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Арестуваха френски гражданин, опитал да транспортира тайландка в куфар през границата

Арестуваха френски гражданин, опитал да транспортира тайландка в куфар през границата

3 Юли, 2026 14:49 451 1

  • албания-
  • куфар-
  • граница-
  • тайландка

Тайландската гражданка също е била арестувана, а разследването по случая продължава

Арестуваха френски гражданин, опитал да транспортира тайландка в куфар през границата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Албанските гранични власти са арестували френски гражданин, заподозрян в опит да транспортира тайландска гражданка, затворена в куфар, от Албания в Черна гора, съобщи Евронюз Албания, предаде БТА.

Двадесет и шест годишният мъж е бил задържан вчера на албанско-черногорската граница при селището Муричан. При проверка на автомобила му служители установили, че в куфар на задната седалка е скрита тайландска гражданка, която предполагаемо е трябвало да бъде изведена от територията на Албания по незаконен начин.

Разследването до момента е показало, че френският гражданин е планирал да транспортира тайландката през Черна гора и Хърватия във Франция, като избегне законовите процедури за преминаване и влизане в съответните страни.

Тайландската гражданка също е била арестувана, а разследването по случая продължава.


Албания
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  • 1 Абе

    2 0 Отговор
    Еш па тоа. Место да си купи една надуваема кукла.

    14:58 03.07.2026

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