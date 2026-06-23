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Политическата криза в Румъния се задълбочава след провала на правителството

Политическата криза в Румъния се задълбочава след провала на правителството

23 Юни, 2026 10:13 1 031 23

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  • адриан вещя-
  • правителство-
  • никушор дан

Топката отново се прехвърля на президента Никушор Дан, който ще трябва да проведе нов кръг консултации с партиите

Политическата криза в Румъния се задълбочава след провала на правителството - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Встъпването в длъжност на правителството, предложено от Адриан Вещя, се провали в парламента, след като подкрепата, оформена около неговата кандидатура, не успя да събере необходимия брой гласове, пише днес в. „Адевърул“, цитиран от БТА.

Според политолога Серджу Мишкою първата пряка последица от това гласуване е промяна в разположението на силите в преговорите за съставяне на нов кабинет. За президента Никушор Дан и крилото в Национално-либералната партия, което подкрепи Вещя, резултатът е голям провал, докато лидерът на либералите и временен премиер Илие Боложан излиза укрепен от този сблъсък. В същото време националистическата партия „Алианс за обединение на румънците“ получи важна символична победа, а Социалдемократическата партия е тласната все по-близо до пряко поемане на властта, обобщава ситуацията „Адевърул“.

Кабинетът, предложен от Адриан Вещя, бе подкрепен само от 189 народни представители при необходими минимум 233 гласа за встъпване в длъжност. Според политолога Серджу Мишкою големият губещ от този развой на събитията е президентът Никушор Дан, който подкрепи открито кандидатурата на Вещя и заложи на вътрешно разцепление в Национално-либералната партия, способно да произведе алтернативно мнозинство.

Политическата криза се задълбочава след провала на правителството на Вещя, пише в. „Евениментул зилей“. Топката отново се прехвърля на президента Никушор Дан, който ще трябва да проведе нов кръг консултации с партиите за определяне на бъдещ премиер, посочва изданието.

Отхвърлянето на правителството на Вещя е първият неуспешен опит за съставяне на кабинет. Конституцията предвижда разпускане на парламента и свикване на предсрочни избори само при два неуспешни опита за съставяне на правителство в рамките на 60 дни. До встъпването в длъжност на ново правителство с пълни правомощия, кабинетът на Илие Боложан ще продължи да упражнява ограничени правомощия, напомня "Евениментул зилей".

В. „Гъндул“ информира, че временният премиер Илие Боложан е предложил отново правителство на малцинството на Национално-либералната партия, „Съюз за спасение на Румъния“ и Демократичен съюз на унгарците в Румъния.

Под заглавие „Какво не се видя по телевизията при вота за правителството на Вещя" в. „Либертатя“ представя хронологията на вчерашния ден, в който номинираният за премиер опитва до последния момент да събере парламентарна подкрепа за встъпването си в длъжност. Вещя отиде на крака в централата на "Алианс за обединение на румънците" в опит да получи гласове и от тях. Още докато течеше гласуването в парламента, социалдемократите започнаха преговори за бъдещо правителство, в което министър-председателят да бъде от Социалдемократическата партия, най-вероятно лидерът Сорин Гриндяну, пише „Либертатя“. Възможно е в новата формула да бъде включена партията „Алианс за обединение на румънците“, но не на равнище министри и заместник-министри, посочва вестникът.

На практика след отхвърлянето на правителството на Вещя Румъния влиза в нов етап на политическата криза. Конституционната процедура е ясна – президентът трябва да номинира нов кандидат за премиер, обобщава „Либертатя“.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    2 17 Отговор
    Хайде и в Русия....

    Коментиран от #4

    10:14 23.06.2026

  • 2 ЧеБурашка

    37 0 Отговор
    Ами с фалшифицирани избори толкова...

    10:15 23.06.2026

  • 3 Смърфиета

    3 6 Отговор
    Мамалигарите си имат Никушор и Боложан, ние гяхфурите си имаме Банишор и Порожан.

    10:17 23.06.2026

  • 4 В Русия задължително трябва да има

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Промяна в Ръководството за да бъде приключена войната в полза на Русия доколкото това е възможно. Украйна не трябва да влиза в ЕС това ще е пагубно за цяла Европа и най вече за Русия която може да загуби държавност.

    Коментиран от #7

    10:21 23.06.2026

  • 5 щом си имат две умни калинки на хранилка

    6 2 Отговор
    ще се оправят хорицата по добре от тукашните лаладжии

    10:25 23.06.2026

  • 6 След изкуствената украйна

    18 1 Отговор
    дано изчезне и измислената държава румъния с измислената си нация и измисления си език

    10:30 23.06.2026

  • 7 Майор Деянов, на всеки километър

    2 17 Отговор

    До коментар #4 от "В Русия задължително трябва да има":

    "...Русия която може да загуби държавност...."

    На кой му пука да Русия и руската държавност ?
    10 века руснациге грабеха и завличаха в блатото околните държави и народи, апогея им беше СССР където украинците ги дърпаха технологически. Но и това се видя малко на руския блатар помислил се за велик и рушняка разтури и СеСеСеРе-то. Бял ден да не видят дорде Земята се върти ☝️😄

    Коментиран от #9, #17

    10:35 23.06.2026

  • 8 Абе,

    16 0 Отговор
    важно е да продължават да спонсорират фонлайнар и зеленият шмъркач...

    10:45 23.06.2026

  • 9 Хихи

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    не знам какво са те завличали , но срещу домати и чушки ни даваха самолети , АЕЦ и един руски войник нямаше , а сегашните ти господари пребират милиарди за старо желязо и им храниш войските !

    Коментиран от #10

    10:49 23.06.2026

  • 10 Руснак без крак...

    3 11 Отговор

    До коментар #9 от "Хихи":

    Който не храни американската войска ще храни руската !!! Но ще бъде гладен, беден, бензина нет, интернет тоже ☝️ 3ae6и, добре че се манахме от това племе сакато 😄

    10:52 23.06.2026

  • 11 ЕСССР

    14 0 Отговор
    Правителството назначено от Другарката Урсула, логичен провал и крах! Да живей смелата гробокопачка на Европа!

    11:00 23.06.2026

  • 12 ДРТ ПРЧ

    4 5 Отговор
    НЕЗАВИСИМО КОЙ КАК, КЪДЕ И ЗАЩО СЕ Е ПРОВАЛИЛ МОГА ДА КАЖА ЧЕ РУМЪНСКИЯ НАРОД ПОЛУЧАВА ДОСТА ПРИЛИЧНИ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ В СРАВНЕНИЕ С БЪЛГАРСКИТЕ. КАКТО ПЪТИЩАТА, ТАКА И ОСТАНАЛАТА ИНФРАСТРУКТУРА СА ВЪВ ЗАВИДНО ДОБРО СЪСТОЯНИЕ. АВТОПАРКА ИМ Е НА 99% ОБНОВЕН. ТАКА ЧЕ НЕ ЗНАМ КОЙ ТОЧНО СЕ Е ПРОВАЛИЛ.

    Коментиран от #13, #16

    11:04 23.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дон Корлеоне

    5 1 Отговор
    пуснааа ли токЪ ф кииийюф

    11:11 23.06.2026

  • 15 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    Мара шЪ и резнЪт заплатицата

    не е турила линк
    Още новини за усръйнЪ

    11:14 23.06.2026

  • 16 АМА ВЕРНО ЛИ

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "ДРТ ПРЧ":

    И КОЛКО ИМ Е БОРЧА
    КОЛКО ИМ Е БОРЧА ДЕБИЛ

    11:19 23.06.2026

  • 17 т-п трoл сopoсoиден

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Я дай само един пример за технологично откритие, направено от украинците след 1991г.

    Коментиран от #18, #19

    11:24 23.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ДАВАМ ВЕДНАГА

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "т-п трoл сopoсoиден":

    НАГЛОСТ ИЗДИГНАТА ДО КОСМИЧЕСКИ НИВА
    ПЪРВТА СТЕПЕН Е АЛЧНОСТ
    ВТОРАТА ГЛУПОСТ
    ТРЕТАТА Е ЧЕ ГИ ТЪРПИМ

    11:48 23.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ВВП

    0 0 Отговор
    Още един приятел на зелю фашиста ще даде фира ,след 1,5 година власт ..Оня ирод е токсичен..

    12:08 23.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ВВП

    1 0 Отговор
    Урсул фашиста ще има само един приятел ,ЗЕЛЮ артиста..Двамата ще пукнат Мнооо гадно..

    12:10 23.06.2026

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