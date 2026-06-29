Eднo e дa гoвopиш, дpyгo e дa мoжeш! Никой в Eвpoпa не се плаши от "чyдoвищните" митa на Доналд Тръмп

Близкият изток на ръба: Срив на примирието с тежки удари между САЩ и Иран. Нефтеният пазар е в шок

Крехкото примирие в Близкия изток, договорено само преди единадесет дни с меморандум между Вашингтон и Техеран, е пред пълен колапс. ...