Украйна удари окупирания Крим: в Севастопол бе въведен режим на тока, наложени са ограничения и за бензина

В Севастопол, един от най-големите градове в контролирания от Русия Крим, бе въведен режим на тока след украинските атаки през изминалата нощ, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти, съобщи БТА.
На полуострова вече бяха наложени ограничения върху потреблението на бензин поради недостига на гориво, причинен от украинските удари по петролни рафинерии и логистична инфраструктура.
Михаил Развожаев, назначеният от Москва губернатор на Севастопол, заяви в Телеграм, че електроенергия ще се доставя в продължение на два часа, след което ще следват шестчасови прекъсвания.
„Разбирам колко трудна е ситуацията, затова правим всичко възможно, за да я стабилизираме. Екип от специалисти в момента работи по преконфигурирането на системата и мобилизирането на всички налични резерви“, каза Развожаев. „Нашата цел е да намалим недостига до тази вечер и да направим прекъсванията и операциите по превключване по-редки.“
Той също така призова домакинствата да избягват използването на електроуреди с висока мощност, когато е възможно, за да не се претоварва системата.
Украинските атаки срещу руската енергийна и логистична инфраструктура нарушиха доставките на гориво, като много от ударите бяха насочени към Крим в опит да се подкопае контролът на Русия над полуострова.
Русия анексира Крим от Украйна през 2014 г., но повечето страни не признават контрола на Москва над региона, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #6, #11, #27, #50, #70, #77
16:11 14.07.2026
2 само бой до последния нацист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":бандерите нямат свой народ те са нацисти
Коментиран от #89
16:13 14.07.2026
3 Крим
16:13 14.07.2026
4 Овчар
Коментиран от #64
16:13 14.07.2026
5 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #78, #87
16:14 14.07.2026
6 Сила
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Питай пак Мунчо ....
16:14 14.07.2026
7 Аз съм веган
Коментиран от #35
16:14 14.07.2026
8 Исторически факти
Коментиран от #12, #43
16:14 14.07.2026
9 оня с коня
и ние сме дължини да сме им съюзници не знам по кой закон ама сме длъжни каза тагаренко
16:15 14.07.2026
10 Оги
Коментиран от #15, #17
16:15 14.07.2026
11 Нали
До коментар #1 от "Последния Софиянец":именно вие копейките твърдяхте че "Крим наш" или вече се отказахте от тази заблуда?
Коментиран от #14, #20, #21
16:15 14.07.2026
12 мисирките са гладни
До коментар #8 от "Исторически факти":щом са гладни мисирките ще я публикуват ако трябва цяла лято и дори и зимата
ако се налага и догоина пак ще ти я повторят
важни са кликовете и рекламите които нещо се губят пати трябва ако разбираш и кликове
16:16 14.07.2026
13 Загниване запад
Коментиран от #52
16:16 14.07.2026
14 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ
До коментар #11 от "Нали":"Не е имало анексиране на Крим. Да, използвахме нашите въоръжени сили, но за да проведем референдум."
(Владимир Путин)
16:17 14.07.2026
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "Оги":А за Украйна кажи.Кажи къде има ток и здрави бензиностанции и работещ завод?
Коментиран от #66
16:18 14.07.2026
16 Поздравявам
Коментиран от #25
16:18 14.07.2026
17 Бункер нюз
До коментар #10 от "Оги":Украинците думкат само военни обекти и зачистват окупатори докато орките с по десетина балистични ракети надупчат няколко жилищни сгради.
16:18 14.07.2026
18 Нали уж е окупиран
Така го разбирам
И мужду другото колкото и украсени западни статии да качвате реалноста е друга.
Русия печели украйна губи
И не виждам това как може да се промени
Коментиран от #33, #37
16:18 14.07.2026
19 Иван 1
Коментиран от #42
16:19 14.07.2026
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Нали":Наш е ,наш е ,споко.2014 и 2015 укрите вече страха и тока и водата.Но си остана наш.Ама вие помните колкото рибките.
Коментиран от #26
16:19 14.07.2026
21 Ами той Крим
До коментар #11 от "Нали":Загуби всякакво стратегическо значение за руснацте.
Коментиран от #72
16:20 14.07.2026
22 Мунчо
Коментиран от #86
16:20 14.07.2026
23 Мишел
Коментиран от #32
16:21 14.07.2026
24 руската мечка
Коментиран от #30
16:21 14.07.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "Поздравявам":Той и зелето така ,а после като срутят заводите в Киев - плаче....
16:21 14.07.2026
26 Само питам
До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ти от коя варненска махала беше?
Коментиран от #34
16:22 14.07.2026
27 варна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":има и военни обекти на ватенки
16:22 14.07.2026
28 мучо
16:22 14.07.2026
29 Многоходовото
16:22 14.07.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "руската мечка":Написаното от теб е ярък пример за умственото ниво на БОРДЮР жълтопаветен
16:23 14.07.2026
31 СВОтчик
Коментиран от #40, #44
16:23 14.07.2026
32 Гугъл Мапс
До коментар #23 от "Мишел":Има снимки и видеа от Крим от днес.Страшно е!
16:23 14.07.2026
33 Гост
До коментар #18 от "Нали уж е окупиран":Разбира се, че тормозят собсвения си народ. Нацистите така правят. Виж само бусификацията и виж с колко милиона намаляха жителите им. Нацистите на зеленски тормозят собствения си народ и всички народи около тях. Волын не се е случил случайно... сега на ред е Крим. Добре е, че не им остава много, каквото и да говорят западните медии и самите бандеровци. Свършили са, само че още не го знаят.
Коментиран от #79
16:24 14.07.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "Само питам":Където строят незаконно,ххаахах
16:24 14.07.2026
35 Ами
До коментар #7 от "Аз съм веган":като си веган , продължавай да рупаш доматите с колците ...
16:24 14.07.2026
36 8888
16:25 14.07.2026
37 Русия е най-губещата и най-пострадалата
До коментар #18 от "Нали уж е окупиран":от тази война, която самата тя започна. Ирония на съдбата.
Коментиран от #53, #85
16:25 14.07.2026
38 Втеренко
16:25 14.07.2026
39 Софиянец
Коментиран от #49
16:25 14.07.2026
40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "СВОтчик":Е ,Европа не замръзна.Защото Русия не очакваше ,че Фолскваген и Бош и др.ще ги подкарат към кланицата,хахахах
16:26 14.07.2026
41 Аз съм веган
Коментиран от #45
16:26 14.07.2026
42 Мишел
До коментар #19 от "Иван 1":От 04.07.2026г. 100 бензиностанции в Крим продават горива по 20-30 л./ден на автомобил .
16:26 14.07.2026
43 Аз съм веган
До коментар #8 от "Исторически факти":Не бе.Просто всеки ден удрят нова рафинерия. За това така ти се струва.
Коментиран от #51
16:30 14.07.2026
44 Смех с копейки
До коментар #31 от "СВОтчик":Добре, че Мунчо спря помоща за Украйна.Представяш ли си ако не беше я спрял?😂
16:30 14.07.2026
45 млад еврас
До коментар #41 от "Аз съм веган":А къде тогава ще се спаси запада, нещата много бързо се обръщат, личи си,че си веган а веганството засяга много тежко мозъчните клетки, иначе знаеш и кой пол си или още не си установил.
16:32 14.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Крис и Сузи
16:33 14.07.2026
48 Велчов
16:34 14.07.2026
49 Бомбят
До коментар #39 от "Софиянец":окупатори,селоо..
16:35 14.07.2026
50 Радев на кой е крим.....дядо дръмпир
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако това те притеснява ,ще унищажат и масква за твое успокоение!имало една приказка ,две жени спорели и казвали ,че едно дете е на всяка от тях.....мъдрият цар отсякъл разделете детето на две и дайте по една половина на всяка.....Майката веднага се отрекла от искането си...та и тази опурация на кремъл е такава....
16:36 14.07.2026
51 Гост
До коментар #43 от "Аз съм веган":Представяш ли си, украинците не мога да смогнат, да им разрушават рафинариите! Всеки ден нова, и все още има...или ги възстановяват по бързо, отколкото украинците успяват да рушат. Пък като си помислиш, къде е Владивосток... Цяло НАТО няма да има толкова ракети, да подпали всички рафинерии.
16:36 14.07.2026
52 Ганчев
До коментар #13 от "Загниване запад":Според пияницата Захарова немците щяха да измръзнат,да си изсекат дърветата в двора за огрев и да си изядат хамстерите.
16:36 14.07.2026
53 Велчов
До коментар #37 от "Русия е най-губещата и най-пострадалата":Не съм чул някой да има желание да емигрира в Русия
Коментиран от #56
16:37 14.07.2026
54 Удри евраста с лопатЕто
16:38 14.07.2026
55 ПЪРВИТЕ 5 ГОДИНИ
ВИНАГИ СА НАЙ ТЕЖКИ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ПЛАНЪТ НА БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД ПУТКЕР
Е ГЕНИАЛЕН.
16:38 14.07.2026
56 Гост
До коментар #53 от "Велчов":Жерар Депардийо, Стивън Сигал
Коментиран от #76
16:39 14.07.2026
57 Русофилчето
16:40 14.07.2026
58 Ердоган
16:40 14.07.2026
59 Урките пак са предозирали белото
Коментиран от #65
16:40 14.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #68
16:41 14.07.2026
62 Защо Киев унищожава Крим?
Коментиран от #67
16:41 14.07.2026
63 Констатация
16:42 14.07.2026
64 ПУТИН ДОКАТО НЕ УНИЩОЖИ
До коментар #4 от "Овчар":РУСКАТА КОЧИНА
НЯМА ДА МИРЯСА.
КГБ КРЕ.ТЕНА ИМА МИСИЯ .
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
16:42 14.07.2026
65 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #59 от "Урките пак са предозирали белото":Има. В бункера съм с розовите бузки и огромни запаси от памперси 🦄🌈😂
16:42 14.07.2026
66 гост
До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ми щом без ток и бензиностанции и заводи правят Раша на луда калинка, лошо ви се пише , ама мноооого лошо !!
16:43 14.07.2026
67 Защото в Крим
До коментар #62 от "Защо Киев унищожава Крим?":Има Руски Паразити
Които трябва да бъдат Унищожени
16:43 14.07.2026
68 Име
До коментар #61 от "Удри евраста с лопатЕто":Колкото ти си станал доброволец да се биеш за Путин, толкова и руснаците са пощурели да умират за него.
16:44 14.07.2026
69 млад еврас
16:45 14.07.2026
70 Киприан
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Щото там се населиха около 1000 000 (един милион) ризки навлека. И за да мине Освобождението на Крим максимално безкръвно трябва да създадат такива несгоди на окупатора та той сам да избяга. Което вече се и случва.
16:45 14.07.2026
71 анонимен
16:46 14.07.2026
72 Путин отдавна
До коментар #21 от "Ами той Крим":Е отписал Крим.
Даже и дума не обелва ....
Не Случайно
Губернаторът АКСЬОНОВ
Каза на своите Служители
Че който иска може да се евакуира.
Кремъл изобщо не им пука за тях .
Хаха хахаха хахаха
16:46 14.07.2026
73 Мишел
16:47 14.07.2026
74 Отчаяните изблици
16:49 14.07.2026
75 ПОПИТАХА МАДЯР
не Събаря КРИМСКИЯ МОСТ?
Оставяме възможност
Път по който да се евакуират
Мирните Граждани .
После ще настъпи Ад
За Останалите Окупатори
На Територията на Крим.
16:50 14.07.2026
76 Ол1гофрен,
До коментар #56 от "Гост":Депардийо неотдавна избяга от кочината.Каза,че му трябва време да си лекува нервите от това, което е преживял.За какво изобщо ти плащат?
16:53 14.07.2026
77 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вярно е че Крим е в Украйна,но понеже се чудиш що Украинците бият по "Свой народ"- там НЯМА Украинци,има Руски Окупатори С РУСКИ ПАСПОРТИ които следва да се "отстранят" от Укр. Територия!
16:54 14.07.2026
78 Написаното горе важи за
До коментар #5 от "СВО 1 601 дни РЕЗИЛ":сутрешните часове,като към момента на много места се подава ток и бензина на повечето места дори е без опашки и лимити. Инфото пуснато в последния момент е от сутринта до обяд. сега нещата са различни.
Коментиран от #83
16:54 14.07.2026
79 стоян
До коментар #33 от "Гост":До 33 ком - другар украинците не избиват народа си с бомбене както путин по жилищните сгради в Одеса и Харков - украинците просто наказват кримчани така че вече никога да не поглеждат към масквабад защото това ще го помнят докато са живи
16:58 14.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Механик
17:02 14.07.2026
82 стоян георгиев
17:03 14.07.2026
83 оня с коня
До коментар #78 от "Написаното горе важи за":Твърдиш че Инфото за ситуацията важало само за Сутрешните часиве и посли всичко ставало нормално в Крим?Ами определено ще ти обърнат Внимание Укр. Бойци и Обедът и Вечерта в Крим ще станат същите като Утринта:)А е казано:"Едно куче като не знае как да лае,вкарва вълка в Кошарата".
17:06 14.07.2026
84 Дон Корлеоне
17:08 14.07.2026
85 Град Козлодуй
До коментар #37 от "Русия е най-губещата и най-пострадалата":Не е ирония на съдбата. От руснак войник не става, там е проблема.
17:10 14.07.2026
86 В Крим и в ДНР няма вода
До коментар #22 от "Мунчо":от 3г. Това е много по-страшно и от липсата на горива и храна. Путин лъже хората, че Запада спрял водата на руснаците :)
17:15 14.07.2026
87 Орк
До коментар #5 от "СВО 1 601 дни РЕЗИЛ":И пак ще ви бием!!!
Коментиран от #88
17:15 14.07.2026
88 Град Козлодуй
До коментар #87 от "Орк":Мое ми направиш един дудук.
17:17 14.07.2026
89 Предпоследен софиянец
До коментар #2 от "само бой до последния нацист":Последния софиянец от Мало Конаре пак обърка нещата. Нацист има корен нация. Точно той държи на собствения си народ, корен , нация.Ама нали в руското посолство ви напълнвиха главите с глупости, трудно възприемате изтината. Да, Крим беше в Украина преди да го окупират вмирисаните варяги. След тях , като след турците едно време върви обоза и семействата. Крим е в топло море, курорти, а бе направо запад. Веднага след окупацията истинските украинци се изтеглиха в Украйна, а червените боклуци останаха. Започна масово преселение и купуване на имоти в Крим от заможни варяги от студената и забутана провинция. Мислеха, че като едно време заграбеното ще е за винаги. Руската администрация раздаде руски паспорти на всички които се съгласиха, изгони и пресели неискащите. Това било Новорусия. Е, ще ядат пердах докато не се върнат в кочината. А в Крим след възстановяване отново ще си живеят украинци. На Варягите ще им е малко трудно с морето, ама ще си плащат като всички идващи от чужбина.
17:17 14.07.2026
90 ударили ууукрите...
17:20 14.07.2026