Диана Дамянова: Властта пуска пробни тези, а след 24 часа премиерът ги опровергава

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Към този момент виждаме едно системно поведение, в което някакви хора в правителството и в парламента заявяват, че ще извършат определени промени - които в голяма степен са в положителна за икономиката на страната посока - и това заявление трае около 24 часа, след което бива опровергано от министър-председателя, който казва: "Не, ние това няма да го правим". Това каза експертът по комуникации Диана Дамянова в предаването "Метроном" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

"Играят на варианта да пуснат някаква пробна теза, след което, уплашени от ангажиментите, които са поели, изтеглят тази теза. В този момент ние нямаме извършена нито една реформа - то няма и как да бъде извършена реформа в рамките на 80-100 дни, но ние нямаме дори и нито една ясна заявка за реформа", каза Дамянова.

"Имаше една промяна, която с радост всички приеха – държавните служители да си плащат осигуровките, така че в резултат на това техните заплати ще се увеличат, тъй като осигуровките досега се плащаха от държавата, а сега ще им бъдат добавени към възнагражденията. Тук няма реално извършена реформа. Има някакви индикации, че ще бъдат направени промени в осигурителните прагове, което между другото, ако засегне ниските осигурителни прагове, ще бъде удар срещу малкия и дребния бизнес. По този въпрос обаче се мълчи - казва се колко ще бъде най-високият осигурителен праг, но не се казва какво точно ще променят в дълбочина. Виждаме и една винетка, която е поскъпнала. Но за Бога, трябва да признаем, че да стигнеш от София до Белград еднократно е три пъти по-скъпо, отколкото струва винетката в България. В този смисъл винетката в България не отговаря на европейските стандарти, защото и пътищата в България не отговарят на европейските стандарти. И това е всичко - аз лично други реформи или промени не виждам. Единственото, което направиха с много движения напред-назад, е така нареченото замразяване на депутатските заплати на изключително срамната основна сума от 5000 евро, тъй като след това започват техните надбавки", обясни PR-експертът.

По нейни думи обаче се наблюдава както промяна в политическата лексика, така и в промяна в политическата атмосфера. Според нея надвикването, надхвърлянето с декларации и физическите сблъсъци между депутатите е изчезнало като форма на политическо поведение.

Относно протестите срещу кабинета "Радев", тя каза, че протестите през декември миналата година са били заради изключителни възражения от политически, естетически, икономически и всякакъв друг характер срещу тогавашното правителство.

"Това в момента го няма. Сега има едно правителство, избрано с голям брой гласове, което трябва едва ли не тепърва да нагази наистина срещу интересите на избирателите си, за да може да се стигне до автентични протести. Иначе протести от типа "Тук не е Москва“ и други подобни са класически за този, бих казала, леко сектантски кръг, който ги организира", допълни тя.

Според нея големият въпрос е има ли в страната обществено недоволство в момента?

"Аз, като човек, който наблюдава много внимателно събитията, твърдя, че страната е на море, отива на море и същевременно има своите големи проблеми, свързани и с икономиката, и с очакванията към новата власт - дали тя може да накара хората да променят в някаква степен начина си на живот. Налице е очакване да видим каква ще бъде политиката на тази власт, а тя ще бъде начертана в следващия бюджет", посочи Дамянова.

Относно президентските избори Диана Дамянова каза, че там има интрига, тя е много голяма и се състои в това коя ще бъде втората политическа сила в страната и кой ще бъде лидерът на опозицията.

Тъй като безспорно в умовете на тези хора не може да се стигне до консенсус по причини, наречени геополитика, Европа или общ план (главно десен и икономически), те няма да достигнат до общо решение, за да издигнат единна кандидатура. Те няма да се споразумеят. Това означава, че ще имаме цяла серия от опозиционни кандидатури, една от които ще достигне до балотаж. Вероятността за балотаж, предвид избирателната система в България, е много голяма - малко вероятно е кандидатът на премиера Радев да спечели още на първи тур. И тази политическа сила, чийто кандидат стигне до балотаж, ще придобие, как да кажа, марката на основна опозиционна сила. Това е истинската интрига. Аз друга интрига не виждам, освен ако не се случат някакви чудеса, които да накарат властта да промени изцяло своята концепция за участие в президентските избори - нещо, в което аз лично не вярвам", обясни тя.