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Илиян Василев: Да не прекланяме глава пред руския патриарх! България е суверенна европейска държава с достойнство, история и национален интерес!

Илиян Василев: Да не прекланяме глава пред руския патриарх! България е суверенна европейска държава с достойнство, история и национален интерес!

19 Юни, 2026 10:00 1 058 54

  • илиян василев-
  • румен радев-
  • орбан-
  • българия-
  • ес-
  • санкции

Спорът е дали България ще остане уверена европейска държава или ще продължи да се плъзга към ролята на най-удобния проводник на кремълско влияние в Европейския съюз

Илиян Василев: Да не прекланяме глава пред руския патриарх! България е суверенна европейска държава с достойнство, история и национален интерес! - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От днес България и Румен Радев официално заеха мястото на Унгария на Виктор Орбан като основен опонент на общата европейска политика спрямо Русия. Да, ще влезнат в световния и европейския информационен поток. Ще получат хвалби в Русия, студено отношение в ЕС и с времето ще потекат и "санкциите" срещу нас. Неизбежно е.

Страната ни ще наложи вето върху общата позиция на ЕС по отношение на санкциите срещу руския патриарх Кирил - човек, който не просто не осъди войната, а многократно я оправда, благослови и представи като духовна мисия. Радев е толкова объркан по темата, особено оправданието, че го е еня за православните в Русия - ами нали те убиват православните в Украйна. И за това са санкциите.

Може да си израснал в малко населено място и да станеш "голям" човек. Може да имаш сантимент към Русия. Може дори да смяташ, че защитаваш православието. Но когато заемаш най-високия държавен пост, вече не представляваш себе си. Представляваш България и преклоняването на глава пред чужд патриарх е израз на комплекс и унизява нацията.

България е суверенна европейска държава с достойнство, история и собствен национален интерес.

Именно затова въпросът за следващите президентски избори придобива още по-голямо значение.

Независимо от различията помежду си, демократичните и проевропейските сили ще трябва да намерят обща формула и общ кандидат, способен да се противопостави на постепенното отклоняване на България от европейския ѝ път.

Спорът е дали България ще остане уверена европейска държава или ще продължи да се плъзга към ролята на най-удобния проводник на кремълско влияние в Европейския съюз.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 9 Отговор
    Великата българска цивилизация на основата на православието и кирилицата се простира от Адриатика до Аляска и само тя пречи на Хазарите да владеят Света.

    Коментиран от #43

    10:01 19.06.2026

  • 2 Само така

    12 52 Отговор
    Истински българин.

    10:02 19.06.2026

  • 3 Валентин

    63 19 Отговор
    На снимката: тъпогрозна амеба заработва чрез подривна, антибългарска дейност.

    10:03 19.06.2026

  • 4 Гнидо неблагодарна,

    49 16 Отговор
    Ти къде завърши, бе, неблагодарник? Какъв беше тъст ти, дето те направи човек?

    Коментиран от #10

    10:04 19.06.2026

  • 5 Левски

    44 15 Отговор
    Смешник, кое и е суверенното. Така сте се надупили на Запада, че се вижда от Космоса.

    10:05 19.06.2026

  • 6 ТОЗИ НА СНИМКАТА

    41 16 Отговор
    Е ВСИЧКО ДРУГО НО НЕ И БЪЛГАРИН.

    10:05 19.06.2026

  • 7 А така

    15 30 Отговор
    Требе ли да са кланяме на КГБ руския патриарх ??

    Коментиран от #13

    10:05 19.06.2026

  • 8 Комон Сенс

    33 6 Отговор
    Главите на другите вероизповедания по разните държави все светци и херувимчета ли са?
    Гледате ли ги и тях под лупа?
    Не, зашото не се прави така. Нищо че имат ясно и видимо политическо влияние.
    Това е много чувствителен въпрос и там не се пипа.
    Кога последно се озъбихте на друг духовен лидер, примерно в някоя теокрация?

    Не ни вкарвайте в религиозна каша!

    Оценката на духовно лице се прави от други духовни лица по канон. Не се прави от про.фани ./ не е обида, но е възожно някой про.фан да се обиди от про.фанщина/

    10:05 19.06.2026

  • 9 Баламата

    33 3 Отговор
    Когато си идиот,не е необходимо да се правиш на такъв!

    10:07 19.06.2026

  • 10 ТЪСТА МУ Е БИЛ

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Гнидо неблагодарна,":

    ОТ МОЙТА ПАРТИЯ БКП ДОПУСНАЛ Е ГРЕШКА ДА СЕ СРОДИ С ФАШИС.

    10:07 19.06.2026

  • 11 Синя София

    13 31 Отговор
    Зеленият чорап иска да ни направи зелени човечета,браво на неговите избиратели, поколението джен-зи . Нека да видят и поживеят под руски ботуш

    10:07 19.06.2026

  • 12 Отец Чапаев

    21 11 Отговор
    Браво на Румбата.

    10:07 19.06.2026

  • 13 никой не ти говори

    28 12 Отговор

    До коментар #7 от "А така":

    за кланяне.
    Никой не те кара да се кланяш.
    Говоим за санкции и открита проява на неуважение и делегитимация на нечий духовен лидер.
    Това е въпрос на международни отношения, не на кланяне.
    Имаме си Патриарх и той е равен на другите патриарси. И ние държим те да го имат за равен и да го уважават.
    За в случай че се имаш въобще за православен.
    Пишете и говорите клишета, докато влачите България по пътя на международната конфронтация без ясна обосновка защо това е нужно / на България, не на държавите за котио работите/

    Коментиран от #21, #44

    10:09 19.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Причината е толкоз прозаична

    10 24 Отговор
    Рундьо фатмак фърчилото още помни ( ние също) как киро попа КГБ то,.. публично ( в България) набиваше чембери по лисавата фатмашка манерка на Рундьо помака!!
    От тогава има...уплах, фърчилото!
    АааааааХахахаха

    10:12 19.06.2026

  • 16 Не така

    27 12 Отговор
    Не е истина че има такива тъпа парчета като този, мразещи православието и всичко българско, само и само да се наведат на евробрюкселските българомразци.

    10:13 19.06.2026

  • 17 Радев

    14 14 Отговор
    СЛАВА РОССИИ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

    Коментиран от #29

    10:14 19.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Последния Софиянец

    25 6 Отговор
    Илиян Василев е сътрудник на ДС по собствено желание.Беше и посланик в Русия.

    Коментиран от #23

    10:16 19.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 провинциалист

    20 9 Отговор
    И този не каза кой закон е нарушил патриарха и от кой съд е осъден. Да не говорим пък как поведението "йес сър" отстоява собствен национален интерес...

    10:20 19.06.2026

  • 23 ТОВА как променя факта

    7 13 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Че Киро попа-- КГБето и всички други..Батюшки у монголската Матушка са.. БЕЗБОЖНИЦИ?!?

    10:21 19.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ДрайвингПлежър

    17 5 Отговор
    Бивш посланник и експерт видиш ли... е точно заради такива се надявам Белене и Скравена да си възвърнат величието!!! Превъзпитали са не един и не два отпадъка!

    10:27 19.06.2026

  • 26 азз

    19 3 Отговор
    лигльо...до вчера всичките бяхте силно наведени пред господарите си и само викахте Йес мистър....
    Сега изведнъж се сетихте за сувернната държава....

    10:29 19.06.2026

  • 27 гост

    13 5 Отговор
    Илиян Василев: да се кланяме на турския ходжа по пет пъти на ден.

    10:31 19.06.2026

  • 28 Е.С.

    17 3 Отговор
    Всичката утайка излезе да демагогства.

    10:33 19.06.2026

  • 29 Зеления

    16 3 Отговор

    До коментар #17 от "Радев":

    "СЛАВА РОССИИ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"

    като си написал това с какво си по различен от пишещите: "Слава Украине" ?

    Гнусни червеи като Илиян Василев, умишлено настройват българите едни срещу други. Резултата е че никой вече не говори за България, хората се делят на подкрепящи Урсула и подкрепящи Путин

    Ако в ума и в сърцата ви е само и единствено България, никакво значение няма да имат нито Урсула нито Путин, тъй като хората ще са обединени от собствената си национална кауза, а не от чужди каузи !!!

    10:35 19.06.2026

  • 30 Какви глави, какви пет лева

    14 4 Отговор
    Какви глави ще прекланяш ве, чугун,
    По едно време ме беше заблудил че си стойностен човек, пък то обикновен платен лаещ драскач

    10:36 19.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 АГАТ а Кристи

    3 12 Отговор
    България не "рускинята" Илияна иди Йотова, или детенцето на Решетников

    10:38 19.06.2026

  • 33 Ххххххххххххххх

    15 4 Отговор
    Доносник говори за достойнство? Първи април, отдавна мина...

    Коментиран от #36

    10:40 19.06.2026

  • 34 АС СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ, МОСКАЛЬЯ И КОПЕЙКИ

    7 8 Отговор
    ОПИНЯЙТЕ КИЛИМЧЕТО И ДУПАРАТА НАГОРЕ ОТИ СТАНА ВРЕМЕ ЗА обедната! МЮИЗИНИНА ВЕКЕ ВИЕ ОТ МИНАРЕТО!
    АЛЛ АХ и ХУ ЙЛО АК БАР!

    Коментиран от #42

    10:42 19.06.2026

  • 35 Илияна,

    12 4 Отговор
    суверенност е когато можеш да изразиш собствено мнение, а не когато аплодираш чуждото мнение. Какво ти пречи патриарха на руската православна църква?

    10:42 19.06.2026

  • 36 За КГБ доносника

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Ххххххххххххххх":

    Гундяев ли думаш, ке рата? Или за доносника капитан ху ЙЛО?
    Хихихихихи

    Коментиран от #48

    10:44 19.06.2026

  • 37 КРАТКО

    10 1 Отговор
    МЪРША

    10:44 19.06.2026

  • 38 Не ние Българите!

    3 11 Отговор
    Не ние Българите прекланяме глава пред пред кгб-офицера Гадняев, а руският шпионин от село Савяново, Радев.

    Коментиран от #45

    10:44 19.06.2026

  • 39 Студопор

    9 1 Отговор
    Ми виж ся... Аз съм теист и не прекланям глава пред ничий патриарх или имам или будист. Ама тия глупости, че сме суверенна държава, можеш да ги разправяш на някой друг. Отдавна сме колония на ФАЩ. Каквото кажат те, това става. Така че...

    10:45 19.06.2026

  • 40 Ко пейки ДЕ БИ лни

    2 5 Отговор
    Цаливате ли КУ РАна като подземния педофил?
    АааааааХахахаха

    10:46 19.06.2026

  • 41 един

    2 6 Отговор
    "Може да си израснал в малко населено място и да станеш "голям" човек. Може да имаш сантимент към Русия. Може дори да смяташ, че защитаваш православието. Но когато заемаш най-високия държавен пост, вече не представляваш себе си. Представляваш България и преклоняването на глава пред чужд патриарх е израз на комплекс и унизява нацията."
    Представяш България означава, че защитаваш интереса и нагласите на преобладаваща част от населението, а не територията и мнението на малцинството, което е "родено в голямо населено място- например Крушари, Батин, Разград, Гоце Делчев...." Ама... да не отваряме тема

    10:47 19.06.2026

  • 42 Възраждане

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "АС СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ, МОСКАЛЬЯ И КОПЕЙКИ":

    Алейкум салам, Онбаши!
    Ашколсун на Пу тинка Султан

    10:51 19.06.2026

  • 43 Оракула от Делфи

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всяко едно дете, днес, знае че т.н. Руска Църква е дясната ръка на "КГБ" в Руската федерация и по целия свят!!!
    Има огромен натиск това "идеологическо шпионско творение" на "КГБ " наречено религия ,
    да упражни натиск и върху Българската църква, има днес изключително руски -ориентиран , Църковен глава!!!
    Със "Румен Радевата - Съветска дружба" , нещата отиват към голата истина кой е той ???
    Кой е той , и каква е мисията му в България като премиер???
    България без ЕО е държава без посока, накъде ни води Генерала???
    Да ти пащат заплатата от ЕО , и да плюеш като каруцар този който ти плаща заплатата , е по- скоро неблагодарност , от колкото становище за санкцийте които ЕО прилага , за да спре войната в Украйна!!!
    Господин Радев предлага да не подкрепяме санкцийте срещу Русия , но не предлага как да се спре войната ! Нещо като "тука има, тука няма"!!!
    Такава е картината през очите на гражданин ,който умишлено е пропуснал
    уроците по "Основи на Комунизма"!!!!

    Коментиран от #53

    10:51 19.06.2026

  • 44 Питане

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "никой не ти говори":

    Най-"ПРАВЕДНИТЕ" патриарси са тези, дето са се клели на ДС, а още по-"ПРАВЕДНИ" - тези на КГБ.
    Нашия Сатанаил се е клел и тука, и тука. Той по-праведен ли е от руското расо, дето се е клело само на КГБ ???

    10:51 19.06.2026

  • 45 КРАТКО

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Не ние Българите!":

    ОЩЕ ЕДИН БОКЛУК СЕ ПИШЕ ЗА БЪЛГАРИН

    10:52 19.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Звездоброес

    0 1 Отговор
    "Чорапчо" е толкова неуверен и колеблив,че напълно му подхожда този "речитатив" !

    10:55 19.06.2026

  • 48 Ххххххххххххх

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "За КГБ доносника":

    Говоря за доносника от 6-то управление на Държавна Сигурност. Но то изисква мозък, ама като си п.рост...

    10:56 19.06.2026

  • 49 Перо

    3 1 Отговор
    Ка да вярва човек на изгонен “дипломат” за враждебно отношение в чужбина! Или не познава Виенската конвенция за дипломатическите отношения или е криминално мислещ!

    10:56 19.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 България

    0 1 Отговор
    Абе ОСТАВКА на фатмака клепарест! ВЕДНАГА!!

    11:03 19.06.2026

  • 52 Хихи

    2 0 Отговор
    Илияне , всички сме подлоги като тебе на фонлайнар и тези около нея ! Разликата е , че ние плащаме за санкциите , а ти и тези около теб,лапате от дедо Сорос...

    11:03 19.06.2026

  • 53 Боа

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Оракула от Делфи":

    Всяко дете знае,че Пилат Понтийски умъртвил Иисус Христос.Всяко дете знае,че Рим се задава като най големия и най достойния почитател на христианство.Какво е Това?Лицемерито?

    11:08 19.06.2026

  • 54 Нямает право!

    0 0 Отговор
    Нямате право да триете истината! Лъжа ли е, че с тези си изявления фатмакът от село Славяново прави за посмешище по севта не само себе си, впрочем той е ясен на всички, но и великата ни някога държава! Лъжа ли е, че селяндуринът от Славяново е неграмотен, че не познава историята и че по всяка вероятност е порчел в живота си само "Павлик Морозов"! Защото, ако беше прочел повече книги, щеше да знае, че кръстоносни походи срещу хриситянството никога не са водени! Мутрата от СИК поне е порчел десетина страници от "Винету", но този със зелените чорапи се е задоволил с един руски "герой", предал собствения си баща! Затова и преказките му са уродливи и перверзни!

    11:11 19.06.2026