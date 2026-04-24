Кремъл продължава да създава условия за евентуална бъдеща агресия срещу Балтийските държави и Полша.

Руският президент Владимир Путин отговори директно на оплакванията относно прекъсванията на мобилния интернет в Русия, като оправда тези прекъсвания с необходимостта от тях за вътрешната сигурност на страната и подготви руснаците за продължаващи ограничения.

За това предупреждава в днешния си анализ Институтът за изследване на войната (ISW).

На 23 април руският Съвет за сигурност обвини литовските власти, че създават "огнище на напрежение" в близост до границата с Калининградска област и милитаризират страната под претекст за "руска заплаха".

На 23 април руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви пред руската държавна информационна агенция РИА Новости, че ученията на Съвместните експедиционни сили на НАТО репетират сценарии за морска блокада и завземане на Калининградска област, и обвини НАТО, че умишлено "засилва конфронтацията" с Русия.

Тези изявления са част от продължаващата дезинформационна кампания на Кремъл, целяща да представи НАТО в лъжлива светлина като агресор в отговор на военната агресия на Кремъл в Украйна.

Кремъл провежда няколко информационни операции, насочени към Балтийските държави, с цел да създаде дългосрочни информационни условия, които да оправдаят евентуални бъдещи военни действия срещу Балтийските държави.

Кремъл използва контрола си над Калининградската област, за да създаде оправдания за бъдеща руска агресия срещу Балтийските държави или Полша под претекст, че защитава Калининградската област.

През нощта на 22 срещу 23 април руските сили нанесоха удар по жилищен блок в град Днипро, област Днепропетровск, като при това загинаха най-малко трима цивилни, а най-малко 10 бяха ранени.

На 23 април Европейският съвет (ЕС) прие окончателния вариант на законодателния акт, на който се основава безлихвеният заем от 90 милиарда евро (около 105 милиарда долара) за Украйна, одобрен първоначално от ЕС през декември 2025 г.

Руските сили напреднаха в северната част на област Суми.

През нощта Русия изстреля 155 дрона срещу Украйна.

Украинските сили нанесоха удари по руската нефтена инфраструктура в областите Нижни Новгород и Самара, както и по система за противовъздушна отбрана в област Брянск.