Министър Василев: Научните открития не трябва да остават в чекмеджетата, а да се превърнат в пазарна стойност

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведе среща с председателя на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева.
Двамата обсъдиха необходимостта от засилване на връзката между наука и бизнес. По думите на министър Василев технологичният трансфер е от особена важност, защото научните открития не трябва да остават в чекмеджетата, а да се превърнат в пазарна стойност. Той постави акцент и върху мотивацията за създаване на Spin-off компании.
Сред темите на срещата в Министерството беше още суперкомпютърът „Хемус“, с който БАН разполага и как той да бъде по-широко популяризиран, така че бизнесът и всички заинтересовани да го използват за изследванията си. Същото да се предприеме и по отношение на центровете за компетентност и тези за върхови постижения. „Инфраструктура имаме. Наша задача е да информираме обществеността как да използва нейния максимален потенциал“, каза министърът.
Василев отбеляза също, че приоритет на Министерството и на правителството е трансформация на българската икономика към производства и услуги с висока добавена стойност.
В срещата участва и зам.-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голям майтап са тия аматьори
Коментиран от #11
14:03 21.08.2026
2 Засилил
Коментиран от #3, #10
14:05 21.08.2026
3 ДГИ
До коментар #2 от "Засилил":ДГИ-Движение за граждански инициативи
Ако споделяте ценностите на ДГИ.
Ако разпространявате идеите на ДГИ.
Вие вече сте член на ДГИ;
Самоорганизирайте се по места.
Всяка ваша идея по места
е ценна за България!
Коментиран от #8
14:12 21.08.2026
4 ....
14:17 21.08.2026
5 СТИГА
14:18 21.08.2026
6 Тоя Откри Топлата Вода !
Тая Работа ! Без Пари Не Става !
Иска да бъде достатъчно изследвана !
За да си сигурен В Резултата!
Иска патенти и Т.н.
И е Малко Бавна !
Но Дизайна е Нещото !
Което Привнася Качество !
И Висока добавена Стойност !
С минимум Средства !
Но !
Всеки Няма !
Акъл !
За Това !
14:19 21.08.2026
7 Прогресивен
14:20 21.08.2026
8 На Държавата !
До коментар #3 от "ДГИ":Нищо Не Давам !
Тя Ме Ограбва !
И Ми Създава !
Затруднения !
И Не заслужава !
Нищо !
За Това !
На Нищожествата !
НИЩО !
Коментиран от #9, #16
14:25 21.08.2026
9 Да Продължава !
До коментар #8 от "На Държавата !":Прогресивно !
Да Си Блъска !
Главата !
14:27 21.08.2026
10 Някои имат !
До коментар #2 от "Засилил":Повечено !
Не !
14:28 21.08.2026
11 Топлата !
До коментар #1 от "Голям майтап са тия аматьори":Вода !
14:29 21.08.2026
12 Бла бла бла бла
14:46 21.08.2026
13 започнаха лозунгите
14:48 21.08.2026
14 Къде
14:51 21.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Фют
До коментар #8 от "На Държавата !":Тъй е, не ти знам нищото, ама аз и нищото не си давам, че кво нищо имам, малеййй...
14:55 21.08.2026
17 Про стачка
14:57 21.08.2026
18 Миме
14:59 21.08.2026
19 М! ДА?а.а.а.а.а
Коментиран от #21
15:08 21.08.2026
20 Брей гений
15:08 21.08.2026
21 Допълнение
До коментар #19 от "М! ДА?а.а.а.а.а":Допълвам "българската нация нация техническа" и петилетката за три години.
15:10 21.08.2026