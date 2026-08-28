Чистка в Пекин! Китай отстрани двама от най-висшите си генерали

Китай отстрани в петък двама от най-високопоставените си военни - генералите Джан Юся и Лю Джънли - от постовете им в държавната Централна военна комисия, съобщи агенция Синхуа, цитирайки Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители. Новината разпространи агенция "Ройтерс".

Решението е поредната стъпка в мащабната чистка сред висшето командване на Народноосвободителната армия на Китай, която през последните три години засегна Ракетните войски, системата за военно снабдяване, двама бивши министри на отбраната и членове на най-висшето военно ръководство на страната.

Джан Юся беше заместник-председател на Централната военна комисия и фактически вторият човек във военната йерархия след китайския президент Си Цзинпин, който председателства комисията. Той е и член на Политбюро на Китайската комунистическа партия.

Лю Джънли е член на Централната военна комисия и началник на нейния Обединен щаб - структурата, която има ключова роля при планирането и координацията на операциите на китайските въоръжени сили.

Разследванията срещу двамата бяха обявени още на 24 януари. Министерството на отбраната тогава съобщи, че Джан и Лю са заподозрени в "сериозни нарушения на дисциплината и закона" - формулировка, която китайските власти обичайно използват при разследвания за корупция и други тежки нарушения.

Джан Юся, на 75 години, дълго време беше смятан за един от най-близките военни съюзници на Си Цзинпин. Той е и сред малкото представители на сегашното китайско висше военно ръководство с реален боен опит, придобит по време на граничните сблъсъци с Виетнам.

Отстраняването му е особено значимо, тъй като става в момент, когато Пекин ускорено модернизира армията си и разширява военните си способности, включително в контекста на напрежението около Тайван и съперничеството със Съединените щати.

Има обаче важна институционална особеност. Китай разполага с паралелни държавна и партийна Централна военна комисия, които на практика имат почти идентичен състав и се ръководят от Си Цзинпин.

Решението от петък се отнася до постовете на Джан Юся и Лю Джънли в държавната Централна военна комисия. Към момента не е обявено официално, че двамата са освободени и от постовете им в Централната военна комисия на Китайската комунистическа партия.

Чистката започна от Ракетни войски

Последната вълна от чистки във висшето военно ръководство започна през 2023 г. и първоначално беше концентрирана около Ракетните войски - елитната структура, която контролира китайските балистични ракети, включително ядрените сили на страната.

През лятото на 2023 г. командването на Ракетните войски беше внезапно сменено. Впоследствие редица настоящи и бивши генерали от структурата бяха отстранени или поставени под разследване.

В края на същата година девет висши военни бяха отстранени от Общокитайското събрание на народните представители. Сред тях имаше бивши командири и заместник-командири на Ракетните войски, както и офицери, свързани с военното снабдяване и придобиването на техника.

Разследванията породиха въпроси за мащаба на корупцията при огромните инвестиции, които Китай направи в ракетните си сили и модернизацията на армията през последните години.

Само преди дни китайските военни отново показаха, че проверките в тази област продължават. Те започнаха кампания за събиране на сигнали от обществеността за нарушения при обществените поръчки на Ракетните войски - от доставки на материали и строителни проекти до храни и медицинско оборудване.

Отстраняване на двама последователни министри на отбраната

Чистката бързо излезе извън рамките на Ракетните войски. През 2023 г. тогавашният министър на отбраната Ли Шанфу изчезна от публичното пространство само няколко месеца след назначаването си. През октомври той беше официално освободен от поста си.

Преди да стане министър, Ли ръководеше отдела на Централната военна комисия, който отговаря за разработването и придобиването на военно оборудване - една от областите, оказали се в центъра на антикорупционните разследвания.

През юни 2024 г. Китайската комунистическа партия изключи както Ли Шанфу, така и неговия предшественик като министър на отбраната Вей Фънхъ.

Китайските власти обвиниха Ли, че е получавал големи подкупи и сам е предлагал подкупи, както и че е използвал служебното си положение за лична облага. Вей също беше обвинен в тежки корупционни нарушения.

През май 2026 г. двамата бивши министри получиха смъртни присъди с двегодишна отсрочка за корупция. В китайската съдебна практика подобно наказание обикновено може впоследствие да бъде заменено с доживотен затвор при липса на ново престъпление през периода на отсрочката.

Чистката достигна до самия връх на армията

Нов етап настъпи през 2025 г., когато разследванията достигнаха до самата Централна военна комисия.

Адмирал Мяо Хуа, който ръководеше политическата работа в Народноосвободителната армия и беше член на комисията, беше отстранен след разследване за "сериозни нарушения на дисциплината".

През октомври 2025 г. Китай изключи от Комунистическата партия и армията генерал Хъ Вейдун и Мяо Хуа заедно с още няколко висши офицери.

Хъ Вейдун беше заместник-председател на Централната военна комисия и един от най-високопоставените генерали в страната. Отстраняването му беше първият случай след Културната революция от 1966-1976 г., при който действащ генерал от това равнище в Централната военна комисия попада под подобна чистка.

Падането на Джан Юся само няколко месеца по-късно направи чистката още по-безпрецедентна. Когато разследването срещу него беше обявено през януари, Reuters го определи като най-високопоставената до този момент жертва на кампанията във военното ръководство.

Особено показателно е, че Джан дълго време беше възприеман не като противник, а като един от най-близките военни съюзници на Си Цзинпин.

Борба с корупцията и контрол над армията

Си Цзинпин започна мащабната си кампания срещу корупцията след идването си на власт през 2012 г., като Народноосвободителната армия още от началото беше сред основните ѝ цели.

Официалната позиция на Пекин е, че действията са необходими за премахване на корупцията, повишаване на бойната готовност и укрепване на дисциплината.

Самият Си през 2024 г. заяви, че в армията съществуват "дълбоко вкоренени проблеми" в политическо отношение, идеологията, стила на работа и дисциплината, и предупреди, че за корумпираните военнослужещи "не трябва да има място, където да се скрият".

Външни анализатори обаче разглеждат кампанията и като средство за затягане на личния контрол на Си върху въоръжените сили и гарантиране на политическата лоялност на висшето командване.

Мащабът на отстраняванията поражда и друг въпрос - доколко непрекъснатата смяна на командири влияе върху оперативната ефективност и модернизацията на Народноосвободителната армия.

Особено чувствителна е ситуацията в Ракетните войски и структурите за военно снабдяване, тъй като именно в тях Китай инвестира огромни средства за изграждането на способности, които трябва да играят ключова роля при евентуален конфликт в Тайванския проток или по-широка конфронтация в Индо-Тихоокеанския регион.