Киев е в правото си да атакува складове на "руския Амазон"

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Русия разрушава цивилната инфраструктура и убива невинни хора в Украйна, но искрено се възмути, когато украинците унищожиха най-големите ѝ складове за онлайн търговия. Защо те са законна цел обяснява Иван Преображенски.

След атаките по петролните рафинерии и товарите с гориво, Украйна удари и един обект в Русия, който е непосредствено свързан с воденето на войната - складовете на компанията Wildberries. Русия се възмущава, че били атакувани "граждански цели", като че ли самата тя не удря ежедневно по жилищни сгради в украинските градове. И изглежда, че позицията ѝ среща разбиране и в чужбина - освен вътре в Русия.

Навременен форсмажор

Ударите с украински дронове по складове, включително принадлежащите на най-големия руски сайт за електронна търговия Wildberries, незабавно предизвикаха скандал в Русия, който само косвено е свързан с войната. Когато самата компания и многобройните доставчици на унищожените стоки започнаха да изчисляват загубите, се изясни, че около две седмици преди атаките предвидливите мениджъри на Wildberries са обновили в задълженията на компанията понятието форсмажор, при настъпването на което тя не дължи нищо никому, добавяйки военните рискове, т.е. ударите с дронове.

Формалната шефка на сайта Татяна Ким доста бързо започна да успокоява продавачите, че ще им бъдат изплатени разумни компенсации, за чиято оценка ще е нужен около месец. Както се изясни - застраховки няма. Версията на ръководството на Wildberries е, че продавачите на изгорелите в складовете стоки, стойността на които може да стигне 150 милиарда рубли, трябва да се радват, че изобщо ще получат някаква компенсация, тъй като принципно никой не им е длъжен. Но едва ли някой допуска, че компанията с чиста печалба от около 175 милиарда рубли през 2025 година ще се съгласи да я даде цялата - при това без гаранции, че ударите няма да се повторят, което би довело да искания за нови плащания.

Справедливо ли е недоволството?

Критиците на поведението на Wildberries логично припомнят факти от известното за тази компания. Например това, че по-рано за контрола над нея се бореха два мощни клана - чеченски и дагестански. Рамзан Кадиров, който защитаваше правата на съпруга на основателката на Wildberries Татяна Ким (а както подозират мнозина - своите скрити инвестиции в компанията), се оказа губещата страна. Контролът, във връзка с който в центъра на Москва имаше преки стълкновения с ранени и убити, в крайна сметка попадна в ръцете на дагестанския сенатор Сулейман Керимов, на когото чеченският ръководител дори обяви кръвно отмъщение и на Кремъл му се наложи да ги помирява едва ли не с посредничеството на ОАЕ.

Респективно големците, взели под свой контрол едва ли не монополиста на руския пазар за онлайн търговия, биха могли да си бръкнат в джоба, смятат някои критици. Пък и не е тайна, че пари има.

Същият Керимов, по данни на медиите, през март тази година доброволно се съгласи да предостави на държавата (или на войната) 100 милиарда рубли - над половината от загубите на малкия и средния бизнес, търгуващ през Wildberries. Преди това пък Керимов с щедър жест даде на близкия до Владимир Путин музикант Сергей Ролдугин още 400 милиона долара. Впрочем, същият този виолончелист се оказа и собственик на един от складовете, атакувани от украинските дронове. Това ни връща към основната тема - войната и уж "гражданските" цели.

Част от руската пропаганда

Четейки възмутените постове на руските бизнесмени и статиите в придворните руски медии, можем да разберем следното: украинските дронове са атакували складове, свързани със спонсори и организатори на войната. И пак от тях научаваме, че сред изгорелите стоки имало много с пряко военно предназначение: от уреди за нощно виждане, до най-банални униформи, за които се знае, че много военни и техните роднини си ги купуват сами, за да не носят парцалите, които дават на мобилизираните да се бият на фронта. По данни на украинските военни складовете се използват и от руската армия.

Законна цел ли е това, ако се има предвид, че в същите тези дни руските военни изцяло унищожиха склад, в който освен другото се съхраняваха бронежилетки, а броят на ударите по обекти и складове на украинската "Нова Пошта" - логистичната компания, която е лидер в сферата на бързите доставки в Украйна - дори е трудно да се преброят.

Изводът е пределно прост. Не трябва да се тиражират измислиците на руската пропаганда. Украйна продължава да се старае да атакува тези обекти, които явно са военни цели. И в това е щастието на "обикновените руснаци", които често в социалните мрежи разпространяват лъжите на Песков, на RT и на руското външно министерство.