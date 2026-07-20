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Кметът Сергей Собянин: Повече от 400 украински дрона са атакували Московска област
  Тема: Украйна

Кметът Сергей Собянин: Повече от 400 украински дрона са атакували Московска област

20 Юли, 2026 10:16, обновена 20 Юли, 2026 10:31 849 61

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  • москва-
  • сергей собянин-
  • ракети-
  • дронове

През последните месеци Украйна засили и нападенията си срещу Русия, като заявява, че атакува предимно петролна и газова инфраструктура в опит да ограничи възможностите на Москва да финансира военните си действия

Кметът Сергей Собянин: Повече от 400 украински дрона са атакували Московска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Над 400 дрона са били насочени през изминалата нощ към Московска област, съобщи днес кметът на руската столица Сергей Собянин, като заяви, че повечето са били свалени, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„От 20:30 ч. до 5:00 ч. сутринта над 400 вражески дрона се насочиха към Московска област. Повечето бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана още докато се намираха далеч от града. Осемдесет и пет дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва“, написа Собянин в Телеграм.

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„Шестима души с наранявания от експлозия с различна степен бяха откарани в болницата в Домодедово, южно от Москва“, съобщи лечебното заведение в Телеграм, без да уточни дали нараняванията са свързани с нападението с дронове.

В Домодедово се намира едно от международните летища на Москва.

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 381 украински дрона над руски региони и над акваториите на Азовско и Черно море, заяви по-късно руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 19 юли тази година до 08:00 часа московско време на 20 юли дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 381 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курса, Липецка, Орловска, Ростовска, Рязанска, Смоленска, Тамбовска и Тулска област, както и над Московския регион, Краснодарския край (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.

Тези удари бяха нанесени, след като през нощта срещу неделя украинската столица Киев беше поразена при една от „най-мащабните атаки с балистични ракети“, по думите на президента Володимир Зеленски. Той съобщи за един загинал и 16 ранени, отбеляза АФП.

През последните месеци Украйна засили и нападенията си срещу Русия, като заявява, че атакува предимно петролна и газова инфраструктура в опит да ограничи възможностите на Москва да финансира военните си действия.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че продължава консултациите си с украинските военни командири относно ситуацията на бойното поле и по-нататъшната стратегия, насочена към принуждаване на Русия да прекрати войната при условия, приемливи за Украйна, предаде Укринформ.

„Днес продължих разговорите си с опитни украински военни офицери – Михайло Драпати, Володимир Горбатюк и Олег Апостол. Всеки от тях е добре познат в армията. Те докладваха за ситуацията в съответните направления, а също така обсъдихме и общия ход на войната“, каза Зеленски.

Държавният глава подчерта, че сега е важно да бъде оценена бъдещата стратегия и активните действия на Украйна относно това как да бъде принудена Русия да прекрати тази война „с достоен мир за Украйна и гарантирана сигурност“.

„Има различни компоненти в това и искам да чуя как командирите на различни нива в силите за отбрана и сигурност на Украйна виждат този въпрос. Утре ще проведа ключови разговори. Украйна трябва да постигне своите цели и тя ще ги постигне“, заяви Зеленски.

Украинският президент също така каза във вечерното си обръщение към сънародниците си, че Русия продължава да разчита на балистичните ракети като основен инструмент за терор, поради което е необходимо да се ускори доставката на системи за противовъздушна отбрана за Украйна.

„В Киев все още продължава работата на местата, поразени от руските удари. Бяха използвани голям брой балистични ракети. Днес беше една от най-мащабните атаки с балистични ракети. Киев и областта бяха основната цел на руснаците. Те подготвяха тази атака няколко дни, като натрупваха ракети. Заплахата, разбира се, остава и сега и това трябва да бъде взето предвид“, отбеляза Зеленски.

Държавният глава съобщи, че при днешния вражески удар са били повредени повече от сто обекта в Киев и Киевска област. Той също така отбеляза, че днес са били нанесени удари по Харков, Сумска област, Донецка област и Херсон.

Зеленски благодари на всички, които „наистина помагат на хората и спасяват живота им“.

Президентът подчерта, че Русия залага на балистичните ракети и че „именно заради тях Путин все още вярва в своята война“.

По думите му украинските сили за противовъздушна отбрана са успели да свалят 18 ракети и да неутрализират повече от 100 дрона.

„Много разчитам министерството на външните работи на Украйна и други представители на държавната власт на всички нива бързо да започнат работа с нашите партньори относно пакетите, за които вече сме постигнали споразумение. Важно е всичко да бъде ускорено, както с нашите европейски партньори, така и със САЩ. Резултатът е необходим всеки ден“, подчерта президентът.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    18 19 Отговор
    Това са последните месеци в които москва има тик летище и бензнин.всичкоме по план нали другари?

    Коментиран от #4, #8, #52

    10:18 20.07.2026

  • 2 Вашето мнение

    9 8 Отговор
    Трябва ли да стана ирански гражданин, за да ми сменят безплатно пола в клиника Расул Акрам?
    Започнах хормонална терапия при първите новини за дронове над Москва, заради което не се чувствам добре в кожата си. Колко струва билета до Техеран? Него мога да платя. Радев ми вдигна заплатата.

    10:19 20.07.2026

  • 3 Ахахахахаххаа

    14 13 Отговор
    Англипани стрелят с английски ракети по Москва, загиват жени и деца в Москва, страхливият милиционер Пуслер:

    "Всичко е по план"
    Купейките пляскат доволно.

    Коментиран от #5

    10:20 20.07.2026

  • 4 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Точен сте господине.Концептуално сте точен!

    Коментиран от #10, #11

    10:21 20.07.2026

  • 5 Срам и позор

    18 12 Отговор

    До коментар #3 от "Ахахахахаххаа":

    Няма по-голям срам на света на този кр тен Путин.

    Коментиран от #6, #33

    10:21 20.07.2026

  • 6 Броисов

    18 9 Отговор

    До коментар #5 от "Срам и позор":

    Има. Виждал ли си "интелекта" на путинофилите?

    10:22 20.07.2026

  • 7 Салавьов от носилката

    16 7 Отговор
    Где ПВО ?

    10:22 20.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Призовавам всички русодебили

    15 9 Отговор
    на амбразурата!

    10:23 20.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мурка

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    СЕГА НЕ СЕ КАЗВА ДА СКОВА КОЧИНА, А ДА РЕАЛИЗИРАМ КОЧИНА

    10:23 20.07.2026

  • 12 стоян георгиев

    12 10 Отговор

    До коментар #8 от "Нашият тролей стоенчо":

    Не виждаш ли тенденцията? Или ти не знаеш какво означава тази дума?всеки ден все повече се увеличава моща на украинските дронове.това не го ли виждаш?

    Коментиран от #14, #21, #36, #47, #53, #54, #57, #59, #61

    10:29 20.07.2026

  • 13 разсеян

    11 5 Отговор
    Складът на Wildberries гори не по-зле от НПЗ.

    10:30 20.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ботокса от бункера

    14 6 Отговор
    Каква я мислехме /Киев за три дня/, какво стана? Пълна АбАсрАция.

    10:36 20.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Така е

    8 7 Отговор

    До коментар #17 от "Докато се фалиш колко си за.губен":

    Докато глупака троли жално и тъпо и показва собственото си падение и трагедията на запада да удари дъното, САЩ унищожава Европа. Но ко ли му дреме на глупака за Европа! Дай му да лъже и троли като цигане срещу Русия!

    10:38 20.07.2026

  • 19 Д ЕБИЛ Христов/80 проценовият

    11 4 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #29

    10:38 20.07.2026

  • 20 Гориил

    2 10 Отговор
    Сега всички разбират какво крие бъдещето за Финландия.

    10:39 20.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Фори

    6 5 Отговор
    Хич да не ви пука.Всичко в Москва е застраховано.Застрахователя ще плати щетите ако има.

    10:42 20.07.2026

  • 24 🐂 г о в ед 0

    6 3 Отговор
    Слава героям

    10:43 20.07.2026

  • 25 матю хари

    8 2 Отговор
    Велика Британия бомби Русия, а на острова е спокойно.

    10:43 20.07.2026

  • 26 Ами добре ми действат

    4 9 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Служат за ескалиране на конфликт, който тъпче сметките на САЩ с милиарди за сметка на Европа, унищожава Европа, умират хора и изкарват глупаци да тролят. За кой е добре това, освен за откровен глупак!

    10:43 20.07.2026

  • 27 Мишел

    5 8 Отговор
    Фантазираш. Досега в град Москва няма нито един удар на украински дрон или ракета. Всичко се сваля на повече от 10 км. от центъра на Москва, извън кръга на МКАД.
    На другия полюс е Киев, където от 23 балистични ракети за ден не свалиха нито една.

    Коментиран от #31, #42, #50, #58

    10:43 20.07.2026

  • 28 Кмета

    7 1 Отговор
    Искам украинска компенсация за китайските ми джаджи!

    10:44 20.07.2026

  • 29 Вацев

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Д ЕБИЛ Христов/80 проценовият":

    След 3-4 деня.

    10:46 20.07.2026

  • 30 Украине победи факт

    5 3 Отговор
    Следващия път ще бъдат 4к а хаирлия да им е на руската пво ша са като в аркадната игра от 80 те арканоид ли беше

    10:46 20.07.2026

  • 31 Прав си

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    военните обекти не са в центровете на столиците!

    Коментиран от #34

    10:46 20.07.2026

  • 32 Ъъъ

    4 7 Отговор
    "През последните месеци Украйна засили и нападенията си срещу Русия...."

    Нали знаете, че това е временно? Преди няколко години Тръмп отряза Huawei от американски компоненти за телефоните им, само за да могат китайците да създадат свои собствени компоненти и софтуер.... Не ги уби, а ги направи по-силни и независими. Сега същото се повтаря с рашките - спяха им достъпа до Стсрлинк, само за да могат да си изградят собствена версия на Стaрлинк.... Миналата седмица изстреляха в орбита поредната порция сателити, чиито брой вече е трицифрен... А паралелно с това, заедно с китайците работят по "оръжие" за неутрализиране на Стсрлинк.... Така че, да бързаме бавно викам.

    10:47 20.07.2026

  • 33 Z-axaрова

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Срам и позор":

    Нашият позор го няма никъде!

    Коментиран от #37

    10:47 20.07.2026

  • 34 Путин

    7 3 Отговор

    До коментар #31 от "Прав си":

    сглобява Шахеди в бункера!

    10:49 20.07.2026

  • 35 Без Китай, Маскалия е умрела

    8 2 Отговор
    Избомбиха китайските стоки!

    10:49 20.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ъъъ

    2 2 Отговор
    Нашият позор го няма никъде!"

    Верно! Ама не руския... 🤣

    "Подкрепата за въвеждането на нови санкции срещу Русия сред страните от ЕС забележимо намалява

    Това съобщава британският вестник „Файненшъл таймс“, позовавайки се на дипломатически източници.

    В статията се посочва, че все повече страни от ЕС изискват изключения от новите ограничения или блокират определени мерки напълно, опасявайки се от щети за собствените си компании.

    Както отбелязва FT, Гърция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия са поискали изключения по време на последния кръг от санкции. Според един от източниците на изданието „моралният императив става все по-малко ефективен на масата за преговори... Столиците на всички страни се съгласяват с твърда реторика и говорят за солидарност, но след това всичко избледнява“.

    Друг дипломат заяви, че „това е сериозна криза за целия подход към санкциите. Ако всички продължават да изискват дерогации и вратички, тогава в края на процеса всеки пакет от санкции ще бъде просто празна кутия“.

    Та до там я докараха еврастите - да се .... един друг.... Уж всеки голям русофоб се пише, но като дойде време за гласуване, забравят какво са говорили вчера.

    10:57 20.07.2026

  • 39 Ха-ха

    5 1 Отговор
    Русийката е под вода без шнорхел. Бълбук-бълбук.!

    10:59 20.07.2026

  • 40 Ненормалния наркоман зелен говори незвър

    1 3 Отговор
    Несвързано и объркано! Намали белите линии зелен смъркач!

    11:01 20.07.2026

  • 41 ИЦО

    4 2 Отговор
    Къде са руските тролеи ?

    Коментиран от #45

    11:01 20.07.2026

  • 42 гост

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Попаденията в Москва са там , където искат украинците и където имат най-голям ефект , а не да целят жилищни блокове с 1-2 жертви !!! Тия 400 дрона , така или иначе са били предвидени да свалят 90% от тях , щото станалите 10 стигат да свършат работа и най-вече тия 400 дрона НАКУП струват ПО-МАЛКО и то доста по-малко от една единствена руска балистична ракета !!!! И с тях Украйна нанесе щети за 2-3 милиарда и съсипа голяма част оборудване точно за балистични ракети , а какво постигна Раша снощи със 20-30 ракети за над 1 милиард ???? Няколко повредени жилища и няколко ранение в Киев !!! Путлер е напълно наясно , че изтърва всички варианти , важните за Украйна производства и складове са там , където не може да стигне , а неговите са на една ръка за Украйна , дори в Сибир ! И не може да ги защити , твърде много място и твърде малко ПВО и вече и пари !! А зад Украйна стои икономика за 20 трилиона , точно 10 ПЪТИ по-голяма от Раша , на която и Китай няма да даде и рубла безплатно !!

    11:01 20.07.2026

  • 43 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Слава Украине и 3 000 000 вечна слава!

    Коментиран от #44

    11:02 20.07.2026

  • 44 Един минус от мен

    1 4 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    за глупака славещ фашисткият и терористичен режим в Украйна!

    Коментиран от #48

    11:03 20.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор
    Кмета има набито око 👆😁

    11:04 20.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Един минус от мен":

    Един с изпъкнали вени и зачервен от мен за тебе.

    Коментиран от #51, #60

    11:05 20.07.2026

  • 49 стоян георгиев

    0 4 Отговор
    Търся млади и физически здрави момчета за взаимни удоволствия.

    11:06 20.07.2026

  • 50 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Фантазираш. Москва всеки ден гори. Даже и в момента. Следва черен нефтен дъжд. Красота.

    11:07 20.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    11:14 20.07.2026

  • 56 Какви

    0 0 Отговор
    да тези китайски джаджи,толкова черен дим образува?

    11:15 20.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Между другото не си въобразявай , че ватите нещо "целят" !! Точността на руските боклуци е плюс минус 2 КИЛОМЕТРА !! Така че ги насочват към центъра на Киев и се надяват да паднат поне в рамките на града , да не говорим да уцелят точно определена цел !! Те затова и толкова уцелват , наистина ли вярваш , че дори безумеца в бункера иска да хаби ракета за 20-50 милиона за няколко тухли и прозорци и 1-2 убити украинци и то обикновено жени и старци ??? Дори той е наясно , че с това само копае собствения си гроб и прахосва последните му останали рублички !!

    11:15 20.07.2026

  • 59 Виждам

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Тролеите стават от ден на ден по жалки с тъпотиите си срещу Русия. А най жалкото е, че тролея е такъв глупак, че не осъзнава, колко тъпо изглежда тролейки и показвайки падението си и трагедията на запада. Стана сложно за глупак. 😄

    Ако триещият се припознава в коментара, аз нямам вина и мога само да го съжаля за падението му. А ако защитава тролеите на сайта, жалко за сайта, но докато съм тук, ще му се наложи да се излага.

    11:19 20.07.2026

  • 60 Деградацията на тролея

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "стоян георгиев":

    е ясна за всички. Но щом има желания да се показва, няма да му разваляме хатъра. За жалост показва трагедията и падението на запада.

    На триещият се извинявам, че преча на простотията на тролея на сайта. Явно сайта е за простотия и лъжи.

    11:21 20.07.2026

  • 61 очевидно

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Украйна не може да произвежда толкова дронове за да атакува със стотици всяка нощ! Единствено могат да им лепят етикетите си! :-) Очевидно дроновете се произвеждат от много други държави от ЕС. Дори и нас ни захванаха да им правим дронове! Това е война на ЕС с Русия, но да видим колко време ще е търпелив Путин!

    11:25 20.07.2026

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