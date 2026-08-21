Министър Василев: Научните открития не трябва да остават в чекмеджетата, а да се превърнат в пазарна стойност

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведе среща с председателя на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева.

Двамата обсъдиха необходимостта от засилване на връзката между наука и бизнес. По думите на министър Василев технологичният трансфер е от особена важност, защото научните открития не трябва да остават в чекмеджетата, а да се превърнат в пазарна стойност. Той постави акцент и върху мотивацията за създаване на Spin-off компании.

Сред темите на срещата в Министерството беше още суперкомпютърът „Хемус“, с който БАН разполага и как той да бъде по-широко популяризиран, така че бизнесът и всички заинтересовани да го използват за изследванията си. Същото да се предприеме и по отношение на центровете за компетентност и тези за върхови постижения. „Инфраструктура имаме. Наша задача е да информираме обществеността как да използва нейния максимален потенциал“, каза министърът.

Василев отбеляза също, че приоритет на Министерството и на правителството е трансформация на българската икономика към производства и услуги с висока добавена стойност.

В срещата участва и зам.-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова.