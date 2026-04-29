Илиян Василев: Крал Чарлз III показа пред Тръмп и Конгреса нещо важно: Има ценности, памет, традиции и дълг

29 Април, 2026 17:01 1 267 33

Пълна противоположност на всичко, което олицетворява Доналд Тръмп - суета, моментност, импулсивност. На този фон кралят изглежда като представител на друга политическа цивилизация

Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Речта на краля - този път не на филм, а на живо.

Крал Чарлз III изнесе истински мастърклас по висша политика в речта си пред Конгреса. Не случайно визитата му бе очаквана с такъв интерес.

Монархът има една рядка привилегия - да стои над суетата на деня. И когато говори, да поставя важни акценти, без да се съобразява с дребнавите условности на моментната политическа коректност към домакините. Съдържанието на речта бе силно, дори остро, но формата - безупречно вежлива.

Пълна противоположност на всичко, което олицетворява Доналд Тръмп - суета, моментност, импулсивност. На този фон кралят изглежда като представител на друга политическа цивилизация.

Още преди самата реч в Конгреса, в типичен британски стил, Чарлз му „върна“ с финес за арогантното изказване на Тръмп, че ако не били американците, французите и британците днес щели да говорят на немски. С усмивка кралят напомни, че със същото основание може да се каже, че ако не били британците, американците щели да говорят на френски. Брутална истина, но всички се смеят, защото не е само важно какво казваш, а как го казваш.

Историята бе поднесена с чувство за такт - не като упрек, а като елегантно напомняне.

Имаше множество силни моменти. Сред тях - препратката към Магна Харта и напомнянето за разделението и взаимния контрол на властите. Посланието бе ясно: Конгресът не е декор; той има право и дълг да контролира президента. И топката бе изпратена в полето на Тръмп.

В присъствието на вицепрезидента Джей Ди Ванс, който само преди дни се бе похвалил, че едно от най-големите постижения на САЩ е спирането на помощта за Украйна, крал Чарлз III с няколко точни аргумента напомни, че свободата и демокрацията днес се защитават в Украйна - и че това е общ дълг. И това бе казано в Конгреса, който одобрява помощта, която Тръмп спря.

И буквално принуди самия Ванс да стане и да ръкопляска заедно с целия Конгрес.

С този жест кралят показа нещо важно: има ценности, които не са от вчера и не са за днес. Има историческа памет. Има дълг. Има памет, традиции, ценности.

Припомни на Конгреса, че именно неблагодарните европейци активираха за пръв и последен, до този момент, път член 5 от Устава на НАТО. За жертвите в Афганистан, Ирак.

Няма да преразказвам речта. Всеки, който иска да се занимава с политика - да я практикува или да я анализира - трябва да я чуе.

Съдържание, поднесено по безупречен начин.

Мастърклас.

На фона на това Тръмп просто изглежда като човек от друга категория.

И още нещо - британският посланик в САЩ в отговор на въпрос за специалните отношения на САЩ и Великобритания отговори - ние вече нямаме такива, единствените специални отношения на САЩ са с Израел.


  • 1 зИленски

    27 12 Отговор
    ТОЗИ АфТОР Е ОТ НАШИТЕ
    И ТОЙ ПОЛУЧИ ОБРАЗОВАНИЕ В СССР
    И ТОЙ СЕГА ПРИ ДРУГИТЕ Е НА ХРАНИЛКА

    Коментиран от #23

    17:06 29.04.2026

  • 2 Абсурдистан

    19 13 Отговор
    Чарлз не ми е любимец, но на фона на Тръмп той изглеждаше, като интелектуален гигант.

    17:06 29.04.2026

  • 3 Дядо ви

    28 6 Отговор
    Красота! С каква сладост ближе подметките на сахиба, в младостта си близалка съветски подметки, после американски, после брюкселски а сега и ингилизки. Живот мечта!

    Коментиран от #6

    17:07 29.04.2026

  • 4 бай Иван

    24 8 Отговор
    С една дума "да се готвим за война с Русия на територията на Европа", това каза кралят!!!

    Коментиран от #24, #31

    17:07 29.04.2026

  • 5 Да,бе

    26 9 Отговор
    Памет за колониализма,ценности в стил епщейн, традиции в кръвосмешението и дълг към човечеството...Неизплатим дълг.

    17:07 29.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Читател

    24 14 Отговор
    Авторът Илиян Василев е символ на всичко най-пошло и продажно в щатско-турския ни вилает !

    Коментиран от #13

    17:13 29.04.2026

  • 8 Дзак

    9 1 Отговор
    Важни са хората! Всички тези неща тръгват от тях, а не са абстрактни понятия, принесени от някакъв авторитет!

    17:21 29.04.2026

  • 9 Точно така

    14 10 Отговор
    Техните ценности, тяхната памет, техните традиции и техният дълг.
    Да гепат откъдето каквото мога, ако трябва и със сила. И понеже Великобритания никаква я няма сега, разчитат да се присламчат към Америка.

    17:22 29.04.2026

  • 10 Хаха, мастър клас

    10 8 Отговор
    Прах в очите на плебеите.
    Айде немам нужда тоя рептил да провежда мастър клас.

    17:24 29.04.2026

  • 11 Хмм

    11 5 Отговор
    и какви са ценностите, робство, експлоатация на колониите, милиони са загинали от глад в Индия, в Ирландия също и са намерили спасение в САЩ от "английските ценности"

    17:29 29.04.2026

  • 12 горски

    11 7 Отговор
    Ценности....от краля на пиратите....

    17:33 29.04.2026

  • 13 Възpожденец 🇧🇬

    2 10 Отговор

    До коментар #7 от "Читател":

    И това казано от руски ибpици, които не си отделят езика от подметките на господарите си от московското блато.
    Българите не се унижават като тях , да лазят пред такива изостанали в еволюцията си племена.

    17:36 29.04.2026

  • 14 КРаЛЯ Е КРАААЛ ,КРААЛ ЗА ТВАЕ

    12 4 Отговор
    КРАЛ. ТОЙ Е ПИЯВИЦА КЪРЛЕЖ ИЗМУКВАШ ЗАРАБОТКАТА НА БАРАБИТЕ...

    17:37 29.04.2026

  • 15 Точен

    10 2 Отговор
    Слава Богу, че Илиян Василев не е от кралски произход. Малобритания 5 века е убивала и грабела света, изгониха ги отвсякъде, сега е ред и на Шотландия да й бие шута, а че Лондон е Калкута и Карачи в едно, е балсам за очите и душите на ограбваните от Долния Албион нации...

    17:51 29.04.2026

  • 16 Къв мастърклас бе хахаха

    6 2 Отговор
    Винаги е бил шушумига
    Но хижарския автор живее в собствен балон

    17:52 29.04.2026

  • 17 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Кинг Чарлз Три е обявяван за най-добрия ловец на лисици в Обединеното кралство.Но Бай Дончо не е лисица за неговата уста както казват старите български приказки.

    17:52 29.04.2026

  • 18 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    Русораба е свикнал на колене в тинята и да чака подаяние, свободато му е непозната, няма как да разбере украинците и Чалрз!

    17:56 29.04.2026

  • 19 Сатана Z

    4 6 Отговор
    Но поне щу обясни но рижия клоун защо трябва да се помага на Укрйина до пълното унищожение на самагонения агресор, може и да разбере вакрая!

    Коментиран от #33

    17:58 29.04.2026

  • 20 Най важното е че камила

    5 2 Отговор
    Видя свят
    И светът видя зверове

    Коментиран от #21

    18:01 29.04.2026

  • 21 бай Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Най важното е че камила":

    Така е, а блатните примитиви и копейките им си останаха зверове, неспособни на нищо друго освен грабене и убийства, в 21 век, тиган не могат да произведат, а имат претенции за всичко!

    18:06 29.04.2026

  • 22 az СВО Победа80

    5 3 Отговор
    Накратко:

    1. Дядо Чарли и Англия са бита карта и шутът им го би точно грубиянът Тръмп!

    2. Дядо Чарли отиде да опита да се договори с американския елит, управляващ САЩ в момента, но получи категоричен отказ и на Англия й беше показано мястото в новия световен ред - САЩ няма да се съобразява с английския интерес!

    Коментиран от #25

    18:08 29.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "бай Иван":

    Рашата има право да се изтегли! Няма ли такъв вариант? Е, тогава раша е виновна, след като не иска да ползва този вариант!

    18:15 29.04.2026

  • 25 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа80":

    Ама ти нещо не разбираш, че САЩ не е раша и управлението на тръмпоча приключва! Републиканците няма да бъдат избрани отново да управляват за дълъг период.

    Коментиран от #32

    18:18 29.04.2026

  • 26 1234

    4 0 Отговор
    Монархическата патетика може спокойно да се прибере. Да се възхищаваме на наследствен монарх, че преподавал демокрация на Конгреса, е само по себе си комично. Човек, който не е избран от никого, обяснява на република какво били свобода, контрол на властите и демократичен дълг.
    Остроумията кой щял да говори на немски, френски или английски са удобен салонен хумор, но историята е малко по-сложна. Без френските пари, оръжие, войски и флот Съединените щати трудно щяха да извоюват независимостта си. Русия също не е била статист , отказът на Екатерина II да даде войски на Британия и руската въоръжена неутралност ограничават британските възможности. Така че, когато британската корона започне да раздава исторически уроци, нека поне да не го прави като собственик на миналото.
    А тезата, че „демокрацията днес се защитавала в Украйна“, вече е чиста пропагандна формула. Демокрация без избори от години, при военно положение, със забранени политически сили, централизирана власт и президент, който стои на власт по извънредна логика — това не е модел, от който един монарх да ни чете морал. Може да има обяснения защо избори не се провеждат, но тогава нека не ни продават това като висша форма на демокрация.
    И най-накрая „ценности, памет, традиции и дълг“. Кои точно ценности? Британската имперска памет? Колониалната традиция? Двойният стандарт, при който Украйна е „свобода“, а Ирак, Иран, Ливан, Палестина и половината Близък изток са просто геополитически фон? Или семейния

    Коментиран от #28, #29

    18:31 29.04.2026

  • 27 Грандиозно!!!

    1 1 Отговор
    Никой не очакваше, че Чарлз ще постави рижавият шизофреник на място!

    18:35 29.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дрън дрън

    0 0 Отговор
    "...крал Чарлз III ... напомни, че свободата и демокрацията днес се защитават в Украйна - и че това е общ дълг..."
    .
    Абсолютна лолобриджида. Какъв дълг? Чий дълг? Каква свобода? Каква демокрация? Заедно с кого? С люде, които векове са заливали Европа с кръв? С люде, които са класифицирани обезоръжени французи като агнета? С боклуци, които са разстрелвали сипаите с топове - по двама за евтиния. С "джентълмени", които са разоравали София в подготовка за сеитба на картофи? С люде, които от векове са в уханието на всяка фекална купчинка по света? Е, не! Нямаме обща работа с тези, чиято върхушка трудно се асоциира с люде.

    18:40 29.04.2026

  • 31 Аве гражданино

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "бай Иван":

    Прозорлив си досетлив а ганьо пак ще лапне шланга

    18:42 29.04.2026

  • 32 az СВО Победа80

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Не е важно Тръмп или не, връщане назад няма да има....

    18:44 29.04.2026

  • 33 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    Не пиши от мое име, галош пробит ,че ще прокълна децата ти да пукнат!

    18:59 29.04.2026