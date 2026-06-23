Политическата криза в Румъния се задълбочава след провала на правителството

Встъпването в длъжност на правителството, предложено от Адриан Вещя, се провали в парламента, след като подкрепата, оформена около неговата кандидатура, не успя да събере необходимия брой гласове, пише днес в. „Адевърул“, цитиран от БТА.

Според политолога Серджу Мишкою първата пряка последица от това гласуване е промяна в разположението на силите в преговорите за съставяне на нов кабинет. За президента Никушор Дан и крилото в Национално-либералната партия, което подкрепи Вещя, резултатът е голям провал, докато лидерът на либералите и временен премиер Илие Боложан излиза укрепен от този сблъсък. В същото време националистическата партия „Алианс за обединение на румънците“ получи важна символична победа, а Социалдемократическата партия е тласната все по-близо до пряко поемане на властта, обобщава ситуацията „Адевърул“.

Кабинетът, предложен от Адриан Вещя, бе подкрепен само от 189 народни представители при необходими минимум 233 гласа за встъпване в длъжност. Според политолога Серджу Мишкою големият губещ от този развой на събитията е президентът Никушор Дан, който подкрепи открито кандидатурата на Вещя и заложи на вътрешно разцепление в Национално-либералната партия, способно да произведе алтернативно мнозинство.

Политическата криза се задълбочава след провала на правителството на Вещя, пише в. „Евениментул зилей“. Топката отново се прехвърля на президента Никушор Дан, който ще трябва да проведе нов кръг консултации с партиите за определяне на бъдещ премиер, посочва изданието.

Отхвърлянето на правителството на Вещя е първият неуспешен опит за съставяне на кабинет. Конституцията предвижда разпускане на парламента и свикване на предсрочни избори само при два неуспешни опита за съставяне на правителство в рамките на 60 дни. До встъпването в длъжност на ново правителство с пълни правомощия, кабинетът на Илие Боложан ще продължи да упражнява ограничени правомощия, напомня "Евениментул зилей".

В. „Гъндул“ информира, че временният премиер Илие Боложан е предложил отново правителство на малцинството на Национално-либералната партия, „Съюз за спасение на Румъния“ и Демократичен съюз на унгарците в Румъния.

Под заглавие „Какво не се видя по телевизията при вота за правителството на Вещя" в. „Либертатя“ представя хронологията на вчерашния ден, в който номинираният за премиер опитва до последния момент да събере парламентарна подкрепа за встъпването си в длъжност. Вещя отиде на крака в централата на "Алианс за обединение на румънците" в опит да получи гласове и от тях. Още докато течеше гласуването в парламента, социалдемократите започнаха преговори за бъдещо правителство, в което министър-председателят да бъде от Социалдемократическата партия, най-вероятно лидерът Сорин Гриндяну, пише „Либертатя“. Възможно е в новата формула да бъде включена партията „Алианс за обединение на румънците“, но не на равнище министри и заместник-министри, посочва вестникът.

На практика след отхвърлянето на правителството на Вещя Румъния влиза в нов етап на политическата криза. Конституционната процедура е ясна – президентът трябва да номинира нов кандидат за премиер, обобщава „Либертатя“.