Илиян Василев: Гешефтът МиГ-29 може да свали правителството на Румен Радев

Ако е вярно, както допускахме, че президентът Радев е поискал Полша да даде на България МиГ-29 с цел те да не бъдат предоставени на Украйна, това би имало сериозни политически последици и може да коства живота на това правителство. Ако подобен сценарий се потвърди, трудно е да си представим, че с този Джурасик парк от съветска техника правителството ще запази стабилността си и през следващата година.
Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.
Разбирам носталгията по съветското, но България отдавна е направила своя цивилизационен избор. Малцина вече се опияняват от мита за „безаналоговата“ съветска военна техника.
Страната е член на НАТО и бъдещето ѝ е свързано със съвместимост, модернизация и западни способности, а не с опитите да се съхранява наследството на една отминала епоха.
Не отдавна в непряк двубой - тоест самолетите са били извън зоната на взаимна видимост - Ф-16 свали един от най-модерните самолети на Русия СУ-35 заради по-добрия радар и въоръжения.
В още по-голяма степен това важи за МИГ-29, който е значително по-стар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 реалистъ
10:01 24.07.2026
2 Мда
10:02 24.07.2026
3 Пич
Какво искаш ти бе, отново да плащаме стари бракми, който се потрошени по дефолт, на петорни цени ли...?!
Изчезни, слуга на чужди интереси!!!
Коментиран от #16
10:04 24.07.2026
4 Анонимен
10:05 24.07.2026
5 пръц
10:06 24.07.2026
6 Коки
10:07 24.07.2026
7 Илияне, айде вече
10:07 24.07.2026
8 Специалист
10:15 24.07.2026
9 3 - и прогресивен наглец
10:17 24.07.2026
10 глюпустами
10:24 24.07.2026
11 така е
10:26 24.07.2026
12 Тошо
Коментиран от #13
10:30 24.07.2026
13 не летят
До коментар #12 от "Тошо":защото няма необходимост в момента да летят.
Коментиран от #21
10:32 24.07.2026
14 Зеления
един път седмично е Николай Слатински
-два пъти дневно статия от Дойче веле /за да не изнемогват там се редуват Даниел Смилов, Емилия Милчева и Веселин Стойнев/
-един път дневно Кристиян Вигенин
-всеки трети ден Крум Зарков
-през ден Некъпания и Нискочелия
и наистина няма от какво да са недовлни читателите, разнобразието от евроатлантици е пълно и те за да има плурализъм представят различни гледни точки - едната е розова, другата по-розова, трета е розово-оранжева
10:33 24.07.2026
15 Последния Софиянец
10:34 24.07.2026
16 Хм Хм
До коментар #3 от "Пич":Г-н Пич, Ф-16 Блок 70 е от поколение 4++. С радар, авионика и прицели от Ф-35. Миг-29 е от поколението на Ф-16 Блок 20 - 70-те години. Мигът не е съвместим с натовските системи за опознаване свой-чужд, не може да комуникира с останалите натовски самолети и да получава от тях данни на радара. Концепцията му е архаична и съвсем различна от днешните разбирания за война във въздуха. Ще ти дам пример: Ф-16 Блок 20 свали СУ-35 без да си пуска радара, а разчиташе на данни от шведския АУАКС. Изстреля ракета и се оттегли, а АУАКС-ът я направляваше. Това руските изтребители не го могат.
10:39 24.07.2026
17 Българин
10:42 24.07.2026
18 Ако е вярно …
10:45 24.07.2026
19 Маринов
Коментиран от #39
10:47 24.07.2026
20 Чорбара
10:48 24.07.2026
21 А защо
До коментар #13 от "не летят":са ги купили тогава като няма необходимост да летят.Отговорът приятелю е ясен - за комисиона и индулгенция на някои бая намагнетизирани екземпляри.А бойните дежурства още се дават от МИГ 29.
Коментиран от #26
10:48 24.07.2026
22 Софиянец
10:49 24.07.2026
23 стоян георгиев
Коментиран от #27
10:50 24.07.2026
24 Василев, няма носталгия по руското,
Коментиран от #28
10:50 24.07.2026
25 Хихихи
Коментиран от #29
10:51 24.07.2026
26 купили са ги
До коментар #21 от "А защо":защото са ги искали. Не ли?
10:53 24.07.2026
27 Копейкин Костя
До коментар #23 от "стоян георгиев":Миг-21 е по-модерен от Миг-29, нали, ватенка? 😀
Коментиран от #30
10:55 24.07.2026
28 ма верно ли ве
До коментар #24 от "Василев, няма носталгия по руското,":Колко от нашите летци имат все още валиден бревет да летят на Миг-29? Юмручето вече няма. Ама той си е пенсионер де.
10:55 24.07.2026
29 Естир
До коментар #25 от "Хихихи":Ако падне Радев, идва Костадинов!
10:57 24.07.2026
30 ККК
До коментар #27 от "Копейкин Костя":Миг-21 е аналогов и него даже ЕМИ не го хваща, защото електрониката му е на лампи! Нема друг летящ аналог в света!
10:58 24.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ха ха ха ...
А това за сваления Су35 го твърди само един американски генерал...
..И то за ПЪРВИ ПЪТ...ако изобщо е вярно
11:02 24.07.2026
34 Знаещ
Прави впечатление,че тук изкочиха едни авиационни”разбирачи”,направо ум да ти зайде.
Особено този с шведския АУАКС,направо изкърти всички мивки.
Гледането но холивудски фантасмагории,не е добро за здравето.
Апропо,МиГ-29,като авиационна платформа е в пъти по-добър от Ф-16,но трябва да се чете и то с разбиране.
11:03 24.07.2026
35 бай Василев
11:04 24.07.2026
36 Без име
11:04 24.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Само питам
11:06 24.07.2026
39 Хм Хм
До коментар #19 от "Маринов":Това е смисълът на съвременния въздушен бой. Тук няма дог-файт. Всеки самолет с пуснат радар предава на всички останали данни в реално време. Получават се данни и от АУАКС и от наземни радари. Така че изтребители от по-предни позиции могат да не пускат радари и ако летят ниско са незабележими. Такава е и концепцията на натовските самолети. Не са толкова маневрени, но са по-незабележими.
11:07 24.07.2026
40 и на тоя спец
11:08 24.07.2026
41 говори пълни глупости
А и щом до сега не са ги дали , значи нямат и намерение.
11:12 24.07.2026