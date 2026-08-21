Брайтън отказа 50 млн. паунда за от Ливърпул за Якуба Минте

Ливърпул претърпя неуспех в опитите си да подсили офанзивната си линия, след като Брайтън отхвърли тяхна оферта на стойност 50 милиона паунда за крилото Янкуба Минте.

22-годишният национал на Гамбия пристигна на „Амекс Стейдиъм“ от Нюкасъл през 2024 г. срещу 30 милиона паунда. До момента той има записани 10 гола и 9 асистенции в 73 мача за Брайтън. В момента Минте се възстановява от контузия в крака, получена по време на приятелската среща с Рома по-рано този месец.

Основен приоритет за мениджъра на мърсисайдци Андони Ираола до края на трансферния прозорец е именно привличането на флангови нападател, който да запълни празнината след напускането на Мохамед Салах. Това лято Ливърпул вече подсили атаката си с Виктор Муньос от Осасуна за 34 милиона паунда, но продължава да проучва опциите на пазара.

Сред основните цели на клуба остава и крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола. Въпреки че 23-годишният френски национал има желание да премине на „Анфийлд“, двата клуба към момента са далеч от споразумение относно цената. ПСЖ настоява за сума от порядъка на 145 милиона паунда, докато Ливърпул склонява да плати доста по-малко.