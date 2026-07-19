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Юлиан Попов: Европа иска да стане първият „електроконтинент“. Какво означава това?

Юлиан Попов: Европа иска да стане първият „електроконтинент“. Какво означава това?

19 Юли, 2026 10:00 674 12

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  • възобновяеми източници-
  • възобновяема енергия-
  • възобновяеми енергийни източници-
  • газ-
  • петрол-
  • нефт-
  • изкопаеми горива

Става дума за това каква част от крайното потребление на енергия е електричество - за транспорт, отопление, охлаждане и индустрия

Юлиан Попов: Европа иска да стане първият „електроконтинент“. Какво означава това? - 1
Снимка: Shutterstock
Юлиан Попов Юлиан Попов блогър, бивш министър на околната среда и водите
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Европа иска да стане първият „електроконтинент“. Какво означава това?

Не става дума просто за повече производство на електроенергия. Става дума за това каква част от крайното потребление на енергия е електричество - за транспорт, отопление, охлаждане и индустрия.

Днес електроенергията е едва 23% от крайното енергийно потребление в ЕС. (В България делът е около 27%.) В Китай вече е 33% и продължава да расте. В Европа този показател практически не се е променил през последното десетилетие, което е сериозен проблем.

Затова Европейската комисия представи нов План за електрификация с амбицията Европа да стане първият „електроконтинент“. Целта е делът на електроенергията да достигне 32% до 2030 г. и 46% до 2040 г.

Защо това е важно?

Първо - енергийна сигурност. Все по-голяма част от електроенергията в Европа се произвежда от собствени възобновяеми източници. Това означава по-малка зависимост от внос на нефт и газ, по-малко геополитически рискове и по-малко изтичане на стотици милиарди евро към външни доставчици. При постигане на целта за 2040 г. Комисията оценява потенциалните икономии от внос на изкопаеми горива на около 260 млрд. евро годишно.

Второ - технологична конкурентоспособност. Почти всички нови технологии работят с електричество - електромобили, термопомпи, центрове за данни, модерни индустриални процеси, изкуствен интелект и автоматизация. Колкото по-висок е делът на електроенергията, толкова по-модерна, по-производителна и по-конкурентна е икономиката.

Добрата новина е, че България вече е над средното европейско ниво. С бързото развитие на слънчевата енергия, батериите и потенциала за електрификация на транспорта, отоплението и индустрията страната ни има шанс да бъде сред печелившите от тази трансформация.

За това - в следващите дни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    19 1 Отговор
    Това означава, че лятото ще мрат от жега, а зимата от студ.

    10:02 19.07.2026

  • 2 Русенец

    22 1 Отговор
    Означава, ток по 1€/кВтч и всички ниви и гори превърнати в батерийни гробища.

    10:03 19.07.2026

  • 3 Евроджендър

    14 0 Отговор
    Драги пропангадисти не ви ли стана ясно че електрификация на транспорта няма да има

    10:04 19.07.2026

  • 4 Ъъъъ

    12 1 Отговор
    Какво означава "Европа"? Косово, Швейцария, гейсъюз, кой имате предвид?
    Много народ живее в Европа!

    10:05 19.07.2026

  • 5 Еводиректива

    14 1 Отговор
    Пак ги бие тока в Брюксел, след изцяло правите, дебели и корави краставици и банани, сега и това.

    10:05 19.07.2026

  • 6 Е, как какво,

    13 1 Отговор
    Не разбра ли вече - означава да умрем от глад!

    10:07 19.07.2026

  • 7 Механик

    7 1 Отговор
    Такива като тоя са ясни. В главата му няма капацитет да си даде сметка какво говори, а и шекелите са си добър стимул.
    По-важното е, че ЕВРОПА продължава да смята, че може да излекува самопростреляния си крак с повторно прострелване. Сега е решила, че ако си простреля и другия крак, нещата ще се оправят, защото и двата крака ще я болят еднакво.

    10:15 19.07.2026

  • 8 000

    5 0 Отговор
    Означава, че като спрат заемите, ке си ядете подметките на китайскиге обувки, с които тъпчите зимята.

    10:30 19.07.2026

  • 9 Русенец

    3 0 Отговор
    Юлияне, каква полза от повишаване делът на електроенергията, ако я произвеждаме от горене на газ и въглища?

    10:32 19.07.2026

  • 10 Какво означава това?

    3 1 Отговор
    Означава, че Европа опитва да се лекува с електрошокова терапия.

    10:40 19.07.2026

  • 11 означава

    1 1 Отговор
    двата пръста в контакта и вече не усещаш нищо

    10:59 19.07.2026

  • 12 Анонимен

    0 1 Отговор
    Яко бетониране ще има в полетата. Земеделец съм от 25 години. Всяка година гледат да ни натискат, колкото едвам да дишаме. Покрай мен много малки вече се отказаха и не искат да чуят. Други се разболяха от нерви и кредити, масово са с инсулти и инфаркти. Така или иначе ще прилапат земята, защото такива са поръченията от Европа.

    11:04 19.07.2026