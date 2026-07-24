Илиян Василев: Гешефтът МиГ-29 може да свали правителството на Румен Радев

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Ако е вярно, както допускахме, че президентът Радев е поискал Полша да даде на България МиГ-29 с цел те да не бъдат предоставени на Украйна, това би имало сериозни политически последици и може да коства живота на това правителство. Ако подобен сценарий се потвърди, трудно е да си представим, че с този Джурасик парк от съветска техника правителството ще запази стабилността си и през следващата година.

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

Разбирам носталгията по съветското, но България отдавна е направила своя цивилизационен избор. Малцина вече се опияняват от мита за „безаналоговата“ съветска военна техника.

Страната е член на НАТО и бъдещето ѝ е свързано със съвместимост, модернизация и западни способности, а не с опитите да се съхранява наследството на една отминала епоха.

Не отдавна в непряк двубой - тоест самолетите са били извън зоната на взаимна видимост - Ф-16 свали един от най-модерните самолети на Русия СУ-35 заради по-добрия радар и въоръжения.

В още по-голяма степен това важи за МИГ-29, който е значително по-стар.