Илиян Василев: Да не прекланяме глава пред руския патриарх! България е суверенна европейска държава с достойнство, история и национален интерес!

От днес България и Румен Радев официално заеха мястото на Унгария на Виктор Орбан като основен опонент на общата европейска политика спрямо Русия. Да, ще влезнат в световния и европейския информационен поток. Ще получат хвалби в Русия, студено отношение в ЕС и с времето ще потекат и "санкциите" срещу нас. Неизбежно е.
Страната ни ще наложи вето върху общата позиция на ЕС по отношение на санкциите срещу руския патриарх Кирил - човек, който не просто не осъди войната, а многократно я оправда, благослови и представи като духовна мисия. Радев е толкова объркан по темата, особено оправданието, че го е еня за православните в Русия - ами нали те убиват православните в Украйна. И за това са санкциите.
Може да си израснал в малко населено място и да станеш "голям" човек. Може да имаш сантимент към Русия. Може дори да смяташ, че защитаваш православието. Но когато заемаш най-високия държавен пост, вече не представляваш себе си. Представляваш България и преклоняването на глава пред чужд патриарх е израз на комплекс и унизява нацията.
България е суверенна европейска държава с достойнство, история и собствен национален интерес.
Именно затова въпросът за следващите президентски избори придобива още по-голямо значение.
Независимо от различията помежду си, демократичните и проевропейските сили ще трябва да намерят обща формула и общ кандидат, способен да се противопостави на постепенното отклоняване на България от европейския ѝ път.
Спорът е дали България ще остане уверена европейска държава или ще продължи да се плъзга към ролята на най-удобния проводник на кремълско влияние в Европейския съюз.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #43
10:01 19.06.2026
2 Само така
10:02 19.06.2026
3 Валентин
10:03 19.06.2026
4 Гнидо неблагодарна,
Коментиран от #10
10:04 19.06.2026
5 Левски
10:05 19.06.2026
6 ТОЗИ НА СНИМКАТА
10:05 19.06.2026
7 А така
Коментиран от #13
10:05 19.06.2026
8 Комон Сенс
Гледате ли ги и тях под лупа?
Не, зашото не се прави така. Нищо че имат ясно и видимо политическо влияние.
Това е много чувствителен въпрос и там не се пипа.
Кога последно се озъбихте на друг духовен лидер, примерно в някоя теокрация?
Не ни вкарвайте в религиозна каша!
Оценката на духовно лице се прави от други духовни лица по канон. Не се прави от про.фани ./ не е обида, но е възожно някой про.фан да се обиди от про.фанщина/
10:05 19.06.2026
9 Баламата
10:07 19.06.2026
10 ТЪСТА МУ Е БИЛ
До коментар #4 от "Гнидо неблагодарна,":ОТ МОЙТА ПАРТИЯ БКП ДОПУСНАЛ Е ГРЕШКА ДА СЕ СРОДИ С ФАШИС.
10:07 19.06.2026
11 Синя София
10:07 19.06.2026
12 Отец Чапаев
10:07 19.06.2026
13 никой не ти говори
До коментар #7 от "А така":за кланяне.
Никой не те кара да се кланяш.
Говоим за санкции и открита проява на неуважение и делегитимация на нечий духовен лидер.
Това е въпрос на международни отношения, не на кланяне.
Имаме си Патриарх и той е равен на другите патриарси. И ние държим те да го имат за равен и да го уважават.
За в случай че се имаш въобще за православен.
Пишете и говорите клишета, докато влачите България по пътя на международната конфронтация без ясна обосновка защо това е нужно / на България, не на държавите за котио работите/
Коментиран от #21, #44
10:09 19.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Причината е толкоз прозаична
От тогава има...уплах, фърчилото!
АааааааХахахаха
10:12 19.06.2026
16 Не така
10:13 19.06.2026
17 Радев
Коментиран от #29
10:14 19.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Последния Софиянец
Коментиран от #23
10:16 19.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 провинциалист
10:20 19.06.2026
23 ТОВА как променя факта
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Че Киро попа-- КГБето и всички други..Батюшки у монголската Матушка са.. БЕЗБОЖНИЦИ?!?
10:21 19.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ДрайвингПлежър
10:27 19.06.2026
26 азз
Сега изведнъж се сетихте за сувернната държава....
10:29 19.06.2026
27 гост
10:31 19.06.2026
28 Е.С.
10:33 19.06.2026
29 Зеления
До коментар #17 от "Радев":"СЛАВА РОССИИ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"
като си написал това с какво си по различен от пишещите: "Слава Украине" ?
Гнусни червеи като Илиян Василев, умишлено настройват българите едни срещу други. Резултата е че никой вече не говори за България, хората се делят на подкрепящи Урсула и подкрепящи Путин
Ако в ума и в сърцата ви е само и единствено България, никакво значение няма да имат нито Урсула нито Путин, тъй като хората ще са обединени от собствената си национална кауза, а не от чужди каузи !!!
10:35 19.06.2026
30 Какви глави, какви пет лева
По едно време ме беше заблудил че си стойностен човек, пък то обикновен платен лаещ драскач
10:36 19.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 АГАТ а Кристи
10:38 19.06.2026
33 Ххххххххххххххх
Коментиран от #36
10:40 19.06.2026
34 АС СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ, МОСКАЛЬЯ И КОПЕЙКИ
АЛЛ АХ и ХУ ЙЛО АК БАР!
Коментиран от #42
10:42 19.06.2026
35 Илияна,
10:42 19.06.2026
36 За КГБ доносника
До коментар #33 от "Ххххххххххххххх":Гундяев ли думаш, ке рата? Или за доносника капитан ху ЙЛО?
Хихихихихи
Коментиран от #48
10:44 19.06.2026
37 КРАТКО
10:44 19.06.2026
38 Не ние Българите!
Коментиран от #45
10:44 19.06.2026
39 Студопор
10:45 19.06.2026
40 Ко пейки ДЕ БИ лни
АааааааХахахаха
10:46 19.06.2026
41 един
Представяш България означава, че защитаваш интереса и нагласите на преобладаваща част от населението, а не територията и мнението на малцинството, което е "родено в голямо населено място- например Крушари, Батин, Разград, Гоце Делчев...." Ама... да не отваряме тема
10:47 19.06.2026
42 Възраждане
До коментар #34 от "АС СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ, МОСКАЛЬЯ И КОПЕЙКИ":Алейкум салам, Онбаши!
Ашколсун на Пу тинка Султан
10:51 19.06.2026
43 Оракула от Делфи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всяко едно дете, днес, знае че т.н. Руска Църква е дясната ръка на "КГБ" в Руската федерация и по целия свят!!!
Има огромен натиск това "идеологическо шпионско творение" на "КГБ " наречено религия ,
да упражни натиск и върху Българската църква, има днес изключително руски -ориентиран , Църковен глава!!!
Със "Румен Радевата - Съветска дружба" , нещата отиват към голата истина кой е той ???
Кой е той , и каква е мисията му в България като премиер???
България без ЕО е държава без посока, накъде ни води Генерала???
Да ти пащат заплатата от ЕО , и да плюеш като каруцар този който ти плаща заплатата , е по- скоро неблагодарност , от колкото становище за санкцийте които ЕО прилага , за да спре войната в Украйна!!!
Господин Радев предлага да не подкрепяме санкцийте срещу Русия , но не предлага как да се спре войната ! Нещо като "тука има, тука няма"!!!
Такава е картината през очите на гражданин ,който умишлено е пропуснал
уроците по "Основи на Комунизма"!!!!
Коментиран от #53
10:51 19.06.2026
44 Питане
До коментар #13 от "никой не ти говори":Най-"ПРАВЕДНИТЕ" патриарси са тези, дето са се клели на ДС, а още по-"ПРАВЕДНИ" - тези на КГБ.
Нашия Сатанаил се е клел и тука, и тука. Той по-праведен ли е от руското расо, дето се е клело само на КГБ ???
10:51 19.06.2026
45 КРАТКО
До коментар #38 от "Не ние Българите!":ОЩЕ ЕДИН БОКЛУК СЕ ПИШЕ ЗА БЪЛГАРИН
10:52 19.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Звездоброес
10:55 19.06.2026
48 Ххххххххххххх
До коментар #36 от "За КГБ доносника":Говоря за доносника от 6-то управление на Държавна Сигурност. Но то изисква мозък, ама като си п.рост...
10:56 19.06.2026
49 Перо
10:56 19.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 България
11:03 19.06.2026
52 Хихи
11:03 19.06.2026
53 Боа
До коментар #43 от "Оракула от Делфи":Всяко дете знае,че Пилат Понтийски умъртвил Иисус Христос.Всяко дете знае,че Рим се задава като най големия и най достойния почитател на христианство.Какво е Това?Лицемерито?
11:08 19.06.2026
54 Нямает право!
11:11 19.06.2026