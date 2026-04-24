Москва подготвя почвата за агресия срещу Балтика и Полша

Кремъл продължава да създава условия за евентуална бъдеща агресия срещу Балтийските държави и Полша.
Руският президент Владимир Путин отговори директно на оплакванията относно прекъсванията на мобилния интернет в Русия, като оправда тези прекъсвания с необходимостта от тях за вътрешната сигурност на страната и подготви руснаците за продължаващи ограничения.
За това предупреждава в днешния си анализ Институтът за изследване на войната (ISW).
На 23 април руският Съвет за сигурност обвини литовските власти, че създават "огнище на напрежение" в близост до границата с Калининградска област и милитаризират страната под претекст за "руска заплаха".
На 23 април руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви пред руската държавна информационна агенция РИА Новости, че ученията на Съвместните експедиционни сили на НАТО репетират сценарии за морска блокада и завземане на Калининградска област, и обвини НАТО, че умишлено "засилва конфронтацията" с Русия.
Тези изявления са част от продължаващата дезинформационна кампания на Кремъл, целяща да представи НАТО в лъжлива светлина като агресор в отговор на военната агресия на Кремъл в Украйна.
Кремъл провежда няколко информационни операции, насочени към Балтийските държави, с цел да създаде дългосрочни информационни условия, които да оправдаят евентуални бъдещи военни действия срещу Балтийските държави.
Кремъл използва контрола си над Калининградската област, за да създаде оправдания за бъдеща руска агресия срещу Балтийските държави или Полша под претекст, че защитава Калининградската област.
През нощта на 22 срещу 23 април руските сили нанесоха удар по жилищен блок в град Днипро, област Днепропетровск, като при това загинаха най-малко трима цивилни, а най-малко 10 бяха ранени.
На 23 април Европейският съвет (ЕС) прие окончателния вариант на законодателния акт, на който се основава безлихвеният заем от 90 милиарда евро (около 105 милиарда долара) за Украйна, одобрен първоначално от ЕС през декември 2025 г.
Руските сили напреднаха в северната част на област Суми.
През нощта Русия изстреля 155 дрона срещу Украйна.
Украинските сили нанесоха удари по руската нефтена инфраструктура в областите Нижни Новгород и Самара, както и по система за противовъздушна отбрана в област Брянск.
"Тези изявления са част от продължаващата дезинформационна кампания на Кремъл, целяща да представи НАТО в лъжлива светлина като агресор🤔
6 други подготвят почвата
9 Артилерист
14 Владимир Путин, президент
Съвета за сигурност как ще обясни на руските граждани всекидневните бомбандировки, жертви сред мирното население и не е ли време да се закрие впредвид пълната му бутафорност, като всичко в Русия ?!!
Нощес отклонила се ракета от руското ПВО уби баба с внучката си в Саратов ☝️ Това е сигурност па рyccки !
15 С ТАЗИ ЛЪЖИСХЕМА КТРАДАТ И БОГАТЕЯТ
МНОГО ДОБРЕ ИЗМИСЛЕНА ИГРА ЗА ДА ОБИРАТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ , Е ТОВА Е СЪВРЕМЕННАТА МАФИЯ ,. КОЯТО НАМЕРИ ДОБЪР НАЧИН ДА ЗАБЛУЖДАВА И ДА ОГРАБВА ЗАБЛУДЕНИТЕ !!
МНОГО ДОБРЕ ЗНАЯТ, ЧЕ НИКОЙ НЕ ГИ ЗАПЛАЕШВА , А ТЕ СИ ТЪРСЯТ ПОВОДИ ЗА ДА СЪЗДАВАТ УМИШЛЕНО ФАЛШИВИ СТРАХОВЕ , ЕЕЕ ЗА ДА РЕАЛИЗИТРАТ ОГРАБВАНЕТО НИ РАЗБИТРА СЕ!
АЙДЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ , ДАВАЙТЕ ПАРИТЕ СИ ОЩЕ И ОЩЕ ОТРЪЖИЕ , ЧЕ СМЕ ЗАПЛАШЕНИ !!! ПОРЕДНАТА
СИМОЛАЦИЯ ЗА ДЪЛБОКО ПРИСПАНИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ , КОЛКО ИМ Е ДОБРЕ ,ЧЕ СПИНКАТ , МОЖЕ ДА СИ КРАДАТ ОЩЕ И ОЩЕ БЕЗКОНТРОЛНО НЕОТЧЕТНИ СТОТИЦИ МИЛЯРДИ НА ГЪРБА НА СПЯЩИТЕ!!!
16 пламен
24 А за теб
До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":кога ще се отклони ракета?
26 Те затова са та, да тиражират
До коментар #19 от "По малоумните заглавия си личат":тъпи лъжи.
И не подценявай глупостта на западния гражданин и избирате, t-ъпи животни са повечето.
27 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #22 от "така и при нас подготвяха":И какво стана накрая ? Вместо бели руснаци и украинци , накрая вие - натовските роми превзехте България .
29 Симпатизант
До коментар #16 от "пламен":Агресия? - ами дано, щом пък толкова я искат и само за агресора Русия ломотят
30 А стига бе! Института не знае ли,
Дори един от тези дронове събори комин в Естония а друг падна в Латвия. И те го потвърдиха, но без член 5 от НАТО!
Не Русия подготвя почвата, а самите балтийци си я ровят, както вола дето му пада на гърба!
34 Емил
За съжаление и ние сме част от него!
35 Някой
До коментар #16 от "пламен":Това е само сред повечето и.ди.оти. Нормалните хора мислят с главите си и се стремят да не пречупват действителността през призмата на личните си желания.
37 Рюте
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Аз винаги преди сън, поглеждам под леглото да проверя Путин да не е там!?
38 А журналистите тук, с тоя Институт
До коментар #30 от "А стига бе! Института не знае ли,":не само подготвят почвата, но вече са затънали в нея и копаят дъното с тях!
Ама няма къде да мърдат, горките!
Скоро май пак ще се наложи, да въртят латерната наувайки ни главите, с "непредизвиканото пълномащабно"!
39 фАНТОМасс
На евромислителите много ли им се иска още война , че предсказват , бълнуват и предвиждат това ?
40 Ицо
До коментар #33 от "Трай ма":Лап Пррркай бре козяк гресиран !
41 Гай Турий
България трябва да си събере ума и се дистанцира ясно и рязко от гибелното сриване на ЕС, който заради днешните продажни чиновници на власт в Брюксел, общо ще ни завлече в пропастта на ТСВ.
43 СтатиСтик
До коментар #37 от "Рюте":А се оказва че под леглото има млад надда рен арабин ....хахах.
44 Стратега
“ Военните кораби на НАТО увеличават присъствието си в Балтийско море, подготвяйки се за възможна блокада на Санкт Петербург и Калининград. Ситуацията е напрегната, като се обсъждат сценарии за военни действия и провокации, свързани с руския флот и стратегическите интереси в региона.
45 Кан Ювиги Аспарух
49 Янко Виа
До коментар #22 от "така и при нас подготвяха":Котьо 😸,недей лъжи във Максуда руснаците нищо не са изкупили ,само дето са се намножили снахите рускоговорящи украинки .
50 Института даде на медиите
До коментар #30 от "А стига бе! Института не знае ли,":тон за песен!
И те послушно подеха припева, с пискливите си гласчета! За някоя подхвърлена им курабийка.
И тяхната не е лесна!
До коментар #45 от "Кан Ювиги Аспарух":Хане боздугане ,вземи оръжието и седни откъм дебеуиа му край ,със сигурност ще разсее мъката ти .
54 Историк
До коментар #52 от "Бен Гъзара":Петър Велики е откупил тези балтийски мишки от шведския крал за тогавашните 1.6млн златни крони .
