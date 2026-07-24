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Илиян Василев: Гешефтът МиГ-29 може да свали правителството на Румен Радев

Илиян Василев: Гешефтът МиГ-29 може да свали правителството на Румен Радев

24 Юли, 2026 10:00 1 753 41

  • илиян василев-
  • русия-
  • полша-
  • миг-29-
  • руска агресия

Разбирам носталгията по съветското, но България отдавна е направила своя цивилизационен избор

Илиян Василев: Гешефтът МиГ-29 може да свали правителството на Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ако е вярно, както допускахме, че президентът Радев е поискал Полша да даде на България МиГ-29 с цел те да не бъдат предоставени на Украйна, това би имало сериозни политически последици и може да коства живота на това правителство. Ако подобен сценарий се потвърди, трудно е да си представим, че с този Джурасик парк от съветска техника правителството ще запази стабилността си и през следващата година.

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

Разбирам носталгията по съветското, но България отдавна е направила своя цивилизационен избор. Малцина вече се опияняват от мита за „безаналоговата“ съветска военна техника.

Страната е член на НАТО и бъдещето ѝ е свързано със съвместимост, модернизация и западни способности, а не с опитите да се съхранява наследството на една отминала епоха.

Не отдавна в непряк двубой - тоест самолетите са били извън зоната на взаимна видимост - Ф-16 свали един от най-модерните самолети на Русия СУ-35 заради по-добрия радар и въоръжения.

В още по-голяма степен това важи за МИГ-29, който е значително по-стар.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 реалистъ

    32 39 Отговор
    Фатмаците приятели на Румбата не можели да летят на Ф-16. Затова искат МиГ-ове, че да летят и да прибират държавна пара.

    10:01 24.07.2026

  • 2 Мда

    19 14 Отговор
    Надежди говежди...

    10:02 24.07.2026

  • 3 Пич

    59 26 Отговор
    Василев!!! Напрегни се, сигурен съм, че ще измислиш нещо още по тъпо!!! И още по наведено!!!
    Какво искаш ти бе, отново да плащаме стари бракми, който се потрошени по дефолт, на петорни цени ли...?!
    Изчезни, слуга на чужди интереси!!!

    Коментиран от #16

    10:04 24.07.2026

  • 4 Анонимен

    17 20 Отговор
    България е европейска държава еднолично разпореждате на месии повярвали че държавата ни е тяхна е извън законите още повече защитаващи руските интереси това е извън българските закони как така ще харчат държавни пари за лични прищевки

    10:05 24.07.2026

  • 5 пръц

    50 14 Отговор
    Поредния червен посланик в Москва станал лют атлантик се изходи

    10:06 24.07.2026

  • 6 Коки

    40 8 Отговор
    Разни, учили или работили в СССР /Русия, не спират да хулят! А ако поляците решат да дадат мигове те, тогава и те ли са в орбитата на Русия?

    10:07 24.07.2026

  • 7 Илияне, айде вече

    28 13 Отговор
    да гушкаш чемшира, дрът амбреаж. Смър на евро-атлантиците в територията. Тричане със струна от пиано за всеки евраст

    10:07 24.07.2026

  • 8 Специалист

    28 10 Отговор
    Този е по католик от папата.Той на какъв самолет е летял че разбира толкова много

    10:15 24.07.2026

  • 9 3 - и прогресивен наглец

    12 16 Отговор
    Ха-ха-ха! Ти пък къде се слагаш за "пич" с тази спаружена гюдерийка в гащите ти, дето я търсиш половин час като тръгнеш да пикаеш и понякога въобще не я намираш! Добре бе, нищожество прогресивно номер 2, добре! Вече 35 години България не е член на Варшавския договор, а и той се разпадна бе, наглецо червен и в червата! Впрочем, що ли не си грабнеш чемодаан и да поемеш към вокзала, да се качиш на поезда за Москва и да не се връщаш! Така де, 132 московци- депутати на Фатмака ни стигат, че и артисват!

    10:17 24.07.2026

  • 10 глюпустами

    11 6 Отговор
    Руското вооружение е ненадминато. Нет аналог в целия мир!

    10:24 24.07.2026

  • 11 така е

    10 8 Отговор
    Регресивна Болгария ви управя, както обещала.

    10:26 24.07.2026

  • 12 Тошо

    21 7 Отговор
    Тъпо мнение, разбира се понятно защо.Този същия евролунатик като е толкова компетентен да отговори защо новите F-16 не летят, камо ли да могат да стрелят, след като сме ги платили на двойна цена на хамериканците.

    Коментиран от #13

    10:30 24.07.2026

  • 13 не летят

    5 10 Отговор

    До коментар #12 от "Тошо":

    защото няма необходимост в момента да летят.

    Коментиран от #21

    10:32 24.07.2026

  • 14 Зеления

    7 5 Отговор
    Един от любимците ми в кавички - Илиян Василев, той е абониран през ден за статията в сайта,
    един път седмично е Николай Слатински
    -два пъти дневно статия от Дойче веле /за да не изнемогват там се редуват Даниел Смилов, Емилия Милчева и Веселин Стойнев/
    -един път дневно Кристиян Вигенин
    -всеки трети ден Крум Зарков
    -през ден Некъпания и Нискочелия

    и наистина няма от какво да са недовлни читателите, разнобразието от евроатлантици е пълно и те за да има плурализъм представят различни гледни точки - едната е розова, другата по-розова, трета е розово-оранжева

    10:33 24.07.2026

  • 15 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    Тази история със сваленият Си 35 изобщо не е повод за гордост за Украйна.

    10:34 24.07.2026

  • 16 Хм Хм

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Г-н Пич, Ф-16 Блок 70 е от поколение 4++. С радар, авионика и прицели от Ф-35. Миг-29 е от поколението на Ф-16 Блок 20 - 70-те години. Мигът не е съвместим с натовските системи за опознаване свой-чужд, не може да комуникира с останалите натовски самолети и да получава от тях данни на радара. Концепцията му е архаична и съвсем различна от днешните разбирания за война във въздуха. Ще ти дам пример: Ф-16 Блок 20 свали СУ-35 без да си пуска радара, а разчиташе на данни от шведския АУАКС. Изстреля ракета и се оттегли, а АУАКС-ът я направляваше. Това руските изтребители не го могат.

    10:39 24.07.2026

  • 17 Българин

    4 7 Отговор
    Самите украинци не ги искат тези самолети, защото няма кой да плати модернизацията им за да ползват натовски боеприпаси.

    10:42 24.07.2026

  • 18 Ако е вярно …

    4 2 Отговор
    А дали изобщо е вярно???

    10:45 24.07.2026

  • 19 Маринов

    10 5 Отговор
    Този човек - досие ни омръзна. Компетентен във всички сфери, а всъщност гущера си къса опашката от миналото. Демагог. Когато влизахме в НАТО, НЯКОЙ ПОПИТА ЛИ НАРОДА ИСКА ЛИ, НЕ ИСКА ЛИ. Направихте ли референдум. Не. За Европейския съюз, пак не. Радев ще го свали народът, ако реши, а не ти. Бил свалил Ф16 самолет Су 35. Да, но там са участвали наземни и други съоръжения, а не в директен двубой. А колко Ф16 изгубиха украинците досега - знаем само за 6, тъй като има строга цензура относно загубите на Зеленски. Така че, българинът никакъв цивилизован избор не е направил. Направиха го шепа крадци и родоотстъпници с цел лично обогатяване на фамилиите им. Аз съм българин и не съм приятел нито на Русия, нито на Украйна, нито на НАТО. Искам само българинът да живее добре. Наясно съм, че това мое писание няма да стигне доникъде, но на такива хора трябва да се отговаря, защото са чисти демагози и защото и ние трябва да имаме добро настроение.

    Коментиран от #39

    10:47 24.07.2026

  • 20 Чорбара

    5 2 Отговор
    И кой ще го свали бе,налъм изветрял?

    10:48 24.07.2026

  • 21 А защо

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "не летят":

    са ги купили тогава като няма необходимост да летят.Отговорът приятелю е ясен - за комисиона и индулгенция на някои бая намагнетизирани екземпляри.А бойните дежурства още се дават от МИГ 29.

    Коментиран от #26

    10:48 24.07.2026

  • 22 Софиянец

    8 5 Отговор
    Това пиянде едно смислено изречение не е съставило 😂😂😂 само евтини внушения и за капак една нелепа бандеровска лъжа в края, ахаххаха

    10:49 24.07.2026

  • 23 стоян георгиев

    5 4 Отговор
    кенеФ16 било модерен самолет 🤭

    Коментиран от #27

    10:50 24.07.2026

  • 24 Василев, няма носталгия по руското,

    5 3 Отговор
    а необходимост от самолети,на които нашите пилоти умеят да летят!Защото когато направиш Мечешка услуга на американците,трябва да имаш и някаква бойна готовност за защита от иранците.Колко ефективна и адекватна ще е тя,е отделен въпрос!

    Коментиран от #28

    10:50 24.07.2026

  • 25 Хихихи

    6 2 Отговор
    Евроатлантическия клуб на пенсионира ли ще свали правителство на Радев? 😂

    Коментиран от #29

    10:51 24.07.2026

  • 26 купили са ги

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "А защо":

    защото са ги искали. Не ли?

    10:53 24.07.2026

  • 27 Копейкин Костя

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Миг-21 е по-модерен от Миг-29, нали, ватенка? 😀

    Коментиран от #30

    10:55 24.07.2026

  • 28 ма верно ли ве

    2 6 Отговор

    До коментар #24 от "Василев, няма носталгия по руското,":

    Колко от нашите летци имат все още валиден бревет да летят на Миг-29? Юмручето вече няма. Ама той си е пенсионер де.

    10:55 24.07.2026

  • 29 Естир

    2 5 Отговор

    До коментар #25 от "Хихихи":

    Ако падне Радев, идва Костадинов!

    10:57 24.07.2026

  • 30 ККК

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Копейкин Костя":

    Миг-21 е аналогов и него даже ЕМИ не го хваща, защото електрониката му е на лампи! Нема друг летящ аналог в света!

    10:58 24.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ха ха ха ...

    3 3 Отговор
    Кой беше тоя Цар Вул Илиян Василев ?
    А това за сваления Су35 го твърди само един американски генерал...
    ..И то за ПЪРВИ ПЪТ...ако изобщо е вярно

    11:02 24.07.2026

  • 34 Знаещ

    2 2 Отговор
    Ся,този Василев няма какво да го коментираме,не си струва усилието.
    Прави впечатление,че тук изкочиха едни авиационни”разбирачи”,направо ум да ти зайде.
    Особено този с шведския АУАКС,направо изкърти всички мивки.
    Гледането но холивудски фантасмагории,не е добро за здравето.
    Апропо,МиГ-29,като авиационна платформа е в пъти по-добър от Ф-16,но трябва да се чете и то с разбиране.

    11:03 24.07.2026

  • 35 бай Василев

    1 1 Отговор
    При кризата наскоро с отвлечения самолет , България успя да вдигне единствено Миг 29 !!

    11:04 24.07.2026

  • 36 Без име

    2 2 Отговор
    Агент Сашо. Толкова за тоя охлюв.

    11:04 24.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Само питам

    1 0 Отговор
    Колко модерен е един самолет пуснат в движение преди повече от 50 години ? За ф16 питам.

    11:06 24.07.2026

  • 39 Хм Хм

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Маринов":

    Това е смисълът на съвременния въздушен бой. Тук няма дог-файт. Всеки самолет с пуснат радар предава на всички останали данни в реално време. Получават се данни и от АУАКС и от наземни радари. Така че изтребители от по-предни позиции могат да не пускат радари и ако летят ниско са незабележими. Такава е и концепцията на натовските самолети. Не са толкова маневрени, но са по-незабележими.

    11:07 24.07.2026

  • 40 и на тоя спец

    1 0 Отговор
    някое нпо му е наливало лимонада в зад ни ка .

    11:08 24.07.2026

  • 41 говори пълни глупости

    1 0 Отговор
    Те поляците ако искат да ги дадат на украйна , няма да питат нас.
    А и щом до сега не са ги дали , значи нямат и намерение.

    11:12 24.07.2026