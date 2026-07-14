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Украйна удари окупирания Крим: в Севастопол бе въведен режим на тока, наложени са ограничения и за бензина
  Тема: Украйна

Украйна удари окупирания Крим: в Севастопол бе въведен режим на тока, наложени са ограничения и за бензина

14 Юли, 2026 16:10 1 418 90

  • крим-
  • севастопол-
  • украйна-
  • ток-
  • русия - турция

На полуострова вече бяха наложени ограничения върху потреблението на бензин поради недостига на гориво, причинен от украинските удари по петролни рафинерии

Украйна удари окупирания Крим: в Севастопол бе въведен режим на тока, наложени са ограничения и за бензина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Севастопол, един от най-големите градове в контролирания от Русия Крим, бе въведен режим на тока след украинските атаки през изминалата нощ, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти, съобщи БТА.

На полуострова вече бяха наложени ограничения върху потреблението на бензин поради недостига на гориво, причинен от украинските удари по петролни рафинерии и логистична инфраструктура.

Михаил Развожаев, назначеният от Москва губернатор на Севастопол, заяви в Телеграм, че електроенергия ще се доставя в продължение на два часа, след което ще следват шестчасови прекъсвания.

„Разбирам колко трудна е ситуацията, затова правим всичко възможно, за да я стабилизираме. Екип от специалисти в момента работи по преконфигурирането на системата и мобилизирането на всички налични резерви“, каза Развожаев. „Нашата цел е да намалим недостига до тази вечер и да направим прекъсванията и операциите по превключване по-редки.“

Той също така призова домакинствата да избягват използването на електроуреди с висока мощност, когато е възможно, за да не се претоварва системата.

Украинските атаки срещу руската енергийна и логистична инфраструктура нарушиха доставките на гориво, като много от ударите бяха насочени към Крим в опит да се подкопае контролът на Русия над полуострова.

Русия анексира Крим от Украйна през 2014 г., но повечето страни не признават контрола на Москва над региона, отбелязва Ройтерс.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 28 Отговор
    Защо бият по своят народ?Нали Крим е в Украйна?

    Коментиран от #2, #6, #11, #27, #50, #70, #77

    16:11 14.07.2026

  • 2 само бой до последния нацист

    45 31 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    бандерите нямат свой народ те са нацисти

    Коментиран от #89

    16:13 14.07.2026

  • 3 Крим

    18 13 Отговор
    наш!

    16:13 14.07.2026

  • 4 Овчар

    41 30 Отговор
    Докато не затрие и последния украинец няма да се спре зеления сопол...!

    Коментиран от #64

    16:13 14.07.2026

  • 5 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ

    26 11 Отговор
    Все повече жители в Крим и други региони са убедени че на сън или на яве виждат "Конниците на Апокалипсиса":

    Коментиран от #78, #87

    16:14 14.07.2026

  • 6 Сила

    23 18 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Питай пак Мунчо ....

    16:14 14.07.2026

  • 7 Аз съм веган

    33 24 Отговор
    Хаяско се е засилил към пропастта и си го знае. Само нашите копейки и румбурак се държат.

    Коментиран от #35

    16:14 14.07.2026

  • 8 Исторически факти

    31 17 Отговор
    Тази статия я публикуват редовно вече втора седмица...

    Коментиран от #12, #43

    16:14 14.07.2026

  • 9 оня с коня

    26 23 Отговор
    които знае историята ще се сети че и германците са били втрещени как бандеровците са клали собствения си народ, сега се повтаря бият свойте си храдове и се кефят и реват за още оръжие

    и ние сме дължини да сме им съюзници не знам по кой закон ама сме длъжни каза тагаренко

    16:15 14.07.2026

  • 10 Оги

    33 24 Отговор
    Не съм вярвал никога, че укрите ще попилеят руснаците по този начин. Ежедневно ги гаврят и ги правят на посмешище. Вече няма ток, бензин, нищо. Върнаха ги в каменната ера. Орешници -морешници, кинжали-минжали, пълен смях.

    Коментиран от #15, #17

    16:15 14.07.2026

  • 11 Нали

    26 17 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    именно вие копейките твърдяхте че "Крим наш" или вече се отказахте от тази заблуда?

    Коментиран от #14, #20, #21

    16:15 14.07.2026

  • 12 мисирките са гладни

    12 13 Отговор

    До коментар #8 от "Исторически факти":

    щом са гладни мисирките ще я публикуват ако трябва цяла лято и дори и зимата

    ако се налага и догоина пак ще ти я повторят

    важни са кликовете и рекламите които нещо се губят пати трябва ако разбираш и кликове

    16:16 14.07.2026

  • 13 Загниване запад

    11 10 Отговор
    Ха ха ха ха.

    Коментиран от #52

    16:16 14.07.2026

  • 14 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ

    24 7 Отговор

    До коментар #11 от "Нали":

    "Не е имало анексиране на Крим. Да, използвахме нашите въоръжени сили, но за да проведем референдум."
    (Владимир Путин)

    16:17 14.07.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 26 Отговор

    До коментар #10 от "Оги":

    А за Украйна кажи.Кажи къде има ток и здрави бензиностанции и работещ завод?

    Коментиран от #66

    16:18 14.07.2026

  • 16 Поздравявам

    23 11 Отговор
    всички копейки и руснаци с хита на Азис "Как боли" 😆

    Коментиран от #25

    16:18 14.07.2026

  • 17 Бункер нюз

    20 16 Отговор

    До коментар #10 от "Оги":

    Украинците думкат само военни обекти и зачистват окупатори докато орките с по десетина балистични ракети надупчат няколко жилищни сгради.

    16:18 14.07.2026

  • 18 Нали уж е окупиран

    15 19 Отговор
    Излиза че тормозите собственият си народ

    Така го разбирам

    И мужду другото колкото и украсени западни статии да качвате реалноста е друга.

    Русия печели украйна губи
    И не виждам това как може да се промени

    Коментиран от #33, #37

    16:18 14.07.2026

  • 19 Иван 1

    16 13 Отговор
    Добре, нали вече втора седмица ми пишете,че бензин няма в Крим пък сега нарушени доставки кое е вярно или пишете за този що клати гората.

    Коментиран от #42

    16:19 14.07.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 18 Отговор

    До коментар #11 от "Нали":

    Наш е ,наш е ,споко.2014 и 2015 укрите вече страха и тока и водата.Но си остана наш.Ама вие помните колкото рибките.

    Коментиран от #26

    16:19 14.07.2026

  • 21 Ами той Крим

    12 12 Отговор

    До коментар #11 от "Нали":

    Загуби всякакво стратегическо значение за руснацте.

    Коментиран от #72

    16:20 14.07.2026

  • 22 Мунчо

    20 11 Отговор
    Няма Интернет и бензин сега и ток. Зеленски направо ги попиля. Скоро и без вода.

    Коментиран от #86

    16:20 14.07.2026

  • 23 Мишел

    6 5 Отговор
    Снимка от април 2023г.

    Коментиран от #32

    16:21 14.07.2026

  • 24 руската мечка

    13 7 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #30

    16:21 14.07.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 12 Отговор

    До коментар #16 от "Поздравявам":

    Той и зелето така ,а после като срутят заводите в Киев - плаче....

    16:21 14.07.2026

  • 26 Само питам

    8 9 Отговор

    До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ти от коя варненска махала беше?

    Коментиран от #34

    16:22 14.07.2026

  • 27 варна

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    има и военни обекти на ватенки

    16:22 14.07.2026

  • 28 мучо

    7 6 Отговор
    ама, то нали там нямаше бензин изобщо...

    16:22 14.07.2026

  • 29 Многоходовото

    11 9 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    16:22 14.07.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 6 Отговор

    До коментар #24 от "руската мечка":

    Написаното от теб е ярък пример за умственото ниво на БОРДЮР жълтопаветен

    16:23 14.07.2026

  • 31 СВОтчик

    11 11 Отговор
    Руската пропаганда твърдеше, че без руски нефт и газ, Европа ще замръзне, а колите ще останат по гаражите и паркингите. И какво стана сега - в Русия дефицит на горива, ток и интернет.

    Коментиран от #40, #44

    16:23 14.07.2026

  • 32 Гугъл Мапс

    10 6 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Има снимки и видеа от Крим от днес.Страшно е!

    16:23 14.07.2026

  • 33 Гост

    12 8 Отговор

    До коментар #18 от "Нали уж е окупиран":

    Разбира се, че тормозят собсвения си народ. Нацистите така правят. Виж само бусификацията и виж с колко милиона намаляха жителите им. Нацистите на зеленски тормозят собствения си народ и всички народи около тях. Волын не се е случил случайно... сега на ред е Крим. Добре е, че не им остава много, каквото и да говорят западните медии и самите бандеровци. Свършили са, само че още не го знаят.

    Коментиран от #79

    16:24 14.07.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "Само питам":

    Където строят незаконно,ххаахах

    16:24 14.07.2026

  • 35 Ами

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "Аз съм веган":

    като си веган , продължавай да рупаш доматите с колците ...

    16:24 14.07.2026

  • 36 8888

    10 6 Отговор
    Да сте чували нещо за украинските победи на фронта???Като губят там започват да им показват "победите" с дробове по инфраструктурата

    16:25 14.07.2026

  • 37 Русия е най-губещата и най-пострадалата

    12 11 Отговор

    До коментар #18 от "Нали уж е окупиран":

    от тази война, която самата тя започна. Ирония на съдбата.

    Коментиран от #53, #85

    16:25 14.07.2026

  • 38 Втеренко

    7 7 Отговор
    Как е в Киев?

    16:25 14.07.2026

  • 39 Софиянец

    11 8 Отговор
    Е нали бил окупиран, що бомбят собствените си хора?!! Бандеровци!

    Коментиран от #49

    16:25 14.07.2026

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 9 Отговор

    До коментар #31 от "СВОтчик":

    Е ,Европа не замръзна.Защото Русия не очакваше ,че Фолскваген и Бош и др.ще ги подкарат към кланицата,хахахах

    16:26 14.07.2026

  • 41 Аз съм веган

    12 8 Отговор
    Мечтата на всички граждани на северната бензиноколнка е да се спасят в загниващия запад.

    Коментиран от #45

    16:26 14.07.2026

  • 42 Мишел

    4 11 Отговор

    До коментар #19 от "Иван 1":

    От 04.07.2026г. 100 бензиностанции в Крим продават горива по 20-30 л./ден на автомобил .

    16:26 14.07.2026

  • 43 Аз съм веган

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Исторически факти":

    Не бе.Просто всеки ден удрят нова рафинерия. За това така ти се струва.

    Коментиран от #51

    16:30 14.07.2026

  • 44 Смех с копейки

    12 1 Отговор

    До коментар #31 от "СВОтчик":

    Добре, че Мунчо спря помоща за Украйна.Представяш ли си ако не беше я спрял?😂

    16:30 14.07.2026

  • 45 млад еврас

    4 7 Отговор

    До коментар #41 от "Аз съм веган":

    А къде тогава ще се спаси запада, нещата много бързо се обръщат, личи си,че си веган а веганството засяга много тежко мозъчните клетки, иначе знаеш и кой пол си или още не си установил.

    16:32 14.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Крис и Сузи

    5 0 Отговор
    Пламък и дим !

    16:33 14.07.2026

  • 48 Велчов

    10 1 Отговор
    Едно ме учудва. Нали руснаците правиха СВО и за 3 дни бяха превзели цяла Украйна. От къде нападат?

    16:34 14.07.2026

  • 49 Бомбят

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Софиянец":

    окупатори,селоо..

    16:35 14.07.2026

  • 50 Радев на кой е крим.....дядо дръмпир

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако това те притеснява ,ще унищажат и масква за твое успокоение!имало една приказка ,две жени спорели и казвали ,че едно дете е на всяка от тях.....мъдрият цар отсякъл разделете детето на две и дайте по една половина на всяка.....Майката веднага се отрекла от искането си...та и тази опурация на кремъл е такава....

    16:36 14.07.2026

  • 51 Гост

    3 9 Отговор

    До коментар #43 от "Аз съм веган":

    Представяш ли си, украинците не мога да смогнат, да им разрушават рафинариите! Всеки ден нова, и все още има...или ги възстановяват по бързо, отколкото украинците успяват да рушат. Пък като си помислиш, къде е Владивосток... Цяло НАТО няма да има толкова ракети, да подпали всички рафинерии.

    16:36 14.07.2026

  • 52 Ганчев

    13 3 Отговор

    До коментар #13 от "Загниване запад":

    Според пияницата Захарова немците щяха да измръзнат,да си изсекат дърветата в двора за огрев и да си изядат хамстерите.

    16:36 14.07.2026

  • 53 Велчов

    9 3 Отговор

    До коментар #37 от "Русия е най-губещата и най-пострадалата":

    Не съм чул някой да има желание да емигрира в Русия

    Коментиран от #56

    16:37 14.07.2026

  • 54 Удри евраста с лопатЕто

    3 7 Отговор
    Зеления гном само дразни руснаците с изблиците си, и кво ще повлияе на фронта ако цяла Русия остане без ток и гориво, най много да накара руснаците още повече да се записват като доброволци да наказват укри на фронта, а гориво за фронта винаги ще има. Но късокракия гном все пак трябва да покаже нещо на еврастите, че парата все пак се харчи за нещо, няма как да им показва златни тоалетни и казанчета.

    16:38 14.07.2026

  • 55 ПЪРВИТЕ 5 ГОДИНИ

    6 1 Отговор
    ОТ З ДНЕВНАТА ОБОСРАЦИЯ

    ВИНАГИ СА НАЙ ТЕЖКИ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ПЛАНЪТ НА БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД ПУТКЕР

    Е ГЕНИАЛЕН.

    16:38 14.07.2026

  • 56 Гост

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Велчов":

    Жерар Депардийо, Стивън Сигал

    Коментиран от #76

    16:39 14.07.2026

  • 57 Русофилчето

    9 2 Отговор
    Братушките горят като бала сено,много лоши тия украинци

    16:40 14.07.2026

  • 58 Ердоган

    4 1 Отговор
    И при Бай Тошо беше така

    16:40 14.07.2026

  • 59 Урките пак са предозирали белото

    3 8 Отговор
    Урки розови понита има ли

    Коментиран от #65

    16:40 14.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Удри евраста с лопатЕто

    3 7 Отговор
    Зеления гном само дразни руснаците с изблиците си, и кво ще повлияе на фронта ако цяла Русия остане без ток и гориво, най много да накара руснаците още повече да се записват като доброволци да наказват укри на фронта, а гориво за фронта винаги ще има. Но късокракия гном все пак трябва да покаже нещо на еврастите, че парата все пак се харчи за нещо, някак си не е политкоректно показва златни тоалетни и казанчета.

    Коментиран от #68

    16:41 14.07.2026

  • 62 Защо Киев унищожава Крим?

    9 2 Отговор
    Защото предателите трябва да се ликвидират.

    Коментиран от #67

    16:41 14.07.2026

  • 63 Констатация

    8 1 Отговор
    Абе важното е, че "Бункеръ" на дедушка Ботокс е цял и невредим, мани го ти биоматериалъ, да съ оправя както могже!!! -)))))

    16:42 14.07.2026

  • 64 ПУТИН ДОКАТО НЕ УНИЩОЖИ

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    РУСКАТА КОЧИНА

    НЯМА ДА МИРЯСА.

    КГБ КРЕ.ТЕНА ИМА МИСИЯ .

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    16:42 14.07.2026

  • 65 Розовото пони Путин 🦄

    8 2 Отговор

    До коментар #59 от "Урките пак са предозирали белото":

    Има. В бункера съм с розовите бузки и огромни запаси от памперси 🦄🌈😂

    16:42 14.07.2026

  • 66 гост

    11 2 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ми щом без ток и бензиностанции и заводи правят Раша на луда калинка, лошо ви се пише , ама мноооого лошо !!

    16:43 14.07.2026

  • 67 Защото в Крим

    10 3 Отговор

    До коментар #62 от "Защо Киев унищожава Крим?":

    Има Руски Паразити
    Които трябва да бъдат Унищожени

    16:43 14.07.2026

  • 68 Име

    8 3 Отговор

    До коментар #61 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Колкото ти си станал доброволец да се биеш за Путин, толкова и руснаците са пощурели да умират за него.

    16:44 14.07.2026

  • 69 млад еврас

    3 12 Отговор
    А какво става с контранаступа? Върнаха ли вече Крим?

    16:45 14.07.2026

  • 70 Киприан

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Щото там се населиха около 1000 000 (един милион) ризки навлека. И за да мине Освобождението на Крим максимално безкръвно трябва да създадат такива несгоди на окупатора та той сам да избяга. Което вече се и случва.

    16:45 14.07.2026

  • 71 анонимен

    11 2 Отговор
    Браво украински бойци, време е да подпалите фашизарана москва

    16:46 14.07.2026

  • 72 Путин отдавна

    10 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ами той Крим":

    Е отписал Крим.

    Даже и дума не обелва ....

    Не Случайно
    Губернаторът АКСЬОНОВ
    Каза на своите Служители
    Че който иска може да се евакуира.
    Кремъл изобщо не им пука за тях .

    Хаха хахаха хахаха

    16:46 14.07.2026

  • 73 Мишел

    10 2 Отговор
    Украинските ВМС потопиха руския патрулен кораб "Изумруд" на ФСБ край Новоросийск. Военноморските сили на Украйна потвърдиха на 14 юли унищожаването на руския граничен патрулен кораб „Изумруд“ на Федералната служба за сигурност (ФСБ). Успешната атака е извършена с морския безпилотен комплекс „Сарган-3000“ в близост до Новоросийск.

    16:47 14.07.2026

  • 74 Отчаяните изблици

    2 7 Отговор
    на фашисткият режим в Украйна няма да променят реалността!

    16:49 14.07.2026

  • 75 ПОПИТАХА МАДЯР

    7 3 Отговор
    Защо Още
    не Събаря КРИМСКИЯ МОСТ?

    Оставяме възможност
    Път по който да се евакуират
    Мирните Граждани .

    После ще настъпи Ад
    За Останалите Окупатори
    На Територията на Крим.

    16:50 14.07.2026

  • 76 Ол1гофрен,

    5 3 Отговор

    До коментар #56 от "Гост":

    Депардийо неотдавна избяга от кочината.Каза,че му трябва време да си лекува нервите от това, което е преживял.За какво изобщо ти плащат?

    16:53 14.07.2026

  • 77 оня с коня

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вярно е че Крим е в Украйна,но понеже се чудиш що Украинците бият по "Свой народ"- там НЯМА Украинци,има Руски Окупатори С РУСКИ ПАСПОРТИ които следва да се "отстранят" от Укр. Територия!

    16:54 14.07.2026

  • 78 Написаното горе важи за

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "СВО 1 601 дни РЕЗИЛ":

    сутрешните часове,като към момента на много места се подава ток и бензина на повечето места дори е без опашки и лимити. Инфото пуснато в последния момент е от сутринта до обяд. сега нещата са различни.

    Коментиран от #83

    16:54 14.07.2026

  • 79 стоян

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    До 33 ком - другар украинците не избиват народа си с бомбене както путин по жилищните сгради в Одеса и Харков - украинците просто наказват кримчани така че вече никога да не поглеждат към масквабад защото това ще го помнят докато са живи

    16:58 14.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Механик

    2 0 Отговор
    Ууудриии!

    17:02 14.07.2026

  • 82 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Нещо.крим наш не се.получава...украйна превърна крим в капан за мишки.

    17:03 14.07.2026

  • 83 оня с коня

    2 4 Отговор

    До коментар #78 от "Написаното горе важи за":

    Твърдиш че Инфото за ситуацията важало само за Сутрешните часиве и посли всичко ставало нормално в Крим?Ами определено ще ти обърнат Внимание Укр. Бойци и Обедът и Вечерта в Крим ще станат същите като Утринта:)А е казано:"Едно куче като не знае как да лае,вкарва вълка в Кошарата".

    17:06 14.07.2026

  • 84 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор
    Хаяско щял да ходи да нагледала моста.

    17:08 14.07.2026

  • 85 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Русия е най-губещата и най-пострадалата":

    Не е ирония на съдбата. От руснак войник не става, там е проблема.

    17:10 14.07.2026

  • 86 В Крим и в ДНР няма вода

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мунчо":

    от 3г. Това е много по-страшно и от липсата на горива и храна. Путин лъже хората, че Запада спрял водата на руснаците :)

    17:15 14.07.2026

  • 87 Орк

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "СВО 1 601 дни РЕЗИЛ":

    И пак ще ви бием!!!

    Коментиран от #88

    17:15 14.07.2026

  • 88 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Орк":

    Мое ми направиш един дудук.

    17:17 14.07.2026

  • 89 Предпоследен софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "само бой до последния нацист":

    Последния софиянец от Мало Конаре пак обърка нещата. Нацист има корен нация. Точно той държи на собствения си народ, корен , нация.Ама нали в руското посолство ви напълнвиха главите с глупости, трудно възприемате изтината. Да, Крим беше в Украина преди да го окупират вмирисаните варяги. След тях , като след турците едно време върви обоза и семействата. Крим е в топло море, курорти, а бе направо запад. Веднага след окупацията истинските украинци се изтеглиха в Украйна, а червените боклуци останаха. Започна масово преселение и купуване на имоти в Крим от заможни варяги от студената и забутана провинция. Мислеха, че като едно време заграбеното ще е за винаги. Руската администрация раздаде руски паспорти на всички които се съгласиха, изгони и пресели неискащите. Това било Новорусия. Е, ще ядат пердах докато не се върнат в кочината. А в Крим след възстановяване отново ще си живеят украинци. На Варягите ще им е малко трудно с морето, ама ще си плащат като всички идващи от чужбина.

    17:17 14.07.2026

  • 90 ударили ууукрите...

    0 0 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    17:20 14.07.2026

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