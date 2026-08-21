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Министър Василев: Научните открития не трябва да остават в чекмеджетата, а да се превърнат в пазарна стойност

Министър Василев: Научните открития не трябва да остават в чекмеджетата, а да се превърнат в пазарна стойност

21 Август, 2026 14:01 583 21

  • евелина славчева-
  • бан-
  • суперкомпютър

Сред темите на срещата в Министерството беше още суперкомпютърът „Хемус“

Министър Василев: Научните открития не трябва да остават в чекмеджетата, а да се превърнат в пазарна стойност - 1
Снимка: МИДТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведе среща с председателя на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева.

Двамата обсъдиха необходимостта от засилване на връзката между наука и бизнес. По думите на министър Василев технологичният трансфер е от особена важност, защото научните открития не трябва да остават в чекмеджетата, а да се превърнат в пазарна стойност. Той постави акцент и върху мотивацията за създаване на Spin-off компании.

Сред темите на срещата в Министерството беше още суперкомпютърът „Хемус“, с който БАН разполага и как той да бъде по-широко популяризиран, така че бизнесът и всички заинтересовани да го използват за изследванията си. Същото да се предприеме и по отношение на центровете за компетентност и тези за върхови постижения. „Инфраструктура имаме. Наша задача е да информираме обществеността как да използва нейния максимален потенциал“, каза министърът.

Василев отбеляза също, че приоритет на Министерството и на правителството е трансформация на българската икономика към производства и услуги с висока добавена стойност.

В срещата участва и зам.-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям майтап са тия аматьори

    8 1 Отговор
    И какво откриха регресивните мунчовци 😆

    Коментиран от #11

    14:03 21.08.2026

  • 2 Засилил

    9 0 Отговор
    се света за научните ви открития , че и пазарна стойност му се привижда даже .

    Коментиран от #3, #10

    14:05 21.08.2026

  • 3 ДГИ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Засилил":

    ДГИ-Движение за граждански инициативи

    Ако споделяте ценностите на ДГИ.
    Ако разпространявате идеите на ДГИ.
    Вие вече сте член на ДГИ;

    Самоорганизирайте се по места.
    Всяка ваша идея по места
    е ценна за България!

    Коментиран от #8

    14:12 21.08.2026

  • 4 ....

    4 0 Отговор
    Научните трудове не стоят в чекмеджетата, а си ги публикуваме в съответните сайтове и издания. Практиката показва, че колкото по-далеч от България, толкова по-добре и безопасно е за учения. На мен няколко пъти са ми крали интелектуална собственост в Българрия и на единият, който я разви и превърна в успешен бизнес не му се сърдя, но на лекетата мошеници от БАН, които си представяха труда ми за свой и само го съсипаха, не мога да простя. Ако искате наука в България, първата стъпка е закриване на ченгеджийската шуробаджанашка фирмичка, наречена БАН. Докато ги има тези институционализирани мерзавци, няма да има българска наука.

    14:17 21.08.2026

  • 5 СТИГА

    5 0 Отговор
    с тия измислени министри !

    14:18 21.08.2026

  • 6 Тоя Откри Топлата Вода !

    4 0 Отговор
    Ама !

    Тая Работа ! Без Пари Не Става !


    Иска да бъде достатъчно изследвана !

    За да си сигурен В Резултата!

    Иска патенти и Т.н.

    И е Малко Бавна !

    Но Дизайна е Нещото !

    Което Привнася Качество !

    И Висока добавена Стойност !

    С минимум Средства !

    Но !

    Всеки Няма !

    Акъл !

    За Това !

    14:19 21.08.2026

  • 7 Прогресивен

    3 0 Отговор
    Бабата какво е изобретила

    14:20 21.08.2026

  • 8 На Държавата !

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДГИ":

    Нищо Не Давам !

    Тя Ме Ограбва !

    И Ми Създава !

    Затруднения !

    И Не заслужава !

    Нищо !

    За Това !

    На Нищожествата !

    НИЩО !

    Коментиран от #9, #16

    14:25 21.08.2026

  • 9 Да Продължава !

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "На Държавата !":

    Прогресивно !

    Да Си Блъска !

    Главата !

    14:27 21.08.2026

  • 10 Някои имат !

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Засилил":

    Повечено !

    Не !

    14:28 21.08.2026

  • 11 Топлата !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Голям майтап са тия аматьори":

    Вода !

    14:29 21.08.2026

  • 12 Бла бла бла бла

    1 0 Отговор
    Заплатата си върви

    14:46 21.08.2026

  • 13 започнаха лозунгите

    1 0 Отговор
    Следващата петилетка за 3 години.

    14:48 21.08.2026

  • 14 Къде

    2 0 Отговор
    спяха тия измислени министри до сега ?

    14:51 21.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "На Държавата !":

    Тъй е, не ти знам нищото, ама аз и нищото не си давам, че кво нищо имам, малеййй...

    14:55 21.08.2026

  • 17 Про стачка

    0 0 Отговор
    И 50% от пазарния дял за източника, иначе...бедна ви е фантазията какво ще ви се случи.

    14:57 21.08.2026

  • 18 Миме

    0 1 Отговор
    наука имаше при бай Тошо по времето на соца , сега частника само крадне и лапа яко

    14:59 21.08.2026

  • 19 М! ДА?а.а.а.а.а

    0 0 Отговор
    Едно време пак имаше такива лозунги! ЦИТИРАМ: “Качество и ефективност, ефективност и качество”, “Петилетката за четири години”, “Да претворим решенията на…… в дела”… ефектът беше равен на една голяма 0! Та искам да кажа, че ако някой си решава проблемите в производството, едва ли ще опре до учените корифеи в БАН!

    Коментиран от #21

    15:08 21.08.2026

  • 20 Брей гений

    1 0 Отговор
    Тоя направо е открил Америка. Това се прави от поне 100години в САЩ и Англия и други развити страни. Най-популярни примери са Тесла, Едисон, Кодак и безброй други.

    15:08 21.08.2026

  • 21 Допълнение

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "М! ДА?а.а.а.а.а":

    Допълвам "българската нация нация техническа" и петилетката за три години.

    15:10 21.08.2026

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