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Киев е в правото си да атакува складове на "руския Амазон"
  Тема: Украйна

Киев е в правото си да атакува складове на "руския Амазон"

22 Юли, 2026 21:01 1 231 56

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Изводът е пределно прост, не трябва да се тиражират измислиците на руската пропаганда

Киев е в правото си да атакува складове на "руския Амазон" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Русия разрушава цивилната инфраструктура и убива невинни хора в Украйна, но искрено се възмути, когато украинците унищожиха най-големите ѝ складове за онлайн търговия. Защо те са законна цел обяснява Иван Преображенски.

След атаките по петролните рафинерии и товарите с гориво, Украйна удари и един обект в Русия, който е непосредствено свързан с воденето на войната - складовете на компанията Wildberries. Русия се възмущава, че били атакувани "граждански цели", като че ли самата тя не удря ежедневно по жилищни сгради в украинските градове. И изглежда, че позицията ѝ среща разбиране и в чужбина - освен вътре в Русия.

Навременен форсмажор

Ударите с украински дронове по складове, включително принадлежащите на най-големия руски сайт за електронна търговия Wildberries, незабавно предизвикаха скандал в Русия, който само косвено е свързан с войната. Когато самата компания и многобройните доставчици на унищожените стоки започнаха да изчисляват загубите, се изясни, че около две седмици преди атаките предвидливите мениджъри на Wildberries са обновили в задълженията на компанията понятието форсмажор, при настъпването на което тя не дължи нищо никому, добавяйки военните рискове, т.е. ударите с дронове.

Формалната шефка на сайта Татяна Ким доста бързо започна да успокоява продавачите, че ще им бъдат изплатени разумни компенсации, за чиято оценка ще е нужен около месец. Както се изясни - застраховки няма. Версията на ръководството на Wildberries е, че продавачите на изгорелите в складовете стоки, стойността на които може да стигне 150 милиарда рубли, трябва да се радват, че изобщо ще получат някаква компенсация, тъй като принципно никой не им е длъжен. Но едва ли някой допуска, че компанията с чиста печалба от около 175 милиарда рубли през 2025 година ще се съгласи да я даде цялата - при това без гаранции, че ударите няма да се повторят, което би довело да искания за нови плащания.

Справедливо ли е недоволството?

Критиците на поведението на Wildberries логично припомнят факти от известното за тази компания. Например това, че по-рано за контрола над нея се бореха два мощни клана - чеченски и дагестански. Рамзан Кадиров, който защитаваше правата на съпруга на основателката на Wildberries Татяна Ким (а както подозират мнозина - своите скрити инвестиции в компанията), се оказа губещата страна. Контролът, във връзка с който в центъра на Москва имаше преки стълкновения с ранени и убити, в крайна сметка попадна в ръцете на дагестанския сенатор Сулейман Керимов, на когото чеченският ръководител дори обяви кръвно отмъщение и на Кремъл му се наложи да ги помирява едва ли не с посредничеството на ОАЕ.

Респективно големците, взели под свой контрол едва ли не монополиста на руския пазар за онлайн търговия, биха могли да си бръкнат в джоба, смятат някои критици. Пък и не е тайна, че пари има.

Същият Керимов, по данни на медиите, през март тази година доброволно се съгласи да предостави на държавата (или на войната) 100 милиарда рубли - над половината от загубите на малкия и средния бизнес, търгуващ през Wildberries. Преди това пък Керимов с щедър жест даде на близкия до Владимир Путин музикант Сергей Ролдугин още 400 милиона долара. Впрочем, същият този виолончелист се оказа и собственик на един от складовете, атакувани от украинските дронове. Това ни връща към основната тема - войната и уж "гражданските" цели.

Част от руската пропаганда

Четейки възмутените постове на руските бизнесмени и статиите в придворните руски медии, можем да разберем следното: украинските дронове са атакували складове, свързани със спонсори и организатори на войната. И пак от тях научаваме, че сред изгорелите стоки имало много с пряко военно предназначение: от уреди за нощно виждане, до най-банални униформи, за които се знае, че много военни и техните роднини си ги купуват сами, за да не носят парцалите, които дават на мобилизираните да се бият на фронта. По данни на украинските военни складовете се използват и от руската армия.

Законна цел ли е това, ако се има предвид, че в същите тези дни руските военни изцяло унищожиха склад, в който освен другото се съхраняваха бронежилетки, а броят на ударите по обекти и складове на украинската "Нова Пошта" - логистичната компания, която е лидер в сферата на бързите доставки в Украйна - дори е трудно да се преброят.

Изводът е пределно прост. Не трябва да се тиражират измислиците на руската пропаганда. Украйна продължава да се старае да атакува тези обекти, които явно са военни цели. И в това е щастието на "обикновените руснаци", които често в социалните мрежи разпространяват лъжите на Песков, на RT и на руското външно министерство.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗНАЧИ

    32 7 Отговор
    Британците може да атакуват цивилни цели в Русия. А ОБРАТНОТО РАЗРЕШЕНО ЛИ Е?

    Коментиран от #17, #30

    20:02 22.07.2026

  • 2 Егати

    25 6 Отговор
    И тъпаците пишат за ДВ!!! Амазон не е руски, а говедарски, и точно затова го удари Иран при чаршафите! Но ако глупаците от Украйна го ударят, ще видят, кон боб яде ли!

    Коментиран от #10

    20:04 22.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 крайна

    5 9 Отговор
    има право да положи още 2 млрд жертви

    20:04 22.07.2026

  • 5 Луганск

    21 15 Отговор
    Точно сега Русия трябва да бомбардира Германия и Япония, които искат да се сдобият с ядрено оръжие! Защо на Иран не може, а на тях и на Саудитска Арабия може? Смърт за западните фашисти!

    ТЪРПЕНИЕТО НА РУСИЯ ЩЕ СЕ ИЗЧЕРПИ И ВИЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В РАДИОАКТИВНА ПЕПЕЛ!!

    Това, че още сте живи, е великодушие, благородство и отговорност на Русия за цялото човечество!

    Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    Още сега Русия унищожи 3 ваши натовски армии заедно с вашето въоръжение!
    ПВО на Русия отразява 99% от нападенията! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна отдавна би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би издъхнала за месец под санкциите, които се опитвате да налагате!

    Ще дойде време и вие, и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превръщайки се в прах! И вие знаете кой ще го направи – руският народ!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #7, #16, #21, #25

    20:04 22.07.2026

  • 6 Анонимен

    20 4 Отговор
    Видели сте вие целене в цивилна инфраструктура. Един влак нямаше да се движи, даже тировете със зърното нямаше да стигат европа.

    20:06 22.07.2026

  • 7 Сила

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Луганск":

    "Руссиян , жа ма бий ...."
    Мунчо

    20:07 22.07.2026

  • 8 Путин

    20 6 Отговор
    И Киев ще е руски, както е бил винаги 🇧🇬🇷🇺👍

    Коментиран от #13, #37

    20:09 22.07.2026

  • 9 Жураналист

    13 5 Отговор
    Логическа задача.

    На 10 май 1941 г. Хес, който е заместник на Адолф Хитлер в Нацистката партия, самостоятелно излита с изтребител Messerschmitt Bf 110 към Шотландия. Целта му е да се срещне с британския аристократ херцог Хамилтън и да предложи мир между Германия и Великобритания.

    На 24 май 1940 г. Хитлер издава т.нар. „заповед за спиране“ (Halt Order).
    Германските танкови части спират настъплението си на около 15–20 км от Дюнкерк, където са притиснати британските и френските войски.

    Между 26 май и 4 юни 1940 г. британците успяват да евакуират необезпокоявани около 338 000 британски и съюзнически войници през Ламанша.

    И изведнъж на Хитлир му хрумва да нападне тогавашния си съюзник СССР.

    Въпрос? Кой на кого какво е обещавал и кой е излязъл излъгания?

    20:09 22.07.2026

  • 10 Соломон

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Егати":

    Че кой твърди че Амазон е руски.

    Коментиран от #49

    20:10 22.07.2026

  • 11 Лавров 🐴 дъртака

    5 10 Отговор
    Търси някакъв Дух.Духът на Анкъридж изфиряса като бензинът в Русия,ама дъртака кремълски Дух ще търси.

    20:10 22.07.2026

  • 12 Така е

    8 10 Отговор
    Болшевишката сган трябва да бъде смазана.

    20:10 22.07.2026

  • 13 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Това кога се очаква да се случи

    20:11 22.07.2026

  • 14 Сатана Z

    11 5 Отговор
    Гьобелс Веле да каже какво става със складовете на "Нова пошта" в Бандерстан?

    20:12 22.07.2026

  • 15 Ха ха ха

    5 12 Отговор
    Бой по ушанките.

    20:12 22.07.2026

  • 16 Колко мъка има по тоя свят.Божкеее

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Луганск":

    😂😂😂😂😂😂

    20:13 22.07.2026

  • 17 гост

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЗНАЧИ":

    Айде пробвайте де , какво чакате , хахахах !! Или шубето е голям страх , а ??

    Коментиран от #24

    20:16 22.07.2026

  • 18 Другаря Си

    2 10 Отговор
    Подкрепям ,така изгореха много китайски бах лук и ще продаден още за стотици милиони юани на копейките ,Слава Украина

    20:19 22.07.2026

  • 19 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Ето как Банкова ефективно разпространява наратива около ударите по руските складове на Wildberries.

    Нека го анализираме и направим някои паралели.

    1. Винаги, когато Банкова постигне успешен удар, веднага следва мащабна медийна офанзива. Те не чакат да им бъдат предадени тези за разговор от висшето ръководство, преди да предприемат контрамерки.

    2. Банкова атакува директно руснаците, като се стреми да създаде илюзията, че един-единствен пожар в склад предвещава пълна катастрофа - икономически колапс, фалит за руснаците и т.н. Трябва да им се отдаде заслуженото тук; подходът им е безупречен.

    3. Банкова харчи приблизително 30-40% от цената на действителния удар за съпътстващата го медийна кампания. Например, ако 1 милион долара е бил похарчен за дронове и ракети, те харчат поне 300 000 долара на ден за медийна офанзива. Кремъл се справя много по-зле в това отношение; те наливат пари в пропаганда, а не в когнитивно-информационни операции.
    4. Банкова използва отлично тази тема, за да измести фокуса от вътрешния дневен ред и политическата криза в страната. Това помага за смекчаване на негативната реакция – зрадата – произтичаща от „картонения Майдан“ и конфликта с Федоров.

    Сега, за някои аналогии.

    1. Пратките, обработвани от Нова Поща в цяла Украйна, също са засегнати; има стотици случаи, в които украинците не получават обезщетение. Стоките се губят и предприемачите в крайна сметка плащат сметката.

    2. Бензиностанции, автомобили в жилищни

    Коментиран от #23

    20:19 22.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пийни аповете

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Луганск":

    и легай!

    20:20 22.07.2026

  • 22 Дудов

    2 1 Отговор
    Смйрт на хитлеристите!☠️💩🏳️‍🌈🐗🇺🇦

    20:21 22.07.2026

  • 23 Сатана Z

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    2. Бензиностанция изгоря, коли в двора изгоряха, гаражи изгоряха, къща беше разрушена от падащ дрон, кафене изгоря, превозни средства в пристанището изгоряха, автосервиз изгоря, автобуси изгоряха - но никой не компенсира никого за нищо. В същото време никой не разпространява публикациите на украинци, които са загубили всичко - подобно на евакуациите на градовете, където хората напускат и губят всичките си вещи, само за да получат 3000 гривни на месец и да им се каже да се оправят сами.


    3. Горят ниви, горят комбайни - всичко гори - но никой не подчертава и това. Ако украинците започнат да изискват действия от държавата или - не дай си Боже - да поискат мир, за да се сложи край на всичко това, те бързо биват заглушавани с обвинения, че помагат на Кремъл.


    4. Руснаците не са били облагани с военен данък. В Украйна обаче той вече е на практика постоянен. Руснаците просто са свикнали да живеят добре и да мислят, че нищо от това няма да ги засегне. Това е проблем с държавния апарат, който е свикнал да държи населението си в „балон на комфорта“.

    20:22 22.07.2026

  • 24 Без име

    9 3 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    Вчера военния кораб БЕЗСТРАШНИ проведе тренировъчни артилерийски стрелби до кралството. И капитанът помоли да не го безпокоят. Флот и самолети се върнаха. Дали не е имало някой Посейдон там, а? Защо наперените англичани позволиха тази гавра с тях? Ами от страх да не им потъне острова, ма, сестро.

    Коментиран от #26, #29, #32

    20:24 22.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Соломон

    2 7 Отговор

    До коментар #24 от "Без име":

    Тая хумореска сам ли я измисли или някой ти помогна.А Украйна поздравява капитана на кораба с песента За теб аз съм морска сирена,морякът удавни си ти

    Коментиран от #35

    20:27 22.07.2026

  • 27 Факт

    2 8 Отговор
    Само простащина в русия

    20:29 22.07.2026

  • 28 Иван 1

    3 1 Отговор
    Тогава да спрат да реват, че ядат бой и да се държат мъжки, защото ще ги бият по лошо.

    20:30 22.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ами те

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЗНАЧИ":

    Британците, освен да гадят друго не им остана. Задокеанските им партньори ги изолирана отвсякъде..

    20:32 22.07.2026

  • 31 !!!

    4 2 Отговор
    В ОООН расцениха Като тероризъм удари с ракети на ВСУ по Руска търговска верига WB.

    20:36 22.07.2026

  • 32 гост

    2 7 Отговор

    До коментар #24 от "Без име":

    Що не дойде тоя кораб да постреля в Черно море , ами отишъл чак до Ламанша , а ? Хахахахах !! Или го е страх , че ще иде при крайцера Масква и десетки други ?? То не в Черно , в СРЕДИЗЕМНО море не остана и едно руско корито , скоро и в Балтийско няма да остане , ще си ходите в Арктика да в изчукват от вечните ледове , хахахах !!!

    Коментиран от #36, #38

    20:39 22.07.2026

  • 33 Ами

    7 1 Отговор
    След като не могат да унищожават военни цели, окраинците унищожават цивилни.
    След това разни "бек вокали" ни обясняват, че това са легитимни военни цели.
    Преди време окраинците удариха пансион на колеж.
    Твърдяха, че там са били разположени руски части.
    След това всички видяхме как се изнасяха тупове на младежи и девойки.
    Фанатика си остава фанатик. Той винаги ще ти обяснява че той е правия.
    А при нас либералфанатици ... Дал Бог.

    Коментиран от #51

    20:45 22.07.2026

  • 34 604

    4 1 Отговор
    те и рашките почват да си мислят че са в правото да изтрелят атома!

    20:46 22.07.2026

  • 35 Без име

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Соломон":

    Даже Факту публикуваха информацията. Гадно, а??? :-)

    20:46 22.07.2026

  • 36 Без име

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    Явно нямаш с какво да разбереш защо точно БЕЗСТРАШНИ и защо точно там.

    20:47 22.07.2026

  • 37 Ердоган

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    До три дни Киев ще е руски

    Коментиран от #47

    20:48 22.07.2026

  • 38 604

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    ти не го мисли, гледай наще надуваеми лодки и си мисли с кво ще те пратят да дебаркираш на руския бряг, а и се замисли колко ли подводници има в черно море натопорени с ЯО!

    20:48 22.07.2026

  • 39 ВВП

    4 1 Отговор
    Лека полека ще стигнем и до истинското оръжие ..Ядрото ще ликвидира расата,окроп..Террористите се ликвидират на място..Само лобут за окраинската паплач..

    Коментиран от #46

    20:48 22.07.2026

  • 40 ВВП

    4 2 Отговор
    В Киев има предпоставки да се използва ядрото..ще видим на живо Ярса и орешника .Дано да го предават по телевизията .ДВ..само на тях вярвам..

    20:52 22.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гост

    4 0 Отговор
    Украйна е престъпна терористична сган.

    20:58 22.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ЯДРОТО

    0 3 Отговор

    До коментар #39 от "ВВП":

    Ще ти влезе
    ИЗОДЗАДЗЕ .

    Добре ще го усетиш.

    21:04 22.07.2026

  • 47 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ердоган":

    Днес е първия ден

    21:05 22.07.2026

  • 48 Маргарет Тачър

    4 3 Отговор
    Избиването на комунисти е богоугодно дело

    21:05 22.07.2026

  • 49 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    На копейка, какво да обясняваш? Той още не се е научил да чете.

    Коментиран от #53

    21:06 22.07.2026

  • 50 РУСКИЯ ГЪОБЕЛС

    3 3 Отговор
    СОЛОВЬОВ

    КОГА ЩЕ ЕВАКУИРА

    КУРСКА БРЯНСКА И БЕЛГОРОДСКА ОБЛАСТ

    КЪМ УРАЛ ?

    КРИМ ВЕЧЕ ПОЧНАХА ДА ГО ОПРАЗВАТ
    РУСКИТЕ ПЛЪХОВЕ.

    21:07 22.07.2026

  • 51 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Всички жертви и от двете страни във войната са по причина на тупин
    Дали са цивилни или военни, няма значение. Тупин започна войната и той е причината за всички жертви.

    21:08 22.07.2026

  • 52 ....

    1 3 Отговор
    Русия е в правото си да пусне ядрено уръжие.Незнам калво ги бавят още!

    21:12 22.07.2026

  • 53 Хо Хо Хоу

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хахахаха":

    А ти още не си се научил да плюеш! Ще се изринеш в пъпки от толкова много пиене на протеини!

    21:17 22.07.2026

  • 54 ВВП

    1 1 Отговор
    Няма по гнусна злобна раса от окропа..Ще ги зануляват .Те си знаят .

    21:19 22.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ВВП

    0 0 Отговор
    Окропи,Сбохом.!.Пишат ви ,смъртния акт.от ЕССР и сащ..+НАТО..

    21:23 22.07.2026