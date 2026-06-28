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Отново удари между САЩ и Иран: защо не постигат траен мир

Отново удари между САЩ и Иран: защо не постигат траен мир

28 Юни, 2026 12:54 1 178 15

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  • пентагон-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Военните действия в Ливан продължават да слагат прът в колелото на мирните преговори, а Иран настоява, че достъпът до Ормузкия проток ще е възможен само след изричното разрешение на Ислямската република

Отново удари между САЩ и Иран: защо не постигат траен мир - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Революционната гвардия заплаши, че американските бази в района ще "преживеят ада", а Тръмп отговори, че Иран може вече да не съществува. Две теми продължават да са ябълката на раздора, която възпрепятства мира.

Американските бази в Персийския залив "ще преживеят ада" в идните дни, предупреди Революционната гвардия, след като Бахрейн и Кувейт потвърдиха, че са станали мишена на атаки.

В същото време Израел атакува цели на Хизбула в Южен Ливан, след като само преди два дни подписа заедно с Ливан и САЩ рамково споразумение за прекратяване на огъня и разоръжаване на Хизбула.

Военните действия в Ливан продължават да слагат прът в колелото на мирните преговори, а Иран настоява, че достъпът до Ормузкия проток ще е възможен само след изричното разрешение на Ислямската република.

Отново размяна на удари заради Ормузкия проток

По-малко от две седмици след постигането на временно примирие между САЩ и Иран, то многократно бе нарушено в последните дни. Първо Иран удари танкер, който е преминавал през Ормузкия проток, на което Вашингтон отговори с поредица от удари на територията на Ислямската република. Последва ответна реакция по американските бази в района, а Доналд Тръмп заплаши, че ако войната бъде подновена, Иран "повече няма да съществува".

Революционната гвардия обяви, че няма да допусне кораби да преминават през протока, откъдето доскоро се осъществяваше 20% от световната търговия на петрол и газ, без разрешението на Иран. В момента трафикът там е по-засилен, отколкото беше в последните месеци, в които се водеше активен военен конфликт, но е далеч под нивата отпреди 28 февруари, когато Израел и САЩ започнаха да нанасят удари по цели в Иран, а режимът в Техеран затвори протока.

Ливан - ябълката на раздора

В същото време макар че САЩ, Израел и Ливан официално подписаха тристранно рамково споразумение, в Южен Ливан отново се стигна до обстрел от страна на израелската армия, а подкрепяната от Иран групировка Хизбула отхвърли сделката. В момента израелската армия контролира около една пета от територията на северната си съседка, а премиерът Нетаняху обяви, че тази окупация ще продължи "докато е необходимо".

След като месеци наред американският държавен секретар Марко Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс настояваха, че ситуацията в Ливан е отделна тема от постигането на примирие с Иран, в крайна сметка те отстъпиха пред исканията на Техеран краят на конфликта да включва и прекратяване на израелските удари по цели в Южен Ливан. Властите в Бейрут обаче не участват в преговорите, което според експерт още повече отслабва позициите им пред Хизбула, която контролира големи части от страната. Опитите за ефективно прекратяване на огъня до момента удрят на камък, а напрежението между САЩ и Израел по темата расте.

Невъзможността за излизане от ситуацията в Ливан очевидно дразни и американския президент. "Иран трябва незабавно да спре високоплатените си ПРОКСИТА в Ливан, които създават проблеми", написа Доналд Тръмп наскоро в социалните мрежи. "Ако не го направят, ще нанесем отново много тежък удар по Иран, точно както направихме миналата седмица, само че още по-тежък!!!"


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МОТИКАТА

    5 17 Отговор
    Удри копейката с мотика докато се не сплющи...😆

    Коментиран от #4

    12:58 28.06.2026

  • 2 Дойче Зеле кравите и ИРАН не постигат

    22 6 Отговор
    Споразумение за МИР защото тръмпясалия пират е кукла на конци и еврейските фашисти командват парада !!!!!!

    Коментиран от #5

    12:58 28.06.2026

  • 3 Кан Кубрат

    13 2 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    Коментиран от #9

    12:59 28.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Баце

    14 3 Отговор
    Американците са измамници по природа, бивши авантюристи, затворници и престъпници избягали от правосъдието в Северна Америка, измамили подло индианците първо с маниста, избили ги, после измамили цял с Свят с зелената хартия, измамили всеки, който има нещо ценно и не иска да им го даде доброволно, идва демокрацията с 5 ам, флот и го взема, брутално и жестоко и иска всички да му ръкопляскат, а дойче блюдолизничи и приглася защото вече е измамен. Ето тези ще затрият Света, от алчност и арогантност и всичко концентрирано в един оранжев негодяй.

    13:03 28.06.2026

  • 7 Докато не

    11 2 Отговор
    се разчекне тази крава мир няма да има.

    13:04 28.06.2026

  • 8 Българка

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Не бе ваш човек е. Забравили по време на изборите как плюеше по Самоходки и възхваляваше Тръмп. Тук е документирано, Деянов.

    13:06 28.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тити на Кака

    9 4 Отговор
    Един умен човек каза преди време, че войната с Иран няма да свърши, докато американският нефт на тази територия все още е в ирански ръце.
    И аз му вярвам напълно!

    13:09 28.06.2026

  • 11 Хипотетично

    4 3 Отговор
    Ливан е оправдателен повод, а не е причина. Иран получи неочаквано оръжие от протока и сега се учи как ефективно да го използва по метода проба-грешка.

    Коментиран от #12

    13:10 28.06.2026

  • 12 т-п тpoл сopосoидeн

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хипотетично":

    Ейй, верно ли, иранците случайно се сетили, че ако затворят протока ще имат стабилен финансов лист за натиск над краварите! Ма, съвсем случайно ли се сетили, или някоя жена на пазара им е подшушнала?!

    13:16 28.06.2026

  • 13 Тити на Кака

    2 3 Отговор
    Пак да те питам, мотичке - колко копейки удари за целия си досегашен героичен живот?
    Сега те оставям да се умълчаваш героично, всички тук знаят, че това е твоето основно умение, все пак си крак без руснак , който всеки ден се събужда радостен от факта, че не се е родил в росийъ😂😂😂

    13:28 28.06.2026

  • 14 Дон Хуан

    0 1 Отговор
    Тъпите американци наистина трябва да ударят сериозно ръковоставото на чалмите и революционната гвардия, а не го правят. С 300х милиция ще питошат всяко вътрешно недоволство в зачатък. Доклад Дак винаги е бил тъпо и смешно парче

    13:54 28.06.2026

  • 15 Смешник

    0 0 Отговор
    А ми защото чичо Дончо е маняк и има фикс идея да владее Близкия изток в същото време изглежда няма никакво влияние върху бясното си куче Нетаняху

    14:15 28.06.2026

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