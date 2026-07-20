Кметът Сергей Собянин: Повече от 400 украински дрона са атакували Московска област

Над 400 дрона са били насочени през изминалата нощ към Московска област, съобщи днес кметът на руската столица Сергей Собянин, като заяви, че повечето са били свалени, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
„От 20:30 ч. до 5:00 ч. сутринта над 400 вражески дрона се насочиха към Московска област. Повечето бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана още докато се намираха далеч от града. Осемдесет и пет дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва“, написа Собянин в Телеграм.
„Шестима души с наранявания от експлозия с различна степен бяха откарани в болницата в Домодедово, южно от Москва“, съобщи лечебното заведение в Телеграм, без да уточни дали нараняванията са свързани с нападението с дронове.
В Домодедово се намира едно от международните летища на Москва.
Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 381 украински дрона над руски региони и над акваториите на Азовско и Черно море, заяви по-късно руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.
"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 19 юли тази година до 08:00 часа московско време на 20 юли дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 381 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курса, Липецка, Орловска, Ростовска, Рязанска, Смоленска, Тамбовска и Тулска област, както и над Московския регион, Краснодарския край (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.
Съобщено бе, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.
Тези удари бяха нанесени, след като през нощта срещу неделя украинската столица Киев беше поразена при една от „най-мащабните атаки с балистични ракети“, по думите на президента Володимир Зеленски. Той съобщи за един загинал и 16 ранени, отбеляза АФП.
През последните месеци Украйна засили и нападенията си срещу Русия, като заявява, че атакува предимно петролна и газова инфраструктура в опит да ограничи възможностите на Москва да финансира военните си действия.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че продължава консултациите си с украинските военни командири относно ситуацията на бойното поле и по-нататъшната стратегия, насочена към принуждаване на Русия да прекрати войната при условия, приемливи за Украйна, предаде Укринформ.
„Днес продължих разговорите си с опитни украински военни офицери – Михайло Драпати, Володимир Горбатюк и Олег Апостол. Всеки от тях е добре познат в армията. Те докладваха за ситуацията в съответните направления, а също така обсъдихме и общия ход на войната“, каза Зеленски.
Държавният глава подчерта, че сега е важно да бъде оценена бъдещата стратегия и активните действия на Украйна относно това как да бъде принудена Русия да прекрати тази война „с достоен мир за Украйна и гарантирана сигурност“.
„Има различни компоненти в това и искам да чуя как командирите на различни нива в силите за отбрана и сигурност на Украйна виждат този въпрос. Утре ще проведа ключови разговори. Украйна трябва да постигне своите цели и тя ще ги постигне“, заяви Зеленски.
Украинският президент също така каза във вечерното си обръщение към сънародниците си, че Русия продължава да разчита на балистичните ракети като основен инструмент за терор, поради което е необходимо да се ускори доставката на системи за противовъздушна отбрана за Украйна.
„В Киев все още продължава работата на местата, поразени от руските удари. Бяха използвани голям брой балистични ракети. Днес беше една от най-мащабните атаки с балистични ракети. Киев и областта бяха основната цел на руснаците. Те подготвяха тази атака няколко дни, като натрупваха ракети. Заплахата, разбира се, остава и сега и това трябва да бъде взето предвид“, отбеляза Зеленски.
Държавният глава съобщи, че при днешния вражески удар са били повредени повече от сто обекта в Киев и Киевска област. Той също така отбеляза, че днес са били нанесени удари по Харков, Сумска област, Донецка област и Херсон.
Зеленски благодари на всички, които „наистина помагат на хората и спасяват живота им“.
Президентът подчерта, че Русия залага на балистичните ракети и че „именно заради тях Путин все още вярва в своята война“.
По думите му украинските сили за противовъздушна отбрана са успели да свалят 18 ракети и да неутрализират повече от 100 дрона.
„Много разчитам министерството на външните работи на Украйна и други представители на държавната власт на всички нива бързо да започнат работа с нашите партньори относно пакетите, за които вече сме постигнали споразумение. Важно е всичко да бъде ускорено, както с нашите европейски партньори, така и със САЩ. Резултатът е необходим всеки ден“, подчерта президентът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #4, #8, #52
10:18 20.07.2026
2 Вашето мнение
Започнах хормонална терапия при първите новини за дронове над Москва, заради което не се чувствам добре в кожата си. Колко струва билета до Техеран? Него мога да платя. Радев ми вдигна заплатата.
10:19 20.07.2026
3 Ахахахахаххаа
"Всичко е по план"
Купейките пляскат доволно.
Коментиран от #5
10:20 20.07.2026
4 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #1 от "стоян георгиев":Точен сте господине.Концептуално сте точен!
Коментиран от #10, #11
10:21 20.07.2026
5 Срам и позор
До коментар #3 от "Ахахахахаххаа":Няма по-голям срам на света на този кр тен Путин.
Коментиран от #6, #33
10:21 20.07.2026
6 Броисов
До коментар #5 от "Срам и позор":Има. Виждал ли си "интелекта" на путинофилите?
10:22 20.07.2026
7 Салавьов от носилката
10:22 20.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Призовавам всички русодебили
10:23 20.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мурка
До коментар #4 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":СЕГА НЕ СЕ КАЗВА ДА СКОВА КОЧИНА, А ДА РЕАЛИЗИРАМ КОЧИНА
10:23 20.07.2026
12 стоян георгиев
До коментар #8 от "Нашият тролей стоенчо":Не виждаш ли тенденцията? Или ти не знаеш какво означава тази дума?всеки ден все повече се увеличава моща на украинските дронове.това не го ли виждаш?
Коментиран от #14, #21, #36, #47, #53, #54, #57, #59, #61
10:29 20.07.2026
13 разсеян
10:30 20.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ботокса от бункера
10:36 20.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Така е
До коментар #17 от "Докато се фалиш колко си за.губен":Докато глупака троли жално и тъпо и показва собственото си падение и трагедията на запада да удари дъното, САЩ унищожава Европа. Но ко ли му дреме на глупака за Европа! Дай му да лъже и троли като цигане срещу Русия!
10:38 20.07.2026
19 Д ЕБИЛ Христов/80 проценовият
Коментиран от #29
10:38 20.07.2026
20 Гориил
10:39 20.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Фори
10:42 20.07.2026
24 🐂 г о в ед 0
10:43 20.07.2026
25 матю хари
10:43 20.07.2026
26 Ами добре ми действат
До коментар #22 от "стоян георгиев":Служат за ескалиране на конфликт, който тъпче сметките на САЩ с милиарди за сметка на Европа, унищожава Европа, умират хора и изкарват глупаци да тролят. За кой е добре това, освен за откровен глупак!
10:43 20.07.2026
27 Мишел
На другия полюс е Киев, където от 23 балистични ракети за ден не свалиха нито една.
Коментиран от #31, #42, #50, #58
10:43 20.07.2026
28 Кмета
10:44 20.07.2026
29 Вацев
До коментар #19 от "Д ЕБИЛ Христов/80 проценовият":След 3-4 деня.
10:46 20.07.2026
30 Украине победи факт
10:46 20.07.2026
31 Прав си
До коментар #27 от "Мишел":военните обекти не са в центровете на столиците!
Коментиран от #34
10:46 20.07.2026
32 Ъъъ
Нали знаете, че това е временно? Преди няколко години Тръмп отряза Huawei от американски компоненти за телефоните им, само за да могат китайците да създадат свои собствени компоненти и софтуер.... Не ги уби, а ги направи по-силни и независими. Сега същото се повтаря с рашките - спяха им достъпа до Стсрлинк, само за да могат да си изградят собствена версия на Стaрлинк.... Миналата седмица изстреляха в орбита поредната порция сателити, чиито брой вече е трицифрен... А паралелно с това, заедно с китайците работят по "оръжие" за неутрализиране на Стсрлинк.... Така че, да бързаме бавно викам.
10:47 20.07.2026
33 Z-axaрова
До коментар #5 от "Срам и позор":Нашият позор го няма никъде!
Коментиран от #37
10:47 20.07.2026
34 Путин
До коментар #31 от "Прав си":сглобява Шахеди в бункера!
10:49 20.07.2026
35 Без Китай, Маскалия е умрела
10:49 20.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ъъъ
Верно! Ама не руския... 🤣
"Подкрепата за въвеждането на нови санкции срещу Русия сред страните от ЕС забележимо намалява
Това съобщава британският вестник „Файненшъл таймс“, позовавайки се на дипломатически източници.
В статията се посочва, че все повече страни от ЕС изискват изключения от новите ограничения или блокират определени мерки напълно, опасявайки се от щети за собствените си компании.
Както отбелязва FT, Гърция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия са поискали изключения по време на последния кръг от санкции. Според един от източниците на изданието „моралният императив става все по-малко ефективен на масата за преговори... Столиците на всички страни се съгласяват с твърда реторика и говорят за солидарност, но след това всичко избледнява“.
Друг дипломат заяви, че „това е сериозна криза за целия подход към санкциите. Ако всички продължават да изискват дерогации и вратички, тогава в края на процеса всеки пакет от санкции ще бъде просто празна кутия“.
Та до там я докараха еврастите - да се .... един друг.... Уж всеки голям русофоб се пише, но като дойде време за гласуване, забравят какво са говорили вчера.
10:57 20.07.2026
39 Ха-ха
10:59 20.07.2026
40 Ненормалния наркоман зелен говори незвър
11:01 20.07.2026
41 ИЦО
Коментиран от #45
11:01 20.07.2026
42 гост
До коментар #27 от "Мишел":Попаденията в Москва са там , където искат украинците и където имат най-голям ефект , а не да целят жилищни блокове с 1-2 жертви !!! Тия 400 дрона , така или иначе са били предвидени да свалят 90% от тях , щото станалите 10 стигат да свършат работа и най-вече тия 400 дрона НАКУП струват ПО-МАЛКО и то доста по-малко от една единствена руска балистична ракета !!!! И с тях Украйна нанесе щети за 2-3 милиарда и съсипа голяма част оборудване точно за балистични ракети , а какво постигна Раша снощи със 20-30 ракети за над 1 милиард ???? Няколко повредени жилища и няколко ранение в Киев !!! Путлер е напълно наясно , че изтърва всички варианти , важните за Украйна производства и складове са там , където не може да стигне , а неговите са на една ръка за Украйна , дори в Сибир ! И не може да ги защити , твърде много място и твърде малко ПВО и вече и пари !! А зад Украйна стои икономика за 20 трилиона , точно 10 ПЪТИ по-голяма от Раша , на която и Китай няма да даде и рубла безплатно !!
11:01 20.07.2026
43 стоян георгиев
Коментиран от #44
11:02 20.07.2026
44 Един минус от мен
До коментар #43 от "стоян георгиев":за глупака славещ фашисткият и терористичен режим в Украйна!
Коментиран от #48
11:03 20.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Владимир Путин, президент
11:04 20.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 стоян георгиев
До коментар #44 от "Един минус от мен":Един с изпъкнали вени и зачервен от мен за тебе.
Коментиран от #51, #60
11:05 20.07.2026
49 стоян георгиев
11:06 20.07.2026
50 Мишел
До коментар #27 от "Мишел":Фантазираш. Москва всеки ден гори. Даже и в момента. Следва черен нефтен дъжд. Красота.
11:07 20.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Дон Корлеоне
11:14 20.07.2026
56 Какви
11:15 20.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 гост
До коментар #27 от "Мишел":Между другото не си въобразявай , че ватите нещо "целят" !! Точността на руските боклуци е плюс минус 2 КИЛОМЕТРА !! Така че ги насочват към центъра на Киев и се надяват да паднат поне в рамките на града , да не говорим да уцелят точно определена цел !! Те затова и толкова уцелват , наистина ли вярваш , че дори безумеца в бункера иска да хаби ракета за 20-50 милиона за няколко тухли и прозорци и 1-2 убити украинци и то обикновено жени и старци ??? Дори той е наясно , че с това само копае собствения си гроб и прахосва последните му останали рублички !!
11:15 20.07.2026
59 Виждам
До коментар #12 от "стоян георгиев":Тролеите стават от ден на ден по жалки с тъпотиите си срещу Русия. А най жалкото е, че тролея е такъв глупак, че не осъзнава, колко тъпо изглежда тролейки и показвайки падението си и трагедията на запада. Стана сложно за глупак. 😄
Ако триещият се припознава в коментара, аз нямам вина и мога само да го съжаля за падението му. А ако защитава тролеите на сайта, жалко за сайта, но докато съм тук, ще му се наложи да се излага.
11:19 20.07.2026
60 Деградацията на тролея
До коментар #48 от "стоян георгиев":е ясна за всички. Но щом има желания да се показва, няма да му разваляме хатъра. За жалост показва трагедията и падението на запада.
На триещият се извинявам, че преча на простотията на тролея на сайта. Явно сайта е за простотия и лъжи.
11:21 20.07.2026
61 очевидно
До коментар #12 от "стоян георгиев":Украйна не може да произвежда толкова дронове за да атакува със стотици всяка нощ! Единствено могат да им лепят етикетите си! :-) Очевидно дроновете се произвеждат от много други държави от ЕС. Дори и нас ни захванаха да им правим дронове! Това е война на ЕС с Русия, но да видим колко време ще е търпелив Путин!
11:25 20.07.2026