Жените в руската армия: за пари ли отиват на война?

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Руските власти активно привличат жени на военна служба, обещавайки им огромни възнаграждения. Кои са тези, които се съгласяват да подпишат договор и защо го правят?

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В Русия се засилва кампанията за привличане на жени към военна служба с договор - чрез обещанията за сравнително "безопасна" служба в подразделенията за безпилотна авиация или като шофьори на хуманитарни превози. По правило специални изисквания към образованието или професионалните умения не се поставят, основен критерий остава възрастта - от 18 до 35 години. В замяна се предлагат големи еднократни плащания, чийто размер, в зависимост от региона може да достигне няколко милиона рубли.

През 2023 година тогавашният министър на отбраната Сергей Шойгу заяви, че във въоръжените сили на Русия служат около 110 000 жени. По-голямата част от тях са заети в медицински подразделения, в комуникациите, в щабната и тиловата работа. Въпреки това сред загиналите във войната с Украйна има и жени, служили в щурмови подразделения, артилерията и други бойни части.

Вербуване по телефона: военни или измамници?

Но как точно се извършват опитите за вербуване? Надежда, жителка на Калининград, разказва във видео в Инстаграм, че ѝ се обадили от военното окръжие малко след като детето ѝ получило място в детска градина. Било ѝ предложено да се яви пред военна комисия по местоживеене и лично да подпише договор, или да даде писмен отказ. По време на разговора ѝ задали въпроса дали с нея живеят пълнолетни мъже. Освен това получила уверения, че ако подпише договор с военните, детето ѝ ще получи грижи в рамките на държавна програма. "Нямам военна специалност. Аз съм технолог по месото", пише под поста си жената, която не изключва вероятността да са ѝ се обадили измамници.

От коментари под публикацията на Надежда става ясно, че и други рускини имат подобен опит - били търсени по телефона от "хора от военните комисии". Една потребителка пише, че ѝ се обаждали няколко пъти за няколко дни с предложението да подпише договор. Тя отказала. "В нашето семейство вече има двама загинали там, трети е в плен. Засега това ни стига", отбелязва тя.

Подобни разговори е имала и 62-годишна жена с няколко заболявания, както и служителка в болница. Медицинската работничка разказа, че главният лекар на болницата я е убеждавал да сключи договор с Министерството на отбраната, което било възможност да спечели пари и "да си намери мъж".

Набиране на кадри за работа с дронове

Докато в случая с телефонните обаждания може да става дума за действия на измамници, в редица руски региони набирането на жени за военна служба се извършва официално. Местните власти и държавните институции публикуват обяви, в които предлагат на жени на възраст от 18 до 35 години да подпишат договор с Министерството на отбраната на Руската федерация за служба в подразделенията за безпилотна авиация. По информация в медиите такива кампании се водят в Красноярския и Пермския край, в областите Омск и Томск, както и в Подмосковието.

Често този вид агитация е насочена към студентки, застрашени от прекъсване. От проекта "Хванете гората" съобщават за най-малко пет студентки от Уляновска област, които са сключили договори с руското Министерство на отбраната. "Казали им, че е безопасно, че просто ще седят в офис и ще наблюдават дроновете. И им обещали още пари отгоре", споделил с правозащитниците студент от същото висше учебно заведение.

Еднократните плащания могат да варират в зависимост от региона: докато в Уляновска област на студентките с договор се предлагат 1,1 милиона рубли (около 13 000 евро), в Красноярския край сумата е 5,4 милиона (малко над 64 000 евро). Месечното възнаграждение във всички региони възлиза на около 210 000 рубли (близо 2500 евро). В отделни случаи предложенията са придружени от допълнителни стимули. Така например на студентка в Новокузнецк ѝ предложили да подпише договор в замяна на опрощаване на дълговете ѝ за обучение.

Служител в един от московските университети разказва пред ДВ, че подобни агитации сред момичетата се провеждат и в столичните висши училища. По време на такава проява студентка споделила, че е наясно какво се случва на фронта - операторът на дрон не оцелява и седмица.

Почти 79 000 души трябват за управлението на дронове

Днес увеличаването на кадрите за управление на безпилотни системи е един от приоритетите на руските власти. По информация на разследващата платформа "Важните истории“, която разполага с вътрешни документи на Министерството на отбраната, до края на 2026 година се планира да бъдат набрани близо 79 000 души за това формирование. Основната част от личния състав - около 58 000 - трябва да са студенти и бивши военнослужещи от авиочастите. В документите специално се споменават "гражданите от женски пол", за които е предвидено да преминат съответната подготовка.

Правозащитничката Наталия Баранова смята, че съгласието на някои жени да подпишат договор се обяснява с комбинация от социални, икономически и политически фактори. Според нея изборът може да бъде повлиян от бедността, неравенството между половете на пазара на труда и държавната пропаганда. В условията на инфлация, съкращения на работни места и ограничени възможности за печелене на пари обещанията за високи заплати, привилегии и социални гаранции стават привлекателни за мнозина.

В същото време Баранова се съмнява, че набирането на жени в подразделенията за безпилотни летателни апарати ще се превърне в масово явление. Според нея обществените настроения са срещу насилието: руснаците се застъпват за възможно най-бързото сключване на мир.

Във войната срещу Украйна загиват и жени

Към момента е известно за най-малко 32 руски военнослужещи от женски пол, загубили живота си във войната срещу Украйна. Според проучване на ВВС и "Медиазона", по-голямата част от загиналите са служили като военни медици, но има и заемали други военни длъжности. Много от тези жени са били мобилизирани в окупираните части на Донецка и Луганска област. При това не всички са загинали непосредствено при бойни действия. Така например 44-годишната медицинска сестра Галина Костикова от Омска област е била убита в тила от затворници, вербувани за войната.

Според данните, с които разполагат двете медии, във войната срещу Украйна досега са загинали най-малко 225 000 души от руска страна.