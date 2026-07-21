Високо напрежение в Киев: Зеленски има проблем

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Материалното обезпечаване на армията не му беше достатъчно: освободеният министър Михайло Федоров повдигна и въпроса как се води войната – и си навлече гнева на военните. Конфликтът поставя Зеленски в трудна ситуация.

Освобождаването на украинския министър на отбраната Михайло Федоров предизвика големи протести. От 16 юли насам в Киев и в другите големи градове в Украйна постоянно има демонстрации, участниците в които настояват за връщането на Федоров на поста му и за уволнението на главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски. Всичко това изправя президента Володимир Зеленски пред тежки решения.

Конфликтът между министъра и главнокомандващия

Причина за уволнението на министъра, по собствените му думи, е съществуващият конфликт със Сирски. Федоров го разкритикува, че „блокира инициативи" и „не е готов да говори за проблемите".

Президентът Зеленски обясни, че Сирски и Федоров не са могли да се разберат и призна, че това се е превърнало в проблем и за него. „Уважавам двете страни, познавам техните добри качества и слабости и наистина бих искал те да укрепят Украйна. В такава ситуация обаче има само един изход - или едната, или другата страна", посочи Зеленски.

Сирски от своя страна разпространи в социалните мрежи кратко съобщение, в което благодари на Федоров за неговата работа като министър на отбраната. „Желая му да остане в екипа", написа върховният главнокомандващ.

"Проблем, обусловен от системата"

Политологът Олег Саакян казва пред ДВ, че Зеленски е в ситуация, в която две страни взаимно си поставят категорични изисквания - от едната страна е военното крило, представено от върховния главнокомандващ Сирски, и от друга страна технологичното под ръководството на Федоров. „Освобождаването на Федоров разкри ясен етичен разрив в екипа на Зеленски. Вече не става дума за Федоров или Сирски, а за моралното решение, което трябва да вземе президентът - или за методите на Сирски, т.е. за армия и мобилизация, или за пропагандираните от Федоров етични принципи и методи", обяснява Саакян.

Освен това освобождаването на Федоров допълнително разгорещи дебатите в Украйна за отношенията между цивилното ръководство на министерството на отбраната и военното командване. Микола Белесков, експерт в украинската фондация „Върни се жив", смята, че в случая не става дума за междучовешки проблем, а за проблем, обусловен от системата.

„Ако един военен министър не иска да се ограничи само с осигуряването на материалното обезпечаване на армията, а повдига и въпроси за стратегическото ръководство на войната, предизвиква недоволството на военните", коментира Белесков пред ДВ. Без решение на този проблем на системно ниво конфликтът между военното и цивилното ръководство ще се запази, предупреждава той.

Ще липсват ли нови технологии?

Междувременно изпълнението на функциите на военен министър бе възложено на Егений Хмара, досегашния ръководител на Центъра за специални операции „А" и от януари шеф на службите за сигурност на Украйна. „Хмара има голям, дори безпрецедентен опит при провеждането на технологични ударни операции. Нашата отбрана в тази война трябва да се съсредоточи именно върху това", заяви Зеленски.

Предстои кандидатурата на Хмара да бъде предложена на парламента за одобрение. Но следващото пленарно заседание е чак в средата на август.

Бившият сътрудник на службите за сигурност на Украйна и военен експерт Иван Ступак описва пред ДВ новия министър на отбраната като специалист, който отлично познава военните дела отвътре. Но според Ступак Хмара няма да може пълноценно да замести Федоров, който не бе военен. Като визионер и пионер на дигитализацията той изигра уникална роля в украинската политика. „Дроновете ще продължат да летят, но вече едва ли ще има истинско обновяване, пробиви в дигитализацията, сътрудничество със Силициевата долина или с американския концерн „Палантир", опасява се Ступак.

Задачите на новия министър на отбраната

Ихор Рейтерович от университета „Тарас Шевченко" в Киев е убеден, че със смяната на ръководителя в министерството на отбраната ще се смени същностно и начинът на работа. „Ако досегашният министър действаше по-скоро като мениджър, в бъдеще акцентът ще бъде върху военната страна на нещата."

Неговото мнение е, че задачата на Хмара ще е да подобри сътрудничеството между министерството на отбраната и върховния главнокомандващ. Експертът вижда именно в това причината за последните решения на украинския президент. „Това е опит за оптимизиране на сътрудничеството между министерството и армията. Всъщност става дума за уреждане на конфликта между министерството и военното командване начело със Сирски", споделя Рейтерович пред ДВ.

Това, че новият ръководител на министерството на отбраната не е цивилен, е предимство, смята военният експерт Иван Ступак. „Хмара е войник, носи униформа, познава правилата на играта и може да говори с генералите на разбираем за тях език", посочва експертът.