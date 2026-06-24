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Беларус между Русия и Запада при измерване на военните противоречия и рисковете за Европа

Беларус между Русия и Запада при измерване на военните противоречия и рисковете за Европа

24 Юни, 2026 20:55 1 079 7

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  • александър лукашенко-
  • русия-
  • запад

Ще успее ли Александър Лукашенко да устои на исканията на Кремъл да въвлече Беларус във войната?

Беларус между Русия и Запада при измерване на военните противоречия и рисковете за Европа - 1
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На 15 юни 2026 г. Александър Лукашенко заяви в интервю за телевизионния канал „Ал Арабия“, че е недопустимо пренасянето на войната на територията на Беларус и публично се извини за предишната обидна реторика по отношение на Украйна. Той подчерта, че прякото участие на Беларус във войната би донесло „повече вреда, отколкото полза“ и призна уязвимостта на страната, посочвайки, че украинската страна е идентифицирала около 500 потенциални цели на територията на Беларус в случай на пряко участие във войната в Минск. Обяснявайки конкретни военни рискове, Лукашенко призна високата уязвимост на страната в случай на огледални удари от Украйна. Според Лукашенко; „Не искаме да воюваме, защото разбираме, че Беларус е много уязвим във военно отношение, ако Украйна започне да атакува Беларус по същия начин, по който атакува Русия. Подобна позиция може да показва желанието на Лукашенко да улесни прекратяването на пълномащабните военни действия по границите на Беларус. Но засега това са само думи, които често не съвпадаха с реалните действия на „беларуския баща“. Освен това, ще позволи ли Кремъл на Беларус да предприеме действия, които ще противоречат на агресивния имперски курс на Москва? Както и да е, подобни изявления на А.Лукашенко свидетелстват за неговия прагматичен разчет, насочен към запазване на стабилността на създадената от него авторитарна власт.

Въпреки че сътрудничеството във военната сфера между Беларус и Русия остава тясно, през юни 2026 г. се наблюдаваха признаци на напрежение във военната сфера между Минск и Москва. По-специално, висшето ръководство на беларуската армия забрани на руските офицери да упражняват пряко ръководство и надзор над по-голямата част от беларуските части, като направи изключение само за Витебската и Брестската щурмова бригада. Подобно решение показва желанието на Минск да запази контрол над армията си и да избегне пълно подчинение на Кремъл.

06.05.26 Руски съветници на министъра на отбраната и началникът на Генералния щаб на Беларус не бяха допуснати до среща в Генералния щаб на тази страна. Впоследствие бяха отменени съвместни учения по мобилизация и предислоциране на войски в районите на военни действия, планирани за 28-30 юни 2026 г. Подобни стъпки демонстрират намаляване на нивото на оперативно взаимодействие и координация между армиите и свидетелстват за желанието на Минск да ограничи рисковете от пряко участие във войната, като същевременно запази официален съюз с Москва.

А. Лукашенко многократно е подчертавал, че Беларус не планира офанзивни действия, а е готова да се защитава заедно с Русия в случай на агресия, което позволява на Минск да демонстрира лоялност към Москва, като същевременно минимизира рисковете от ескалация. За европейските страни подобна позиция на Минск е напомняне за постоянната заплаха от използване на Беларус като платформа за хибридни действия на Кремъл срещу страните от ЕС и НАТО.

Въпреки известното напрежение в отношенията с Русия, Беларус продължава да поддържа инфраструктура, която е потенциално полезна за Москва. Изграждането на площадки за изстрелване на ударни дронове тип „Шахед“ близо до Витебск, Слоним и на територията на бившия концентрационен лагер Береза-Картузска създава заплаха от използване на безпилотни летателни апарати срещу Украйна. Подобни действия създават допълнителни рискове за сигурността на източния фланг на НАТО и цялостната стабилност в Европа.

Според изявленията на Лукашенко, въпросът за прякото участие на въоръжените сили на Беларус във военни действия е бил многократно и остро обсъждан на най-високо ниво с Путин. Настоящата публична позиция на Минск показва, че беларуската страна се опитва да запише окончателен отказ от пряко участие в руската военна кампания.

Събитията от юни 2026 г. хвърлиха светлина върху вътрешните противоречия във военното взаимодействие на Минск с Москва, където ограничаването на руското влияние в армията се съчетава със запазването на логистичната и инфраструктурна подкрепа, което позволява на Лукашенко да балансира между лоялността към Путин и опитите за намаляване на рисковете за собствения му режим.

На фона на напрежението във военната интеграция между Минск и Москва, Александър Лукашенко активно се опитва да установи диалог със САЩ. Използвайки посещенията на специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Джон Коул, О. Лукашенко се стреми към частично премахване на американските санкции срещу беларуски предприятия и държавни служители, което ще отслаби зависимостта на Беларус от Русия и ще разшири пространството за маневриране на Минск в отношенията с Москва.

Подобни контакти с представители на Вашингтон са част от стратегията на режима на Лукашенко относно търсенето на алтернативни канали за отслабване на политическото и икономическото влияние на Москва върху Минск. За европейските и американските политици е важно да се прави разлика между тези тактически стъпки и реални реформи.

Лидерите на ЕС също се опитват да предотвратят исканията на Кремъл за включване на Беларус във войната. На 24 май президентът на Франция Еманюел Макрон се обади на владетеля на Беларус Александър Лукашенко. Според източници на AFP, Макрон е предупредил за недопустимостта на участието на Минск във войната на Русия срещу Украйна.

Предимно за балтийските страни и Полша всякакви промени в характера на военното взаимодействие между Минск и Москва имат пряко въздействие върху регионалната сигурност. Дори частичното ограничаване на руското влияние върху беларуските въоръжени сили не елиминира необходимостта от поддържане на повишена готовност на източния фланг на НАТО, тъй като Беларус остава важен елемент от руската военна система в Европа.


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм...

    8 2 Отговор
    А кой е автор на това... нещо? И защо го е срам да си напише името?

    Коментиран от #7

    21:11 24.06.2026

  • 2 Биробижан е узки

    2 0 Отговор
    Саша,што спре ретранслаторите

    21:13 24.06.2026

  • 3 оня с коня

    3 2 Отговор
    Ако Русия започне да праща Дронове от Буларуска територия,това неминуемо ще бъде ловод Украйна придобила неочаквана Бойна мощ след Мощният паричен МНОГОМИЛИАРДЕН поток от Европа да подпука всичко що мърда в Белаус

    21:29 24.06.2026

  • 4 ЕВРОФАШИСТИТЕ ОЩЕ ВИЯТ КАТО КУЧЕТА

    4 2 Отговор
    Че Майдана в Минск не успя.

    21:33 24.06.2026

  • 5 ами

    3 1 Отговор
    той ще устои ама зеленото джудже като го нападне няма къде да ходи - колко пъти се опита да вкара във войната и полша и балтийците и румъния инъче на приказки има най силната армия....ама трябва някой да му се включи не само с декларации

    Коментиран от #6

    21:39 24.06.2026

  • 6 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ами":

    Може и да устои Лукашенко както се надяваш,но благодарение на това че СЕ ВСЛУША в Предупрежденията на Зеленото Джудже и ИЗКЛЮЧИ руските Заглушители,иначе ...жална му майка!

    22:02 24.06.2026

  • 7 Кой да е?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хм...":

    някое петроханско НПО..

    22:53 24.06.2026