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Кая Калас: Все още не е постигнато съгласие по разширяването на санкциите срещу Русия

Кая Калас: Все още не е постигнато съгласие по разширяването на санкциите срещу Русия

13 Юли, 2026 10:15 779 42

  • санкции-
  • ес-
  • русия-
  • кая калас

Калас призова свободата на корабоплаване в Ормузкия проток да бъде възстановена, без да бъдат налагани такси за преминаване

Кая Калас: Все още не е постигнато съгласие по разширяването на санкциите срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работим за разширяване на санкциите срещу Русия, но още не е постигнато необходимото единодушие, съобщи днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на европейските външни министри в Брюксел, предаде БТА.

Все още има открити въпроси, посочи тя. Калас изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците на санкционираните от ЕС, свързани с ударите по цивилни в Украйна.

По повод предстоящото днес обсъждане на стратегията за Черно море тя посочи, че България и Румъния работят заедно за защита на ключова инфраструктура в региона и срещу хибридните заплахи.

Калас призова свободата на корабоплаване в Ормузкия проток да бъде възстановена, без да бъдат налагани такси за преминаване. Тя изрази задоволство от това, че Сирия досега остава встрани от последните развития на конфликта в Близкия изток и допълни, че ЕС е предложил помощ на Дамаск за възстановяване на местните институции. За нас най-важното е Сирия да остане стабилна, обобщи Калас.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един въпрос

    39 11 Отговор
    Според вас дали Кая Калас е успяла да научи таблицата за умножение?

    Коментиран от #4, #9, #28

    10:18 13.07.2026

  • 2 На Кая ездача

    22 9 Отговор
    Но пък ние с Кая сме постигнали абсолютно съгласие, относно нейното разширяване! Направо я направих религиозна - Ох, Боже, Боже Господи, Мили Боже.......

    10:19 13.07.2026

  • 3 Варна 3

    7 21 Отговор
    Санкции, още санкции! Русия да закрие рафинериите и заводите!

    10:20 13.07.2026

  • 4 На Кая ездача

    21 7 Отговор

    До коментар #1 от "Един въпрос":

    Не е успяла, защото ми отбелязва тековете с чертички върху тапетите!

    10:21 13.07.2026

  • 5 оня с коня

    26 8 Отговор
    При нощен удар по пристанището Черноморск в Одеска област руските въоръжени сили поразиха два морски ферибота и контейнеровоз, използвани от украинската армия, съобщи пресслужбата на руското Министерство на отбраната

    10:21 13.07.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    19 6 Отговор
    От тея разширени санкции,нема ли да получим разширени вени?🦧🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #8

    10:25 13.07.2026

  • 7 Жорко

    24 5 Отговор
    Пачавратинска смотанячка,нищо против жени да бъдат политици,но тази и другата Урсула са анти човеци!

    10:26 13.07.2026

  • 8 Калас

    19 5 Отговор

    До коментар #6 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    От разширени санкции получих разширение на цола.

    10:27 13.07.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Един въпрос":

    Се още се чуди,дали две по две е равно на две плюс две.🦧💋🤣💋🦧

    10:27 13.07.2026

  • 10 АБВ

    15 6 Отговор
    А през 2022 г. какви съгласия имаше тогава ?! А днешните вече закуцаха ! Къде отиде евроатлантическото единство около идеите "за поражение на Русия на бойното поле" или пък за "мир чрез сила" ? Спихнаха май ?

    Коментиран от #13, #18, #20

    10:28 13.07.2026

  • 11 Ххх

    6 13 Отговор
    Блокирахме санкциите срещу Русия, сега забравете за Европейски помощи!

    Коментиран от #33, #36

    10:29 13.07.2026

  • 12 Тия там

    13 6 Отговор
    патки още ли продължават да се занимават с глупости?

    10:30 13.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Атина Палада

    7 11 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    Коментиран от #21

    10:31 13.07.2026

  • 16 Все

    11 7 Отговор
    по трудно и ще се намира съгласеие. А вие не може вечно да печатате само пари. Откакто санкциониарт Русия, всичко поскъпна 2х, и лошото е че не се вижда края! И рано или късно хората ще излязат на улицата, а тогава, тежко ви и горко..

    10:32 13.07.2026

  • 17 Овчар

    12 7 Отговор
    Пак е надрусана...!

    10:33 13.07.2026

  • 18 Шшматко

    8 13 Отговор

    До коментар #10 от "АБВ":

    Русия загуби тотално войната.Въпросът е в какъв времеви период ще стане.

    Коментиран от #27

    10:33 13.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 НЯМА

    1 10 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    За сега, само копейките от ПП-ДБ протестират против еврото и първия евробюджет на България.

    10:36 13.07.2026

  • 22 Лелята

    10 5 Отговор
    Кого призовава за ормуз без такси това недоразумение, извънземните ли?

    10:37 13.07.2026

  • 23 1 600 дни Киев за два дня

    6 7 Отговор
    Няма край руският позор.

    10:38 13.07.2026

  • 24 Z-ахарова

    7 4 Отговор
    Примката се затяга. Издъхваме!

    10:38 13.07.2026

  • 25 Жбръц

    6 5 Отговор
    Къде,в кой континент е най - силно развито животновъдството на чифтокопитни: примерно оффф се) Не,не е Австралия или Нова Зеландия.Това е Европа- по точно ЕС.Точна бройка 520 милиона оффф се.Да допусне безропотно ,една шепа кр тени в ЕП да даде втори мандат на акушерка,която от своя страна едностранно да си " назначава( без да са избирани от оффсете) куп гър чави скумрии,който целенасочено им унищожават социален статус,доходи, работни места,предизвиквайки пълзяща инфлация.С една цел: фиксацията им на примитивно ниво срещу Русия.

    Коментиран от #29

    10:39 13.07.2026

  • 26 Дойче зеле

    8 5 Отговор
    Неадекватна Европа отива на кино заедно със САЩ и Израел. Глупост и арогантност седят към разруха...... Плащат най-скъпи винаги слугите

    10:39 13.07.2026

  • 27 име

    6 5 Отговор

    До коментар #18 от "Шшматко":

    Що за въпрос, в какъв времеви периот ЩЕ стане? Гурото на ЩЕкането, тpoла деса-стоян, още през далечната 2014 година каза че Русия ЩЕ фалира до няколко месеца. Значи още някое и друго десетилетие ЩЕ почакате. Стискайте палци да сте живи.

    10:39 13.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Z-ахарова

    6 5 Отговор

    До коментар #25 от "Жбръц":

    Не е необходимо да се правиш на умен

    Коментиран от #35

    10:42 13.07.2026

  • 30 1945

    8 0 Отговор
    Радев няма са налага вето.

    10:42 13.07.2026

  • 31 Артилерист

    7 5 Отговор
    Всичко щеше да си даде на разширяване Кая, ако от нея зависеше санкционното сломяване на Русия. От хуманна гледна точка не и пожелавам да приключи като нашенския СДС депутат Ст. Ганев, на когото много се искаше да "НАПЛЯСКА" Русия...

    10:43 13.07.2026

  • 32 Смотаняху

    1 5 Отговор
    Все още не е постигнато съгласие по разширяването на санкциите срещу Русия

    Коментиран от #34

    10:44 13.07.2026

  • 33 1945

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ххх":

    Не сме ги блокирали.

    10:45 13.07.2026

  • 34 Смотаняху

    5 5 Отговор

    До коментар #32 от "Смотаняху":

    Това защото глупаците станаха по-малко, но докото овцете слушат други овце като Каята и Урсула Ивропа е в опасност

    10:46 13.07.2026

  • 35 Русофил

    9 0 Отговор

    До коментар #29 от "Z-ахарова":

    Истината боли, нали?

    10:47 13.07.2026

  • 36 ами, тaпeйка

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ххх":

    Бачкай, вместо да чакаш на помощи от ЕССР. Учи, развивай се, рискувай, инвестирай, произвеждай. Прави пазарна икономика, вместо социално паразитиране.

    10:48 13.07.2026

  • 37 Браво,

    4 4 Отговор
    Кая.Браво Калас. Всъщност ,кога ще има избор в Европейският съюз за нови ръководители? От гражданите на европейския съюз- директно?

    10:50 13.07.2026

  • 38 Копейки

    3 10 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #41

    10:53 13.07.2026

  • 39 Тая

    5 1 Отговор
    Още ли не и били шута от брюксел ...Време е да се връща в естонския обор

    10:58 13.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 До една

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Копейки":

    Седмица ще е избомбил кииф още 10 пъти поне

    11:01 13.07.2026

  • 42 9999

    0 0 Отговор
    До края на мандата и ще оцелеем ли.

    11:11 13.07.2026

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