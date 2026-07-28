Доналд Тръмп: Ще попитам лично Путин дали помага на Техеран със сателитно насочване на ударите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще попита руския президент Владимир Путин дали Русия предоставя на Иран сателитни данни за насочване на удари в Близкия изток. Изявлението му идва на фона на продължаващите дипломатически контакти между Вашингтон и Техеран след временното прекратяване на американските въздушни удари, предава "Ройтерс".
Русия разполага с една от най-развитите системи за военно-космическо разузнаване в света. Нейните спътници могат да следят придвижването на военни кораби, самолети и наземни обекти, както и да предоставят данни за координати и маршрути. Подобна информация би могла да бъде използвана от Иран за по-точно насочване на дронове, крилати и балистични ракети срещу американски, израелски или арабски цели в региона.
До момента няма публично представени доказателства, че Москва предоставя подобни данни на Техеран. Именно затова Тръмп заяви, че възнамерява лично да постави въпроса пред руския президент Владимир Путин. Изявлението показва, че Вашингтон разглежда сериозно подобна възможност, но засега не я представя като установен факт.
Тръмп каза, че Съединените щати водят "добри разговори" с Иран и вижда шанс те да доведат до споразумение.
"Водим добри разговори. Мисля, че има голям шанс да се случи нещо. Ако стане - добре, ако не стане, ще се върнем към това, което правехме преди два дни", заяви той.
По-късно на предизборен митинг в щата Мичиган американският президент допълни, че с Иран "не може да се преговаря чрез подкупи", а ако дипломатическите усилия се провалят, САЩ отново ще нанесат удари.
Вашингтон прекрати в събота въздушната си кампания срещу Иран след 13 последователни нощи на бомбардировки. Според американски представители решението е било взето по препоръка на военните, които са преценили, че операцията е достигнала пределите на своята ефективност.
Новината за прекратяването на американските удари и започналите дипломатически контакти доведе до рязък спад на цените на петрола. Американският суров петрол поевтиня с над 8% до 81,98 долара за барел, а сортът Брент загуби над 9% и достигна 87,77 долара.
Въпреки паузата напрежението в региона остава високо. Саудитска Арабия съобщи, че е свалила дронове, насочени към петролни обекти, включително в района на Рияд. По данни на Рияд те са били изстреляни от Ирак от подкрепяни от Иран въоръжени групировки.
Подкрепяните от Техеран хуси в Йемен също обявиха, че са атакували петролопровода Изток-Запад, водещ до саудитското пристанище Янбу на Червено море.
Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че между Вашингтон и Техеран продължава обмен на послания чрез посредници и че Иран не се е отказал от дипломацията. Той обаче отрече твърденията, че страната е поискала преговори, определяйки подобни информации като "измислени".
Междувременно иранското Централно военно командване обвини САЩ, че заплашват кораби и петролни танкери в ирански териториални води и се опитват да наложат "незаконна морска блокада". Техеран също така настоя, че продължава да контролира Ормузкия проток, а държавните медии съобщиха, че шест кораба са били принудени да се върнат, след като са опитали да преминат без разрешение.
Въпреки започналите дипломатически контакти основните спорни въпроси между САЩ и Иран остават нерешени. Вашингтон настоява за свободно корабоплаване през Ормузкия проток, докато Техеран твърди, че има право да контролира преминаването и да определя условията за транзит. Освен това двете страни продължават да имат сериозни разногласия по иранската ядрена програма, което означава, че перспективите за окончателно споразумение остават несигурни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лично Путин
Коментиран от #4, #26, #39
17:20 28.07.2026
2 хаха
17:21 28.07.2026
3 ще отрече
17:21 28.07.2026
4 Пусин знае и си мълчи виновно
До коментар #1 от "Лично Путин":Няма право, както натъртва САЩ.
Коментиран от #18
17:22 28.07.2026
5 ФАКТ
Коментиран от #47, #60
17:23 28.07.2026
6 Анкоридж
Коментиран от #19
17:23 28.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мурзик
17:23 28.07.2026
9 ХаХаХа
17:23 28.07.2026
10 Данчо казмата
Коментиран от #17, #21, #28, #34, #42, #67
17:24 28.07.2026
11 4444444
17:24 28.07.2026
12 Вовата
Коментиран от #30
17:25 28.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ФАКТИ
Коментиран от #20
17:27 28.07.2026
15 Госあ
17:27 28.07.2026
16 Дони
17:27 28.07.2026
17 Путин многоходовия
До коментар #10 от "Данчо казмата":Не можем. Сорос ни нареди да се евг и да станем "многоходови".
17:28 28.07.2026
18 Тъпет Мъпет янки кеч шоу
До коментар #4 от "Пусин знае и си мълчи виновно":А старлинкът на Мъск може да предоставя данни на укрите, за да бомбят Москва, така ли?
17:28 28.07.2026
19 гост
До коментар #6 от "Анкоридж":Точно това е целта , да го излъже . след като Тръмп много добре знае от службите , че Раша праща всичко в Техеран !! След което пък Тръмп ще го излъже , че няма да помага на Украйна , хахах !!
17:29 28.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 А какво
До коментар #10 от "Данчо казмата":иска?
17:29 28.07.2026
22 руската мечкй
Коментиран от #65
17:29 28.07.2026
23 Милен
Коментиран от #33
17:30 28.07.2026
24 Мадяр
Коментиран от #69
17:31 28.07.2026
25 Мишел
17:31 28.07.2026
26 1945
До коментар #1 от "Лично Путин":Русия не може да влияе на иранските атаки., но тръмп може да иска да се конфронтира с путин
17:32 28.07.2026
27 Путин
17:32 28.07.2026
28 гост
До коментар #10 от "Данчо казмата":Със дребната разлика , че САЩ го прави открито и всичко минава през конгреса , а Путлер се крие в миша дупка и вика не е вярно , хахаха !! Да правиш другите на прости показва единствено , че ти самия си такъв !!
Коментиран от #32
17:32 28.07.2026
29 НАТО 1 615 дни РЕЗИЛ
А дали сащ помага на Украйна със сателитно насочване на ударите?
17:32 28.07.2026
30 Голям палячо
До коментар #12 от "Вовата":е Вовата . Хахах.
17:33 28.07.2026
31 В бункера
17:34 28.07.2026
32 гостилничар
До коментар #28 от "гост":Аха - еми то и Радев мина през НС с глупавото си решение да докара американски военни и самолети в България за съучастие във войната на САЩ в Иран, а не като Джилеску и Гюрцата тихомълком, ама това не го оправдава и скороще си носи последствията от народната любов и галопиращия надолу рейтинг...
Коментиран от #64
17:35 28.07.2026
33 През Каспийско
До коментар #23 от "Милен":украинците могат!
17:35 28.07.2026
34 Мусорчик
До коментар #10 от "Данчо казмата":Как? Кога? Ти не присъства ли на документалния филм "Летящи танкови куполи" от 2022 г.?
17:36 28.07.2026
35 Като деца
17:38 28.07.2026
36 Хахаха
И айдиота ще се изтропа в социалката си: нали ви казах, смахнатия дядка не им помага и аз му вярвам. И ще уволни няколко топ разузнавачи...
И двамата са за психиатър.
17:38 28.07.2026
37 Пиночет
17:38 28.07.2026
38 Дончо
17:39 28.07.2026
39 Дали
До коментар #1 от "Лично Путин":Как е възможно Тръмп въобще да се съмнява в приятеля си Путин. Толкова ли му е изгубил доверие? Защо го унижава като го пита такива рабори? Естествено, че Путин не помага на Иран. Путин обича САЩ!
Коментиран от #52
17:41 28.07.2026
40 Синоптик
17:41 28.07.2026
41 Опа
17:42 28.07.2026
42 Хахаха, дядка,
До коментар #10 от "Данчо казмата":объркáл си словореда. Раша Иска, ама Не може.
17:42 28.07.2026
43 Тити на Кака
Малък жест на благодарност за американските по Русия.
17:42 28.07.2026
44 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
И пуся ще каже "Не ве брат" 🤣🤣
17:42 28.07.2026
45 Спри не си отивай
17:43 28.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 гост
До коментар #5 от "ФАКТ":Пусин е отец Нафърфорий зад клекналия вече клоун.Запомни!
17:45 28.07.2026
48 Пусин е най-npoZтото жуже на света
Лъжат го както си искат и той си мисли, че е новия Петър I , а всички го виждат какво е нищожество с nocpaн памперс.
17:46 28.07.2026
49 Удри копейката с манивелата!
17:47 28.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 !!!?
17:48 28.07.2026
52 Така де
До коментар #39 от "Дали":Тръмп трябва да уволни всички служители, кото му докладват, че Русия помага на Иран! Как е възможно да се съмняват в Русия?
17:49 28.07.2026
53 Учтив отговор
17:49 28.07.2026
54 Вова
17:50 28.07.2026
55 българина
17:50 28.07.2026
56 Хи хи
17:51 28.07.2026
57 Путин
17:51 28.07.2026
58 Азиатец
- Ти даваш ли разузнавателни данни, в т.ч. сателитни снимки на украйнските нацисти ?
17:58 28.07.2026
59 факт
18:00 28.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Хи хи
18:06 28.07.2026
62 Нещастник
18:06 28.07.2026
63 Бегай
Путя ще каже- не.Дори и да помагат на иранците...
18:07 28.07.2026
64 гост
До коментар #32 от "гостилничар":Никой нищо не е правил тихомълком , България е подписала договори със всички тези клаузи още 2004 г при влизането в НАТО !! И точно пък военните не са длъжни да оповестяват какво правят , това да не ти е селска седянка ?? Радев нямаше никакъв вариант да не приеме самолетите , иначе сигурно поне щеше да опита , за кефа на слабоумните като теб ! И лошото е не , че са ги приели , а че САМО това са направили !!! Ако сте забравили Иран беше главния поръчител на атентата в Сарафово и беше крайно време да си получи заслуженото и то в пъти повече от някакви самолети да зареждат в България !! А за чалмите колкото и да ги бомбят все им е малко !!
18:07 28.07.2026
65 Не си познал!
До коментар #22 от "руската мечкй":Русия играе само по свои собствени правила и се подчинява само на волята и плановете на Путин!
Никой друг никога не е могъл, не може и няма да успее да й нарежда за каквото и да било.
Путин не се прекланя пред ничия воля и не се поддава на изнудване. Той е умен, прагматичен и непоколебим, обича Русия и отстоява нейните интереси. Путин и Си и Тръмп са силни лидери на Велики държави!
А тези, които играят по свирката на Тръмп, са васалите от ЕК, Великобритания и нашите слугинажни подлоги евроатлантици.
18:08 28.07.2026
66 Демек
18:08 28.07.2026
67 сихолог
До коментар #10 от "Данчо казмата":Много, много иска Русия да унищожи Украйна, но няма желание.
18:10 28.07.2026
68 Ъъъ
18:12 28.07.2026
69 Нама да стане!
До коментар #24 от "Мадяр":Тръмп вече искаше от военни кодовете за ядрените ракети, при първия етап на войната с Иран!
От Пентагона не му ги дадоха, дори го обвиниха, че постъпва лекомислено! Няма да ги получи и сега за вероломната си война с персите! Тръмп прояви твърде голяма лакомия и лекомислие в необоснованата си вероломна агресия срещу суверената държава на аятоласите. Втория етап от нападенията беще само с оглед игра с котировките на петрола, които пълнят гушите на американските милиардери! Тръмп воюва за пари и петролни потоци и пазари, а Иран за своя суверенитет и за правото си сам да избира ръководството, религията си и начина си на живот! Едва ли ще сломят вярата с бомбандировки и заплахи за ядрени удари. Зад Иран стои Китай и Русия! Времето на хегемона отдавна отмина.
18:24 28.07.2026
70 Горски
18:30 28.07.2026