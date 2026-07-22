Киев е в правото си да атакува складове на "руския Амазон"

Русия разрушава цивилната инфраструктура и убива невинни хора в Украйна, но искрено се възмути, когато украинците унищожиха най-големите ѝ складове за онлайн търговия. Защо те са законна цел обяснява Иван Преображенски.
След атаките по петролните рафинерии и товарите с гориво, Украйна удари и един обект в Русия, който е непосредствено свързан с воденето на войната - складовете на компанията Wildberries. Русия се възмущава, че били атакувани "граждански цели", като че ли самата тя не удря ежедневно по жилищни сгради в украинските градове. И изглежда, че позицията ѝ среща разбиране и в чужбина - освен вътре в Русия.
Навременен форсмажор
Ударите с украински дронове по складове, включително принадлежащите на най-големия руски сайт за електронна търговия Wildberries, незабавно предизвикаха скандал в Русия, който само косвено е свързан с войната. Когато самата компания и многобройните доставчици на унищожените стоки започнаха да изчисляват загубите, се изясни, че около две седмици преди атаките предвидливите мениджъри на Wildberries са обновили в задълженията на компанията понятието форсмажор, при настъпването на което тя не дължи нищо никому, добавяйки военните рискове, т.е. ударите с дронове.
Формалната шефка на сайта Татяна Ким доста бързо започна да успокоява продавачите, че ще им бъдат изплатени разумни компенсации, за чиято оценка ще е нужен около месец. Както се изясни - застраховки няма. Версията на ръководството на Wildberries е, че продавачите на изгорелите в складовете стоки, стойността на които може да стигне 150 милиарда рубли, трябва да се радват, че изобщо ще получат някаква компенсация, тъй като принципно никой не им е длъжен. Но едва ли някой допуска, че компанията с чиста печалба от около 175 милиарда рубли през 2025 година ще се съгласи да я даде цялата - при това без гаранции, че ударите няма да се повторят, което би довело да искания за нови плащания.
Справедливо ли е недоволството?
Критиците на поведението на Wildberries логично припомнят факти от известното за тази компания. Например това, че по-рано за контрола над нея се бореха два мощни клана - чеченски и дагестански. Рамзан Кадиров, който защитаваше правата на съпруга на основателката на Wildberries Татяна Ким (а както подозират мнозина - своите скрити инвестиции в компанията), се оказа губещата страна. Контролът, във връзка с който в центъра на Москва имаше преки стълкновения с ранени и убити, в крайна сметка попадна в ръцете на дагестанския сенатор Сулейман Керимов, на когото чеченският ръководител дори обяви кръвно отмъщение и на Кремъл му се наложи да ги помирява едва ли не с посредничеството на ОАЕ.
Респективно големците, взели под свой контрол едва ли не монополиста на руския пазар за онлайн търговия, биха могли да си бръкнат в джоба, смятат някои критици. Пък и не е тайна, че пари има.
Същият Керимов, по данни на медиите, през март тази година доброволно се съгласи да предостави на държавата (или на войната) 100 милиарда рубли - над половината от загубите на малкия и средния бизнес, търгуващ през Wildberries. Преди това пък Керимов с щедър жест даде на близкия до Владимир Путин музикант Сергей Ролдугин още 400 милиона долара. Впрочем, същият този виолончелист се оказа и собственик на един от складовете, атакувани от украинските дронове. Това ни връща към основната тема - войната и уж "гражданските" цели.
Част от руската пропаганда
Четейки възмутените постове на руските бизнесмени и статиите в придворните руски медии, можем да разберем следното: украинските дронове са атакували складове, свързани със спонсори и организатори на войната. И пак от тях научаваме, че сред изгорелите стоки имало много с пряко военно предназначение: от уреди за нощно виждане, до най-банални униформи, за които се знае, че много военни и техните роднини си ги купуват сами, за да не носят парцалите, които дават на мобилизираните да се бият на фронта. По данни на украинските военни складовете се използват и от руската армия.
Законна цел ли е това, ако се има предвид, че в същите тези дни руските военни изцяло унищожиха склад, в който освен другото се съхраняваха бронежилетки, а броят на ударите по обекти и складове на украинската "Нова Пошта" - логистичната компания, която е лидер в сферата на бързите доставки в Украйна - дори е трудно да се преброят.
Изводът е пределно прост. Не трябва да се тиражират измислиците на руската пропаганда. Украйна продължава да се старае да атакува тези обекти, които явно са военни цели. И в това е щастието на "обикновените руснаци", които често в социалните мрежи разпространяват лъжите на Песков, на RT и на руското външно министерство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗНАЧИ
Коментиран от #17, #30
20:02 22.07.2026
2 Егати
Коментиран от #10
20:04 22.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 крайна
20:04 22.07.2026
5 Луганск
ТЪРПЕНИЕТО НА РУСИЯ ЩЕ СЕ ИЗЧЕРПИ И ВИЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В РАДИОАКТИВНА ПЕПЕЛ!!
Това, че още сте живи, е великодушие, благородство и отговорност на Русия за цялото човечество!
Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
Още сега Русия унищожи 3 ваши натовски армии заедно с вашето въоръжение!
ПВО на Русия отразява 99% от нападенията! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна отдавна би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би издъхнала за месец под санкциите, които се опитвате да налагате!
Ще дойде време и вие, и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превръщайки се в прах! И вие знаете кой ще го направи – руският народ!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #7, #16, #21, #25
20:04 22.07.2026
6 Анонимен
20:06 22.07.2026
7 Сила
До коментар #5 от "Луганск":"Руссиян , жа ма бий ...."
Мунчо
20:07 22.07.2026
8 Путин
Коментиран от #13, #37
20:09 22.07.2026
9 Жураналист
На 10 май 1941 г. Хес, който е заместник на Адолф Хитлер в Нацистката партия, самостоятелно излита с изтребител Messerschmitt Bf 110 към Шотландия. Целта му е да се срещне с британския аристократ херцог Хамилтън и да предложи мир между Германия и Великобритания.
На 24 май 1940 г. Хитлер издава т.нар. „заповед за спиране“ (Halt Order).
Германските танкови части спират настъплението си на около 15–20 км от Дюнкерк, където са притиснати британските и френските войски.
Между 26 май и 4 юни 1940 г. британците успяват да евакуират необезпокоявани около 338 000 британски и съюзнически войници през Ламанша.
И изведнъж на Хитлир му хрумва да нападне тогавашния си съюзник СССР.
Въпрос? Кой на кого какво е обещавал и кой е излязъл излъгания?
20:09 22.07.2026
10 Соломон
До коментар #2 от "Егати":Че кой твърди че Амазон е руски.
Коментиран от #49
20:10 22.07.2026
11 Лавров 🐴 дъртака
20:10 22.07.2026
12 Така е
20:10 22.07.2026
13 Соломон
До коментар #8 от "Путин":Това кога се очаква да се случи
20:11 22.07.2026
14 Сатана Z
20:12 22.07.2026
15 Ха ха ха
20:12 22.07.2026
16 Колко мъка има по тоя свят.Божкеее
До коментар #5 от "Луганск":😂😂😂😂😂😂
20:13 22.07.2026
17 гост
До коментар #1 от "ЗНАЧИ":Айде пробвайте де , какво чакате , хахахах !! Или шубето е голям страх , а ??
Коментиран от #24
20:16 22.07.2026
18 Другаря Си
20:19 22.07.2026
19 Сатана Z
Нека го анализираме и направим някои паралели.
1. Винаги, когато Банкова постигне успешен удар, веднага следва мащабна медийна офанзива. Те не чакат да им бъдат предадени тези за разговор от висшето ръководство, преди да предприемат контрамерки.
2. Банкова атакува директно руснаците, като се стреми да създаде илюзията, че един-единствен пожар в склад предвещава пълна катастрофа - икономически колапс, фалит за руснаците и т.н. Трябва да им се отдаде заслуженото тук; подходът им е безупречен.
3. Банкова харчи приблизително 30-40% от цената на действителния удар за съпътстващата го медийна кампания. Например, ако 1 милион долара е бил похарчен за дронове и ракети, те харчат поне 300 000 долара на ден за медийна офанзива. Кремъл се справя много по-зле в това отношение; те наливат пари в пропаганда, а не в когнитивно-информационни операции.
4. Банкова използва отлично тази тема, за да измести фокуса от вътрешния дневен ред и политическата криза в страната. Това помага за смекчаване на негативната реакция – зрадата – произтичаща от „картонения Майдан“ и конфликта с Федоров.
Сега, за някои аналогии.
1. Пратките, обработвани от Нова Поща в цяла Украйна, също са засегнати; има стотици случаи, в които украинците не получават обезщетение. Стоките се губят и предприемачите в крайна сметка плащат сметката.
2. Бензиностанции, автомобили в жилищни
Коментиран от #23
20:19 22.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пийни аповете
До коментар #5 от "Луганск":и легай!
20:20 22.07.2026
22 Дудов
20:21 22.07.2026
23 Сатана Z
До коментар #19 от "Сатана Z":2. Бензиностанция изгоря, коли в двора изгоряха, гаражи изгоряха, къща беше разрушена от падащ дрон, кафене изгоря, превозни средства в пристанището изгоряха, автосервиз изгоря, автобуси изгоряха - но никой не компенсира никого за нищо. В същото време никой не разпространява публикациите на украинци, които са загубили всичко - подобно на евакуациите на градовете, където хората напускат и губят всичките си вещи, само за да получат 3000 гривни на месец и да им се каже да се оправят сами.
3. Горят ниви, горят комбайни - всичко гори - но никой не подчертава и това. Ако украинците започнат да изискват действия от държавата или - не дай си Боже - да поискат мир, за да се сложи край на всичко това, те бързо биват заглушавани с обвинения, че помагат на Кремъл.
4. Руснаците не са били облагани с военен данък. В Украйна обаче той вече е на практика постоянен. Руснаците просто са свикнали да живеят добре и да мислят, че нищо от това няма да ги засегне. Това е проблем с държавния апарат, който е свикнал да държи населението си в „балон на комфорта“.
20:22 22.07.2026
24 Без име
До коментар #17 от "гост":Вчера военния кораб БЕЗСТРАШНИ проведе тренировъчни артилерийски стрелби до кралството. И капитанът помоли да не го безпокоят. Флот и самолети се върнаха. Дали не е имало някой Посейдон там, а? Защо наперените англичани позволиха тази гавра с тях? Ами от страх да не им потъне острова, ма, сестро.
Коментиран от #26, #29, #32
20:24 22.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Соломон
До коментар #24 от "Без име":Тая хумореска сам ли я измисли или някой ти помогна.А Украйна поздравява капитана на кораба с песента За теб аз съм морска сирена,морякът удавни си ти
Коментиран от #35
20:27 22.07.2026
27 Факт
20:29 22.07.2026
28 Иван 1
20:30 22.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ами те
До коментар #1 от "ЗНАЧИ":Британците, освен да гадят друго не им остана. Задокеанските им партньори ги изолирана отвсякъде..
20:32 22.07.2026
31 !!!
20:36 22.07.2026
32 гост
До коментар #24 от "Без име":Що не дойде тоя кораб да постреля в Черно море , ами отишъл чак до Ламанша , а ? Хахахахах !! Или го е страх , че ще иде при крайцера Масква и десетки други ?? То не в Черно , в СРЕДИЗЕМНО море не остана и едно руско корито , скоро и в Балтийско няма да остане , ще си ходите в Арктика да в изчукват от вечните ледове , хахахах !!!
Коментиран от #36, #38
20:39 22.07.2026
33 Ами
След това разни "бек вокали" ни обясняват, че това са легитимни военни цели.
Преди време окраинците удариха пансион на колеж.
Твърдяха, че там са били разположени руски части.
След това всички видяхме как се изнасяха тупове на младежи и девойки.
Фанатика си остава фанатик. Той винаги ще ти обяснява че той е правия.
А при нас либералфанатици ... Дал Бог.
Коментиран от #51
20:45 22.07.2026
34 604
20:46 22.07.2026
35 Без име
До коментар #26 от "Соломон":Даже Факту публикуваха информацията. Гадно, а??? :-)
20:46 22.07.2026
36 Без име
До коментар #32 от "гост":Явно нямаш с какво да разбереш защо точно БЕЗСТРАШНИ и защо точно там.
20:47 22.07.2026
37 Ердоган
До коментар #8 от "Путин":До три дни Киев ще е руски
Коментиран от #47
20:48 22.07.2026
38 604
До коментар #32 от "гост":ти не го мисли, гледай наще надуваеми лодки и си мисли с кво ще те пратят да дебаркираш на руския бряг, а и се замисли колко ли подводници има в черно море натопорени с ЯО!
20:48 22.07.2026
39 ВВП
Коментиран от #46
20:48 22.07.2026
40 ВВП
20:52 22.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гост
20:58 22.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ЯДРОТО
До коментар #39 от "ВВП":Ще ти влезе
ИЗОДЗАДЗЕ .
Добре ще го усетиш.
21:04 22.07.2026
47 Така е
До коментар #37 от "Ердоган":Днес е първия ден
21:05 22.07.2026
48 Маргарет Тачър
21:05 22.07.2026
49 Хахахаха
До коментар #10 от "Соломон":На копейка, какво да обясняваш? Той още не се е научил да чете.
Коментиран от #53
21:06 22.07.2026
50 РУСКИЯ ГЪОБЕЛС
КОГА ЩЕ ЕВАКУИРА
КУРСКА БРЯНСКА И БЕЛГОРОДСКА ОБЛАСТ
КЪМ УРАЛ ?
КРИМ ВЕЧЕ ПОЧНАХА ДА ГО ОПРАЗВАТ
РУСКИТЕ ПЛЪХОВЕ.
21:07 22.07.2026
51 Хахахаха
До коментар #33 от "Ами":Всички жертви и от двете страни във войната са по причина на тупин
Дали са цивилни или военни, няма значение. Тупин започна войната и той е причината за всички жертви.
21:08 22.07.2026
52 ....
21:12 22.07.2026
53 Хо Хо Хоу
До коментар #49 от "Хахахаха":А ти още не си се научил да плюеш! Ще се изринеш в пъпки от толкова много пиене на протеини!
21:17 22.07.2026
54 ВВП
21:19 22.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ВВП
21:23 22.07.2026