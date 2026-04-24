НАТО планира да се откаже от използването на американски самолети за разузнавателни мисии

НАТО планира да не разчита повече на американски самолети като част от обновяването на флота си от разузнавателни самолети. Това беше потвърдено пред DPA от източници в Алианса.

Бъдещият флот от самолети за въздушно предупреждение и управление (AWACS) на НАТО ще се състои от самолети на канадската компания Bombardier, оборудвани със системата за разузнаване GlobalEye и система за ранно предупреждение, разработена от шведската компания Saab. Това беше потвърдено пред агенцията от източници от НАТО след първоначалната публикация на френския портал La Lettre.

Очаква се поръчката да включва до 12 самолета Global 6000 или Global 6500 на стойност няколко милиарда долара.

Говорител на НАТО не отрече, нито потвърди официално тази информация. По-рано беше съобщено, че се очаква окончателно решение на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли. Агенцията за поддръжка и обществени поръчки на НАТО (NSPA) е отговорна за този многомилиарден проект.

Първоначално НАТО планираше да поръча американски самолети Boeing E-7A Wedgetail. Този план обаче беше изоставен, след като правителството на САЩ обяви оттеглянето си от програмата миналата година.

През септември германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че след планираното извеждане от експлоатация на разузнавателните самолети AWACS, Берлин обмисля закупуването на самолети за ранно предупреждение GlobalEye на Saab. След оттеглянето на САЩ се очаква Германия да покрие най-голямата част от разходите.

Днес самолети Boeing 707, някои от които са на почти четири десетилетия, служат като основа на системата за въздушно радарно наблюдение на НАТО. Тези самолети сега се използват главно за наблюдение на въздушното пространство над Източна Европа.

Припомняме, че по-рано западните медии съобщиха, че Белият дом обмисля план за наказване на някои членове на НАТО, които според президента Доналд Тръмп не са помогнали на САЩ и Израел по време на войната в Иран. Сред потенциалните варианти са изтеглянето на американските войски от тези страни и затварянето на американски бази.

Тръмп също така предупреди, че сериозно обмисля възможността Съединените щати да се оттеглят от НАТО.