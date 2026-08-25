Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света

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САЩ обявиха "крайната фаза" на войната срещу Иран, като засилват докрай финансовия натиск над Техеран, за да го принудят да капитулира. Режимът обаче е добре подготвен и може чувствително да засегне икономиката в света.

САЩ обявиха икономически "D-Day" срещу Иран - "най-мащабната финансова офанзива, която някога е била организирана срещу съперник", обяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент. Бесент предупреди, че държавите, които търгуват с Иран и купуват петрол от Ислямската република, трябва да прекратят отношенията си с режима, иначе ще станат обект на тежки санкции. Целта е да бъде прекратен всеки приток на средства към режима, включително чрез скрити трансакции и дигитални плащания. „Това е продължителна операция, целяща да лиши Иран от всякакви възможности", обясни финансовият министър на САЩ.

Ще успее ли по този начин Вашингтон да нанесе удар, който да неутрализира Техеран? Или ще стане точно обратното - тези заплахи и евентуални икономически ходове ще повишат още повече цената на тази война за целия свят?

Готови ли са САЩ за нов челен сблъсък с Китай?

Китай купува над 80% от петрола, който се изнася от Иран. До момента администрацията на Тръмп избягва да напада Пекин директно за връзките му с Техеран, а моментът е деликатен, защото само след месец Си Дзинпин ще посети Вашингтон, отбелязва „Ню Йорк Таймс", и то за първи път от десетилетие насам.

Едно силно противопоставяне между САЩ и Китай или открита търговска война между двете страни ще доведе до тежки последици за световните икономически пазари. Петролът ще поскъпне, вносът и износът ще се усложнят, цената на редица стоки и суровини ще скочи.

Как може да отговори Иран?

Иран отговори моментално на американските заплахи. Иранският министър на икономиката Али Маданизаде заяви, че Техеран е „напълно подготвен“ за санкциите и те ще доведат до „поредно поражение“ за САЩ. От иранска страна бе заявена готовност да санкционират или конфискуват 46 плавателни съда, които нарушавали протоколите за преминаване през Ормузкия проток. Техеран обяви, че е готов да отвърне на „американския икономически тероризъм", а цените на петрола незабавно се повишиха.

Иран обаче може да ескалира ситуацията допълнително и да направи войната по-скъпа както за съюзниците на САЩ в Близкия изток, така и за целия свят. „Ако икономическата война продължи, и капка петрол няма да бъде изнесена - нито през Ормузкия проток, нито от която и да е точка в Персийския залив", заплаши Мохсен Резаи, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран.

Революционната гвардия все още разполага с възможността да атакува корабите, които се опитват да напуснат Персийския залив, с дронове, ракети и лодки. В същото времехутите ограничават сериозно преминаването през Червено море, като заплашват да блокират всеки кораб, който изнася петрол от Саудитска Арабия през протока Баб Ел Мандеб. Всяка атака като тази срещу кораб край саудитското петролно пристанище Янбу вчера и като нападението с дрон срещу Суецкия канал, на което станахме свидетели в началото на август, могат само да доведат до още несигурност и повишаване на цените на горивата, пише Ройтерс.

Иран може да разчита и на подривна дейност и тероризъм, извършвани от свои проксита или наемници. Електропреносната и водоснабдителна мрежа на държавите в Персийския залив е основна цел. В същото време и Западът не е пощаден. В понеделник Великобритания заяви, че хакери, свързани с Иран, са блокирали работата на малка електроцентрала, докато американските власти обвиниха Техеран, че най-вероятно стои зад кибератаките срещу водопречиствателни станции в Минесота.

Иран се е подготвил за по-голяма ескалация?

Властите в Иран са използвали дните след подписването на меморандума за прекратяване на огъня със САЩ и Израел, за да се подготвят за по-мащабна ескалация, разкрива „Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на свои източници.

Изданието пише, че в Техеран са били убедени, че споразумението ще се използва за налагане на контрол над световната икономика, последван от още по-тежък удар по Ислямската република. Затова контраразузнавателните операции са били подсилени, производството на дронове и ракети - също. Службите на арабските държави са прехванали сигнали, че Иран координира действията си със своите прокси групировки в Ирак и Йемен за разширяване на войната и увеличаване на цената ѝ за икономиката. Предвидено било да се увеличи натискът върху по-слабите страни в региона като Кувейт. В същото време ракети и военни системи са преместени близо до Червено море, така че да улеснят нападения срещу кораби на Саудитска Арабия.

„Възползвахме се от примирието", призна говорителят на Революционната гвардия Хосеин Мохеби в интервю за близката до организацията информационна агенция „Тасним" през юли. „Разширихме възможностите си, ускорихме темпото на производство на ракети и подобрихме тяхната точност." Сред плановете на организацията са и операции за прекъсване на кабели за интернет в Персийския залив и провокиране на политически сблъсъци в съседни държави, които имат шиитски малцинства.

Без опасност от нови протести

В последните месеци Революционната гвардия, която представлява мащабна военна, политическа и икономическа структура в Иран и включва над 200 000 души, затегна хватката около властта и контрола над институциите и обществения живот в страната. Новият върховен водач на Иран - Моджтаба Хаменей - се смята за близък до Революционната гвардия, а на подчинение са и милициите „Басидж", в които могат да бъдат мобилизирани милиони. Дори иранското население да продължи да плаща високата икономическа цена за ескалиращата война със САЩ, именно тези военизирани структури могат да потиснат недоволството, както са го правили и в миналото. Доналд Тръмп и републиканците в САЩ, които след по-малко от три месеца ще отидат на ключови междинни избори, не разполагат с подобен „лукс".