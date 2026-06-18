Защо трябва да обичаме македонците?

Наистина защо? Обиждат ни, държат се така, все едно сме им някаква втора ръка хора. При това сме им длъжни. За какво – никой не знае.
Преди два дни някакъв лумпен… Поредният лумпен… Не знам кой поред палил колите на българското посолство. Скромен човек. С бутилка с бензин. Залива и пали.
Ние сме възмутени. Разтревожени. За безброен път търпим малоумния им национал-вандализъм. Пишем писма. Ноти. Сигурно вече цяла партитура от ноти има вложена в някоя македонска папка, завряна в хладното мазе на някое тяхно гипскартонено министерство. Въобще цялата ни външна политика към Македония прилича на действията на пръднал заек в люцерна. Нищо последователно, нищо ясно. Нищо твърдо. Спокойно цялата външноминистерска кохорта от заплатаджии може да се замени от един електронен брояч, който да отчита посегателствата срещу нас. И толкова.
Българската позиция по въпросите с Македония е меко казано лоша. Все едно сме герои от тъп виц. Те ни псуват, ние ги обичаме. Плюс това ни се обяснява, че трябва да ги обичаме, защото сме били братя. Значи в тази версия на вселената и с братя не сполучихме.
И въпреки нашите отстъпки, опити за сближаване и постъпки, те ни мразят, мразят и мразят. Мразят ни, все едно сме им откраднали държавата. Все едно им крадем историята. Мразят ни, защото македонският език е български диалект, и те дълбоко в себе си го знаят. Пишат с правописни грешки, стискат зъби и ни мразят. Грешките са си техни. Национално идентифициращи.
Мразят ни и защото и Александър Македонски няма нищо общо с тях. Но защото им е трудно да мразят открито гърците (защото те знаят да отвръщат), затова отново мразят нас. Те мразят дори това, че не те, а ние сме българи, и за да преглътнат съседството си с нас, ни наричат татари. Знаете го, нали?
Не желаят да приемат в конституцията си, че има българско малцинство. Боже, та българите в Македония са мнозинство. Те са коренът на този род. Или все още са мнозинство, ако албанците вече не доминират? Някой статистик трябва да провери.
Та, въпросът ми е защо трябва да обичаме македонците? Защото, съгласете се, е доста противоестествено, да не кажа извратено, да се хвърляш да обичаш някой, който те мрази.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
10:04 18.06.2026
2 к0к0рч0 💋🍌
10:05 18.06.2026
3 Хмм
10:05 18.06.2026
4 1488
Коментиран от #18
10:06 18.06.2026
5 ДрайвингПлежър
Те правят своя избор - за нас трябва просто да станат безразлични! Щото ако ще "милеем" за Македония трябва по същия начин да милеем и за Беломорска Тракия и Добруджанско!!!
История! Минала!
Заявяваме твърда позиция, че докато не признаят нашето не могат да продължат напред и затваряме папката! Не преговаряме, не се интересуваме - ЗАБРАВЯМЕ! Когато решат са добре дошли! Тяхна си работа, техен си избор, тяхна си политика!
Коментиран от #16
10:06 18.06.2026
6 666
10:07 18.06.2026
7 Да те светна.
Ама България не им се връзва на тъпотиите, колкото и да им се иска.
10:08 18.06.2026
8 Левски
10:08 18.06.2026
9 Браво браво!
Да умират от глад.С тези бизнес не се прави……Призовавам всички българи да четата какво купуват къде е произведено!
10:11 18.06.2026
10 Иванов
10:17 18.06.2026
11 Дзак
10:18 18.06.2026
12 Сила
Ето отговора за македонската омраза !!!
Те се знаят и ние си се знаеме ...
10:32 18.06.2026
13 Първо - никой не ги обича
Трето - позицията на България е много ясна - "Сделката си е сделка". И трябва да се изпълни.
Четвърто - при днешната ситуация няма път напре за Северна Македония.
Кратко, точно и ясно 🧐🧐🧐🧐🧐🧐
10:34 18.06.2026
14 гьотоф и правилните хапчета?
11:16 18.06.2026
15 Не по-малко
11:23 18.06.2026
16 🦁ЩЩД🦁
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Прав си.И аз мисля така.Само че,за съжаление,официалната българска позиция се диктува от Брюксел,демек от Лондон.Държавата България няма собствено мнение.Същото е с официалната ни позиция и спрямо Израел,и спрямо Украйна.А ние,или поне 80 % от Нас Не мислим като тях.
11:25 18.06.2026
17 Двама тъпанари са виновни
11:26 18.06.2026
18 айде къшката
До коментар #4 от "1488":А поради что пишеш на български?!
11:29 18.06.2026
19 Като не става с добро става с кютек
11:32 18.06.2026