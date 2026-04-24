Москва подготвя почвата за агресия срещу Балтика и Полша
  Тема: Украйна

Москва подготвя почвата за агресия срещу Балтика и Полша

24 Април, 2026 07:18 2 629 54

Тези изявления са част от продължаващата дезинформационна кампания на Русия, целяща да представи НАТО в лъжлива светлина като агресор в отговор на военната агресия на Кремъл в Украйна

Москва подготвя почвата за агресия срещу Балтика и Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Кремъл продължава да създава условия за евентуална бъдеща агресия срещу Балтийските държави и Полша.

Руският президент Владимир Путин отговори директно на оплакванията относно прекъсванията на мобилния интернет в Русия, като оправда тези прекъсвания с необходимостта от тях за вътрешната сигурност на страната и подготви руснаците за продължаващи ограничения.

За това предупреждава в днешния си анализ Институтът за изследване на войната (ISW).

На 23 април руският Съвет за сигурност обвини литовските власти, че създават "огнище на напрежение" в близост до границата с Калининградска област и милитаризират страната под претекст за "руска заплаха".

На 23 април руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви пред руската държавна информационна агенция РИА Новости, че ученията на Съвместните експедиционни сили на НАТО репетират сценарии за морска блокада и завземане на Калининградска област, и обвини НАТО, че умишлено "засилва конфронтацията" с Русия.

Тези изявления са част от продължаващата дезинформационна кампания на Кремъл, целяща да представи НАТО в лъжлива светлина като агресор в отговор на военната агресия на Кремъл в Украйна.

Кремъл провежда няколко информационни операции, насочени към Балтийските държави, с цел да създаде дългосрочни информационни условия, които да оправдаят евентуални бъдещи военни действия срещу Балтийските държави.

Кремъл използва контрола си над Калининградската област, за да създаде оправдания за бъдеща руска агресия срещу Балтийските държави или Полша под претекст, че защитава Калининградската област.

През нощта на 22 срещу 23 април руските сили нанесоха удар по жилищен блок в град Днипро, област Днепропетровск, като при това загинаха най-малко трима цивилни, а най-малко 10 бяха ранени.

На 23 април Европейският съвет (ЕС) прие окончателния вариант на законодателния акт, на който се основава безлихвеният заем от 90 милиарда евро (около 105 милиарда долара) за Украйна, одобрен първоначално от ЕС през декември 2025 г.

Руските сили напреднаха в северната част на област Суми.

През нощта Русия изстреля 155 дрона срещу Украйна.

Украинските сили нанесоха удари по руската нефтена инфраструктура в областите Нижни Новгород и Самара, както и по система за противовъздушна отбрана в област Брянск.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    48 14 Отговор
    😀😀😀😀
    "Тези изявления са част от продължаващата дезинформационна кампания на Кремъл, целяща да представи НАТО в лъжлива светлина като агресор🤔

    Коментиран от #37

    07:21 24.04.2026

  • 2 Едва ли

    15 67 Отговор
    Те не могат с Украйна да се справят, камо ли да отварят нови фронтове.

    07:22 24.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 други подготвят почвата

    65 4 Отговор
    ще мирише на пърлено край балтика

    07:27 24.04.2026

  • 7 фен на сидеров

    23 0 Отговор
    ИСВ -🤣💩🤣💩🤣🤣 !

    07:29 24.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Артилерист

    68 5 Отговор
    Не е вярно, че Русия заплашва Балтика. Това е официално изявление на естонския министър на външните работи. То е направено във връзка с обвинението на комичния артист Зеленски, че балтийските държави не се включват пряко във войната срещу Русия, но те щели да са следващите след Украйна. Впрочем, аз май не съм чел обективна информация от исъвъто...

    Коментиран от #36

    07:32 24.04.2026

  • 10 да да

    57 5 Отговор
    Целите на СВО ще бъдат постигнати..освен Донбас..зеленото нелегитимното ще подпише, ако доживее и Одеса, Николаев, Харков и така колкото повече мислят за велики..толкова повече ще загуби укройна..Русия бавно впряга но пристига на време..После претенции към Борис Джонсън и соросоидни активисти..Интернет помни всичко..

    07:32 24.04.2026

  • 11 ото

    31 4 Отговор
    Франция и Полша официално влязоха в опасен съюз за отработване на ядрени удари по руска територия. Както разкриват последните анализи, Париж и Варшава вече не просто подкрепят Киев, а преминават към директни симулации за унищожение на стратегически обекти в района на Санкт Петербург

    07:39 24.04.2026

  • 12 Зареждане на памперси

    33 4 Отговор
    Да треперят и да чакат щом оттам излитат и преминават украински дронове.

    07:39 24.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Владимир Путин, президент

    4 28 Отговор
    "..  руският Съвет за сигурност..."

    Съвета за сигурност как ще обясни на руските граждани всекидневните бомбандировки, жертви сред мирното население и не е ли време да се закрие впредвид пълната му бутафорност, като всичко в Русия ?!!
    Нощес отклонила се ракета от руското ПВО уби баба с внучката си в Саратов ☝️ Това е сигурност па рyccки !

    Коментиран от #24

    07:44 24.04.2026

  • 15 С ТАЗИ ЛЪЖИСХЕМА КТРАДАТ И БОГАТЕЯТ

    31 4 Отговор
    ЕЙ , НЕ СПРЯХА ДА БЪЛВАТ ИЗМИСЛЕНИ ПРИЧИНИ ,УЖ ЗАПЛАХИ , ДА СИ СЪЗДАВАТ УМИШЛЕНО ФАЛШИВИ ПОВОДО ЗА ЯКИ РАЗХОДИ ЗА ВЪОРЪЖАВАНЕ ,ЗА ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ОГРАБВАТ ЕВРОРОБИТЕ .
    МНОГО ДОБРЕ ИЗМИСЛЕНА ИГРА ЗА ДА ОБИРАТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ , Е ТОВА Е СЪВРЕМЕННАТА МАФИЯ ,. КОЯТО НАМЕРИ ДОБЪР НАЧИН ДА ЗАБЛУЖДАВА И ДА ОГРАБВА ЗАБЛУДЕНИТЕ !!
    МНОГО ДОБРЕ ЗНАЯТ, ЧЕ НИКОЙ НЕ ГИ ЗАПЛАЕШВА , А ТЕ СИ ТЪРСЯТ ПОВОДИ ЗА ДА СЪЗДАВАТ УМИШЛЕНО ФАЛШИВИ СТРАХОВЕ , ЕЕЕ ЗА ДА РЕАЛИЗИТРАТ ОГРАБВАНЕТО НИ РАЗБИТРА СЕ!
    АЙДЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ , ДАВАЙТЕ ПАРИТЕ СИ ОЩЕ И ОЩЕ ОТРЪЖИЕ , ЧЕ СМЕ ЗАПЛАШЕНИ !!! ПОРЕДНАТА
    СИМОЛАЦИЯ ЗА ДЪЛБОКО ПРИСПАНИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ , КОЛКО ИМ Е ДОБРЕ ,ЧЕ СПИНКАТ , МОЖЕ ДА СИ КРАДАТ ОЩЕ И ОЩЕ БЕЗКОНТРОЛНО НЕОТЧЕТНИ СТОТИЦИ МИЛЯРДИ НА ГЪРБА НА СПЯЩИТЕ!!!

    07:46 24.04.2026

  • 16 пламен

    3 22 Отговор
    Според повечето, русия се готви за разпад като ссср

    Коментиран от #29, #35

    07:46 24.04.2026

  • 17 точка

    33 4 Отговор
    Сякаш не Русия е обградена с бази на НАТО а Натото е обградено с руски бази по целият. Сякаш 140 милиона. са алтави и искат да избият 1 Милиард. И за какво?Виж Русия има за какво да я завладеят. И опитите продължават вече 400 г. И то все атаки откъм Украйна.

    07:46 24.04.2026

  • 18 1001

    24 3 Отговор
    Поредните глупости!

    07:47 24.04.2026

  • 19 По малоумните заглавия си личат

    27 4 Отговор
    Още плоскоумна пропаганда от "института за изследване на войната". Тия сериозно ли си мислят че някой им вярва на тъпите лъжи?

    Коментиран от #26

    07:49 24.04.2026

  • 20 шаа

    13 1 Отговор
    на страха очите са големи

    07:51 24.04.2026

  • 21 Шопо

    15 1 Отговор
    Колко време ще бъде нужно на Русия за да превземе България ?
    Справка ВСВ

    07:58 24.04.2026

  • 22 така и при нас подготвяха

    1 16 Отговор
    Във Варна и Черноморието имаше инвазия на рашисти изкупили де що има. С техни магазини, надписи на руски, училища, културни събития, държава в държавата. Такива огнища създават условия за последващо "освобождаване". Още на времето Хитлер така е влязал в Полша "непровокиран", а братчето му сталин и той да не остане по-назад нахълтал да "освобождава". Такава история учехме. И като питаш учителката - ама защо не са воювали двете армии, ами са правили общи паради и чествания и тя - "ще учиш това, което пише" хахаах

    Коментиран от #27, #49

    08:05 24.04.2026

  • 23 Кую

    16 1 Отговор
    Полша и Балтика подготвят агресия срещу Русия.Това е истинската новина.

    08:05 24.04.2026

  • 24 А за теб

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    кога ще се отклони ракета?

    08:06 24.04.2026

  • 25 ха ха

    12 1 Отговор
    оправдание за грабежа над европейците , тия 90 000 000 000 евра трябва да бъдат взети от тях за да върявят убийствата , ама от зомбитата на агент смит толкова

    08:08 24.04.2026

  • 26 Те затова са та, да тиражират

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "По малоумните заглавия си личат":

    тъпи лъжи.
    И не подценявай глупостта на западния гражданин и избирате, t-ъпи животни са повечето.

    08:08 24.04.2026

  • 27 Да бе ,да ! 🤔

    12 1 Отговор

    До коментар #22 от "така и при нас подготвяха":

    И какво стана накрая ? Вместо бели руснаци и украинци , накрая вие - натовските роми превзехте България .

    08:10 24.04.2026

  • 28 Хаха

    11 1 Отговор
    Насъскват не особено умните ойро шматки. И така докато ги занулят икономически напълно. Очакват се доста неприятни процеси в ЕС комуналката.

    08:10 24.04.2026

  • 29 Симпатизант

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "пламен":

    Агресия? - ами дано, щом пък толкова я искат и само за агресора Русия ломотят

    08:13 24.04.2026

  • 30 А стига бе! Института не знае ли,

    15 1 Отговор
    че британски дронове наречени "украински" бяха пуснати от балтийските през въздушното им пространство, за да избегнат руското ПВО? Който им преписва "докладите" на Института, преглагайки ги като факти, не знае ли това?
    Дори един от тези дронове събори комин в Естония а друг падна в Латвия. И те го потвърдиха, но без член 5 от НАТО!

    Не Русия подготвя почвата, а самите балтийци си я ровят, както вола дето му пада на гърба!

    Коментиран от #33, #38, #42, #50

    08:14 24.04.2026

  • 31 Някой

    12 1 Отговор
    Струва ми се, че всъщност ЕС (не Европа) подготвя терена за агресия срещу Русия и Беларус. Така излиза от написаното и от наблюденията на действията на ЕСЕС-ките лидери. Не е забравено поражението през 1945 година от руснаците (СССР за точност). Не могат да им го простят вече над 80 години.

    08:16 24.04.2026

  • 32 хихи

    6 0 Отговор
    АМагарев ги чака на Моста на Зружбата с плакат "Добре Дошли Освободители"

    08:17 24.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Емил

    10 1 Отговор
    НАТО е агресивен блок!!!
    За съжаление и ние сме част от него!

    08:18 24.04.2026

  • 35 Някой

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "пламен":

    Това е само сред повечето и.ди.оти. Нормалните хора мислят с главите си и се стремят да не пречупват действителността през призмата на личните си желания.

    08:20 24.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Рюте

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Аз винаги преди сън, поглеждам под леглото да проверя Путин да не е там!?

    Коментиран от #43

    08:25 24.04.2026

  • 38 А журналистите тук, с тоя Институт

    12 1 Отговор

    До коментар #30 от "А стига бе! Института не знае ли,":

    не само подготвят почвата, но вече са затънали в нея и копаят дъното с тях!
    Ама няма къде да мърдат, горките!

    Скоро май пак ще се наложи, да въртят латерната наувайки ни главите, с "непредизвиканото пълномащабно"!

    08:25 24.04.2026

  • 39 фАНТОМасс

    10 0 Отговор
    Ама нападнали ли са Балтика ? Или още не ?
    На евромислителите много ли им се иска още война , че предсказват , бълнуват и предвиждат това ?

    08:26 24.04.2026

  • 40 Ицо

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Трай ма":

    Лап Пррркай бре козяк гресиран !

    08:27 24.04.2026

  • 41 Гай Турий

    12 1 Отговор
    Подивелият от ционистки патогени запад задълбочава дезинформационаната си кампания по инсинуирането на митична руска заплаха. Тия хора не си вярват на себе си, но подкупени от световния масонски протестантски-ционизъм, продължават нагло да облъчват наивните мозъци на стотици милиони неоевропейци, които си нямат понятие от световните политически интриги и процеси. РФ няма нито планове, настроения, нито възможности да започва война срещу НАТОвските джуджета. Но те ако постоянно дразнят северната мечка, ако и пречат да съществува нормално и агресивно провокират тупаници от нейните лапи, ще инкасират военни действия, ще получат ОТГОВОР, след който те няма да съществуват. Няма да има кой да се оплаква, ама кой беше агресора, кой не беше, няма да ма пропагандни центрове и лъжци!
    България трябва да си събере ума и се дистанцира ясно и рязко от гибелното сриване на ЕС, който заради днешните продажни чиновници на власт в Брюксел, общо ще ни завлече в пропастта на ТСВ.

    08:28 24.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 СтатиСтик

    9 0 Отговор

    До коментар #37 от "Рюте":

    А се оказва че под леглото има млад надда рен арабин ....хахах.

    08:28 24.04.2026

  • 44 Стратега

    9 0 Отговор
    19.01 2025.г.:
    “ Военните кораби на НАТО увеличават присъствието си в Балтийско море, подготвяйки се за възможна блокада на Санкт Петербург и Калининград. Ситуацията е напрегната, като се обсъждат сценарии за военни действия и провокации, свързани с руския флот и стратегическите интереси в региона.

    08:29 24.04.2026

  • 45 Кан Ювиги Аспарух

    0 7 Отговор
    Убедих се че в България е пълно с копейки нямаме никакъв шанс,затова Последният Софиянец да дърпа шалтера. Закривам , Казах!

    Коментиран от #53

    08:31 24.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 непротестиращ

    1 5 Отговор
    Да, бе да! Москва затъна в Украйна и едва ли има ресурси: финансови, човешки и военни, та да си счупи главата и в Прибалтика?!

    08:35 24.04.2026

  • 48 КоНе

    7 0 Отговор
    Европаплач, години наред ви правят на майнуми, жъклтопаветни измислеци, които един друг се изяждат, когато депутатското място е едно. Вие ли ще ми обяснявате кой е агресор?

    08:35 24.04.2026

  • 49 Янко Виа

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "така и при нас подготвяха":

    Котьо 😸,недей лъжи във Максуда руснаците нищо не са изкупили ,само дето са се намножили снахите рускоговорящи украинки .

    08:37 24.04.2026

  • 50 Института даде на медиите

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "А стига бе! Института не знае ли,":

    тон за песен!
    И те послушно подеха припева, с пискливите си гласчета! За някоя подхвърлена им курабийка.
    И тяхната не е лесна!

    08:37 24.04.2026

  • 51 Иван

    3 0 Отговор
    Института на смррр дливата хазарска па4а Каган-Кейгън по английски,роднина по съпружеска линия на св.....нятта. Виктория Нюланд .

    08:43 24.04.2026

  • 52 Бен Гъзара

    4 0 Отговор
    Мога да ви кажа, че германците и тия балтийски републик дето подкрепяха Германия през втората световна война са садомазохисти, защото мине се не мине и искат руснаците да ги ши..ат.

    Коментиран от #54

    08:46 24.04.2026

  • 53 Аз съм веган

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Кан Ювиги Аспарух":

    Хане боздугане ,вземи оръжието и седни откъм дебеуиа му край ,със сигурност ще разсее мъката ти .

    08:46 24.04.2026

  • 54 Историк

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Бен Гъзара":

    Петър Велики е откупил тези балтийски мишки от шведския крал за тогавашните 1.6млн златни крони .

    08:48 24.04.2026

