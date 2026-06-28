Отново удари между САЩ и Иран: защо не постигат траен мир

Революционната гвардия заплаши, че американските бази в района ще "преживеят ада", а Тръмп отговори, че Иран може вече да не съществува. Две теми продължават да са ябълката на раздора, която възпрепятства мира.
Американските бази в Персийския залив "ще преживеят ада" в идните дни, предупреди Революционната гвардия, след като Бахрейн и Кувейт потвърдиха, че са станали мишена на атаки.
В същото време Израел атакува цели на Хизбула в Южен Ливан, след като само преди два дни подписа заедно с Ливан и САЩ рамково споразумение за прекратяване на огъня и разоръжаване на Хизбула.
Военните действия в Ливан продължават да слагат прът в колелото на мирните преговори, а Иран настоява, че достъпът до Ормузкия проток ще е възможен само след изричното разрешение на Ислямската република.
Отново размяна на удари заради Ормузкия проток
По-малко от две седмици след постигането на временно примирие между САЩ и Иран, то многократно бе нарушено в последните дни. Първо Иран удари танкер, който е преминавал през Ормузкия проток, на което Вашингтон отговори с поредица от удари на територията на Ислямската република. Последва ответна реакция по американските бази в района, а Доналд Тръмп заплаши, че ако войната бъде подновена, Иран "повече няма да съществува".
Революционната гвардия обяви, че няма да допусне кораби да преминават през протока, откъдето доскоро се осъществяваше 20% от световната търговия на петрол и газ, без разрешението на Иран. В момента трафикът там е по-засилен, отколкото беше в последните месеци, в които се водеше активен военен конфликт, но е далеч под нивата отпреди 28 февруари, когато Израел и САЩ започнаха да нанасят удари по цели в Иран, а режимът в Техеран затвори протока.
Ливан - ябълката на раздора
В същото време макар че САЩ, Израел и Ливан официално подписаха тристранно рамково споразумение, в Южен Ливан отново се стигна до обстрел от страна на израелската армия, а подкрепяната от Иран групировка Хизбула отхвърли сделката. В момента израелската армия контролира около една пета от територията на северната си съседка, а премиерът Нетаняху обяви, че тази окупация ще продължи "докато е необходимо".
След като месеци наред американският държавен секретар Марко Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс настояваха, че ситуацията в Ливан е отделна тема от постигането на примирие с Иран, в крайна сметка те отстъпиха пред исканията на Техеран краят на конфликта да включва и прекратяване на израелските удари по цели в Южен Ливан. Властите в Бейрут обаче не участват в преговорите, което според експерт още повече отслабва позициите им пред Хизбула, която контролира големи части от страната. Опитите за ефективно прекратяване на огъня до момента удрят на камък, а напрежението между САЩ и Израел по темата расте.
Невъзможността за излизане от ситуацията в Ливан очевидно дразни и американския президент. "Иран трябва незабавно да спре високоплатените си ПРОКСИТА в Ливан, които създават проблеми", написа Доналд Тръмп наскоро в социалните мрежи. "Ако не го направят, ще нанесем отново много тежък удар по Иран, точно както направихме миналата седмица, само че още по-тежък!!!"
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МОТИКАТА
Коментиран от #4
12:58 28.06.2026
2 Дойче Зеле кравите и ИРАН не постигат
Коментиран от #5
12:58 28.06.2026
3 Кан Кубрат
Коментиран от #9
12:59 28.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Баце
13:03 28.06.2026
7 Докато не
13:04 28.06.2026
8 Българка
До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":Не бе ваш човек е. Забравили по време на изборите как плюеше по Самоходки и възхваляваше Тръмп. Тук е документирано, Деянов.
13:06 28.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тити на Кака
И аз му вярвам напълно!
13:09 28.06.2026
11 Хипотетично
Коментиран от #12
13:10 28.06.2026
12 т-п тpoл сopосoидeн
До коментар #11 от "Хипотетично":Ейй, верно ли, иранците случайно се сетили, че ако затворят протока ще имат стабилен финансов лист за натиск над краварите! Ма, съвсем случайно ли се сетили, или някоя жена на пазара им е подшушнала?!
13:16 28.06.2026
13 Тити на Кака
Сега те оставям да се умълчаваш героично, всички тук знаят, че това е твоето основно умение, все пак си крак без руснак , който всеки ден се събужда радостен от факта, че не се е родил в росийъ😂😂😂
13:28 28.06.2026
14 Дон Хуан
13:54 28.06.2026
15 Смешник
14:15 28.06.2026