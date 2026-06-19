Илиян Василев: Да не прекланяме глава пред руския патриарх! България е суверенна европейска държава с достойнство, история и национален интерес!

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От днес България и Румен Радев официално заеха мястото на Унгария на Виктор Орбан като основен опонент на общата европейска политика спрямо Русия. Да, ще влезнат в световния и европейския информационен поток. Ще получат хвалби в Русия, студено отношение в ЕС и с времето ще потекат и "санкциите" срещу нас. Неизбежно е.

Страната ни ще наложи вето върху общата позиция на ЕС по отношение на санкциите срещу руския патриарх Кирил - човек, който не просто не осъди войната, а многократно я оправда, благослови и представи като духовна мисия. Радев е толкова объркан по темата, особено оправданието, че го е еня за православните в Русия - ами нали те убиват православните в Украйна. И за това са санкциите.

Може да си израснал в малко населено място и да станеш "голям" човек. Може да имаш сантимент към Русия. Може дори да смяташ, че защитаваш православието. Но когато заемаш най-високия държавен пост, вече не представляваш себе си. Представляваш България и преклоняването на глава пред чужд патриарх е израз на комплекс и унизява нацията.

България е суверенна европейска държава с достойнство, история и собствен национален интерес.

Именно затова въпросът за следващите президентски избори придобива още по-голямо значение.

Независимо от различията помежду си, демократичните и проевропейските сили ще трябва да намерят обща формула и общ кандидат, способен да се противопостави на постепенното отклоняване на България от европейския ѝ път.

Спорът е дали България ще остане уверена европейска държава или ще продължи да се плъзга към ролята на най-удобния проводник на кремълско влияние в Европейския съюз.