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Защо трябва да обичаме македонците?

Защо трябва да обичаме македонците?

18 Юни, 2026 10:01 1 341 19

  • емил йотовски-
  • отношения-
  • българия-
  • рсм

Ние сме възмутени. Разтревожени. За безброен път търпим малоумния им национал-вандализъм

Защо трябва да обичаме македонците? - 1
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Наистина защо? Обиждат ни, държат се така, все едно сме им някаква втора ръка хора. При това сме им длъжни. За какво – никой не знае.

Преди два дни някакъв лумпен… Поредният лумпен… Не знам кой поред палил колите на българското посолство. Скромен човек. С бутилка с бензин. Залива и пали.

Ние сме възмутени. Разтревожени. За безброен път търпим малоумния им национал-вандализъм. Пишем писма. Ноти. Сигурно вече цяла партитура от ноти има вложена в някоя македонска папка, завряна в хладното мазе на някое тяхно гипскартонено министерство. Въобще цялата ни външна политика към Македония прилича на действията на пръднал заек в люцерна. Нищо последователно, нищо ясно. Нищо твърдо. Спокойно цялата външноминистерска кохорта от заплатаджии може да се замени от един електронен брояч, който да отчита посегателствата срещу нас. И толкова.

Българската позиция по въпросите с Македония е меко казано лоша. Все едно сме герои от тъп виц. Те ни псуват, ние ги обичаме. Плюс това ни се обяснява, че трябва да ги обичаме, защото сме били братя. Значи в тази версия на вселената и с братя не сполучихме.

И въпреки нашите отстъпки, опити за сближаване и постъпки, те ни мразят, мразят и мразят. Мразят ни, все едно сме им откраднали държавата. Все едно им крадем историята. Мразят ни, защото македонският език е български диалект, и те дълбоко в себе си го знаят. Пишат с правописни грешки, стискат зъби и ни мразят. Грешките са си техни. Национално идентифициращи.

Мразят ни и защото и Александър Македонски няма нищо общо с тях. Но защото им е трудно да мразят открито гърците (защото те знаят да отвръщат), затова отново мразят нас. Те мразят дори това, че не те, а ние сме българи, и за да преглътнат съседството си с нас, ни наричат татари. Знаете го, нали?

Не желаят да приемат в конституцията си, че има българско малцинство. Боже, та българите в Македония са мнозинство. Те са коренът на този род. Или все още са мнозинство, ако албанците вече не доминират? Някой статистик трябва да провери.

Та, въпросът ми е защо трябва да обичаме македонците? Защото, съгласете се, е доста противоестествено, да не кажа извратено, да се хвърляш да обичаш някой, който те мрази.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    33 7 Отговор
    Една изкуствено създадена държава без история, като Украйна, която винаги може да послужи за разпалване на война.

    10:04 18.06.2026

  • 2 к0к0рч0 💋🍌

    3 17 Отговор
    Защо трябва да обичаме българите?

    10:05 18.06.2026

  • 3 Хмм

    23 1 Отговор
    защото са наши, наша кръв, самият Гоце пише - нямаше да сме българи ако не се деляхме - това ни е в кръвта, да се мразим, а да обичаме чуждите - "С чужди драг, вкъщи враг", помните ли пиесата на Вазов

    10:05 18.06.2026

  • 4 1488

    2 23 Отговор
    като се събудя благодаря на Господ, че не съм се родил българин

    Коментиран от #18

    10:06 18.06.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    30 3 Отговор
    А кой казал, че ги обичаме?
    Те правят своя избор - за нас трябва просто да станат безразлични! Щото ако ще "милеем" за Македония трябва по същия начин да милеем и за Беломорска Тракия и Добруджанско!!!

    История! Минала!
    Заявяваме твърда позиция, че докато не признаят нашето не могат да продължат напред и затваряме папката! Не преговаряме, не се интересуваме - ЗАБРАВЯМЕ! Когато решат са добре дошли! Тяхна си работа, техен си избор, тяхна си политика!

    Коментиран от #16

    10:06 18.06.2026

  • 6 666

    18 4 Отговор
    Защо трябва да обичаме уйр0геьците ???

    10:07 18.06.2026

  • 7 Да те светна.

    19 1 Отговор
    Става въпрос за един файтон управляващи с подкрепа от вън.
    Ама България не им се връзва на тъпотиите, колкото и да им се иска.

    10:08 18.06.2026

  • 8 Левски

    10 1 Отговор
    Пази се от приятелство на врагове и зло от приятели. Това нашите политици не могат да проумеят.

    10:08 18.06.2026

  • 9 Браво браво!

    22 2 Отговор
    Нашите нямат топки!Спрете вноса на македонски стоки!В Лидъл е пълно!
    Да умират от глад.С тези бизнес не се прави……Призовавам всички българи да четата какво купуват къде е произведено!

    10:11 18.06.2026

  • 10 Иванов

    12 1 Отговор
    Ако имахме държава и армия, а не духова музика, поне щяха да ни уважават!

    10:17 18.06.2026

  • 11 Дзак

    13 0 Отговор
    Ако лаладжиите от двете страни бъдат изолирани, лесно ще се договорим.

    10:18 18.06.2026

  • 12 Сила

    13 1 Отговор
    Само истински , натурални , чисти етнически българи може да мразят така дивашки други българи ...
    Ето отговора за македонската омраза !!!
    Те се знаят и ние си се знаеме ...

    10:32 18.06.2026

  • 13 Първо - никой не ги обича

    12 2 Отговор
    Второ - те не са македонци, а северномакедонци. Това са две много различни понятия. И в исторически, и в чисто прагматичен план.
    Трето - позицията на България е много ясна - "Сделката си е сделка". И трябва да се изпълни.
    Четвърто - при днешната ситуация няма път напре за Северна Македония.
    Кратко, точно и ясно 🧐🧐🧐🧐🧐🧐

    10:34 18.06.2026

  • 14 гьотоф и правилните хапчета?

    0 3 Отговор
    нещо смисленно!

    11:16 18.06.2026

  • 15 Не по-малко

    1 0 Отговор
    Отварянето на архивите на УДБА е не по-малко важно от признаването на българите в Северна Македония.

    11:23 18.06.2026

  • 16 🦁ЩЩД🦁

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Прав си.И аз мисля така.Само че,за съжаление,официалната българска позиция се диктува от Брюксел,демек от Лондон.Държавата България няма собствено мнение.Същото е с официалната ни позиция и спрямо Израел,и спрямо Украйна.А ние,или поне 80 % от Нас Не мислим като тях.

    11:25 18.06.2026

  • 17 Двама тъпанари са виновни

    3 0 Отговор
    Единия е Желю, че ги призна за държава, втория е Косто, че им прати 200 танка и не ги изнасилиха шиптърите

    11:26 18.06.2026

  • 18 айде къшката

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    А поради что пишеш на български?!

    11:29 18.06.2026

  • 19 Като не става с добро става с кютек

    2 0 Отговор
    Въобще не ни трябва тоя тумор Маседония - първо, те не могат да схванат, че са излишни, защото на шиптъреските им трябва тетиротия, маседонци - не. Трябва да анулираме българските гражданства, да им затворим вратата - пък да правят каквото си искат. Никаква милост! 34 години ги толерираме, а получаваме само обиди, подигравки, лошо отношение, даже история взеха да крадат усилено. НА ЗЛА КРУША ЗЪЛ ПРЪТ.

    11:32 18.06.2026