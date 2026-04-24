НАТО планира да се откаже от използването на американски самолети за разузнавателни мисии

НАТО планира да се откаже от използването на американски самолети за разузнавателни мисии

24 Април, 2026 13:48 1 348 9

Очаква се поръчката да включва до 12 самолета Global 6000 или Global 6500 на стойност няколко милиарда долара

НАТО планира да се откаже от използването на американски самолети за разузнавателни мисии - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
НАТО планира да не разчита повече на американски самолети като част от обновяването на флота си от разузнавателни самолети. Това беше потвърдено пред DPA от източници в Алианса.

Бъдещият флот от самолети за въздушно предупреждение и управление (AWACS) на НАТО ще се състои от самолети на канадската компания Bombardier, оборудвани със системата за разузнаване GlobalEye и система за ранно предупреждение, разработена от шведската компания Saab. Това беше потвърдено пред агенцията от източници от НАТО след първоначалната публикация на френския портал La Lettre.

Очаква се поръчката да включва до 12 самолета Global 6000 или Global 6500 на стойност няколко милиарда долара.

Говорител на НАТО не отрече, нито потвърди официално тази информация. По-рано беше съобщено, че се очаква окончателно решение на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли. Агенцията за поддръжка и обществени поръчки на НАТО (NSPA) е отговорна за този многомилиарден проект.

Първоначално НАТО планираше да поръча американски самолети Boeing E-7A Wedgetail. Този план обаче беше изоставен, след като правителството на САЩ обяви оттеглянето си от програмата миналата година.

През септември германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че след планираното извеждане от експлоатация на разузнавателните самолети AWACS, Берлин обмисля закупуването на самолети за ранно предупреждение GlobalEye на Saab. След оттеглянето на САЩ се очаква Германия да покрие най-голямата част от разходите.

Днес самолети Boeing 707, някои от които са на почти четири десетилетия, служат като основа на системата за въздушно радарно наблюдение на НАТО. Тези самолети сега се използват главно за наблюдение на въздушното пространство над Източна Европа.

Припомняме, че по-рано западните медии съобщиха, че Белият дом обмисля план за наказване на някои членове на НАТО, които според президента Доналд Тръмп не са помогнали на САЩ и Израел по време на войната в Иран. Сред потенциалните варианти са изтеглянето на американските войски от тези страни и затварянето на американски бази.

Тръмп също така предупреди, че сериозно обмисля възможността Съединените щати да се оттеглят от НАТО.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лада искра

    19 4 Отговор
    НАТО – клубът на „миротворците“, които гасят пожари с бензин. Това е най-скъпата охранителна фирма в историята: първо измислят чудовища под леглото ти, а после ти продават ракети, за да не сънуваш кошмари.

    Коментиран от #6

    13:54 24.04.2026

  • 2 сащисан кравар

    23 2 Отговор
    Ся Бай Дончо, ще полудее съвсем и ще нападне НАТО!

    Коментиран от #3

    13:54 24.04.2026

  • 3 Пич

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "сащисан кравар":

    Мислех да напише нещо, но така ме разсмя с твоята прогноза, че направо не мога да се концентрирам!

    14:00 24.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Ексклузивно! Испания излиза от НАТО.

    Коментиран от #5

    14:05 24.04.2026

  • 5 Не става много ясно от статията

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Испания ли излиза от НАТО или САЩ.

    14:11 24.04.2026

  • 6 Бау

    4 16 Отговор

    До коментар #1 от "Лада искра":

    Руснаците не са чудовища. Те са орки. А парите срещу орки са пари добре вложени

    14:13 24.04.2026

  • 7 Не е ясно

    8 0 Отговор
    САЩ в НАТО ли са, САЩ ли са НАТО или други са НАТО.

    14:43 24.04.2026

  • 8 анонимко

    5 1 Отговор
    Очаквайте скоро Русия и САЩ,заедно да нападнат НАТО.

    15:00 24.04.2026

  • 9 Помислих

    3 2 Отговор
    Че ще разработят ултра-модерни хвърчила, с 2 повода, по един за другарките урсула и кая

    15:06 24.04.2026

