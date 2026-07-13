Кая Калас: Все още не е постигнато съгласие по разширяването на санкциите срещу Русия

Работим за разширяване на санкциите срещу Русия, но още не е постигнато необходимото единодушие, съобщи днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на европейските външни министри в Брюксел, предаде БТА.
Все още има открити въпроси, посочи тя. Калас изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците на санкционираните от ЕС, свързани с ударите по цивилни в Украйна.
По повод предстоящото днес обсъждане на стратегията за Черно море тя посочи, че България и Румъния работят заедно за защита на ключова инфраструктура в региона и срещу хибридните заплахи.
Калас призова свободата на корабоплаване в Ормузкия проток да бъде възстановена, без да бъдат налагани такси за преминаване. Тя изрази задоволство от това, че Сирия досега остава встрани от последните развития на конфликта в Близкия изток и допълни, че ЕС е предложил помощ на Дамаск за възстановяване на местните институции. За нас най-важното е Сирия да остане стабилна, обобщи Калас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един въпрос
Коментиран от #4, #9, #28
10:18 13.07.2026
2 На Кая ездача
10:19 13.07.2026
3 Варна 3
10:20 13.07.2026
4 На Кая ездача
До коментар #1 от "Един въпрос":Не е успяла, защото ми отбелязва тековете с чертички върху тапетите!
10:21 13.07.2026
5 оня с коня
10:21 13.07.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #8
10:25 13.07.2026
7 Жорко
10:26 13.07.2026
8 Калас
До коментар #6 от "Mими Кучева🐕🦺":От разширени санкции получих разширение на цола.
10:27 13.07.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "Един въпрос":Се още се чуди,дали две по две е равно на две плюс две.🦧💋🤣💋🦧
10:27 13.07.2026
10 АБВ
Коментиран от #13, #18, #20
10:28 13.07.2026
11 Ххх
Коментиран от #33, #36
10:29 13.07.2026
12 Тия там
10:30 13.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Атина Палада
Коментиран от #21
10:31 13.07.2026
16 Все
10:32 13.07.2026
17 Овчар
10:33 13.07.2026
18 Шшматко
До коментар #10 от "АБВ":Русия загуби тотално войната.Въпросът е в какъв времеви период ще стане.
Коментиран от #27
10:33 13.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 НЯМА
До коментар #15 от "Атина Палада":За сега, само копейките от ПП-ДБ протестират против еврото и първия евробюджет на България.
10:36 13.07.2026
22 Лелята
10:37 13.07.2026
23 1 600 дни Киев за два дня
10:38 13.07.2026
24 Z-ахарова
10:38 13.07.2026
25 Жбръц
Коментиран от #29
10:39 13.07.2026
26 Дойче зеле
10:39 13.07.2026
27 име
До коментар #18 от "Шшматко":Що за въпрос, в какъв времеви периот ЩЕ стане? Гурото на ЩЕкането, тpoла деса-стоян, още през далечната 2014 година каза че Русия ЩЕ фалира до няколко месеца. Значи още някое и друго десетилетие ЩЕ почакате. Стискайте палци да сте живи.
10:39 13.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Z-ахарова
До коментар #25 от "Жбръц":Не е необходимо да се правиш на умен
Коментиран от #35
10:42 13.07.2026
30 1945
10:42 13.07.2026
31 Артилерист
10:43 13.07.2026
32 Смотаняху
Коментиран от #34
10:44 13.07.2026
33 1945
До коментар #11 от "Ххх":Не сме ги блокирали.
10:45 13.07.2026
34 Смотаняху
До коментар #32 от "Смотаняху":Това защото глупаците станаха по-малко, но докото овцете слушат други овце като Каята и Урсула Ивропа е в опасност
10:46 13.07.2026
35 Русофил
До коментар #29 от "Z-ахарова":Истината боли, нали?
10:47 13.07.2026
36 ами, тaпeйка
До коментар #11 от "Ххх":Бачкай, вместо да чакаш на помощи от ЕССР. Учи, развивай се, рискувай, инвестирай, произвеждай. Прави пазарна икономика, вместо социално паразитиране.
10:48 13.07.2026
37 Браво,
10:50 13.07.2026
38 Копейки
Коментиран от #41
10:53 13.07.2026
39 Тая
10:58 13.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 До една
До коментар #38 от "Копейки":Седмица ще е избомбил кииф още 10 пъти поне
11:01 13.07.2026
42 9999
11:11 13.07.2026