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Илиян Василев: След изцепката на Румен Радев за вето на ЕС, то Брюксел ще ни накаже с тежка процедура по свръх дефицит

Илиян Василев: След изцепката на Румен Радев за вето на ЕС, то Брюксел ще ни накаже с тежка процедура по свръх дефицит

20 Юни, 2026 13:00 1 840 78

  • илиян василев-
  • изцепка-
  • санкции-
  • румен радев-
  • руски санкции-
  • свръхдефицит

Изобщо драги ми присмехулко - Радев избра да бъдем с Русия, точно когато тя е явен лузър. И ние сме лузъри. Отново

Илиян Василев: След изцепката на Румен Радев за вето на ЕС, то Брюксел ще ни накаже с тежка процедура по свръх дефицит - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Да разсъждаваме - на мястото на Европейската комисия как бихте гледали на процедурата за свръхдефицит след изцепката за вето на ЕС на Радев? Като на абсолютна необходимост. Дори да има по-меки варианти, ще минеш на твърдия.

Това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.

С всеки подобен акт на слагане пред Москва на Радев, Европейската комисия ще включва постепенно защитните механизми, които накрая изхвърлиха Орбан от властта. Мониторингът върху България вече се задейства.

Вече сме "подозрителни". Още не сме "чуждо тяло" като Орбан, но сме много близко.

Изобщо драги ми присмехулко - Радев избра да бъдем с Русия, точно когато тя е явен лузър.

И ние сме лузъри. Отново.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    91 9 Отговор
    тоя плужек откъде го изкопахте

    Коментиран от #9, #59

    13:02 20.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 79 Отговор
    пилота е толкова страхлив ,Ч е няма да гъкне на ЕС-ПОМЕТЕ МИ ДУМАТА

    Коментиран от #12, #35, #48, #54

    13:02 20.06.2026

  • 3 Ванчо

    85 9 Отговор
    Замълчи по добре защото те видяхме как те изгониха като дипломат

    Коментиран от #13

    13:03 20.06.2026

  • 4 Тя Русия

    27 45 Отговор
    Винаги е била държава с ниски доходи за народа и огромни богатства за олигарсите около властта.

    Коментиран от #60

    13:03 20.06.2026

  • 5 КАЗАНО НА СЕВЕРНОМАКЕДОНСКИ

    72 9 Отговор
    Илиане, оди се утрепи.

    Коментиран от #15

    13:04 20.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    45 2 Отговор
    Много демократично!

    Коментиран от #47

    13:04 20.06.2026

  • 7 Летец Пешеходец

    24 59 Отговор
    Мунчо Боташков ще "изветрее", като Костя Копейкин, Руди Гела, Шефа на Парка, Долен Волен, Славуца и разни други мазни путински парцали и полезни идиоти на Кремъл.

    13:05 20.06.2026

  • 8 Мунчо

    12 28 Отговор
    Кво ми дреме. Важното е Бензиностанцията да е добре.

    13:05 20.06.2026

  • 9 Мериленд

    7 34 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Плужекът си ти. И въпрос- знае ли някой кога е кръстен и е започнал да ходи на църква Румен радев

    13:05 20.06.2026

  • 10 Пляс пляс

    34 4 Отговор
    П.......те. Тази партиина линия звучи от всяка негова статия

    Коментиран от #74

    13:06 20.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    71 9 Отговор
    ЕЦБ ни открадна 80 млрд валутен фонд който събирахме 30 години точно за такива кризи.А сега се гаврят с България.

    13:06 20.06.2026

  • 12 Мериленд

    1 17 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Надявам се

    Коментиран от #17

    13:06 20.06.2026

  • 13 Мериленд

    1 10 Отговор

    До коментар #3 от "Ванчо":

    Кой руснаците ли

    13:07 20.06.2026

  • 14 Дзак

    10 1 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    13:08 20.06.2026

  • 15 Мериленд

    1 17 Отговор

    До коментар #5 от "КАЗАНО НА СЕВЕРНОМАКЕДОНСКИ":

    Може би е ти да не пишеш простотии

    13:08 20.06.2026

  • 16 Хахаха

    65 3 Отговор
    Това изказване на Василев доказва, че ЕС се меси в националната политика и суверенни решения на националните държави с икономимчески шантаж.
    Това ли е ЕС който искаме ....
    ЕС или трябва са се промени или да ке разпада.
    Никой не е успял да събере европейските народи в една империя, та Урсулицата и Сорос ли?

    13:10 20.06.2026

  • 17 Много

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мериленд":

    се надявате нов това ще си останете.

    13:11 20.06.2026

  • 18 Ами нормално. "то" мунчо ветото боташ

    7 32 Отговор
    е отдавна е известен с д.пенето си на просия и всеки който му плати. Национален предател!

    13:12 20.06.2026

  • 19 Лъжльо

    45 3 Отговор
    Много преди "изцепката на Румен Радев за вето на ЕС", още на 3 юни 2026г. ЕК започва процедура по прекомерен дефицит на България - тежка процедура вкл. с налагане на санкции.

    13:14 20.06.2026

  • 20 Тръгнал

    6 36 Отговор
    с голяма кошница и я връща празна ! Цял свят му видя същността и резилите ! Поставя Русия над България , нея кучета я яли !

    Коментиран от #55

    13:17 20.06.2026

  • 21 Ролан

    39 1 Отговор
    Излиза,че ако няма вето,то дефицитът ни е "добър"😆, е това вече е в противоречие с фискалните принципи. Този мислител се е оплел яко 🤣

    13:18 20.06.2026

  • 22 Иван 1

    22 2 Отговор
    Хайде да спрете да му давате фандък на този клоун,не става за политик затова всички го избягват не кадърен.

    13:22 20.06.2026

  • 23 мушмул

    26 1 Отговор
    И щооо, преди ветото не бяхме ли в свръх дефицит? Амо това го нямаше дори при СИВ!

    13:25 20.06.2026

  • 24 Някой си

    22 1 Отговор
    Що не ги срещам такива убавци като тоя Василев ей тъй по на близичко ,да му прошепна нещо на ушенцето!

    13:26 20.06.2026

  • 25 Мамин Илиянчо

    27 1 Отговор
    Ние сме лузъри още като се насадихме в Евросъюза и след това и на еврото. Нищо ново под слънцето. Винаги сме били от страна на булката.

    13:29 20.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Фейк - либераст

    22 1 Отговор
    Или Ян и евГЕНИЙ, веднага на амбразурата! Ами с право! И те хляб ядат и те стомаси имат! За семейства и челяд не съм сигурен защото подозирам,че са на левия бряг! И ВИНАГИ ПИШАТ ТОВА ЗА КОЕТО ИМ ПЛАЩАТ! Жалко за "медиите", които ги публикуват!

    13:34 20.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Да да

    19 1 Отговор
    То ЕС само това иска! Като каже - скочи и ние скок! Като каже- дай и ние даваме. Утре като ни кажат, че сме македонци, щото така им е удобно, например, ние какво, а? Свикнали да им свирим по гайдата. Ама няма да стане, няма!

    13:36 20.06.2026

  • 30 Тома

    19 1 Отговор
    Значи каквото каже Брюксел ли бе батко защото те не спряха да ни режат парите и да ги дават на зельо да ги краде.

    13:40 20.06.2026

  • 31 Анонимен

    15 2 Отговор
    Турете му юздата на тоя Василев! Само цвили като кон за малко сено или центове!

    13:43 20.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 000

    18 1 Отговор
    Не ми дреме за ес. Браво ня Радев.

    Коментиран от #70

    13:45 20.06.2026

  • 35 Анонимен

    19 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Толкова си зле, че чак ми е мъчно за теб! За един боен пилот могат да се кажат много неща, но не и че е страхлив! Страхливият май си ти!

    13:45 20.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 виктория

    14 0 Отговор
    едното няма връзка с другото!!!! мухъл Василев!!!

    13:51 20.06.2026

  • 38 Ами

    13 0 Отговор
    Свръхдефицита дойде от предните управляващи
    в комбинация от сложно международно положение
    и преминаването към еврото.
    Опънат ли се от ЕК, махаме еврото.
    А защо не, и напускане на ЕС.

    13:55 20.06.2026

  • 39 Айде пак

    14 0 Отговор
    Поредния послушко либерал.
    Обяснява как ако не изпълняваме заповедите на брюксел щели да ни санкционират с пари.
    Предатели безродни, само пари ли ви интересуват? Ами интереса на България, на гражданите? Да ги продадем за пари?
    Евтаназия за такива трябва вече.

    13:55 20.06.2026

  • 40 След Боташ

    1 8 Отговор
    Мунчо ни докара процедура!

    14:00 20.06.2026

  • 41 От чужбина

    13 0 Отговор
    Това означава, че ползват тази възможност като бухалка. Т.е евро-управляващите са същия тип като наш Пасчо.

    14:07 20.06.2026

  • 42 Дориана

    15 1 Отговор
    Свръх Дефицита е дело на Борисов, Пеевски и ППДБ. Така, че заслужено това е последицата от корумпирания мафиотски стил на управление. Точно те вкараха България в дългова спирала и унищожиха държавата със зависими и не работещи за народа институции., с корупции , кражби и завишени в пъти обществени поръчки.. Сега партията на Румен Радев Прогресивна България
    работят на бързи обороти за да изчистят катрана отвсякъде. И да, България вече ще отстоява националните си интереси. Българския народ е на първо място и няма да бъде сателит и робуващ изпълнител на желанията на ЕС.

    Коментиран от #72

    14:07 20.06.2026

  • 43 Джибрю

    1 12 Отговор
    Тук не трябва да има изненади. Рамбо Радев беше избран, защото хората смятат, че не искат ЕС и НАТО..Българинът ТРЯБВА да разбере, че неговите действия ИМАТ значение.
    Когато избираш тежък руски агент НЕ МОЖЕ да ревеш после, че изборът ти защитава руския интерес..

    България защитава Агент Киро, защото "православието" и "освобождението", ако че руската църква полага огромни усилия за подтискане на независимостта на българската през 19ти век.

    Така ще е, българи, да ви е честит новият спасител!

    14:09 20.06.2026

  • 44 Леле - леле ! 🤔

    10 0 Отговор
    И този отпадък Илиян Василев ли се изцепи ?!

    14:12 20.06.2026

  • 45 симптоматично

    1 10 Отговор
    Ясно е, че изцепката беше за наша сметка, но за други по-важно е, че копейките най-после получиха оргазъм (което се случва рядко).😎

    14:12 20.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 не може да бъде

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Да трябва да се попитаме за какво призовава всъщност г-н Василев...и май не е само послушание а нещо много повече!?Къде отиде националният интерес принципи те и .н.!?Излиза че европейските правила са едни бухалки -разни видове просто красиво разнообразие- за наказание на непослушните -вкарват те в разни икономически и др.капани посочват ти какво да правиш какво да приказваш и кого да слушаш ...и ако не слушаш бух по главата с някоя бухалка!?А ако продължаваш почват да те налагат с няколко различни бухалки -красота!?...забравих да кажа че се замислям дали това е една от особеностите на демокрацията -да те налагат с различни бухалки а не само с една ..това изглежда наистина по-демократично.!?

    14:13 20.06.2026

  • 48 🐷🐖🐽🐖🐽🐷

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Квиииииййк. квиийййиииик

    14:13 20.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 az СВО Победа 81

    12 0 Отговор
    Такива като Илиянчо ни накиснаха със шиткойна, ама сега Радев им бил виновен!
    🤣
    Петроханската чума не прощава!

    14:13 20.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Жорж

    8 0 Отговор
    Стига сме се подмазвали на Брюксел и всеки, който ни натиска.

    14:15 20.06.2026

  • 53 СЛОНА

    8 0 Отговор
    ПРЕЗ ХОБОТА МИ Е ,НА БОСИЯ ЦЪРВУЛИТЕ НЕМА ДА МУ ВЗЕМАТ!!!
    МЕСЕТЕ ПОГАЧИТЕ,ЧЕ БРАТУШКИТЕ ИДАТ!!!

    14:17 20.06.2026

  • 54 Улав

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не те слуша главата

    14:18 20.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Котка

    10 0 Отговор
    По-голям лузър от Илиян Василев няма. 20 години след завръщането си от Москва не успява да се класира никъде. Еми, Сашо, така е. Никой не иска да се занимава с доносници. .

    14:20 20.06.2026

  • 57 дядото

    8 0 Отговор
    робът и предателят ще го познаеш и по позата и по думите.и с какво слагането пред ек е по-добро за българия

    14:20 20.06.2026

  • 58 Бре брее

    5 1 Отговор
    Сега няма да има "конгречелейшън", няма потупване по рамото и най страшното, няма да ви пуснат да обирате трохите под масата.
    Трагедия!

    14:23 20.06.2026

  • 59 Пешо адаша

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Ахахахха какъв смях. Е радев ли е докарал свръхдефицита или лъжливите статистики на предния парламенр и фалшифицираните доклади на ЕК? За един приятел питам хахаха

    14:30 20.06.2026

  • 60 Котка

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тя Русия":

    От къде знаеш.

    14:33 20.06.2026

  • 61 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    10 0 Отговор
    Вето по някакво решение на ЕК няма нищо общо с огромния бюджетен дефицит на България.
    Жълтопаветниците са пълни откачалки.

    14:44 20.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Име

    4 0 Отговор
    Какво общо има едното с другото?

    15:02 20.06.2026

  • 65 Аз съм от ссср

    3 0 Отговор
    Господин Василев ДСто,персона нон грата в Русия, мислите ли че този е независим анализатор!

    15:13 20.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Хмм

    2 0 Отговор
    той не предупреждава, той предлага да ни накажат, кактака ще си позволяваме собствено мнение, а Полша трябва ли да я накажат, че отне ордена на Зеленски, аман от ренегати

    15:22 20.06.2026

  • 68 Опа

    0 1 Отговор
    Българският народ е изкарал 500 години по турско и 200 години под гръцко робство. Ще изкараме и 20-30 години при Румен Радев.

    15:26 20.06.2026

  • 69 Оставете го човека

    0 0 Отговор
    Олигархията е натиснала Радев здраво.

    15:28 20.06.2026

  • 70 БраТ ПиТ

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "000":

    Ще ти задреме, изчакай малко да усетиш "твърдо-дебелия" и разбереш за какво става дума 🤣

    15:28 20.06.2026

  • 71 Ясно

    0 1 Отговор
    Така става когато ни управляват военни.

    15:29 20.06.2026

  • 72 Абе

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Дориана":

    Доре, пак ли трябва да ти се обяснява като на човек със "специални потребности".....до Ковид кризата България имаше балансиран бюджет (дори а малки излишъци) и точно тогава управляваше Борисов!!! След като сегашния ви идол "пилота Радев" вдигна юмрука и докара "петроханските пудели" начело с финансовия "гуру" Кокор Василев започнаха тези раздавания на пари от КРЕДИТИ за администрацията и единствената грешка на Борисов е че ги подкрепяше (но както каза и той, целта беше да има правителство за да влезем в Шенген и Еврозоната)......всичко останало са празни приказки за "малки деца".....

    Коментиран от #76

    15:35 20.06.2026

  • 73 Георгиев

    0 0 Отговор
    Хей, десарче дърто, какво са последните новини, а? Нещо не се вързват с твоите предсказания. Ще си изтеглиш ли статията или тя вече не е твоя, платено ти е?
    Чудя се кой глупак те е вербовал. Сигурно е гонил план. Не е ли разбрал що за хамелеон си? След година две ще запееш на нов глас.

    15:37 20.06.2026

  • 74 Така е!

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пляс пляс":

    Не изключвам руснаците да са го превербовали

    15:39 20.06.2026

  • 75 Рилски

    3 0 Отговор
    Въпроса е не дали ЕС ще ни накаже чрез процедурите за "свръх дефицит", поради наложеното вето, а как ние да накажем прежде управляващите за разхищенията и кражбите, довели до този "свръх дефицит,"?

    15:40 20.06.2026

  • 76 Справедлив

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Абе":

    Абе шебек нииден, кой вдигна заплатите на МВР с над 50% а в ДАНС с над 70%?Ти герберопоклонико имаш ли представа за огромната бройка в силовито министерство/на първо место по брой на глава от населението в ЕС/ за какъв разход става въпрос?Кой ще го плаща този разход и за какво?

    15:53 20.06.2026

  • 77 млад еврас

    2 0 Отговор
    Даааааа ще ни накажат, демократите еврасти искат пълно подчинение, иначе не било демократично и следват яки наказания, знаем това се случи с Унгария, Словения, Румъния също беше наказана, че отказа еврото.

    15:54 20.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.