Илиян Василев: След изцепката на Румен Радев за вето на ЕС, то Брюксел ще ни накаже с тежка процедура по свръх дефицит

бивш посланик и експерт по енергийните въпроси

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Да разсъждаваме - на мястото на Европейската комисия как бихте гледали на процедурата за свръхдефицит след изцепката за вето на ЕС на Радев? Като на абсолютна необходимост. Дори да има по-меки варианти, ще минеш на твърдия.

Това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.

С всеки подобен акт на слагане пред Москва на Радев, Европейската комисия ще включва постепенно защитните механизми, които накрая изхвърлиха Орбан от властта. Мониторингът върху България вече се задейства.

Вече сме "подозрителни". Още не сме "чуждо тяло" като Орбан, но сме много близко.

Изобщо драги ми присмехулко - Радев избра да бъдем с Русия, точно когато тя е явен лузър.

И ние сме лузъри. Отново.