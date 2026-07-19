Юлиан Попов: Европа иска да стане първият „електроконтинент“. Какво означава това?

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Европа иска да стане първият „електроконтинент“. Какво означава това?

Не става дума просто за повече производство на електроенергия. Става дума за това каква част от крайното потребление на енергия е електричество - за транспорт, отопление, охлаждане и индустрия.

Днес електроенергията е едва 23% от крайното енергийно потребление в ЕС. (В България делът е около 27%.) В Китай вече е 33% и продължава да расте. В Европа този показател практически не се е променил през последното десетилетие, което е сериозен проблем.

Затова Европейската комисия представи нов План за електрификация с амбицията Европа да стане първият „електроконтинент“. Целта е делът на електроенергията да достигне 32% до 2030 г. и 46% до 2040 г.

Защо това е важно?

Първо - енергийна сигурност. Все по-голяма част от електроенергията в Европа се произвежда от собствени възобновяеми източници. Това означава по-малка зависимост от внос на нефт и газ, по-малко геополитически рискове и по-малко изтичане на стотици милиарди евро към външни доставчици. При постигане на целта за 2040 г. Комисията оценява потенциалните икономии от внос на изкопаеми горива на около 260 млрд. евро годишно.

Второ - технологична конкурентоспособност. Почти всички нови технологии работят с електричество - електромобили, термопомпи, центрове за данни, модерни индустриални процеси, изкуствен интелект и автоматизация. Колкото по-висок е делът на електроенергията, толкова по-модерна, по-производителна и по-конкурентна е икономиката.

Добрата новина е, че България вече е над средното европейско ниво. С бързото развитие на слънчевата енергия, батериите и потенциала за електрификация на транспорта, отоплението и индустрията страната ни има шанс да бъде сред печелившите от тази трансформация.

За това - в следващите дни.