьо пак ще лапне шланга
18:42 29.04.2026
32 az СВО Победа80
До коментар #25 от "Хахахаха":Не е важно Тръмп или не, връщане назад няма да има....
18:44 29.04.2026
33 Сатана Z
До коментар #19 от "Сатана Z":Не пиши от мое име, галош пробит ,че ще прокълна децата ти да пукнат!
18:59 29.04.2026