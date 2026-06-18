Защо трябва да обичаме македонците?

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Наистина защо? Обиждат ни, държат се така, все едно сме им някаква втора ръка хора. При това сме им длъжни. За какво – никой не знае.

Преди два дни някакъв лумпен… Поредният лумпен… Не знам кой поред палил колите на българското посолство. Скромен човек. С бутилка с бензин. Залива и пали.

Ние сме възмутени. Разтревожени. За безброен път търпим малоумния им национал-вандализъм. Пишем писма. Ноти. Сигурно вече цяла партитура от ноти има вложена в някоя македонска папка, завряна в хладното мазе на някое тяхно гипскартонено министерство. Въобще цялата ни външна политика към Македония прилича на действията на пръднал заек в люцерна. Нищо последователно, нищо ясно. Нищо твърдо. Спокойно цялата външноминистерска кохорта от заплатаджии може да се замени от един електронен брояч, който да отчита посегателствата срещу нас. И толкова.

Българската позиция по въпросите с Македония е меко казано лоша. Все едно сме герои от тъп виц. Те ни псуват, ние ги обичаме. Плюс това ни се обяснява, че трябва да ги обичаме, защото сме били братя. Значи в тази версия на вселената и с братя не сполучихме.

И въпреки нашите отстъпки, опити за сближаване и постъпки, те ни мразят, мразят и мразят. Мразят ни, все едно сме им откраднали държавата. Все едно им крадем историята. Мразят ни, защото македонският език е български диалект, и те дълбоко в себе си го знаят. Пишат с правописни грешки, стискат зъби и ни мразят. Грешките са си техни. Национално идентифициращи.

Мразят ни и защото и Александър Македонски няма нищо общо с тях. Но защото им е трудно да мразят открито гърците (защото те знаят да отвръщат), затова отново мразят нас. Те мразят дори това, че не те, а ние сме българи, и за да преглътнат съседството си с нас, ни наричат татари. Знаете го, нали?

Не желаят да приемат в конституцията си, че има българско малцинство. Боже, та българите в Македония са мнозинство. Те са коренът на този род. Или все още са мнозинство, ако албанците вече не доминират? Някой статистик трябва да провери.

Та, въпросът ми е защо трябва да обичаме македонците? Защото, съгласете се, е доста противоестествено, да не кажа извратено, да се хвърляш да обичаш някой, който те мрази.