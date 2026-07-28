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Доналд Тръмп: Ще попитам лично Путин дали помага на Техеран със сателитно насочване на ударите

Доналд Тръмп: Ще попитам лично Путин дали помага на Техеран със сателитно насочване на ударите

28 Юли, 2026 17:18 1 183 70

  • русия-
  • иран-
  • пентагон-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Подобна информация би могла да бъде използвана от Иран за по-точно насочване на дронове, крилати и балистични ракети срещу американски, израелски или арабски цели в региона

Доналд Тръмп: Ще попитам лично Путин дали помага на Техеран със сателитно насочване на ударите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще попита руския президент Владимир Путин дали Русия предоставя на Иран сателитни данни за насочване на удари в Близкия изток. Изявлението му идва на фона на продължаващите дипломатически контакти между Вашингтон и Техеран след временното прекратяване на американските въздушни удари, предава "Ройтерс".

Русия разполага с една от най-развитите системи за военно-космическо разузнаване в света. Нейните спътници могат да следят придвижването на военни кораби, самолети и наземни обекти, както и да предоставят данни за координати и маршрути. Подобна информация би могла да бъде използвана от Иран за по-точно насочване на дронове, крилати и балистични ракети срещу американски, израелски или арабски цели в региона.

До момента няма публично представени доказателства, че Москва предоставя подобни данни на Техеран. Именно затова Тръмп заяви, че възнамерява лично да постави въпроса пред руския президент Владимир Путин. Изявлението показва, че Вашингтон разглежда сериозно подобна възможност, но засега не я представя като установен факт.

Тръмп каза, че Съединените щати водят "добри разговори" с Иран и вижда шанс те да доведат до споразумение.

"Водим добри разговори. Мисля, че има голям шанс да се случи нещо. Ако стане - добре, ако не стане, ще се върнем към това, което правехме преди два дни", заяви той.

По-късно на предизборен митинг в щата Мичиган американският президент допълни, че с Иран "не може да се преговаря чрез подкупи", а ако дипломатическите усилия се провалят, САЩ отново ще нанесат удари.

Вашингтон прекрати в събота въздушната си кампания срещу Иран след 13 последователни нощи на бомбардировки. Според американски представители решението е било взето по препоръка на военните, които са преценили, че операцията е достигнала пределите на своята ефективност.

Новината за прекратяването на американските удари и започналите дипломатически контакти доведе до рязък спад на цените на петрола. Американският суров петрол поевтиня с над 8% до 81,98 долара за барел, а сортът Брент загуби над 9% и достигна 87,77 долара.

Въпреки паузата напрежението в региона остава високо. Саудитска Арабия съобщи, че е свалила дронове, насочени към петролни обекти, включително в района на Рияд. По данни на Рияд те са били изстреляни от Ирак от подкрепяни от Иран въоръжени групировки.

Подкрепяните от Техеран хуси в Йемен също обявиха, че са атакували петролопровода Изток-Запад, водещ до саудитското пристанище Янбу на Червено море.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че между Вашингтон и Техеран продължава обмен на послания чрез посредници и че Иран не се е отказал от дипломацията. Той обаче отрече твърденията, че страната е поискала преговори, определяйки подобни информации като "измислени".

Междувременно иранското Централно военно командване обвини САЩ, че заплашват кораби и петролни танкери в ирански териториални води и се опитват да наложат "незаконна морска блокада". Техеран също така настоя, че продължава да контролира Ормузкия проток, а държавните медии съобщиха, че шест кораба са били принудени да се върнат, след като са опитали да преминат без разрешение.

Въпреки започналите дипломатически контакти основните спорни въпроси между САЩ и Иран остават нерешени. Вашингтон настоява за свободно корабоплаване през Ормузкия проток, докато Техеран твърди, че има право да контролира преминаването и да определя условията за транзит. Освен това двете страни продължават да имат сериозни разногласия по иранската ядрена програма, което означава, че перспективите за окончателно споразумение остават несигурни.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лично Путин

    44 5 Отговор
    обработва и предава данните!

    Коментиран от #4, #26, #39

    17:20 28.07.2026

  • 2 хаха

    12 31 Отговор
    Ама разбира се. То Путлер е известен още като Мара Общата...пардон Честната.

    17:21 28.07.2026

  • 3 ще отрече

    39 4 Отговор
    Путин не помага , наредил е военните да съдействат с информация.

    17:21 28.07.2026

  • 4 Пусин знае и си мълчи виновно

    9 28 Отговор

    До коментар #1 от "Лично Путин":

    Няма право, както натъртва САЩ.

    Коментиран от #18

    17:22 28.07.2026

  • 5 ФАКТ

    12 38 Отговор
    Пусин е най-големият срам преживяван някога от Русия.

    Коментиран от #47, #60

    17:23 28.07.2026

  • 6 Анкоридж

    37 7 Отговор
    Ред е на Путин да те излъже!

    Коментиран от #19

    17:23 28.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мурзик

    31 4 Отговор
    Дедо Дони е шегаджия.

    17:23 28.07.2026

  • 9 ХаХаХа

    14 20 Отговор
    И путлер ще вземе да си признае, нали?

    17:23 28.07.2026

  • 10 Данчо казмата

    56 8 Отговор
    Значи вие Сащ може да помагате на Украйна а Русия не може да помага на Техеран.Нещо стесе объркали много и спрете холивудските филми.Ако Русия иска може за 3 часа не за три дена да сринне Украйна със земята

    Коментиран от #17, #21, #28, #34, #42, #67

    17:24 28.07.2026

  • 11 4444444

    40 4 Отговор
    Русия помага на съюзник нищо нередно как САЩ помагат на украйна цял свят знае.

    17:24 28.07.2026

  • 12 Вовата

    27 3 Отговор
    Помагам им!Кво шъ ми напраиш?

    Коментиран от #30

    17:25 28.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ФАКТИ

    4 3 Отговор
    НЕ МИ ТРИТЕ КОМЕНТАРА

    Коментиран от #20

    17:27 28.07.2026

  • 15 Госあ

    13 5 Отговор
    Гледайте видео изказвания и репортажи без превод на тоя селяк ! Нечовек е, бате ! 😂 Тера селяк !

    17:27 28.07.2026

  • 16 Дони

    20 3 Отговор
    Не вярвам на ЦРУ и Мосад,затова ще питам Вова!

    17:27 28.07.2026

  • 17 Путин многоходовия

    4 14 Отговор

    До коментар #10 от "Данчо казмата":

    Не можем. Сорос ни нареди да се евг и да станем "многоходови".

    17:28 28.07.2026

  • 18 Тъпет Мъпет янки кеч шоу

    30 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пусин знае и си мълчи виновно":

    А старлинкът на Мъск може да предоставя данни на укрите, за да бомбят Москва, така ли?

    17:28 28.07.2026

  • 19 гост

    26 1 Отговор

    До коментар #6 от "Анкоридж":

    Точно това е целта , да го излъже . след като Тръмп много добре знае от службите , че Раша праща всичко в Техеран !! След което пък Тръмп ще го излъже , че няма да помага на Украйна , хахах !!

    17:29 28.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 А какво

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Данчо казмата":

    иска?

    17:29 28.07.2026

  • 22 руската мечкй

    4 19 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #65

    17:29 28.07.2026

  • 23 Милен

    22 2 Отговор
    ,,По-късно на предизборен митинг в щата Мичиган американският президент допълни, че с Иран "не може да се преговаря чрез подкупи" Е па как не ги е срам тия иранци. Веднага трябва да ги ,,демократизираме".

    Коментиран от #33

    17:30 28.07.2026

  • 24 Мадяр

    4 15 Отговор
    Помога им бъди сигурен, давай тенеран да стане втора хирошина иначе няма оправия!

    Коментиран от #69

    17:31 28.07.2026

  • 25 Мишел

    28 5 Отговор
    Китай, Русия и Северна Корея помагат с всичко необходимо на Иран . САЩ не могат да направят нищо, за да спрат тази помощ.

    17:31 28.07.2026

  • 26 1945

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Лично Путин":

    Русия не може да влияе на иранските атаки., но тръмп може да иска да се конфронтира с путин

    17:32 28.07.2026

  • 27 Путин

    19 1 Отговор
    Ще кажа на Песков,да се обади на Захарова,да помоли Лавров,да попита Герасимов!

    17:32 28.07.2026

  • 28 гост

    8 24 Отговор

    До коментар #10 от "Данчо казмата":

    Със дребната разлика , че САЩ го прави открито и всичко минава през конгреса , а Путлер се крие в миша дупка и вика не е вярно , хахаха !! Да правиш другите на прости показва единствено , че ти самия си такъв !!

    Коментиран от #32

    17:32 28.07.2026

  • 29 НАТО 1 615 дни РЕЗИЛ

    20 8 Отговор
    Защо??
    А дали сащ помага на Украйна със сателитно насочване на ударите?

    17:32 28.07.2026

  • 30 Голям палячо

    8 7 Отговор

    До коментар #12 от "Вовата":

    е Вовата . Хахах.

    17:33 28.07.2026

  • 31 В бункера

    7 6 Отговор
    цяла нощ чука на морза!

    17:34 28.07.2026

  • 32 гостилничар

    12 7 Отговор

    До коментар #28 от "гост":

    Аха - еми то и Радев мина през НС с глупавото си решение да докара американски военни и самолети в България за съучастие във войната на САЩ в Иран, а не като Джилеску и Гюрцата тихомълком, ама това не го оправдава и скороще си носи последствията от народната любов и галопиращия надолу рейтинг...

    Коментиран от #64

    17:35 28.07.2026

  • 33 През Каспийско

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "Милен":

    украинците могат!

    17:35 28.07.2026

  • 34 Мусорчик

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Данчо казмата":

    Как? Кога? Ти не присъства ли на документалния филм "Летящи танкови куполи" от 2022 г.?

    17:36 28.07.2026

  • 35 Като деца

    6 4 Отговор
    и ние играехме ,,руски телефон" и ,,лъженка"!

    17:38 28.07.2026

  • 36 Хахаха

    8 8 Отговор
    И лъжецът пу.кин ще отговори: Не, разбира се. Доналд, как може да си помислиш подобно нещо, нали сме приятели...
    И айдиота ще се изтропа в социалката си: нали ви казах, смахнатия дядка не им помага и аз му вярвам. И ще уволни няколко топ разузнавачи...

    И двамата са за психиатър.

    17:38 28.07.2026

  • 37 Пиночет

    10 11 Отговор
    Този охлюв Путин, жив ли е още?

    17:38 28.07.2026

  • 38 Дончо

    7 8 Отговор
    наистина ли смята, че може да вярва на думата на Пуся!

    17:39 28.07.2026

  • 39 Дали

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лично Путин":

    Как е възможно Тръмп въобще да се съмнява в приятеля си Путин. Толкова ли му е изгубил доверие? Защо го унижава като го пита такива рабори? Естествено, че Путин не помага на Иран. Путин обича САЩ!

    Коментиран от #52

    17:41 28.07.2026

  • 40 Синоптик

    11 2 Отговор
    Зимата ще е тежка!Индианците изсякоха гората!

    17:41 28.07.2026

  • 41 Опа

    6 10 Отговор
    Кремълското джудже да внимава какво ще отговаря.

    17:42 28.07.2026

  • 42 Хахаха, дядка,

    4 8 Отговор

    До коментар #10 от "Данчо казмата":

    объркáл си словореда. Раша Иска, ама Не може.

    17:42 28.07.2026

  • 43 Тити на Кака

    12 3 Отговор
    Путин вероятно ще потвърди, че реципрочно помагат на иранците в знак на благодарност към САЩ, помагащи на украинците. И после ще го попита дали иска да тества някои от руските ракети във войната с Иран.
    Малък жест на благодарност за американските по Русия.

    17:42 28.07.2026

  • 44 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    12 4 Отговор
    Щял да пита Пусин ... 🤣🤣🤣🤣
    И пуся ще каже "Не ве брат" 🤣🤣

    17:42 28.07.2026

  • 45 Спри не си отивай

    4 1 Отговор
    Приличат ми на Адаптация!

    17:43 28.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 гост

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    Пусин е отец Нафърфорий зад клекналия вече клоун.Запомни!

    17:45 28.07.2026

  • 48 Пусин е най-npoZтото жуже на света

    8 10 Отговор
    Ходещото на токчета бункерно старче едва ли знае нещо вярно за войната в Украйна и Иран.
    Лъжат го както си искат и той си мисли, че е новия Петър I , а всички го виждат какво е нищожество с nocpaн памперс.

    17:46 28.07.2026

  • 49 Удри копейката с манивелата!

    3 7 Отговор
    Докато се изправи!

    17:47 28.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 !!!?

    11 3 Отговор
    Тръмп по-добре да пита арменския поп...иначе всеки знае какво ще му отговори Путлер: их там нет !!!?

    17:48 28.07.2026

  • 52 Така де

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Дали":

    Тръмп трябва да уволни всички служители, кото му докладват, че Русия помага на Иран! Как е възможно да се съмняват в Русия?

    17:49 28.07.2026

  • 53 Учтив отговор

    8 2 Отговор
    Отговор: не, разбира се. Както ти не участваш във войната в 00kраjна, така и аз не помагам на Иран.

    17:49 28.07.2026

  • 54 Вова

    4 3 Отговор
    Запиши си час при Песков!

    17:50 28.07.2026

  • 55 българина

    5 3 Отговор
    ще пита Путин при положение, че нападна Русия чрез уктайна и Иран чрез израел?????

    17:50 28.07.2026

  • 56 Хи хи

    8 2 Отговор
    Владимир Путин: Ще попитам лично Тръмп дали помага на Украйна със сателитно насочване на ударите

    17:51 28.07.2026

  • 57 Путин

    8 2 Отговор
    Искам да попитам Дони,дали помага на Украйна със сателитно насочване?

    17:51 28.07.2026

  • 58 Азиатец

    9 2 Отговор
    А ако Путин попита Тръмп:
    - Ти даваш ли разузнавателни данни, в т.ч. сателитни снимки на украйнските нацисти ?

    17:58 28.07.2026

  • 59 факт

    5 1 Отговор
    ползват кълбетата на Мъск

    18:00 28.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Хи хи

    6 2 Отговор
    Щом Тръмп ще пита Путин значи бая американски бази са заминали от ударите на Иран !!

    18:06 28.07.2026

  • 62 Нещастник

    5 2 Отговор
    а той ще те пита дали помагаш на крайна....

    18:06 28.07.2026

  • 63 Бегай

    3 1 Отговор
    И какво очаква тръмпи в отговор?!
    Путя ще каже- не.Дори и да помагат на иранците...

    18:07 28.07.2026

  • 64 гост

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "гостилничар":

    Никой нищо не е правил тихомълком , България е подписала договори със всички тези клаузи още 2004 г при влизането в НАТО !! И точно пък военните не са длъжни да оповестяват какво правят , това да не ти е селска седянка ?? Радев нямаше никакъв вариант да не приеме самолетите , иначе сигурно поне щеше да опита , за кефа на слабоумните като теб ! И лошото е не , че са ги приели , а че САМО това са направили !!! Ако сте забравили Иран беше главния поръчител на атентата в Сарафово и беше крайно време да си получи заслуженото и то в пъти повече от някакви самолети да зареждат в България !! А за чалмите колкото и да ги бомбят все им е малко !!

    18:07 28.07.2026

  • 65 Не си познал!

    3 5 Отговор

    До коментар #22 от "руската мечкй":

    Русия играе само по свои собствени правила и се подчинява само на волята и плановете на Путин!
    Никой друг никога не е могъл, не може и няма да успее да й нарежда за каквото и да било.
    Путин не се прекланя пред ничия воля и не се поддава на изнудване. Той е умен, прагматичен и непоколебим, обича Русия и отстоява нейните интереси. Путин и Си и Тръмп са силни лидери на Велики държави!
    А тези, които играят по свирката на Тръмп, са васалите от ЕК, Великобритания и нашите слугинажни подлоги евроатлантици.

    18:08 28.07.2026

  • 66 Демек

    1 0 Отговор
    Говоря чист руски!

    18:08 28.07.2026

  • 67 сихолог

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Данчо казмата":

    Много, много иска Русия да унищожи Украйна, но няма желание.

    18:10 28.07.2026

  • 68 Ъъъ

    1 2 Отговор
    А защо Тръмп си мисли, че само Сащ имат право да "помагат" и да търсят сметка на останалите? Помагат ли Сащ на Украйна с предоставяне на разузнавателна информация?

    18:12 28.07.2026

  • 69 Нама да стане!

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мадяр":

    Тръмп вече искаше от военни кодовете за ядрените ракети, при първия етап на войната с Иран!
    От Пентагона не му ги дадоха, дори го обвиниха, че постъпва лекомислено! Няма да ги получи и сега за вероломната си война с персите! Тръмп прояви твърде голяма лакомия и лекомислие в необоснованата си вероломна агресия срещу суверената държава на аятоласите. Втория етап от нападенията беще само с оглед игра с котировките на петрола, които пълнят гушите на американските милиардери! Тръмп воюва за пари и петролни потоци и пазари, а Иран за своя суверенитет и за правото си сам да избира ръководството, религията си и начина си на живот! Едва ли ще сломят вярата с бомбандировки и заплахи за ядрени удари. Зад Иран стои Китай и Русия! Времето на хегемона отдавна отмина.

    18:24 28.07.2026

  • 70 Горски

    1 0 Отговор
    Тази нощ само в Московска област са свалени 390 дрона. Ежедневно летят хиляди по територията на Русия. Европейски дронове, или евроатрантически.. Повечето се свалят, най незащитени са приграничните области и тези, които до вчера бяха украински. Така е във война, тези които са най- близо понасят най- тежките удари. Но да питам лумпенитете, колко ли пари и струва на Русия ежедневно да сваля хиляди дронове обстрелващи мирното население, щом за 3 дрона Румъния реве, че и струвало 1,5 млн? С целия боклук вътре, тези убийци на деца пълнят керосина за изстребителире, с които взривиха 170 ирански невръстни деца в училището им и избиха ,14 000 палестински деца....парадоксално, но без нападения върху България и то жестоки нападения от Русия и Иран, ще ни изтребят продажниците.

    18:30 28.07.2026