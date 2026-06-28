Отново удари между САЩ и Иран: защо не постигат траен мир

Революционната гвардия заплаши, че американските бази в района ще "преживеят ада", а Тръмп отговори, че Иран може вече да не съществува. Две теми продължават да са ябълката на раздора, която възпрепятства мира.

Американските бази в Персийския залив "ще преживеят ада" в идните дни, предупреди Революционната гвардия, след като Бахрейн и Кувейт потвърдиха, че са станали мишена на атаки.

В същото време Израел атакува цели на Хизбула в Южен Ливан, след като само преди два дни подписа заедно с Ливан и САЩ рамково споразумение за прекратяване на огъня и разоръжаване на Хизбула.

Военните действия в Ливан продължават да слагат прът в колелото на мирните преговори, а Иран настоява, че достъпът до Ормузкия проток ще е възможен само след изричното разрешение на Ислямската република.

Отново размяна на удари заради Ормузкия проток

По-малко от две седмици след постигането на временно примирие между САЩ и Иран, то многократно бе нарушено в последните дни. Първо Иран удари танкер, който е преминавал през Ормузкия проток, на което Вашингтон отговори с поредица от удари на територията на Ислямската република. Последва ответна реакция по американските бази в района, а Доналд Тръмп заплаши, че ако войната бъде подновена, Иран "повече няма да съществува".

Революционната гвардия обяви, че няма да допусне кораби да преминават през протока, откъдето доскоро се осъществяваше 20% от световната търговия на петрол и газ, без разрешението на Иран. В момента трафикът там е по-засилен, отколкото беше в последните месеци, в които се водеше активен военен конфликт, но е далеч под нивата отпреди 28 февруари, когато Израел и САЩ започнаха да нанасят удари по цели в Иран, а режимът в Техеран затвори протока.

Ливан - ябълката на раздора

В същото време макар че САЩ, Израел и Ливан официално подписаха тристранно рамково споразумение, в Южен Ливан отново се стигна до обстрел от страна на израелската армия, а подкрепяната от Иран групировка Хизбула отхвърли сделката. В момента израелската армия контролира около една пета от територията на северната си съседка, а премиерът Нетаняху обяви, че тази окупация ще продължи "докато е необходимо".

След като месеци наред американският държавен секретар Марко Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс настояваха, че ситуацията в Ливан е отделна тема от постигането на примирие с Иран, в крайна сметка те отстъпиха пред исканията на Техеран краят на конфликта да включва и прекратяване на израелските удари по цели в Южен Ливан. Властите в Бейрут обаче не участват в преговорите, което според експерт още повече отслабва позициите им пред Хизбула, която контролира големи части от страната. Опитите за ефективно прекратяване на огъня до момента удрят на камък, а напрежението между САЩ и Израел по темата расте.

Невъзможността за излизане от ситуацията в Ливан очевидно дразни и американския президент. "Иран трябва незабавно да спре високоплатените си ПРОКСИТА в Ливан, които създават проблеми", написа Доналд Тръмп наскоро в социалните мрежи. "Ако не го направят, ще нанесем отново много тежък удар по Иран, точно както направихме миналата седмица, само че още по-тежък!!!"