Кметът Сергей Собянин: Повече от 400 украински дрона са атакували Московска област

Над 400 дрона са били насочени през изминалата нощ към Московска област, съобщи днес кметът на руската столица Сергей Собянин, като заяви, че повечето са били свалени, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„От 20:30 ч. до 5:00 ч. сутринта над 400 вражески дрона се насочиха към Московска област. Повечето бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана още докато се намираха далеч от града. Осемдесет и пет дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва“, написа Собянин в Телеграм.

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„Шестима души с наранявания от експлозия с различна степен бяха откарани в болницата в Домодедово, южно от Москва“, съобщи лечебното заведение в Телеграм, без да уточни дали нараняванията са свързани с нападението с дронове.

В Домодедово се намира едно от международните летища на Москва.

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 381 украински дрона над руски региони и над акваториите на Азовско и Черно море, заяви по-късно руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 19 юли тази година до 08:00 часа московско време на 20 юли дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 381 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курса, Липецка, Орловска, Ростовска, Рязанска, Смоленска, Тамбовска и Тулска област, както и над Московския регион, Краснодарския край (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.

Тези удари бяха нанесени, след като през нощта срещу неделя украинската столица Киев беше поразена при една от „най-мащабните атаки с балистични ракети“, по думите на президента Володимир Зеленски. Той съобщи за един загинал и 16 ранени, отбеляза АФП.

През последните месеци Украйна засили и нападенията си срещу Русия, като заявява, че атакува предимно петролна и газова инфраструктура в опит да ограничи възможностите на Москва да финансира военните си действия.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че продължава консултациите си с украинските военни командири относно ситуацията на бойното поле и по-нататъшната стратегия, насочена към принуждаване на Русия да прекрати войната при условия, приемливи за Украйна, предаде Укринформ.

„Днес продължих разговорите си с опитни украински военни офицери – Михайло Драпати, Володимир Горбатюк и Олег Апостол. Всеки от тях е добре познат в армията. Те докладваха за ситуацията в съответните направления, а също така обсъдихме и общия ход на войната“, каза Зеленски.

Държавният глава подчерта, че сега е важно да бъде оценена бъдещата стратегия и активните действия на Украйна относно това как да бъде принудена Русия да прекрати тази война „с достоен мир за Украйна и гарантирана сигурност“.

„Има различни компоненти в това и искам да чуя как командирите на различни нива в силите за отбрана и сигурност на Украйна виждат този въпрос. Утре ще проведа ключови разговори. Украйна трябва да постигне своите цели и тя ще ги постигне“, заяви Зеленски.

Украинският президент също така каза във вечерното си обръщение към сънародниците си, че Русия продължава да разчита на балистичните ракети като основен инструмент за терор, поради което е необходимо да се ускори доставката на системи за противовъздушна отбрана за Украйна.

„В Киев все още продължава работата на местата, поразени от руските удари. Бяха използвани голям брой балистични ракети. Днес беше една от най-мащабните атаки с балистични ракети. Киев и областта бяха основната цел на руснаците. Те подготвяха тази атака няколко дни, като натрупваха ракети. Заплахата, разбира се, остава и сега и това трябва да бъде взето предвид“, отбеляза Зеленски.

Държавният глава съобщи, че при днешния вражески удар са били повредени повече от сто обекта в Киев и Киевска област. Той също така отбеляза, че днес са били нанесени удари по Харков, Сумска област, Донецка област и Херсон.

Зеленски благодари на всички, които „наистина помагат на хората и спасяват живота им“.

Президентът подчерта, че Русия залага на балистичните ракети и че „именно заради тях Путин все още вярва в своята война“.

По думите му украинските сили за противовъздушна отбрана са успели да свалят 18 ракети и да неутрализират повече от 100 дрона.

„Много разчитам министерството на външните работи на Украйна и други представители на държавната власт на всички нива бързо да започнат работа с нашите партньори относно пакетите, за които вече сме постигнали споразумение. Важно е всичко да бъде ускорено, както с нашите европейски партньори, така и със САЩ. Резултатът е необходим всеки ден“, подчерта президентът.