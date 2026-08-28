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Войната с Иран достигна своя ендшпил - скъпоструващ пат
  Тема: Иранската криза

Войната с Иран достигна своя ендшпил - скъпоструващ пат

28 Август, 2026 20:39 1 738 40

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток

Вашингтон иска Иран да спре да използва Ормузкия проток като инструмент за влияние, без обаче да му даде роля при управлението на този ключов воден път

Войната с Иран достигна своя ендшпил - скъпоструващ пат - 1
Reuters Reuters

Войната с Иран достигна своя ендшпил: скъпоструващ пат. Шест месеца след като американските и израелските въоръжени сили атакуваха тази страна, убивайки върховния ѝ ръководител и осакатявайки неговия син и наследник, иранският режим е подложен на икономическа блокада, но продължава да държи властта и смята, че времето работи за него.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи на Иран парализиращи нови санкции, но е изправен в тази връзка пред един фундаментален проблем: Техеран е заложил на това, че той няма да направи решителната крачка към изхода от задънената улица, като започне да прилага строго вторичните санкции на държавите, които крепят иранската икономика, на първо място Китай и Индия.

Най-новите мерки, обявени от Вашингтон в понеделник, бележат нова фаза от конфликта, който започна на 28 февруари, като изместват бойното поле от ракетите и въздушните удари към петролните приходи към петролните приходи на Иран, неговите банки и търговски патньори.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт каза, че страната му ще прекъсне финансовите потоци, които крепят иранската икономика, в момент, когато наложената от Вашингтон морска блокада ограничава износа на суров петрол от страна на Иран, а така - и неговия достъп до твърда валута.

"Администрацията (на Тръмп) прави отчаяни опити да намери изход от тази ситуация", коментира Арън Дейвид Милър - бивш американски дипломат, понастоящем изследовател от Фондация "Карнеги". Бесънт спомена Деня Д (дена на десанта в Нормандия през 1944 г.), когато представи санкциите, но Милър не е съгласен с това сравнение: "За мен, това не е Денят Д, а Денят на отчаянието. Не мисля, че администрацията се е приближила ни най-малко към намирането на изход."

БЛОКАДА и САНКЦИИ

Майкъл Найтс, който оглавява изследователския отдел в "Хърайзън Ингейдж" - базирана в Ню Йорк компания за стратегически анализи, казва, че блокадата може да има по-сериозни последици от самите санкции, тъй като предизвикателството пред Иран в непосредствен план вече е не да издържи на икономическия натиск, а как да му сложи край. Техеран от десетилетия се приспособява към санкции и е издържал на кампании на "максимален натиск", без да промени поведението си, аргументира се той.

Засилването на икономическия натиск, допусна Найтс, може да увеличи стимулите за Иран да повиши цената на конфронтацията за своите противници, като притисне държавите от Персийския залив, най-вече Саудитска Арабия, за да тласнат Вашингтон към дипломатическо решение. Той предполага, че Иран може да започне да възприема все повече подхода на съюзените с него хуси в Червено море: периодични атаки, преговори с прекъсвания и продължителна кампания на смущаване, без обаче да се влиза в пълномащабна война, като потенциално бъдат взети на прицел кораби, пристанища, енергийна инфраструктура и други критични обекти, за да стане конфликтът твърде скъп за държавите от Залива, да го приемат за даденост.

Вашингтон отхвърля тази оценка и твърди, че балансът на силите е в негова полза. "Иранската икономика е в състояние на свободно падане и армията на режима бе унищожена", каза говорителят на Държавния департамент на САЩ Томи Пигот в отговор на тази статия. "Президентът Тръмп държи всички карти и ние прекъсваме всички останали финансови потоци към режима", добави той.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИРАНСКИТЕ ВЛАСТИ ОТХВЪРЛЯТ АМЕРИКАНСКАТА СТРАТЕГИЯ

Алън Ейри - бивш американски дипломат, който е работил по иранското досие - поставя под съмнение дали Вашингтон разполага с международната подкрепа и бюрократичната машина, необходими за прилагане на санкциите. За разлика от многостранната кампания, предшествала сделката между Техеран и световните сили от 2015 г., която ограничи иранската ядрена програма в замяна на вдигане на санкции, най-новите мерки се основават на публични заплахи, а не на устойчива дипломация със съюзници и търговски партньори, аргументира се той.

Иранските власти отхвърлят американската стратегия като следване на наръчник, който вече се е провалил. Високопоставен служител в Техеран каза пред Ройтерс, че Китай няма да спре да си сътрудничи с Иран само за да служи на американските интереси.

Някои политически анализатори твърдят, че в тази стратегия има един по-дълбок дефект: от Северна Корея през Русия до самия Иран, санкциите рядко са принуждавали правителства да се отказват от цели, които смятат за жизненоважни за своето оцеляване.

По думите на служителя, говорил пред Ройтерс, Техеран смята, че по-общата цел на Вашингтон е да подхрани вътрешното недоволство с надеждата, че е възможно икономическите затруднения в крайна сметка да доведат до политически вълнения. Иранското ръководство освен това било на мнение, че кампанията на "максимален натиск" се е провалила през първия президентски мандат на Тръмп и сега ще се случи същото.

"Ако натискът се засили, ще се промени и иранският подход", заяви той, допълвайки, че арабските страни от Залива са разбрали, че допълнителното притискане на Техеран може да изложи на по-голям риск и самите тях.

ЗАПЛАХА ЗА ИРАНСКОТО РЪКОВОДСТВО ОТ РАЗМИРИЦИ

От гледна точка на иранското ръководство е възможно най-голямата заплаха да не са икономическите проблеми сами по себе си, а рискът влошаващите се условия за живот да доведат до нови масови безредици, според вътрешни хора от режима и представител на иранските власти.

През юли годишната инфлация достигна 66%, а потребителските цени са били с 87,9% по-високи на годишна основа, по данни на иранския Статистически център. Цените на хранителните продукти по-конкретно са се повишили със 128% на годишна основа.

Президентът Масуд Пезешкиан призна сериозността на затрудненията миналата седмица, когато заяви: "Нашите проблеми се увеличиха неколкократно, а приходите ни намаляха."

Икономическото недоволство неведнъж доведе до национални протести в Иран през последните години. Демонстрациите през януари срещу икономическите затруднения бяха смазани от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и милициите Басидж, като бяха убити хиляди хора.

Назначаването този месец начело на Басидж на Хосейн Таеб, изиграл ключова роля за предишни репресии, е един от най-ясните знаци досега, че иранското ръководство е обезпоено от възможността за нови вълнения, коментира бивш представител на режима при управлението на реформаторите.

Басидж - паравоенни сили, свързани с Корпуса на гвардейците - неведнъж са били изпращани от духовниците, управляващи Иран, за да потушат протести. Това навежда на мисълта за един парадокс в самата същност на стратегията на Вашингтон: санкциите може да задълбочат икономическите проблеми на Иран, без да принудят неговите лидери да променят своя курс. В исторически план, иранското ръководство е отговаряло на вътрешни вълнения с репресии, а на външния натиск - със заплахи за ответни мерки в чужбина.

ОПАСНА ЗАДЪНЕНА УЛИЦА

За страните от Залива уравнението е особено сложно. Те предпочитат икономическия и дипломатическия натиск пред нов епизод от войната, но се опасяват от резултат, който би позволил на Иран да обяви победа и едновременно с това да запази способността си да нарушава трафика през Ормузкия проток - жизненоважен маршрут за световните доставки на петрол, който Техеран на практика блокира, изпращайки нагоре цените на "черното злато".

Абдулазиз Сегер, ръководителят на базирания в Саудитска Арабия Център за изследвания на Залива, казва, че управниците на страните от региона не са убедени, че санкциите сами по себе си може да накарат Иран да промени бързо своето поведение, предвид устойчивостта на неговото ръководство и способността му да поддържа контрола у дома. Малко вероятно е да станем очевидци в близко бъдеще на значителни политически промени или на рухване на теократичния режим в Техеран, прогнозира той.

Резултатът ще е една опасна задънена улица, в случай че преговорите с посредници не постигнат пробив. Вашингтон иска Иран да спре да използва Ормузкия проток като инструмент за влияние, без обаче да му даде роля при управлението на този ключов воден път. Техеран, на свой ред, желае американската блокада на иранските пристанища да бъде вдигната, без това да прилича на капитулация от негова страна. Що се отнася до държавите от Залива, те се стремят конфликтът да бъде обуздан, а Иран да не излезе победителят.

Превод от английски език: Николай Станоев, БТА


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахахаха

    25 5 Отговор
    Ми говедарите кат нямат пари що се натискат, къде си тръгнал ти кат нямаш пари ве.

    Коментиран от #6, #8, #20

    20:45 28.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Превод от английски език: Николай Станое

    9 1 Отговор
    За 5 пари работа не си свършил,батка.

    Коментиран от #17

    20:45 28.08.2026

  • 4 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    21 3 Отговор
    ТЕ ДАНО КАНАДЦИТЕ НЕ СПРАТ ТОКА КЪМ АМЕРИКА, ЧЕ ТОГАВА И СВЕЩИТЕ В ЩАТА НЮ ЙОРК И ЩАТА МИЧИГАН ЩЕ ПОСКЪПНАТ :)
    ......
    А ЛИТИЕВИТЕ БАТЕРИИ СА КИТАЙСКИ - И ТАМ ТЪНКО:)

    20:45 28.08.2026

  • 5 Хабиби

    14 2 Отговор
    Тръмп е в цайтнот!

    20:46 28.08.2026

  • 6 Пръц

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "хахахаха":

    Ти като имаш пари що не си на заведение в петък вечер а спамиш тук?

    Коментиран от #15, #16

    20:46 28.08.2026

  • 7 kоkорчо 💋🍌

    5 1 Отговор
    нищо не разбрах

    20:47 28.08.2026

  • 8 Иран

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "хахахаха":

    за всеки долар имат хиляди реала!

    20:48 28.08.2026

  • 9 Пак Кремълска пропаганда!

    6 5 Отговор
    Колко пъти ви казаха , че САЩ са победители и протокът е отворен!

    20:49 28.08.2026

  • 10 Анонимен

    9 3 Отговор
    Който я започна, да е мислил!

    20:51 28.08.2026

  • 11 болшевик

    9 2 Отговор
    Капитализма рухва пред очите ни, но ще отнема доста време на конфликти и мизерия за хората, докато изчезне и бъде ликвидиран завинаги.

    21:00 28.08.2026

  • 12 ?????

    6 0 Отговор
    Уф.
    Квото сам си направиш никой не може да ти го направи.
    Да напомня все пак че до 28.02.2026 г. корабите в Ормузкия пролив си плуваха свободно и безплатно.
    Удачна война се получи.

    21:06 28.08.2026

  • 13 Механик

    11 1 Отговор
    САЩ вече са никои. Светът ги видя, че са почти на колене. Те нямат средства да поддържат и контролират война на хиляди мили от страната си. Нямат вече и бази в района.
    САЩ са на колене. Те са като старо куче - биткаджия. Крепят се на миналото си и на спомените за острите си зъби. Но кучето е остаряло и вече почти няма зъби. И всички виждат това. Така че ако кученцето продължава да джафка от тук насетне ще яде повече тояги.

    21:06 28.08.2026

  • 14 бай икономисто

    5 2 Отговор
    Запасите от петрол в краварника са за около 35-40 дена . После ще видим .

    21:08 28.08.2026

  • 15 Щото

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пръц":

    Повече от пиенето ме кефи да ритам паветници!

    Коментиран от #39

    21:09 28.08.2026

  • 16 ха ха ха ...

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пръц":

    А ти ще свириш на тромпета ли ?

    Коментиран от #19

    21:09 28.08.2026

  • 17 Нямах нерви да стигна докрай

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Превод от английски език: Николай Станое":

    да разбера какво е "пат" , ама допускам че ще е на патката мъжът и - автор на превода от енглиш.

    21:11 28.08.2026

  • 18 вижда се

    3 1 Отговор
    чичо е в пълен цайтнот. Най-добре е да се оттегли като Елцин на времето и предаде властта на Ванс. За съжаление американците нямат руската съобразителност и находчивост в критични ситуации.

    21:12 28.08.2026

  • 19 Пръц

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "ха ха ха ...":

    Не бе........ ще му се качвам на тромпета.....
    Защо мислиш съм се нарекъл Пръц?

    21:13 28.08.2026

  • 20 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "хахахаха":

    САЩ имат пари. Обаче свършиха джепането. А иранците скрили арсеналите си в тунели на 300 м. в скалите и бомбардировките на САЩ не направиха нищо. Иранците извадиха от тунелите изстрелващите машини и ракетите и опукаха де що има американски обекти в Близкия Изток. Американците констатират загуби на логистика, инфраструктура и на оръжия за милиарди долари.
    Дори и да имат ракети и бомби, САЩ няма да продължат с бомбенето на Иран. Защото Иран демонстрира удари по американски Дейта център в емиратите, а без изкуствен интелект САЩ са за мустака.

    21:18 28.08.2026

  • 21 Мишел

    3 1 Отговор
    За един - пат, за другия- мат.

    Коментиран от #31, #37

    21:22 28.08.2026

  • 22 Хаха

    4 2 Отговор
    Пат, нали....
    Като им издумкаха всички бази и самолетоносачи в залива...

    21:22 28.08.2026

  • 23 1234

    1 3 Отговор
    Мале що боклук се събрал да пише тука.

    Коментиран от #25

    21:28 28.08.2026

  • 24 Защо е така

    2 0 Отговор
    Защо когато някой в Америка реши - че нещо или някой не му харесва - и целия свят - трябва да се съобразява с тях.
    Не е само чичо Дони или бай Дън - това е цялата огромна икономическа група - държащи капиталите на Америка.
    Няма никакво значение - коя партия е на власт - няма никакво значение - дали имат подписани договори и т.н. -
    важното е - накрая да изкарат поредните огромни пари...
    Не ги интересуват - съседи - Канада , - съюзници - западна Европа и т.н. - само парата.....
    А за хората- изобщо не се споменава нищо....

    21:28 28.08.2026

  • 25 откога те чакаме

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "1234":

    Ти си най умния .

    21:29 28.08.2026

  • 26 между редовете

    3 0 Отговор
    Да се чете: "С Иран се провалихме изцяло, Русия се защитава добре, а китайците не смеем да ги санкционираме."

    21:30 28.08.2026

  • 27 България пак е на грешната страна

    3 0 Отговор
    Плащаме за китайски автомобили на двойна и тройна цена. Защо? Защото така са ни обвързали с Евро-Американски закони, подзакончета и т.н., че ние защитаваме интереса на Американо-Европейските фирми. Какъв е парадокса? Парадокса е такъв, че България не е производител на тези стоки , но ни принуждават да пращаме крути мита защитавайки чуждия интерес. Ами като толкова искат да действаме като съюз, да ни бяха изравнили заплатите по отделните браншове. Така и така повечето елтни западни фирми имат клонове в България, но за една и съща длъжност, за един и същ обем работа, при една исъща квалификация, на българския специалист си плаща до 10 ПЪТИ по-малко. Имам предвид Майкрософт и другите в АйТи сектора, Дънди Челопеч, Тева химията и други много са. Това са двойните стандарти на Лицемерната Европа. Основавайки се на това България трябва да отхвърли наложеното ни задължение да браним западните производители с убийствени за нашата икономика мита.

    21:31 28.08.2026

  • 28 сащисан кравар

    2 2 Отговор
    Бай Дончо едноходовия нищо не разбира от шах, пат-мат, кажете просто, че персите са ги опаткали, че да вдене, ако още не е😉

    Коментиран от #32

    21:34 28.08.2026

  • 29 ЦАНЕ Подводницата

    1 2 Отговор
    Попай педофил Моряка влезна ли у Киев, ..гае ба?

    Коментиран от #30

    21:35 28.08.2026

  • 30 жик так

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "ЦАНЕ Подводницата":

    Не бе , бай Дончо влезна в Куба .

    Коментиран от #35

    21:36 28.08.2026

  • 31 Друг пат толкоз пат за един пат,

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    никой пат !

    21:37 28.08.2026

  • 32 Ум ствено непълноценен, да?

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "сащисан кравар":

    Хихихихихи
    14 230 унищожени цели в Амуджистан!! Нема ПВО, ток, вода,..нема самальоти, нема Аятоласи камилари, нема корабли, танкери, фериботи,...има само глад, мизерия и Израелски самальоти!
    Хихихихихи
    Тотално Ембарго!!

    Коментиран от #34

    21:38 28.08.2026

  • 33 марсианеца

    1 0 Отговор
    тоя е ясен вече и на бездомните кучета в тамбукту. абсолютно л..у д, без грам емпатия, но с нечовешко его и алчен като селски бакалин. но бакиите, които сътвори и още ще твори, са толкова колосални, че следващия трябва да е някакъв политически гений, поне да започне да оправя....и ще отнеме поне десетилетие.

    21:40 28.08.2026

  • 34 получаваш тениска

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ум ствено непълноценен, да?":

    "Здравей Карлуково "!!

    21:41 28.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дако

    3 1 Отговор
    Аз викам че не е Пат .
    Ситуацията е чат - пат . Тука има , тука нема .
    Протока сутрин е отворен , след половин час затворен ...чат - пат ...

    21:43 28.08.2026

  • 37 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Беззаконието свърши!

    21:50 28.08.2026

  • 38 АМА БЕЗ ТА ШАК

    1 0 Отговор
    СРАМ ЛИ ВИ Е ДА НАПИШЕТЕ ЧЕ ПОРТОКАЛОВИЯ СЕ ОС РА...............!!!

    21:51 28.08.2026

  • 39 Мусорчик

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Щото":

    Ама за да риташ паветници ти трябва мозъчен потенциал. За съжаление си интелектуално беззащитен.

    21:59 28.08.2026

  • 40 0407

    0 0 Отговор
    не им стига на САЩ ..Панамския канал .... "сакат" и други тесни места......

    22:06 28.08.2026

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