Илиян Василев: След изцепката на Румен Радев за вето на ЕС, то Брюксел ще ни накаже с тежка процедура по свръх дефицит

Да разсъждаваме - на мястото на Европейската комисия как бихте гледали на процедурата за свръхдефицит след изцепката за вето на ЕС на Радев? Като на абсолютна необходимост. Дори да има по-меки варианти, ще минеш на твърдия.
Това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.
С всеки подобен акт на слагане пред Москва на Радев, Европейската комисия ще включва постепенно защитните механизми, които накрая изхвърлиха Орбан от властта. Мониторингът върху България вече се задейства.
Вече сме "подозрителни". Още не сме "чуждо тяло" като Орбан, но сме много близко.
Изобщо драги ми присмехулко - Радев избра да бъдем с Русия, точно когато тя е явен лузър.
И ние сме лузъри. Отново.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
Коментиран от #9, #59
13:02 20.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #12, #35, #48, #54
13:02 20.06.2026
3 Ванчо
Коментиран от #13
13:03 20.06.2026
4 Тя Русия
Коментиран от #60
13:03 20.06.2026
5 КАЗАНО НА СЕВЕРНОМАКЕДОНСКИ
Коментиран от #15
13:04 20.06.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #47
13:04 20.06.2026
7 Летец Пешеходец
13:05 20.06.2026
8 Мунчо
13:05 20.06.2026
9 Мериленд
До коментар #1 от "пешо":Плужекът си ти. И въпрос- знае ли някой кога е кръстен и е започнал да ходи на църква Румен радев
13:05 20.06.2026
10 Пляс пляс
Коментиран от #74
13:06 20.06.2026
11 Последния Софиянец
13:06 20.06.2026
12 Мериленд
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Надявам се
Коментиран от #17
13:06 20.06.2026
13 Мериленд
До коментар #3 от "Ванчо":Кой руснаците ли
13:07 20.06.2026
14 Дзак
13:08 20.06.2026
15 Мериленд
До коментар #5 от "КАЗАНО НА СЕВЕРНОМАКЕДОНСКИ":Може би е ти да не пишеш простотии
13:08 20.06.2026
16 Хахаха
Това ли е ЕС който искаме ....
ЕС или трябва са се промени или да ке разпада.
Никой не е успял да събере европейските народи в една империя, та Урсулицата и Сорос ли?
13:10 20.06.2026
17 Много
До коментар #12 от "Мериленд":се надявате нов това ще си останете.
13:11 20.06.2026
18 Ами нормално. "то" мунчо ветото боташ
13:12 20.06.2026
19 Лъжльо
13:14 20.06.2026
20 Тръгнал
Коментиран от #55
13:17 20.06.2026
21 Ролан
13:18 20.06.2026
22 Иван 1
13:22 20.06.2026
23 мушмул
13:25 20.06.2026
24 Някой си
13:26 20.06.2026
25 Мамин Илиянчо
13:29 20.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Фейк - либераст
13:34 20.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Да да
13:36 20.06.2026
30 Тома
13:40 20.06.2026
31 Анонимен
13:43 20.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 000
Коментиран от #70
13:45 20.06.2026
35 Анонимен
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Толкова си зле, че чак ми е мъчно за теб! За един боен пилот могат да се кажат много неща, но не и че е страхлив! Страхливият май си ти!
13:45 20.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 виктория
13:51 20.06.2026
38 Ами
в комбинация от сложно международно положение
и преминаването към еврото.
Опънат ли се от ЕК, махаме еврото.
А защо не, и напускане на ЕС.
13:55 20.06.2026
39 Айде пак
Обяснява как ако не изпълняваме заповедите на брюксел щели да ни санкционират с пари.
Предатели безродни, само пари ли ви интересуват? Ами интереса на България, на гражданите? Да ги продадем за пари?
Евтаназия за такива трябва вече.
13:55 20.06.2026
40 След Боташ
14:00 20.06.2026
41 От чужбина
14:07 20.06.2026
42 Дориана
работят на бързи обороти за да изчистят катрана отвсякъде. И да, България вече ще отстоява националните си интереси. Българския народ е на първо място и няма да бъде сателит и робуващ изпълнител на желанията на ЕС.
Коментиран от #72
14:07 20.06.2026
43 Джибрю
Когато избираш тежък руски агент НЕ МОЖЕ да ревеш после, че изборът ти защитава руския интерес..
България защитава Агент Киро, защото "православието" и "освобождението", ако че руската църква полага огромни усилия за подтискане на независимостта на българската през 19ти век.
Така ще е, българи, да ви е честит новият спасител!
14:09 20.06.2026
44 Леле - леле ! 🤔
14:12 20.06.2026
45 симптоматично
14:12 20.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 не може да бъде
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Да трябва да се попитаме за какво призовава всъщност г-н Василев...и май не е само послушание а нещо много повече!?Къде отиде националният интерес принципи те и .н.!?Излиза че европейските правила са едни бухалки -разни видове просто красиво разнообразие- за наказание на непослушните -вкарват те в разни икономически и др.капани посочват ти какво да правиш какво да приказваш и кого да слушаш ...и ако не слушаш бух по главата с някоя бухалка!?А ако продължаваш почват да те налагат с няколко различни бухалки -красота!?...забравих да кажа че се замислям дали това е една от особеностите на демокрацията -да те налагат с различни бухалки а не само с една ..това изглежда наистина по-демократично.!?
14:13 20.06.2026
48 🐷🐖🐽🐖🐽🐷
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Квиииииййк. квиийййиииик
14:13 20.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 az СВО Победа 81
🤣
Петроханската чума не прощава!
14:13 20.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Жорж
14:15 20.06.2026
53 СЛОНА
МЕСЕТЕ ПОГАЧИТЕ,ЧЕ БРАТУШКИТЕ ИДАТ!!!
14:17 20.06.2026
54 Улав
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не те слуша главата
14:18 20.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Котка
14:20 20.06.2026
57 дядото
14:20 20.06.2026
58 Бре брее
Трагедия!
14:23 20.06.2026
59 Пешо адаша
До коментар #1 от "пешо":Ахахахха какъв смях. Е радев ли е докарал свръхдефицита или лъжливите статистики на предния парламенр и фалшифицираните доклади на ЕК? За един приятел питам хахаха
14:30 20.06.2026
60 Котка
До коментар #4 от "Тя Русия":От къде знаеш.
14:33 20.06.2026
61 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Жълтопаветниците са пълни откачалки.
14:44 20.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Име
15:02 20.06.2026
65 Аз съм от ссср
15:13 20.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Хмм
15:22 20.06.2026
68 Опа
15:26 20.06.2026
69 Оставете го човека
15:28 20.06.2026
70 БраТ ПиТ
До коментар #34 от "000":Ще ти задреме, изчакай малко да усетиш "твърдо-дебелия" и разбереш за какво става дума 🤣
15:28 20.06.2026
71 Ясно
15:29 20.06.2026
72 Абе
До коментар #42 от "Дориана":Доре, пак ли трябва да ти се обяснява като на човек със "специални потребности".....до Ковид кризата България имаше балансиран бюджет (дори а малки излишъци) и точно тогава управляваше Борисов!!! След като сегашния ви идол "пилота Радев" вдигна юмрука и докара "петроханските пудели" начело с финансовия "гуру" Кокор Василев започнаха тези раздавания на пари от КРЕДИТИ за администрацията и единствената грешка на Борисов е че ги подкрепяше (но както каза и той, целта беше да има правителство за да влезем в Шенген и Еврозоната)......всичко останало са празни приказки за "малки деца".....
Коментиран от #76
15:35 20.06.2026
73 Георгиев
Чудя се кой глупак те е вербовал. Сигурно е гонил план. Не е ли разбрал що за хамелеон си? След година две ще запееш на нов глас.
15:37 20.06.2026
74 Така е!
До коментар #10 от "Пляс пляс":Не изключвам руснаците да са го превербовали
15:39 20.06.2026
75 Рилски
15:40 20.06.2026
76 Справедлив
До коментар #72 от "Абе":Абе шебек нииден, кой вдигна заплатите на МВР с над 50% а в ДАНС с над 70%?Ти герберопоклонико имаш ли представа за огромната бройка в силовито министерство/на първо место по брой на глава от населението в ЕС/ за какъв разход става въпрос?Кой ще го плаща този разход и за какво?
15:53 20.06.2026
77 млад еврас
15:54 20.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.