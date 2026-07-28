Доналд Тръмп: Ще попитам лично Путин дали помага на Техеран със сателитно насочване на ударите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще попита руския президент Владимир Путин дали Русия предоставя на Иран сателитни данни за насочване на удари в Близкия изток. Изявлението му идва на фона на продължаващите дипломатически контакти между Вашингтон и Техеран след временното прекратяване на американските въздушни удари, предава "Ройтерс".

Русия разполага с една от най-развитите системи за военно-космическо разузнаване в света. Нейните спътници могат да следят придвижването на военни кораби, самолети и наземни обекти, както и да предоставят данни за координати и маршрути. Подобна информация би могла да бъде използвана от Иран за по-точно насочване на дронове, крилати и балистични ракети срещу американски, израелски или арабски цели в региона.

До момента няма публично представени доказателства, че Москва предоставя подобни данни на Техеран. Именно затова Тръмп заяви, че възнамерява лично да постави въпроса пред руския президент Владимир Путин. Изявлението показва, че Вашингтон разглежда сериозно подобна възможност, но засега не я представя като установен факт.

Тръмп каза, че Съединените щати водят "добри разговори" с Иран и вижда шанс те да доведат до споразумение.

"Водим добри разговори. Мисля, че има голям шанс да се случи нещо. Ако стане - добре, ако не стане, ще се върнем към това, което правехме преди два дни", заяви той.

По-късно на предизборен митинг в щата Мичиган американският президент допълни, че с Иран "не може да се преговаря чрез подкупи", а ако дипломатическите усилия се провалят, САЩ отново ще нанесат удари.

Вашингтон прекрати в събота въздушната си кампания срещу Иран след 13 последователни нощи на бомбардировки. Според американски представители решението е било взето по препоръка на военните, които са преценили, че операцията е достигнала пределите на своята ефективност.

Новината за прекратяването на американските удари и започналите дипломатически контакти доведе до рязък спад на цените на петрола. Американският суров петрол поевтиня с над 8% до 81,98 долара за барел, а сортът Брент загуби над 9% и достигна 87,77 долара.

Въпреки паузата напрежението в региона остава високо. Саудитска Арабия съобщи, че е свалила дронове, насочени към петролни обекти, включително в района на Рияд. По данни на Рияд те са били изстреляни от Ирак от подкрепяни от Иран въоръжени групировки.

Подкрепяните от Техеран хуси в Йемен също обявиха, че са атакували петролопровода Изток-Запад, водещ до саудитското пристанище Янбу на Червено море.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че между Вашингтон и Техеран продължава обмен на послания чрез посредници и че Иран не се е отказал от дипломацията. Той обаче отрече твърденията, че страната е поискала преговори, определяйки подобни информации като "измислени".

Междувременно иранското Централно военно командване обвини САЩ, че заплашват кораби и петролни танкери в ирански териториални води и се опитват да наложат "незаконна морска блокада". Техеран също така настоя, че продължава да контролира Ормузкия проток, а държавните медии съобщиха, че шест кораба са били принудени да се върнат, след като са опитали да преминат без разрешение.

Въпреки започналите дипломатически контакти основните спорни въпроси между САЩ и Иран остават нерешени. Вашингтон настоява за свободно корабоплаване през Ормузкия проток, докато Техеран твърди, че има право да контролира преминаването и да определя условията за транзит. Освен това двете страни продължават да имат сериозни разногласия по иранската ядрена програма, което означава, че перспективите за окончателно споразумение остават несигурни.