Илиян Василев: Крал Чарлз III показа пред Тръмп и Конгреса нещо важно: Има ценности, памет, традиции и дълг

Речта на краля - този път не на филм, а на живо.

Крал Чарлз III изнесе истински мастърклас по висша политика в речта си пред Конгреса. Не случайно визитата му бе очаквана с такъв интерес.

Монархът има една рядка привилегия - да стои над суетата на деня. И когато говори, да поставя важни акценти, без да се съобразява с дребнавите условности на моментната политическа коректност към домакините. Съдържанието на речта бе силно, дори остро, но формата - безупречно вежлива.

Пълна противоположност на всичко, което олицетворява Доналд Тръмп - суета, моментност, импулсивност. На този фон кралят изглежда като представител на друга политическа цивилизация.

Още преди самата реч в Конгреса, в типичен британски стил, Чарлз му „върна“ с финес за арогантното изказване на Тръмп, че ако не били американците, французите и британците днес щели да говорят на немски. С усмивка кралят напомни, че със същото основание може да се каже, че ако не били британците, американците щели да говорят на френски. Брутална истина, но всички се смеят, защото не е само важно какво казваш, а как го казваш.

Историята бе поднесена с чувство за такт - не като упрек, а като елегантно напомняне.

Имаше множество силни моменти. Сред тях - препратката към Магна Харта и напомнянето за разделението и взаимния контрол на властите. Посланието бе ясно: Конгресът не е декор; той има право и дълг да контролира президента. И топката бе изпратена в полето на Тръмп.

В присъствието на вицепрезидента Джей Ди Ванс, който само преди дни се бе похвалил, че едно от най-големите постижения на САЩ е спирането на помощта за Украйна, крал Чарлз III с няколко точни аргумента напомни, че свободата и демокрацията днес се защитават в Украйна - и че това е общ дълг. И това бе казано в Конгреса, който одобрява помощта, която Тръмп спря.

И буквално принуди самия Ванс да стане и да ръкопляска заедно с целия Конгрес.

С този жест кралят показа нещо важно: има ценности, които не са от вчера и не са за днес. Има историческа памет. Има дълг. Има памет, традиции, ценности.

Припомни на Конгреса, че именно неблагодарните европейци активираха за пръв и последен, до този момент, път член 5 от Устава на НАТО. За жертвите в Афганистан, Ирак.

Няма да преразказвам речта. Всеки, който иска да се занимава с политика - да я практикува или да я анализира - трябва да я чуе.

Съдържание, поднесено по безупречен начин.

Мастърклас.

На фона на това Тръмп просто изглежда като човек от друга категория.

И още нещо - британският посланик в САЩ в отговор на въпрос за специалните отношения на САЩ и Великобритания отговори - ние вече нямаме такива, единствените специални отношения на САЩ са с Израел.